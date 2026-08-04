ИСЭ-ДЗИНГУ
ИСЭ-ДЗИНГУ (Исе-Дзингу, Дзингу) - синтоистский храмовый ансамбль в Японии в городе Исе (Исэ; префектура Миэ).
Архитектурынй ансамбль, состоящий из 125 больших и малых деревянных прямоугольных в плане святилищ, разделён на два комплекса, расположенных на берегах реки Исудзу на расстоянии около 6 км друг от друга: внутренний - Найку (Котайдзингу), посвящённый богине Аматерасу-Омиками, и внешний - Гэку (Тоёкэдайдзингу), посвящённый богине плодородия Тоёкэ-но-Оками (Смотри Политеизм). Исэ-Дзингу почитается как главное синтоистское святилище Японии.
По преданию, основан в начале нашей эры дочерью императора Суйнина, первые постройки датируются временем правления императора Тенму (678-686 года). Исэ-Дзингу - единственный храмовый ансамбль Японии, в котором сохранилась традиция перестройки святилища: через каждые 21 год (согласно ритуалу «сикинен сенгу») старые здания разбираются и на соседнем участке возводятся новые святилища, повторяющие форму первоначального (в 1993 году перестройка совершена 61-й раз). Верховными жрицами традиционно являются принцессы из императорского дома Японии.
Архитектурный тип Исэ-Дзингу «синмэйдзукури» запрещён для использования в любом другом святилище. Тип постройки центрального святилища («содэн») Найку из отполированных некрашеных брёвен японского кипариса, с высоко приподнятым над уровнем земли полом и двускатной крышей восходит к древнейшему прототипу зернохранилища (кура). Поперёк конька крыши положены 10 коротких круглых брёвен (кацуоги), в других постройках их меньше (в святилище Гэку - 9). С двух сторон высоко над крышей выступают крестообразно расположенные балки (тиги). Центральный объём по периметру окружён террасой, вход с крыльцом расположен на продольной южной стороне. Прямоугольная территория святилища окружена 4 рядами деревянных стен с воротами на главной оси юг-север. В годовом цикле церемоний и праздников святилища главным является отмечаемый в октябре праздник Каннамэсай - ритуал подношения богине Аматерасу первого сбора нового урожая риса (смотри Дзен).
Иллюстрация:
Исэ-Дзингу. Святилище Найку. 1993 (форма сохраняется с VII века). Архив БРЭ.