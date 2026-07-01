ИСАЕВ Сергей Александрович

Родился 25.08.1961, г. Москва. В 1983 г. окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета по кафедре новой и новейшей истории. В 1989 г. окончил аспирантуру при Ленинградском отделении Института истории СССР АН СССР (ныне Санкт-Петербургский институт истории РАН).

В 1997 года выполнил программу магистерского уровня по истории Церкви в семинарии «Конкордия» Лютеранской церкви Миссури-Синод, Сент-Луис, штат Миссури, США. (Диплом магистра искусств по богословию – Magister of Arts in Theology от 22 мая 1998).

В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию «Трактат А. де Токвиля „О демократии в Америке“ как источник по истории политической мысли XIX в.»

С 1990 по настоящее время работает в Санкт- Петербургском институте истории РАН; младший научный сотрудник отдела всеобщей истории; 12.1992 — научый сотрудник; 10.1994 — старший научный сотрудник отдела всеобщей истории.

Учителя : Б.Н. Комиссаров, А.А. Фурсенко.

Область интересов : История США XVII–XIX вв., Португалии XIX в., славянских и балканских стран XVIII–XX вв.

Сочинения: Автор около 90 печатных работ.

Дебаты Уэбстера – Хейна: Американский ежегодник 1990. С. 114-125. М.1991;

Становление Американского государства. СПб., 1992. (в соавтор.);

Алексис Токвиль и его Америка. СПб., 1993;

Словарь Американской истории с колониальных времён до первой мировой войны / Под ред. акад. А.А. Фурсенко. [Большинство ст. по истории колониального периода, индейских племён, религиозных конфессий, штатов Атлантического побережья, Техаса, статья «Реконструкция» и обзорная статья по истории американской литературы]. СПб., 1997. (в соавт.);

Ереси и расколы в раннем лютеранстве. СПб., 2001;

Республика и дипломатическая тайна: малоизвестные аспекты становления российско-американских отношений // Проблемы истории междунарордных отношений и историографии всеобщей истории. Сб. ст. памяти В.К. Фураева. СПб., 2002.

Джеймс Мэдисон: Политическая биография. СПб.: «Наука», 2006.