ИСАЕВА Ольга Николаевна
Родилась в 1949 г. Окончила Саратовский государственный университет в 1971 г.
Кандидатская диссертация: Проблемы безопасности балканских государств (1980).
Работала доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Была членом научного совета по славяноведению при отделении историко-филологических наук РАН.
Область интересов: История международных отношений на Балканах в I половине XX в., история национального движения в балканских странах конец XIX – начало XX вв.
Сочинения: Проблема безопасности балканских государств (1925–1934). Саратов, 1988;
Образ царя Фердинанда в донесениях российских дипломатов // Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX в. Сб. ст. СПб., 2002;
Национальное самосознание славянского населения Македонии в начале XX в. (по свидетельствам российских консулов) // Славяноведение, М.,№ 3;
«Македонская смута»: взгляд русских консулов // Славянский сб. Вып. 6. Саратов, 2003;
Новые материалы о жизни и деятельности К. Мисиркова // Славянский сб. Вып. 6. Саратов, 2003.