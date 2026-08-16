ИРОД АНТИПА

Ирод Антипа (греч. Ἡρῴδης Ἀντίπατρος, 20 до н. э.— после 39 н. э.) — сын и один из наследников Ирода I ; правитель Галилеи и Переи (Заиорданья) (4 до н. э. — 39 н. э.) в ранге тетрарха (греч. четверовластника).

Он перестроил и расширил столицу Галилеи Сепфорис, основал в Заиорданье город Ливиаду, названный в честь Ливии, а на западном берегу Галилейского моря — новую столицу Тибериаду, названную в честь Тиберия .

Женитьба И. А. на внучке Ирода Иродиаде, которая до этого была замужем за сводным братом И. А., противоречила иудейским обычаям и вызвала недовольство его подданных. Под влиянием Иродиады И. А. обратился в 39 н. э. к Калигуле с просьбой о наделении его рангом царя. Недоброжелатели И. А. представили ее как следствие стремления к восстанию и отделению от Рима, и он был сослан в Галлию (по другим данным в Испанию).

К правлению И. А. относится начало христианской проповеди в Палестине. И. А. (ок. 29 н. э.) казнил Иоанна Крестителя.

Лит.: Hoehner H. W. Herod Antipas. Cambridge, 1980.