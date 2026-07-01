ИРЕЧЕК ГЕРМЕНЕГИЛЬД

Иречек (Йиречек, чеш. Jireček), Герменегильд (13.04.1827, Високе Мито, Чехия — 29.12.1909, Високе Мито, Чехия) - чешский историк и правовед.

Брат Йосефа Иречека . В 1846 окончил философский, в 1850 — юридический факультет Пражского университета. Участвовал в революции 1848. В 1848—1850 был сотрудником журнала «Nаrodní Noviný», который издавал К. Гавличек-Боровский . После переезда в 1850 в Вену основал литературное приложение «Vesna» к журналу «Vídeňský Denník». Доктор права с 1855. И. — автор большого числа публикаций по истории чешского права, в том числе фундаментального исследования «Славянское право в Чехии и Моравии». В 1880 издал «Свод законов славянских», переведенный на русский, польский, сербский и другие языки. В 1858 И. был избран членом Королевского чешского общества наук, в 1882 — членом-корреспондентом Российской АН.

Соч.: Slovanské prаvo v Čechаch a na Moravě. Sv. 1—3 . Praha. 1863—1873; Svod zаkonův slovanských. Praha. 1880; Codex juris bohemici. V. 1—11. Praha. 1867—1892.