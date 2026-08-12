ИСАВРИЙСКАЯ ДИНАСТИЯ

Исаврийская династия (греч. Δυναστεία των Ισαύρων; правильнее — Сирийская) — династия императоров Византии с 717 до 802.

Включает: Льва III Исавра (717—741), Константина V Копронима (его сына) (741—775), Льва IV Хазарина (его внука) (775—780), Константина VI Слепого (его правнука) (780—797) и Ирину (797—802), мать последнего. Наименование династии связано с неверным пониманием происхождения ее основателя Льва III — стратига фемы Анатолик, поднявшего восстание против императора Феодосия III. По свидетельству Феофана Исповедника , он был родом из Исаврии. Согласно же современным представлениям, Лев III родился в Сирии в городе Германикее, и династию правильнее называть Сирийской. Императорам И. д. удалось упрочить внешнеполитическое положение Византии, проведя ряд существенных преобразований. Было завершено формирование фемной системы военно-административного управления (см. Фемы ), основанной на военной службе стратиотов — свободных крестьян-поселенцев.

В результате византийская армия успешно противостояла основным соперникам того времени — арабам и болгарам. Были отодвинуты и укреплены границы на Балканах и в Малой Азии, но утрачены владения в Италии из-за конфликта с папством. Так же было в основном завершено подчинение славян Македонии, Греции и Пелопоннеса. В 726 Лев III издал законодательный свод «Эклога», основанный на законодательстве Юстиниана и отразивший изменения, произошедшие в социальной и политической жизни Византии, приблизив законодательство к нормам христианской морали. В том же году Лев III начал политику иконоборчества , направленную на борьбу с почитанием и поклонением иконам, считая таковое идолопоклонством. Иконоборчество сопровождалось уничтожением икон, фресок и мозаик с религиозными изображениями, гонениями на иконопочитателей, конфискацией богатств церквей и монастырей, что обострило разногласия Византии с Западом. Иконоборчества придерживались все императоры И. д. вплоть до Ирины, при которой на VII Вселенском соборе (787) иконоборчество было осуждено как еретическое течение. Прервалась в 802, когда в результате дворцового переворота была отстранена от власти и сослана в монастырь императрица Ирина.

Лит.: Сюзюмов М. Я. Первый период иконоборчества // История Византии / Под ред. С. Д. Сказкина. Т. 2. М., 1967. С. 49—64. Hollingswosth P. A. Isaurian Dynasty // Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. A. P. Kazhdan, A.-M. Tallbot. Vol. 2. Oxford, 1991. P. 1014—1015. Treadgold W. The Byzantine revival, 780—842. Stanford, 1988.