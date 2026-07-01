ИРРЕДЕНТИЗМ

Ирредентизм (ит. irredentismo, от ит. irredento — «неосвобожденный», букв. «неискупленный») — идеология конца XIX и начала ХХ в. в Италии, рассматривавшая перспективу захвата ряда территорий с компактно проживающим итальянским меньшинством в рамках «продолжения» или «завершения» итальянского Рисорджименто.

Термин имеет христианскую этимологию, поскольку уже присоединенные на момент возникновения И. земли (1877) воспринимались как «искупленные», т. е. оплаченные жертвой итальянских патриотов, павших в борьбе за национальное объединение (по аналогии с лат. redemptio — искупительной жертвой распятого Христа). Главную роль в пропаганде И. сыграло движение «Неискупленная Италия» («Associazione in pro dell’Italia irredenta», 1877) М. Р. Имбриани (1843—1901). Первоначально И. был направлен на включение в состав Итальянского королевства Южн. Тироля (присоединен по итогам Первой мировой войны), Венеции-Джулии (с городами Гориция и Триест) и был важным фактором, осложнявшим отношения между Италией и Австро-Венгрией в условиях складывания и существования Тройственного союза (1882). Движение (общество) неоднократно распускалось или запрещалось в Италии и Австро-Венгрии, после чего возрождалось под новыми названиями («За родину», «Итальянская национальная лига» и др.). Позднее идеология И. предполагала включение в состав Италии также Ниццы, Корсики, о. Мальта, Далмации, п-ова Истрия, Ионических о-вов. Среди критериев принадлежности к Италии важнейшую роль играл лингвистический принцип италофонии, в качестве второстепенных — принцип исторических связей в эпоху Средневековья или даже Античности, а также географическая близость к территории королевства. По этой причине представители И. осуждали колониальные авантюры Италии, участие в Тройственном союзе, заключение союзов с другими европейскими державами. Фашистский режим взял И. за основу своей внешней политики, но последовательно боролся с попытками возродить политические организации И. вне контроля фашистской партии. После Второй мировой войны лозунги И. время от времени использовались в практике крайне правой партии Итальянское социальное движение.

Лит.: Серова О. В. От Тройственного союза к Антанте. Итальянская внешняя политика и дипломатия в конце XIX — начале ХХ века. М. 1983. Storiad’Italia. V. 4. T. 1—3. Torino, 1987. Mack Smith D. Storia d’Italia dal 1861 al 1997. Roma–Bari, 2008;. Vignoli G. I territori itelofoni non appartenenti alla Repubblica Italiana. Milano, 1995.