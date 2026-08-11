ИРКУТСКИЙ МУЗЕЙ

Иркутский музей пожарно-технического центра.

10 июня 2014 года состоялось официальное открытие Музея пожарной охраны города Иркутска и Иркутской области по адресу: город Иркутск, ул. Тимирязева, 33. Отличительной особенностью Музея пожарной охраны является здание, в котором он находится, а именно пожарное депо и пожарная каланча.

Здание построено в 1901 году по проекту архитектора Кузнецова. В соответствии с Указом Президента РФ от 20 февраля 1995 года №176 здание пожарной части является памятником градостроительства и архитектуры города Иркутска. В соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 22 августа 2012 года №923 данное здание является предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения. Музей пожарной охраны состоит из следующих залов: - Зал "История пожарной охраны города Иркутска и Восточной Сибири (в границах Иркутской области)". - Зал "Пожарная техника. Пожарно-техническое вооружение. Боевая работа". - Зал "Пожарная техника. История и современность". - Зал "Пожарная охрана Иркутской области. История и современность". - Пожарная каланча. Музей пожарной охраны располагает коллекцией пожарных машин: - Пожарная машина Автонасос ПМГ-1 на шасси ГАЗ-АА. Годы выпуска: 1932-1938 годы - Пожарная машина Автоцистерна ПМЗ-11 на шасси ЗИС-5В. Годы выпуска: 1949-1955 годы. - Пожарная автолестница АЛГ-17(51) ЛЧ. Год выпуска: 1963 годы. - Пожарный мотоцикл Урал ИМЗ-8.103-10. Годы выпуска: 1988-1994 годы. - Пожарный мотоцикл ИЖ "Юпитер" 5 ИЖ 6. ИЖ 6. В музее представлены пожарные конные ходы: - Трубно-бочечный ход - Линейный ход Музей располагает коллекцией ручных пожарных труб (насосов) и пожарно-технического вооружения различного предназначения.

Иллюстрации:

Иркутский музей пожарно-технического центра.