МОНОГАТАРИ
МОНОГАТАРИ (буквально - рассказ о вещах) - общее наименование повествовательных жанров в японской литературе эпохи Хэйан (IX-XII века) и частично эпохи Камакура (XIII век).
Для моногатари характерна связь с устной исполнительской традицией, поэзией и изобразительным искусством; многие моногатари существовали в виде иллюстрированных свитков.
Создателями и читателями моногатари были представители аристократических и чиновничьих кругов.
Литература включает следующие жанры:
1) цукури-моногатари («сочинённые», «сделанные повести»; также моногатари в узком смысле) - художественная проза среднего и большого объёма;
2) ута-моногатари («поэтические повести») - истории о создании стихотворений, написанные с чередованием прозы и танка;
3) никки-моногатари - мемуарная проза, представленная главным образом женскими дневниками;
4) дзуйхицу-моногатари (буквально - вслед за кистью) - эссе, состоящие из коротких зарисовок;
5) рэкиси-моногатари («исторические повести») - историко-литературные сочинения;
6) сэцува-моногатари сборники коротких рассказов, первоначально использовавшиеся в буддийских проповедях.