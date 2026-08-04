ИСЭ-ДЗИНГУ

ИСЭ-ДЗИНГУ (Исе-Дзингу, Дзингу) - син­тои­ст­ский хра­мо­вый ан­самбль в Япо­нии в городе Исе (Исэ; пре­фек­ту­ра Миэ).

Ар­хитектурынй ан­самбль, со­стоя­щий из 125 боль­ших и ма­лых де­ревянных пря­мо­уголь­ных в пла­не свя­ти­лищ, раз­де­лён на два ком­плек­са, рас­по­ло­жен­ных на бе­ре­гах реки Исуд­зу на рас­стоя­нии около 6 км друг от дру­га: внут­рен­ний - Най­ку (Ко­тайд­зин­гу), по­свя­щён­ный бо­ги­не Ама­те­ра­су-Оми­ка­ми, и внеш­ний - Гэ­ку (Тоё­кэ­дайд­зин­гу), по­свя­щён­ный бо­ги­не пло­до­ро­дия Тоё­кэ-но-Ока­ми (Смотри Политеизм ). Исэ-Дзингу по­чи­та­ет­ся как главное син­тоист­ское свя­ти­ли­ще Япо­нии.

По пре­да­нию, ос­но­ван в на­ча­ле на­шей эры до­че­рью императора Суй­ни­на, пер­вые по­строй­ки да­ти­руют­ся вре­ме­нем прав­ле­ния императора Тен­му (678-686 года). Исэ-Дзингу - един­ст­вен­ный хра­мо­вый ан­самбль Япо­нии, в ко­то­ром со­хра­ни­лась тра­ди­ция пе­ре­строй­ки свя­ти­ли­ща: через ка­ж­дые 21 год (со­глас­но ри­туа­лу «си­ки­нен сен­гу») ста­рые зда­ния раз­би­ра­ют­ся и на со­сед­нем уча­ст­ке воз­во­дят­ся но­вые свя­ти­ли­ща, по­вто­ряю­щие фор­му пер­во­на­чаль­но­го (в 1993 году пе­ре­строй­ка со­вер­ше­на 61-й раз). Вер­хов­ны­ми жри­ца­ми тра­ди­ци­он­но яв­ля­ют­ся прин­цес­сы из императорского до­ма Япо­нии.

Ар­хитектурный тип Исэ-Дзингу «син­мэйд­зу­ку­ри» за­пре­щён для ис­поль­зо­ва­ния в лю­бом другом свя­ти­ли­ще. Тип по­строй­ки центрального свя­ти­ли­ща («со­дэн») Най­ку из от­по­ли­рованных не­кра­ше­ных брё­вен японского ки­па­ри­са, с вы­со­ко при­под­ня­тым над уров­нем зем­ли по­лом и дву­скат­ной кры­шей вос­хо­дит к древ­ней­ше­му про­то­ти­пу зер­но­хра­ни­ли­ща (ку­ра). По­пе­рёк конь­ка кры­ши по­ло­же­ны 10 ко­рот­ких круг­лых брё­вен (ка­цуо­ги), в других по­строй­ках их мень­ше (в свя­ти­ли­ще Гэ­ку - 9). С двух сто­рон вы­со­ко над кры­шей вы­сту­па­ют кре­сто­об­раз­но рас­по­ло­жен­ные бал­ки (ти­ги). Центральный объ­ём по пе­ри­мет­ру ок­ру­жён тер­ра­сой, вход с крыль­цом рас­по­ло­жен на про­доль­ной южной сто­ро­не. Пря­мо­уголь­ная тер­ри­то­рия свя­ти­ли­ща ок­ру­же­на 4 ря­да­ми де­ревянных стен с во­ро­та­ми на главной оси юг-се­вер. В го­до­вом цик­ле це­ре­мо­ний и празд­ни­ков свя­ти­ли­ща глав­ным яв­ляет­ся от­ме­чае­мый в ок­тяб­ре празд­ник Кан­на­мэ­сай - ри­ту­ал под­но­ше­ния бо­ги­не Ама­те­ра­су пер­во­го сбо­ра но­во­го уро­жая ри­са (смотри Дзен ).

Иллюстрация:

Исэ-Дзин­гу. Свя­ти­ли­ще Най­ку. 1993 (фор­ма со­хра­ня­ет­ся с VII века). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)