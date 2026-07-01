ИСААК I КОМНИН

Исаак I Комнин (греч. ᾿Ισαάκιος Κομνηνός) (ок. 1007, Константинополь — 1060/61, Константинополь) — византийский император (4 сентября 1057 — 21/22 ноября 1059).

Представитель знатного константинопольского рода Комнинов , старший сын полководца Мануила Комнина Эротика, дядя родоначальника династии Комнинов Алексея I Комнина . Рано потерял отца и вместе с братом Иоанном находился на попечении императора Василия II Болгаробойцы , обучался в Студийском монастыре в Константинополе. Примерно в 1025 И. I К. женился на дочери болгарского царя Иоанна Владислава (1015—1018) Екатерине. И. I К. сделал успешную карьеру военного. Примерно в 1042 получил чин доместика схол Востока — главнокомандующего войск на восточных границах.

Пришел к власти в результате военного переворота, организованного малоазийской военной аристократией, недовольной императором Михаилом VI Стратиотиком (1056—1057), оскорбившим их во время пасхальных праздников 1057. 8 июня 1057 заговорщики провозгласили И. I К. императором, после чего без боя захватили Никею.

20 августа 1057 в решающем сражении войско императора было разбито, а жители Константинополя потребовали его отречения. 3 сентября 1057 И. I К. торжественно вступил в Константинополь и на следующий день был коронован.

С целью пополнения казны И. I К. упорядочил сбор налогов, безжалостно преследовал неплательщиков, сократил расходы на гражданских и военных чиновников, ограничил монастырское землевладение, конфисковал часть церковного и монастырского имущества, отменил большинство пожалований предыдущих императоров. Принятые меры вызвали недовольство практически всех слоев гражданской, военной и церковной аристократии. В ноябре 1058 И. I К. сместил патриарха Михаила Керулария (Кирулария) (1043—1058), открыто выражавшего недовольство церковной политикой императора. Новым патриархом был избран советник императора Константин Лихуд.

И. I К. сумел значительно обезопасить границы империи. В 1059 он нанес поражение венграм и вынудил их подписать мирное соглашение, вслед за этим были разбиты племена печенегов.

В конце 1059 во время охоты И. I К. заболел предположительно воспалением легких. Группа придворных во главе с Михаилом Пселлом убедила его отречься от престола и принять постриг, настаивая на том, что заболевание смертельно. И. I К. последовал их совету и объявил своим преемником Константина X Дуку (1059—1067). Вслед за И. I К. постриг приняли его супруга и дочь. Выздоровев, он безуспешно пытался вернуть власть, но, столкнувшись с противодействием константинопольской знати, удалился в Студийский монастырь, где и умер 31 мая 1060 или 1061.

Лит.: Скабаланович Н. А. Византийское государство и Церковь в XI в.: От смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Кн. 1. СПб., 2004. С. 192—214.