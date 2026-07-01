ИРОД ВЕЛИКИЙ

Ирод I Великий (древнеевр. סוֹד רוֹה Хордос, лат. Herodus, Герод, в традиц. русск. передаче Ирод) (ок. 73 до н. э., Ашкелон — 4 до н. э., Иерихон) — царь Иудеи в 40—4 до н. э.

Сын Антипатра, фактического правителя Иудеи при первосвященнике Гиркане Хасмонее. После смерти отца в 43 до н. э. И. занял его место.

Когда парфяне захватили Палестину (40 до н. э.), И. бежал в Рим, где его провозгласили царем Иудеи. В 37 до н. э. при поддержке римлян И. захватил Иерусалим и утвердился у власти. И. сумел стать помощником и другом сначала для Марка Антония, затем для Августа . Он лишил синедрион и первосвященников политической власти. В областях с преобладающим нееврейским населением И. проводил политику эллинизации (см. Эллинизм ). В самой Иудее при И. утвердились хозяйственная и политическая стабильность. Был заново отстроен и украшен с небывалой пышностью храм Яхве. Действия И. способствовали успешному преодолению последствий землетрясения и голода.

Но в представлении иудеев И. оставался тираном и узурпатором. Его правление сопровождалось жестоко подавлявшимися заговорами и казнями, в том числе родственников И. Само имя И. стало синонимом злодея и убийцы.

Лит.: Грант М. Ирод Великий. Двуликий правитель Иудеи / Пер. с англ. М., 2002; Herod the Great: The King’s Final Journey / Ed. by S. Rosenberg, D. Mevorah. Jerusalem, 2013.