ИРЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АРМИЯ

Ирландская республиканская армия — создана после Ирландского восстания 1916 на основе движения ирландских волонтеров.

Под руководством М. Коллинза ИРА, используя партизанскую тактику, приняла активное участие в войне за независимость Ирландии в 1919—1921. Ее действия были направлены на дезорганизацию английской администрации. Численность ИРА в 1919 составляла более 15 тыс. человек. К марту 1921 Дойл официально объявил войну Великобритании, ИРА перешла к полномасштабным боевым действиям против британских войск. Однако стороны не были заинтересованы в эскалации конфликта, 11 июля 1921 они заключили перемирие, начались переговоры, приведшие к подписанию Англо-ирландского договора 1921 , по которому были образованы Ирландское свободное государство (26 графств, статус доминиона в составе Британской империи) и Северная Ирландия (6 графств, составная часть Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии). Договор вызвал раскол в ИРА. Сторонники М. Коллинза, возглавившего Временное правительство, составили основу армии Ирландского свободного государства; его противники, получившие название фристейтеров, под руководством И. де Валера продолжали оказывать военное сопротивление ирландским властям. Гражданская война в Ирландии 1922—1923 закончилась капитуляцией сторонников де Валеры, но его подразделения не были распущены. Часть их участников создала политическую партию Фианна Фойл во главе с де Валерой; другая осталась в ИРА. В 1931 и в 1936 ИРА объявлялась вне закона. В 1939 против ее членов был принят ряд актов, позволивших заключать сторонников организации в тюрьму без суда и следствия.

Во время Второй мировой войны ИРА продолжала проводить военно-партизанские акции против Великобритании, в результате чего 5 руководителей ИРА были казнены, многие заключены в тюрьму. После войны ИРА без особого успеха агитировала за объединение Ирландии в рамках одного государства. В 1955—1957 активность ИРА резко усилилась, совершались налеты на полицейские казармы и административные учреждения в Сев. Ирландии. В конце 1960-х, в условиях роста напряженности в Сев. Ирландии ИРА оказывала помощь католическим общинам. В 1969 ИРА раскололась на «официальное» и «временное» крылья. Представители обеих групп являлись сторонниками единой социалистической Ирландской республики. «Официальное» крыло выступало в основном за парламентскую тактику и с 1972 воздерживалось от насилия; представители «временного» крыла считали насилие и террор в деле освобождения Сев. Ирландии от власти Британии необходимыми средствами. Последние осуществляли взрывы и убийства не только в Сев. Ирландии, но и в Британии, и в континентальной Европе. В августе 1994 представители ИРА объявили о приостановке всех военных акций, в связи с готовившимися многосторонними переговорами. Позднее ИРА не раз возобновляла террористическую деятельность, но 28 июля 2005 ее представители заявили об окончании проведения террористических акций и приверженности только мирным методам достижения своих целей.

Лит.: Adams G. Free Ireland: Towards a Lasting Peace. London, 1995. O’Brien B. The Long War: The IRA and Sinn Féin. 3rd. ed. London, 1999.