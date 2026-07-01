ИРИГОЙЕН ИПОЛИТО

Иригойен (исп. Yrigoyen), Иполито (12.07.1852, Буэнос-Айрес — 03.07.1933, Буэнос-Айрес) — государственный и политический деятель Аргентины .

Родился в семье иммигранта, французского баска. По профессии юрист. Один из основателей (1891) и лидер с 1904 партии Гражданский радикальный союз. С именем И. связано установление политической демократии в Аргентине. В 1916—1922 и 1928—1930 — президент Аргентины.

На формирование мировоззрения И. оказали влияние идеи немецкого философа-идеалиста К. Ф. Ф. Краузе, сделавшего моральные принципы лейтмотивом своей философии. По И., утверждение демократии подразумевает не только изменения в обществе, но и «моральное исправление» самого человека — «внесение гражданского сознания», формирование личности, добровольно исполняющей общественные обязанности. Согласно И., принципы уважения и мира, равенства и невмешательства — результат морального исправления нации через восстановление индивида как суверенного существа. Из морально-этической концепции И. вырастали его патриотизм и интернационализм, неприятие войн. «Народы священны для народов, — утверждал И., — а люди священны для людей». Эти взгляды И. обусловили его политику нейтралитета во время Первой мировой войны, уход из Лиги Наций.

Проводил политику «классовой гармонии» и «национальной солидарности», в основе которой лежала идея классового сотрудничества. Роль регулятора классовых взаимоотношений возлагал на государство, надеясь путем постепенных реформ избежать обострения классовых противоречий. Осуществил ряд реформ: университетскую, муниципальную; ввел 8-часовой рабочий день и минимальную заработную плату. Пытался национализировать нефть и установить государственную монополию на ее разработку. Свергнут в результате военного переворота в 1930.

Соч.: Discursos, escrito. у polemicas. 1878—1922. Buenos Aires, 1923. Mi vid. у mi doctrina. Buenos Aires, 1957.