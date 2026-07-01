ИСААК II АНГЕЛ

Исаак II Ангел (греч. Ισαάκιος Β’ Άγγελος) (1156, Константинополь — 28/29 января 1204, Константинополь) — византийский император (1185—1195, 1203—1204).

Родился в семье Андроника Дуки Ангела и Евфросиньи Кастамонитиссы. Принадлежал к аристократическому роду Ангелов , входившему в так называемый «комниновский клан». Будучи приговорен к смерти, поднял возмущение в Константинополе 12 сентября 1185, в результате которого сверг императора Андроника I Комнина (1181—1185) и занял престол. Его правление началось с амнистии аристократов, преследуемых при прежнем василевсе. Были отменены телесные увечья как мера наказания. Несмотря на это, популярность нового императора стала в скором времени падать, так как сторонники Андроника I остались на своих должностях, расходы на содержание дворца увеличились и вместе с выплатами Венеции опустошили казну. Императору не удалось сплотить вокруг себя политическую элиту. Вместо этого он опирался на немногочисленных аристократов, представлявших административный аппарат (Феодора Кастамонита, Константина Месопотамита и Димитрия Торника).

Кроме того, И. II А. удалось возвести в сан патриарха Константинопольского своего ставленника — Иерусалимского патриарха Досифея (1189—1191). В этот период основными направлениями внешней политики стали отношения со славянскими народами (болгарами и сербами), Венецией, а также со Священной Римской империей . В результате восстания болгар (1185) была ликвидирована византийская власть и образовано независимое Болгарское царство, признанное императором. Становление сербского государства сопровождалось военной кампанией в византийские земли в 1183. Только к 1190 И. II А. удалось вернуть часть земель. В 1187 он заключил союз с Венецией и подтвердил ранее пожалованные ей привилегии. Отношения со Священной Римской империей были напряженными. Нарушив в 1189 Нюрнбергское соглашение, по которому участники Третьего крестового похода получали проход к Святой земле через Византию, И. II А. вызвал агрессивную политику императоров Фридриха I Барбароссы (1152—1190) и Генриха VI (1191—1197), претендовавших в качестве компенсации на ромейские земли. На востоке И. II А. нанес поражение сельджукам, однако внешнеполитическое положение империи оставалось тяжелым. В этих условиях в 1195 в среде элиты возник заговор, в результате которого власть перешла в руки Алексея III Ангела (1195—1203). И. II А. был ослеплен, заточен в тюрьму и смог вернуться на престол лишь с помощью своего сына Алексея IV (1203—1204), сделав его соправителем. Повторное правление И. II А. было недолгим и закончилось в 1204, когда в результате возмущения в Константинополе к власти пришел Алексей V Дука Мурзуфл (8 февраля — 12 апреля 1204). Лишившись престола, бывший император скончался 28/29 января 1204.

Ист.. Nicetae Choniata. Historia / Rec. I. A. van Dieten (Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Vol. 11. P. 1). Berolini–Novi Eboraci, 1975.

Лит.: История Византии / Под ред. С. Д. Сказкина. Т. 3. М., 1967. Treadgold W. A History of the Byzantine State and Society. Stanford, 1997.