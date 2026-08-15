ИРИНА

Византийская императрица (как регент и автократор) в 780-90 гг. и 797-802 гг., жена императора Льва IV, мать и соправитель императора Константина VI, представительница Исаврийской (Сирийской) династии.

В 768 г. Константин V выбрал сыну Льву IV невесту – уроженку Афин Ирину, – и 17 декабря 769 г. она сочеталась браком с наследником престола. Со смертью мужа Ирина возглавила империю на правах регента при 9-летнем Константине VI, и уже осенью 780 г. в армейской среде созрел заговор: предполагалось возвести на трон кесаря Никифора – одного из младших сыновей Константина V. Правда, переворот не удался: злоумышленники были разоблачены, насильно пострижены и сосланы.

Оставаясь твердым иконодулом, Ирина исподволь подготовила восстановление иконопочитания, что явилось важнейшей вехой ее правления. Опираясь на константинопольскую бюрократию и дворцовых евнухов, Ирина стремилась к максимальному упрочению собственного положения: она провела аппаратную чистку, в частности, назначила своих выдвиженцев на епископские кафедры. Поскольку большинство фемной знати стояло на иконоборческих позициях (см. Лев III), по мере укрепления личной власти Ирина обновила и командный состав вооруженных сил, везде расставляя лояльные себе кадры – в основном выходцев из среды гражданских чиновников.

С избранием на константинопольский патриарший престол императорского секретаря Тарасия в 784 г. дело иконодулов приобрело конкретные очертания – было возвещено о созыве VII Вселенского собора. Однако возобновление иконопочитания натолкнулось на сопротивление армии, прежде всего, регулярных формирований (тагм), расквартированных в Константинополе и пригородах. 7 августа 786 г., когда в столичной церкви св. Апостолов Вселенский собор начал работу, солдаты тагм, подстрекаемые иконоборческим духовенством, ворвались в храм и разогнали собравшихся. Ирина как будто отступила, но год спустя в сентябре 787 г. под предлогом экспедиции против арабов царица вывела полумятежные войска из столицы, место которых заняли отряды из Фракии, верные правительству. Императрица приняла дополнительные меры предосторожности: семьи воинов, покинувших Константинополь, были взяты в заложники, а сами тагмы разоружены. Только после этого Вселенский собор продолжил заседания, которые проходили в Никее (Изник) с 24 сентября по 23 октября 787 г. Хотя иконокласты проиграли, их мнение пришлось частично учесть: иконодулы реабилитировали поклонение иконам, но, придерживаясь умеренной линии, нигде откровенно не атаковали иконоборческий синод 754 г. и лично василевса Константина V. Наоборот, Ирина сделала все, чтобы преуменьшить ответственность Льва III и Константина V за распространение иконоборчества, приписывая их «еретичество» влиянию «злых советников», поскольку в случае реального осуждения (анафематствования) покойных царей это отбросило бы густую тень на Ирину и на ее сына, непоправимо подорвало престиж и законность династии.

Сворачивание прежнего курса – курса Константина V – сопровождалось не только отказом от иконоборчества, но и недвусмысленным пренебрежением нуждами армии и военной верхушки, проявившемся уже в самом начале царствования Ирины. В 782 г. арабы предприняли крупное вторжение в Малую Азию, которое было пресечено умелыми действиями командиров фемных ополчений. Не добившись успеха в нескольких сражениях с византийскими войсками, сарацины попали в окружение в Вифинии, но чудом избежали разгрома вследствие предательства стратига фемы Вукеллариев Тачата. Тачат крепко враждовал с креатурой императрицы – патрикием и логофетом дрома евнухом Ставракием, и в канун встречи ромейских и арабских парламентеров перешел на сторону мусульман, а Ставракий и его спутники, не подозревавшие о вероломстве стратига, попали в плен. Это происшествие мгновенно изменило обстановку в пользу сарацин: Ирина поспешила закончить войну на выгодных для противника условиях. В обмен на освобождение Ставракия византийцы беспрепятственно выпустили мусульман из Анатолии; Ирина даже согласилась выплачивать арабам дань, хотя и не сдержала обещания. Иными словами, ради скорейшего вызволения фаворита Ирина фактически отняла у своих войск ожидаемую победу и очевидным образом продемонстрировала покровительство константинопольской бюрократии (в лице Ставракия) в ущерб интересам фемных офицеров.

Вместе с тем развенчание иконоборчества не могло не отразиться на его некогда наиболее горячих приверженцах – военной провинциальной аристократии: хотя высшее армейское руководство не представляло собой единой «иконоборческой партии», Ирина лишила его политического лидерства. Не настаивая на реставрации иконоборчества, фемная военная знать все же надеялась вернуть прежнее положение и воспользовалась конфликтом, разгоревшимся между Ириной и ее подросшим сыном Константином VI. Попытка Ирины объявить себя единодержавной императрицей в октябре 790 г. потерпела крах вследствие открытого вооруженного восстания в Армениаке. Стратиоты не приняли Ирину в качестве василевса, а направленный для укрощения бунтовщиков друнгарий виглы Алексей Муселе примкнул к мятежникам. В декабре 790 г. Муселе с восставшими войсками подошел к столице и от их имени потребовал передачи полновластия Константину VI: перед лицом неприкрытой угрозы Ирина признала первенство сына, провозглашенного автократором. Константин VI сослал фаворитов Ирины, однако, ее саму милостиво оставил при дворе, что было грубой политической ошибкой, позволившей Ирине совершить переворот. 15 августа 797 г. на фоне недовольства Константином VI как константинопольской бюрократией, так и дворцовой и фемной аристократией, он был низложен и 19 августа 797 г. ослеплен, а Ирина объявлена императрицей (точнее, императором, поскольку женщины не могли командовать армией).

Второй период царствования Ирины ознаменовался торжеством клерикальной «партии»: радикальные монашеские круги, активно содействовавшие ниспровержению Константина VI, добились весомых материально-хозяйственных уступок со стороны фиска, что стимулировало его дальнейшее ослабление. Императорский двор погряз в интригах, которыми особенно отличалась ожесточенная склока двух временщиков – евнухов Аэция и Ставракия, – закончившаяся лишь со смертью последнего в 801 г. Правда, с именем Ставракия связан один из несомненных успехов Ирины – организованная евнухом в 782 г. кампания против славян Эллады и Фессалии: воссоздание ромейского контроля в этом регионе повлекло, по-видимому, учреждение фемы Македония (ок. 799-802 гг.), а также основание в 784 г. Иринополя (Верия).

Между тем администрация Ирины инициировала сокращение военных расходов, что негативно сказалось, прежде всего, на регулярных армейских подразделениях – тагмах: негодование части из них, выплеснувшееся летом 786 г., обернулось, как уже говорилось, массовым увольнением со службы взбунтовавшихся солдат без выплаты жалования. Ликвидация наиболее боеспособных, но неблагонадежных подразделений, составлявших костяк «мобильной армии» Константина V, привела к тому, что и оборона, и наступление были возложены на ополчения малоазийских фем, ресурсов которых для синхронной войны на Востоке и Западе оказывалось недостаточно. В 798 г. мусульманский отряд, совершив стремительный рейд, проник вглубь Анатолии и захватил важнейший пункт снабжения (аплекта) императорской армии в Малагине (в 40 км к востоку от Никеи): добычей сарацин стали склады с провиантом и амуницией и конные заводы (митаты).

Параллельно с военными провалами на Востоке шли дипломатические неудачи на Западе, кульминацией которых стало венчание короля франков Карла Великого императором Запада 25 декабря 800 г.: оно подрывало и без того эфемерное влияние Византии в Италии и больно ударяло по государственному престижу Константинополя. В условиях внутри- и внешнеполитического тупика, в котором очутилась Византия к началу IX в. 31 октября 802 г. Ирина была свергнута группой синклитиков под руководством логофета геникона Никифора и при участии тагм схол и арифмов. Смещенная василиса отправилась на Принцевы острова, а затем на о. Лесбос, где вскоре скончалась.

Исторические источники:

Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта / Пер. В.И. Оболенского, Ф.А. Терновского; предисл. О.М. Бодянского. М., 1884.

Иллюстрации:

Императрица Ирина (Национальный музей. Флоренция);

Императрица Ирина (Золотой алтарь, 1102. Собор св. Марка. Венеция).

Автор статьи: А. Н. Слядзь