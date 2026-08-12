ИРИНЕЙ ЛИОНСКИЙ (др.-греч. Εἰρηναῖος; лат. Irenaeus)

Христианский писатель и богослов.

О месте рождения, воспитании и первых годах деятельности Иринея точно ничего не известно. Его имя и язык его сочинений говорят за греческое происхождение. Скорее всего, он родился в Малой Азии, в Смирне, где жил и действовал его учитель Поликарп . О его образовании ничего не известно, сам он в предисловии к «Против ересей» говорит, что он не изучал искусства речи, но его сочинение демонстрирует неплохое знание греческой поэзии и философии: он цитирует Гомера , Гесиода , Пиндара , Платона. Богословское образование он получил у св. Поликарпа и затем у неких «пресвитеров», которых он называет учениками апостолов. В конце 70-х гг. II в. Ириней оказывается в Галлии. В 177 г. Ириней в сане пресвитера Лионской церкви был отправлен лионскими исповедниками к папе Элевтерию с посланием, где они излагали свой взгляд на монтанизм. По возвращении в Галлию Ириней стал епископом Лугдунума. Позже он написал послание папе Виктору с увещанием не нарушать церковного мира из-за разногласий о времени Пасхи на Западе и Востоке (Euseb. H. E. V, 24). Считается, что он мученически скончался при Септимии Севере в 202-203 гг.

Основной литературный труд Иринея – «Обличение и опровержение лжеименного знания» или, кратко, «Портив ересей». Кроме того, ему принадлежали два послания к Флорину (о единоначалии и послание или книга об восьмерице), послание некоему Власту о расколе, сочинение «О познании» и «Доказательство апостольской проповеди». До нашего времени сохранились «Против ересей» и «Доказательство апостольской проповеди». «Против ересей» – важнейший источник по истории гностицизма и церковной жизни конца II в. Особенно важна I книга, где Ириней дает систематическое изложение взглядов еретиков, в первую очередь, валентиниан, угрожавших его пастве. II и III книги посвящены опровержению их взглядов, часть III, IV и V – изложению ортодоксального учения.

Сочинения :

Ириней Лионский. Творения / Пер. П. Преображенского. М., 1996.