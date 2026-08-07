ИРОШНИКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

Советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор кафедры источниковедения Института истории СПбГУ.

Родился 4 января 1934 года в Ленинграде в семье служащих. Участник блокады Ленинграда. В 1951 году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, с 1953 года также обучался на историческом факультете. Оба факультета окончил с отличием в 1956 году. С 1957 по 1994 год работал в Ленинградском отделении института истории АН СССР: сначала научно-техническим сотрудником архива, затем, с 1961 года - младшим, а с 1970 года - старшим научным сотрудником, с 1981 года – заведующим отделом изучения и публикации исторических источников и архивов. В 1958-1962 годах обучался в аспирантуре ЛОИИ по специальности источниковедение, историография и методы исторического исследования. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Совет Народных Комиссаров (октябрь 1917 – январь 1918 гг.)» В 1974 году защитил докторскую диссертацию на тему «Председатель Совета Народных комиссаров В.И. Ульянов (Ленин): очерки государственной деятельности в 1917-1918 гг.» C 1980 года преподает на историческом факультете ЛГУ (в настоящее время – Институт истории СПбГУ). С 1997 по 2005 год – профессор кафедры русской истории, затем кафедры новейшей истории России исторического факультета СПбГУ. С 2005 года – профессор кафедры источниковедения Института истории СПбГУ.

Автор более 300 научных публикаций, в том числе более 20 монографий. В область научных интересов входят политическая история России XX века, история государственных учреждений, источниковедения и археографии, исторической библиографии, архивоведения и историографии отечественной истории. В центре научных исследований – революционный процесс и государственная деятельность В.И. Ленина в 1917-1918 годах. Также выступил составителем фундаментального академического издания «Истории Российской» В.Н. Татищева в 7 томах. Является председателем Санкт-Петербургского отделения Археографической комиссии РАН, а также членом редколлегий научных изданий «Археографический ежегодник» (Москва), «Вспомогательные исторические дисциплины» (Санкт-Петербург), «Памятники исторической мысли» (Москва).

Основные сочинения

Создание советского центрального государственного аппарата. М.-Л., 1966. Совет народных комиссаров и народные комиссариаты. Октябрь 1917-январь 1918 гг. М., 1966. Председатель Совета Народных Комиссаров Вл. Ульянов (Ленин): Очерки государственной деятельности в 1917-1918 гг. Л., 1974. Во главе Совнаркома.Л., 1977. Осуществление мечты: В.И. Ленин и государство Советов: научно-документальные очерки. Л., 1980. Рожденные Октябрем. Очерки истории становления Советского государства. Л., 1987. 15 Без ретуши. Страницы советской истории в фотографиях, документах, воспоминаниях. В 2-х томах. Л., 1991. Before the revolution. St. Petersburg in photographs. 1890-1914 .N.Y.-L.,1991. Россия в XX веке: народ, власть, войны, революции, общество. СПб., 2005. Николай II – последний российский император. СПб., 1992. Санкт-Петербург-столица российской империи. М.-СПб., 1993.

Награды:

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (21 октября 1996 г.) Почетный работник высшего профессионального образования Министерства образования и науки Российской Федерации (5 июля 2009 г., №31663) Действительный член Академии гуманитарных наук (17 мая 1996 г.) Золотой знак Исторического факультета СПбГУ 2 серебряных медали ВДНХ Бронзовая медаль ВДНХ Ветеран труда «За долголетний добросовестный труд» Медаль «В память 250-летия Ленинграда» Медаль « В память 300-летия Санкт-Петербурга» Медаль «За оборону Ленинграда» от 6 августа 1985 года Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» Медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» Лауреат производственного объединения «Кировский завод» и Лениздата в 1997 г. Медаль «В честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» Памятный знак в честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Почетная грамота Исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся от 6 октября 1975 г. «За большой вклад в развитие советской науки и в связи с 250-летием Академии наук СССР»