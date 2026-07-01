ИРЛАНДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1641‒1652

Ирландское восстание 1641—1652 — вооруженная борьба католического большинства населения Ирландии против английской колонизации, политического и религиозного гнета Лондона.

С XVI в. английская корона стремилась изменить традиционный уклад жизни в Ирландии. Яков I, воспользовавшись бегством в 1607 из Ирландии двух наиболее могущественных семейств Ольстера — Тиронов и Тирконеллов, конфисковал их земли в шести графствах на северо-востоке Ирландии и начал ускоренную колонизацию этих территорий. Ирландцев насильственно выселяли, а освободившиеся земли распределяли между английскими и шотландскими переселенцами, которых обязывали не только заниматься сельским хозяйством, но и возводить укрепления на случай возможных восстаний коренного населения. С началом Английской революции XVII в. в Ольстере осенью 1641 вспыхнуло восстание ирландцев-католиков, в результате которого погибло много англо-шотландских переселенцев. Хотя повстанцам и не удалось овладеть Дублинским замком, размещенные в Ольстере, Дублине и Корке английские и шотландские войска тоже не могли справиться с восстанием. В 1642 на помощь шотландским протестантам пришли войска из Шотландии. В октябре 1642 католическое духовенство собрало в городе Килкенни Генеральную ассамблею из представителей графств и городов, которая объявила о создании в Ирландии Католической конфедерации. В 1643 конфедераты заключили перемирие с роялистами, контролировавшими Дублин, однако протестанты Ирландии под руководством Мурроу О’Брайна и шотландцы продолжали вести военные действия против Конфедерации. Между конфедератами не было единства: если ирландцы выступали за полное восстановление католичества на острове и искоренение протестантизма, то лояльная Стюартам англо-ирландская католическая знать готова была удовлетвориться веротерпимостью и правом соучаствовать в управлении островом.

В Верховном совете Конфедерации преобладали англо-ирландцы, но наиболее боеспособными частями командовали приверженцы жесткой линии — Оуэн О’Нил и Томас Престон. В 1645 в Ирландию прибыл папский нунций Джованни Ринучини. В 1646 наместник короля в Ирландии герцог Ормонд и лидеры-конфедераты заключили мир, по которому ирландцам от имени Карла I были обещаны прощение и веротерпимость, а они обязывались отправиться в Англию, чтобы воевать за короля против парламента. Однако Ринучини, О’Нил и Престон отказались признать это соглашение, а нунций к тому же отлучил многих англо-ирландцев от церкви. После ряда военных побед О’Нила (1646) он и его сторонники захватили власть в Конфедерации, взяв курс на освобождение острова от англичан. Разорвав соглашение с Ормондом, О’Нил и Престон осадили Дублинский замок, который Ормонд сдал войскам парламента. В 1648 в войну против парламента вступила Шотландия. Находившиеся в Ирландии шотландские войска и англо-ирландцы создали союз, что еще больше раскололо Конфедерацию. В августе 1649 на острове высадилась армия парламента с О. Кромвелем во главе. Взяв города Дрогеду и Уэксфорт, она полностью истребила их обитателей. После отъезда в январе 1650 Кромвеля из Ирландии Г. Айртону и Э. Лэдлоу удалось к 1652 полностью подавить И. в. По Акту об устроении Ирландии (1652) было произведено массовое выселение землевладельцев-католиков с их земель, которые передавались рожденным в Англии протестантам. Католическому ирландскому большинству оставили не более 30 % земель, наименее плодородных, тогда как 70 % хороших угодий досталось англичанам. Следствием поражения И. в. стала массовая миграция ирландцев.

Лит.: Сапрыкин Ю. М. Английское завоевание Ирландии (XII—XVII вв.). М., 1982. Darcy E. Irish Rebellion of 1641 and the Wars of the Three Kingdoms. Woodbridge (Suffolk), 2013; Ireland from Independence to Occupation, 1641—1660. Cambridge, 2014.