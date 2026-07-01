ИРЕЧЕК ЙОСЕФ

Иречек (Йиречек, чеш. Jireček), Йосеф (09.10.1825, Високе Мито, Чехия — 25.11.1888, Прага) — чешский филолог и историк.

Брат Герменегильда Иречека . Учился на философском, затем на юридическом факультете Пражского университета. Участвовал в чешском национальном движении. В 1846—1848 сотрудничал в газете «Pražské noviný», издававшейся К. Гавличеком-Боровским . Был секретарем Матицы чешской. Во время революции 1848 стал делегатом Славянского съезда. В 1850 переехал в Вену, где работал до 1871 в министерстве образования, разрабатывал стандарты преподавания славянских языков в школах Австрии, выступал за равноправие национальных языков во всех землях Австро-Венгрии. С 12 февраля по 30 октября 1871 являлся министром образования Австрии. В 1873 возвратился в Прагу и посвятил себя литературной деятельности. С мая 1875 был председателем Королевского чешского общества наук. Издавал антологии чешской литературы, старочешские памятники литературы, историю чешской литературы, работы по истории, этнологии, педагогике.

Соч.: Nаrodopisný přehled krаlovství Českého. Praha. 1850; Rukovét k dějinаm literatury české do konce XVIII věcu. Sv. 1—2. Praha. 1875—1876.