ИСАЕВА Ольга Николаевна

Родилась в 1949 г. Окончила Саратовский государственный университет в 1971 г.

Кандидатская диссертация : Проблемы безопасности балканских государств (1980).

Работала доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Была членом научного совета по славяноведению при отделении историко-филологических наук РАН.

Область интересов : История международных отношений на Балканах в I половине XX в., история национального движения в балканских странах конец XIX – начало XX вв.

Сочинения: Проблема безопасности балканских государств (1925–1934). Саратов, 1988;

Образ царя Фердинанда в донесениях российских дипломатов // Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX в. Сб. ст. СПб., 2002;

Национальное самосознание славянского населения Македонии в начале XX в. (по свидетельствам российских консулов) // Славяноведение, М.,№ 3;

«Македонская смута»: взгляд русских консулов // Славянский сб. Вып. 6. Саратов, 2003;

Новые материалы о жизни и деятельности К. Мисиркова // Славянский сб. Вып. 6. Саратов, 2003.