ИРЛАНДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1916

Ирландское восстание 1916 — национально-освободительное восстание, направленное против британского господства в Ирландии.

Известно также под названием «Пасхальное восстание», поскольку произошло во время Пасхальной недели, 24—30 апреля 1916. Поводом для выступления явилась политика британского правительства, отложившего в годы Первой мировой войны реализацию одобренного в сентябре 1914 закона о гомруле (самоуправлении) Ирландии. Катализатором недовольства стала тяжелая обстановка военного времени. Хотя ирландцы и записывались добровольцами в британскую армию, воинская повинность вызывала неприятие среди широких слоев населения. Свою роль в провоцировании восстания сыграло и усиленное преследование британскими властями участников национально-освободительного движения, обыски и аресты активистов.

В восстании приняли участие тайная революционная организация Ирландское республиканское братство, военная организация ирландских националистов «Ирландские волонтеры», республиканская военизированная организация «Женская Лига», полувоенизированная рабочая организация Ирландская гражданская армия, партия Шин Фейн . В процессе подготовки восстания активисты обратились за помощью к германскому правительству. Впоследствии это дало британской пропаганде повод утверждать, что восстание было делом рук враждебной Германии. Организаторами восстания выступили П. Пирс, Т. Кларк, Дж. Конноли, Ш. Макдермотт, Дж. Планкетт.

24 апреля 1916 восставшие, не встретив в первый день серьезного сопротивления властей, заняли здание главного почтамта и ряд важных стратегических объектов Дублина. В здании почтамта, над крышей которого был водружен национальный бело-оранжево-зеленый флаг Ирландии, расположился штаб восстания. Было объявлено о создании независимой Ирландской республики. Дублинский замок, центр британской администрации, захвачен не был. 25 апреля британские власти ввели в Ирландии военное положение. Началась переброска туда правительственных военных частей. Постепенно здание почтамта удалось отрезать от внешнего мира. Обстрелами был разрушен весь квартал, прилегавший к почтамту, а начавшийся там пожар вынудил повстанцев покинуть штаб. В ходе восстания погибло более 100 британских солдат и полицейских, около 60 повстанцев, более 2 тыс. человек с обеих сторон было ранено, включая гражданское население.

За пределами Дублина волнения не получили широкого распространения. Отдельные вспышки были отмечены в г. Эннискорти (графство Уэксфорд), г. Атенрай (графство Голуэй), г. Ашборн (графство Мит). После подавления восстания британские власти прибегли к карательным мерам, 3—12 мая были казнены практически все его руководители (15 человек). Около 3 тыс. человек было арестовано. Жестокое подавление восстания привело к усилению борьбы за полную независимость Ирландии и росту радикализма в рядах ирландского национально-освободительного движения.

Лит.: Caulfiel. М. The Easter Rebellion. Dublin, 1995. Coleman M. The Irish Revolution, 1916—1923. London–New York, 2014. Purdo. Е. The 1916 Rising. Dublin, 1999. Townshend C. Easter 1916: The Irish Rebellion. London, 2005.