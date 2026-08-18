ИРЛАНДИЯ. ДРЕВНЯЯ И. - СЕРЕД. XIII В.

Ч. 1. Ирландия: от древности до серед. XIII в. Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Ирландия. XVIII - XXI вв.

Ирландия (Республика Ирландия) — государство на северо-западе Европы. Включает большую часть (около 5/6) о. Ирландия и многочисленные мелкие острова у его западного побережья. Граничит с Сев. Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Остров отделен от Великобритании проливом Св. Георга и Ирландским морем, с севера, запада и юга омывается Атлантическим океаном. Площадь — 70,2 тыс. кв. км. Столица — Дублин . Население — 4,75 млн человек (2016), ирландцев — 88,8 %.

С древнейших времен до англо-нормандского завоевания

Появление человека на территории И. относится к эпохе мезолита (ок. VIII тысячелетия до н. э.), когда остров еще был связан перешейком с Британией. Мезолитическое население занималось охотой и рыболовством до начала IV тысячелетия до н. э., когда на остров с континента предположительно стали переселяться носители неолитической культуры — земледельцы и скотоводы, использовавшие керамику. К эпохе неолита и раннего бронзового века относятся многочисленные мегалитические гробницы (IV—III тысячелетия до н. э.), среди которых выделяются курганы, портальные дольмены, коридорные и галерейные гробницы. Наиболее известны самые крупные (диаметр до 100 м) коридорные гробницы в Ньюгрейндже, Науте и Дауте (графство Мит), украшенные орнаментальной резьбой по камню. Впоследствии мегалиты служили центрами культовой и социальной активности, в некоторых обнаружены вотивные приношения эпохи железного века и раннего Средневековья. Временем перехода к бронзовому веку датируются каменные круги (хенджи). В этот период получила распространение характерная для бронзового века в И. (середина III — середина I тысячелетия до н. э.) культура кубков. Известно большое количество изделий из бронзы, главным образом оружия (топоры, наконечники копий), а также украшения из золота (торквесы, браслеты, нашивки на одежду), которые указывают на существование воинской элиты.

Начало железного века связано с влиянием континентальной гальштатской культуры (ок. 700 до н. э.), которое к концу I тысячелетия до н. э. сменилось латенским культурным влиянием. К этому времени относятся укрепления на возвышенностях (хиллфорты), нередко включавшие мегалиты и курганы эпохи бронзы. Одно из самых известных — полукруглое укрепление Дун-Энгуса на о. Инишмор с четырьмя концентрическими каменными стенами, расположенное на кромке отвесного 100-метрового обрыва над Атлантическом океаном. К рубежу нашей эры относится сооружение церемониальных или культовых комплексов, которые в средневековой традиции считались резиденциями древних правителей острова: Темра (Тара) в графстве Мит, Эмайн-Маха (Наван) в графстве Арма, Круахан (Раткроган) в графстве Роскоммон и др. Основу комплекса обычно составляет одно или несколько обширных кольцеобразных укреплений с валом и рвом, в которые включены памятники неолита и бронзового века (курганы, коридорные гробницы, следы поселений). В Эмайн-Махе раскопано сооружение диаметром 37,3 м, состоявшее из массивных деревянных столбов, расположенных концентрическими кругами (рубеж II и I вв. до н. э.), сожженное вскоре после постройки. Ко II в. до н. э. относится деревянная дорога-гать через болото Корли (графство Лонгфорд).

Подробные сведения об И. содержатся в сочинениях греко-римских авторов I в. до н. э. — II в. н. э. (Юлий Цезарь, Страбон , Плиний Старший , Тацит , Птолемей), которые описывали жителей острова как кровожадных варваров. Во время походов полководца Агриколы в Сев. Британию (70—80-е н. э.) рассматривалась возможность вторжения в И., но этот план не был осуществлен. В IV—V вв. жители острова (скотты) вместе с англами и пиктами нападали на римскую Британию, отдельные группы захватчиков обосновались на западном побережье острова. Вероятно, в это время И. посещали римские торговцы из Британии, ирландцы могли наниматься на службу в римскую армию.

Развитие ирландского общества в дописьменную эпоху (до VI—VII вв.) трудно проследить. Данные археологии указывают на преемственность в развитии общества, но не объясняют появление на острове носителей кельтских языков, которое датируется примерно серединой I тысячелетия до н. э. Отсутствие археологических свидетельств завоевания И. пришельцами из Британии или континентальной Европы позволяет предполагать, что появление «кельтов» на острове было связано с торговыми контактами и переселением отдельных племенных групп. Географ Птолемей (II в. н. э.) приводит названия племен и топонимы, которые являются кельтскими и предположительно отождествляются со средневековыми названиями. Население острова говорило на ирландском языке, который относится к группе кельтских языков. В первые века новой эры под влиянием латинского алфавита возникла огамическая письменность (более 300 надписей, главным образом в Южн. И.; содержание ограничивается в основном личными именами, указаниями на родовую и племенную принадлежность). В средневековой «псевдоисторической» традиции история И. с древнейших времен представлена в виде последовательности завоеваний острова разными группами людей и народами, к которым возводили происхождение племена и династии.

Для политического устройства И. в раннее Средневековье были характерны раздробленность и постоянная междоусобная борьба правителей племен (туатов), которых насчитывалось около 150. Согласно «псевдоисторической» традиции, остров делился на 2 половины (северную и южную) и на 5 «пятин» — Лаген (Лейнстер), Улад (Ольстер), Муман (Мунстер), Коннахт и Миде, каждая из которых имела особую столицу. Темра (Тара), центр «срединной» области Миде, считалась символической столицей всей И., а ее властитель, «король Темры» — верховным правителем, или «королем И.». Реальное наполнение этого титула остается неясным: за него шла ожесточенная борьба, но никому из получивших его правителей не удалось объединить остров под своей властью. Структура ирландского общества на исходе дописьменной эпохи была закреплена самобытной системой права, почти не испытавшей влияния римского права (самые ранние письменные тексты датируются VII—VIII вв.). Согласно юридическим трактатам, экономика была основана на скотоводстве и земледелии; выделялись общественные группы, принадлежность к которым определялась «ценой чести» (размер компенсации за преступление против личности) и весомостью свидетельства в суде. К высшей группе немедов причисляли знать, духовенство и представителей «благородных» профессий, в том числе знатоков правовой и поэтической традиции. Племя или группу племен возглавлял правитель (король), выбиравшийся из членов определенного рода по признаку родства с одним из прежних правителей. Статус представителей знати и земледельцев различался в соответствии с богатством, количеством зависимых людей (клиентов) и характера отношений, которые связывали клиента с патроном (выделялись «свободные» и «несвободные» клиенты, «свободные» и «полусвободные» крестьяне). Низшие ступени общества занимали прикрепленные к земле крестьяне и рабы.

На развитие ирландского общества повлияла христианизация, которая начиная с V в. проводилась усилиями проповедников из Британии и Галлии . Первое упоминание о проповеди среди ирландцев относится к 431 (запись в хронике Проспера Аквитанского о миссии епископа Палладия). В средневековой традиции «апостолом И.» считается св. Патрик, датировка и обстоятельства деятельности которого остаются дискуссионными. Начиная с VII в. в житийных и других источниках приводилось множество подробностей о миссии Патрика, но достоверную информацию сложно отделить от вымышленной. Согласно сочинениям Патрика («Исповедь», «Письмо к воинам Коротика»), христианство принимали представители разных слоев ирландского общества. В VI—VII вв. в И. сформировалась особая система церковного права и территориально-административная структура церкви, испытавшие влияние дохристианского светского права и системы общественных отношений. Вопросы, связанные с социальным статусом клириков, взаимными обязательствами духовенства и мирян, рассматривались в юридических трактатах. Признавалась юрисдикция духовных лиц в делах, связанных с преступлениями против клириков и др. правонарушениями, предусмотренными специальными законами, которые принимались по инициативе церковников (например, Закон Адомнана, 697).

Основными структурными единицами ирландской церкви служили так называемые церковные поселения, которые в историографии условно именуются монастырями. Из-за отсутствия городов церковные поселения, в которых жили различные категории клириков и мирян, могли совмещать функции епископской кафедры, приходской церкви и монастыря; вокруг них селились ремесленники, служители, арендаторы церковных земель, зависимые крестьяне. Руководитель поселения обычно носил титул аббата (настоятеля церковной общины); нередко, но далеко не всегда он был также старшим духовным лицом (епископом или пресвитером). Самым высоким статусом обладали поселения, в которых были епископы. Существовали и другие должности, отличавшиеся от принятых в других регионах христианского мира (заместитель аббата, старший священник, начальник школы и др.); практиковались совмещение должностей в разных церковных общинах и их наследственная передача в пределах рода. Система церковной иерархии и объем епископской юрисдикции оставались неустойчивыми, во многом зависели от политического и экономического положения конкретной общины, хотя крупнейшие церковные общины (Арма, Иона—Келлс, Килдэр, Клонард, Клонмакнойз) сохраняли влияние на протяжении всего Раннего Средневековья. Община Арма, которая считалась «престолом св. Патрика», претендовала на руководящее положение в ирландской церкви. Вокруг крупнейших общин сложились церковно-монастырские объединения — «парухии», природа которых достоверно не установлена; их соотношение с епископской иерархией остается предметом дискуссий. Некоторые объединения первоначально могли быть монастырскими конгрегациями, например «община св. Колумбы» с центром в монастыре Иона (Шотландия). Хотя монашеские общины, как правило, существовали в составе крупных церковных поселений, к VI—VII вв. относятся сведения об отдельных крупных монастырях. Выходцы из этих монастырей, такие как св. Колумбан, оказали существенное влияние на историю европейского монашества. Впоследствии на континент эмигрировали представители интеллектуальной элиты, например Иоанн Скотт Эриугена, которые внесли значимый вклад в Каролингское возрождение.

Политическая история раннесредневековой И. отличается исключительной сложностью из-за постоянной междоусобной борьбы мелких правителей. В средневековых сказаниях описываются политические конфликты, якобы имевшие место в дописьменную эпоху (например, поход коалиции ирландских правителей во главе с королем Коннахта против Улада, которому посвящена сага «Похищение быка из Куальнге»), но достоверность этих сведений сомнительна. С большей степенью уверенности можно реконструировать экспансию коннахтской династии И Нейл, возводившей происхождение к легендарному правителю Конну Ста Битв (IV—V вв.). Один из центральных сюжетов ирландской истории в эпоху распространения христианства — утверждение И Нейлов в области Миде (восточная часть И.), присвоение ими титула «верховный король» и борьба за подчинение области Лаген (юго-восточная часть острова). Начиная с VII в. в источниках упоминается о разделении И Нейлов на несколько ветвей, контролировавших северные и северо-западные регионы И. (Кенел Коналл, Кенел н-Эоган), центральную и восточную части острова (Сил н-Аэдо Слане, Кланн Колман и др.), представители которых соперничали за титул «верховный король». Вне сферы влияния И Нейлов находилась область Муман (Южн. И.), разделенная между несколькими ветвями династии Эоганахта, а также Улад (Сев.-Вост. И.), связанный с Зап. Шотландией, где сложилось ирландско-шотландское королевство Дал-Риада. В Уладе попеременно доминировали правители из династии Дал Фиатах, считавшие себя потомками легендарных королей «Великого Улада», и из династии Дал н-Араде, принадлежавшие к ирландским пиктам (круитни). В VI в. правители Улада успешно отражали военную экспансию И Нейлов, но их силы были подорваны тяжелыми поражениями в борьбе с англосаксами (битва при Дегсастане, 603), с И Нейлами (битва при Маг-Рате, 637) и с бриттами (642). После вспышек эпидемии в 660-х впервые возникла внешняя угроза: в И. вторглось войско нортумбрийских англосаксов (684/85), но из-за поражения и гибели короля Эгфрита в сражении с пиктами набег на И. не получил продолжения. В VIII в. продолжались столкновения между И Нейлами, Эоганахтами и правителями Лагена. К концу столетия возникла практика разделения покоренных земель между ставленниками, обычно сыновьями или родственниками победителя, что способствовало укреплению позиций доминирующих династий.

Крупнейшим церковно-политическим деятелем И. в VII в. считается Адомнан (ум. 704), аббат монастыря Иона, сторонник объединения острова под властью «верховного короля» из династии И Нейл. В 697 Адомнан добился принятия закона Адамнана об ограничении насилия во время военных действий. Несмотря на неоднократные дипломатические поездки к англосаксам, ему не удалось восстановить ирландскую миссию в Нортумбрии, ликвидированную в 664 из-за споров о способе вычисления даты Пасхи. К VIII в. относятся сведения о вооруженных столкновениях между крупными церковными общинами, которые также принимали участие в междоусобной борьбе правителей. Реакцией на «обмирщение» ирландской церкви стало движение Кели Де (воины Бога, слуги Бога), участники которого выступали за усиление влияния церкви на общество и укрепление церковной дисциплины.

Сложная внутриполитическая ситуация в И. усугубилась из-за нашествия викингов, начавшегося в 794—795 с разорения церковных поселений на островах. Сначала грабительским набегам подвергались прибрежные земли, но в 1-й половине IX в. викинги стали проникать во внутренние районы И., передвигаясь по рекам и озерам. Их основной целью были церковные поселения, где концентрировалось население и экономические ресурсы. Появление скандинавских грабителей и работорговцев способствовало резкому повышению уровня насилия в ирландском обществе. Характерной считается агрессивная политика муманского правителя-клирика Федлимида, сына Кримтанна (ум. 847), который после ряда походов заставил двух «верховных королей» И. из династии И Нейл признать свое главенство, неоднократно разорял церковные поселения, присваивал должности аббатов в крупнейших общинах. В условиях непрекращавшихся междоусобиц ирландские правители не могли организовать эффективное сопротивление викингам, которые в 840—850-х основали на побережье укрепленные базы — Дублин, Уэксфорд, Уотерфорд, Лимерик и др. Воспользовавшись соперничеством между скандинавами, «верховный король» Маэл Сехналл I (846—862) разрушил Дублин. С этого времени викинги раскололись на противоборствующие группировки (норвежцы, датчане, потомки смешанных браков), что позволило ирландцам вновь уничтожить Дублин и изгнать скандинавского ярла (902). Викинги все чаще заключали союзы с отдельными ирландскими правителями, втягивались в междоусобную борьбу между ирландцами; жители Дублина и других скандинавских городов постепенно принимали христианство. В X в. власть над Дублином, который был восстановлен датскими пришельцами из Нортумбрии (917), рассматривалась как прерогатива «верховного короля» И.; возросло влияние города как крупнейшего центра торговли на острове. После принятия христианства скандинавские ярлы основали в Дублине епископскую кафедру, независимую от ирландских церковных иерархов. Перемены коснулись также внутриполитического положения ирландских племенных «королевств»: многие из них были включены в более крупные политические образования, контролировавшие отдельные части острова. В наибольшей степени усилилось «королевство» Дал-Кас (низовья р. Шаннон, совр. графство Клэр), правители которого захватили власть над Муманом. Правитель Бриан Бору (978—1014) установил контроль над важнейшими скандинавскими городами (Дублин, Лимерик, Уотерфорд) и церковными поселениями Южн. Ирландии (Корк, Лисмор, Эмли), после чего добился покорности от «верховного короля» из династии И Нейл. Против Бриана выступила коалиция ирландских и скандинавских правителей; в битве при Клонтарфе (1014) войско Бриана одержало верх, но сам он погиб. В историографии битва при Клонтарфе часто рассматривается как решающее поражение викингов, после которого скандинавские города окончательно утратили независимость. Несмотря на то, что попытка Бриана Бору объединить И. завершилась неудачей, особенности его политики (назначение правителей-ставленников, строительство укреплений, союз с церковной иерархией) повлияли на деятельность правителей XI—XII вв.

Политическое объединение И. осложнялось формированием двух основных центров власти на севере и на юге острова. В Южн. Ирландии доминировала династия О Бриан (потомки Бриана Бору); на севере господствовали правители из династии И Нейл. При активном участии О Брианов укрепились связи ирландской церкви с папским престолом и английским архиепископством Кентербери, что способствовало распространению в И. григорианской реформы. С целью упорядочить церковную организацию и укрепить власть епископов были проведены соборы в Кашеле (1101), Рат-Бресале (1111), Иниш-Падрике (1148) и Келлсе (1152). На острове были основаны диоцезы, объединенные в четыре церковные митрополии (Арма, Дублин, Кашел, Туам); возникли орденские монастыри цистерцианцев и регулярных каноников-августинцев; были приняты канонические правила, направленные на устранение различий между церковью в И. и в других католических странах. В ходе соперничества между О Брианами и И Нейлами укрепились позиции вассальных правителей Осраге (Оссори), Лагена и Коннахта. Сокрушив силу О Брианов, коннахтский правитель Руадри О Конхобар при поддержке большинства мелких князей выступил против И Нейлов и в 1168 нанес им тяжелое поражение. Союзник И Нейлов, лагенский правитель Диармад Мак Мурхада, был изгнан из И. и отправился в Англию за помощью.

Эпоха английского господства

Обращение Диармада Мак Мурхады к королю Генриху II стало причиной англо-нормандского вторжения в И. (1167—1172), включения острова в состав «Анжуйской империи» и образования английской колонии на его территории. Отряды англо-нормандских баронов под командованием Ричарда де Клэра (Стронгбоу) нанесли ряд поражений ирландским правителям и захватили юго-восточные области И. с городами Уэксфорд и Уотерфорд, в 1170 — Дублин. В 1171 в И. прибыл Генрих II, опасавшийся образования на покоренных территориях независимого государства. Бароны передали ему захваченные города и земли; власть короля признали многие ирландские правители. На церковном соборе в Кашеле (1172) епископы поддержали установление английского господства. В 1175 при их посредстве Генрих II и «верховный король» Руадри О Конхобар заключили Виндзорский договор, в соответствии с которым области Мит и Лейнстер перешли под английский контроль. Однако вассалы английского короля, заинтересованные в дальнейшей экспансии, не соблюдали условия договора и продолжали войну с ирландцами. В 1177 Генрих II объявил правителем И. (dominus Hiberniae) своего сына Иоанна (впоследствии король Иоанн Безземельный ) и приступил к пожалованию английским баронам крупных территорий, многие из которых еще предстояло завоевать. В 1177 Джон де Курси нанес поражение ирландским правителям Ольстера, в 1194 англичане захватили Лимерик, в 1205 после длительной борьбы владением английской короны был признан Коннахт.

Завоевания баронов вызывали вызывали беспокойство у английского короля, который в 1185 послал в И. войско во главе с принцем Иоанном. Началось строительство королевских крепостей, которые позволяли контролировать владения баронов и одновременно представляли собой базы для дальнейшей экспансии (Дроэда, Атлон, Клонс). С 1212 в северо-восточной части И. началось расселение шотландских колонистов. Король Иоанн Безземельный оказывал покровительство городам, рассматривая их как оплот королевской власти. В начале XIII в. сформировалась центральная администрация во главе с наместником — юстициарием, для размещения которой был воздвигнут Дублинский замок. Для упрочения королевской власти в 1210 король Иоанн прибыл в И. с войском, чтобы принять заверения в преданности от баронов и ирландских правителей. Однако после смерти короля крупнейший англо-ирландский магнат Уильям Маршал, лорд Лейнстера, вернул баронам конфискованные у них владения и распространил на И. действие Великой хартии вольностей. Мятеж, поднятый в 1224 бароном Гуго де Ласи, вызвал обострение военных конфликтов, в которых участвовали в равной степени как английские феодалы, так и ирландские правители. После строительства замка Лохрей (1236) в Коннахте была установлена власть рода де Бурго; укреплению английского влияния в западной части острова способствовало основание городов (Голуэй, Атенрай, Слайго).