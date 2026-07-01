ИРКУТСКИЕ КАЗАКИ

Иркутские казаки — потомки сибирских служивых людей, проживавших в Иркутской губернии.

С XVIII в. служба команд И. к. состояла в охране границы с Китаем. В 1816 было утверждено Положение об Иркутском пограничном войске. В 1822 создан Иркутский пятисотенный казачий полк, который в 1851 преобразован в шестисотенный и передан из гражданского в военное ведомство. По Положению от 19 мая 1871 Иркутский казачий конный полк был упразднен и почти весь его личный состав переведен в податное сословие. Для службы в военном ведомстве была образована казачья сотня. В 1901 в связи с Ихэтуаньским восстанием в Китае сотню развернули в трехсотенный дивизион (336 человек при 2 пулеметах), в 1904 — в казачий дивизион, который впоследствии нес военно-полицейскую службу. На 1917 в селах Иркутской губернии было 941 казачье хозяйство с 5350 казаками. В апреле 1917 был созван войсковой круг, который провозгласил образование Иркутского казачьего войска, но лишь в 1918 оно было официально узаконено правительством А. В. Колчака . В 1918—1920 Войско сражалось на стороне белых, впоследствии часть казаков попала в эмиграцию, образовав в Харбине станицу Иркутскую. В 1990 вновь было провозглашено Иркутское казачье войско, официально восстановлено в 1998.

Лит.: Новиков П. А. Антибольшевицкое движение в Иркутском казачьем Войске. Краткий исторический очерк // Белая гвардия (Казачество России в Белом движении). 2005. № 8. С. 265—267.