ИРБИТСКИЙ МУЗЕЙ

Ирбитский историко-этнографический музей.

В 1883 году в стенах Ирбитского городского трехклассного училища был открыт педагогический музей. Газета "Ирбитский ярмарочный листок" в 1893 году писала: "Основание музея положено коллекциями бывшего уездного училища...". В 1911 году музей был размещен в доме московского купца П.В.Михайлова, подаренного, согласно его воле, городу.

Музей, обретая свое лицо, максимально использует возможности своих фондов. Ограниченность пространства и богатство коллекций, во многом уникальных, и ждущих своего профессионального исследователя, требует поиска вариантов их экспозиции. Тема доисторического прошлого района представлена фрагментами скелетов мамонта, шерстистого носорога и других животных, обитавших на просторах края. Река Ница и ее притоки постоянно отдают свои тайны, скрытые под слоем песка и глины, пополняя фонды. Исторический период в экспозиции музея начинается с "освоения края". Археологическая разведка выявила большое количество стоянок древнего человека на территории района. Они представлены, главным образом, керамикой, относящейся к гамаюнской культуре. Экспонаты, с которых начинался музей: луки и стрелы, предметы быта, одежды, духовной жизни принадлежат коренным жителям края - манси , обитавших в лесных просторах Зауралья. Выделяются по своей значимости бубен шамана и 9-ти струнная арфа "Лебедь" как олицетворение творчества народа. Язычники манси верили и в сверхъестественные силы шамана; людей, умевших играть на музыкальных инструментах, наделяли такими же способностями. Приход русских в Зауралье изменил ареал расселения аборигенов, оттеснив их на север Урала. Пути продвижения в Сибирь по рекам и дорогам постепенно спускались с севера (Лозьвинский городок и Верхотурье) на юг (Кунгур - Екатеринбург - Тюмень - Тобольск). В ходе этого смещения долгое время большую роль играл бассейн реки Туры. Особенно интенсивно освоение пригодных для сельского хозяйства земель вдоль реки Ницы. В XVII веке вырастает цепочка слобод и острогов: Невьянская - Ощепкова (Ницинская) - Киргинская - Чубаровская слободы, в половине расстояний между ними: Рудная и Ирбитская слободы. Доспехи (куяк - средневековый бронежилет) и оружие отражают непростой процесс заселения русскими долины реки Ницы и ее притока Ирбеи. В этот период особо выделяются три события, представленные в экспозиции: возникновение и деятельность Невьянского рудного железоделательного "завода", в течение полувека снабжавшего железом Сибирь. Результаты раскопок 1951, 1992 годов представлены в витринах музея. Археолог Е. Курлаев в журнале "Веси" (№ 2, 2004 год) подробно описывает находки в селе Рудном и процесс производства кричного железа.

Второе событие, и главное по значимости - к концу 80-х годов XVII века в Ирбитской слободе окончательно утверждается ежегодный местный торжок, как государева ярмарка. На протяжении двух веков она является главным перевалочным пунктом из Европейской России в Сибирь, связующим звеном между зарубежной Европой и Юго-Восточной Азией. Третье событие: выступление народных масс под предводительством казачьей вольницы Е. И. Пугачева в 1773-1775 годах привело к тому, что верноподданные ирбитчане отказались сотрудничать со "смутьянами" и оказали сопротивление повстанцам. В итоге, по повелению Екатерины II слобода обрела статус города, а в 1776 году был дарован герб, выделивший Ирбит из всех городов Пермской губернии. И окончательно закреплено право торговли на ярмарке за жителями города и уезда. Помимо копии указа императрицы, сегодня в музее выставлена рабочая модель памятника Екатерине II, который воссоздают по былому проекту архитектора М. О. Микешина (1835-1896) для города Ирбита по заказу местных жителей.

Ярмарка, ставшая определять суть города, в разных аспектах представлена в залах музея. Повседневные предметы сосуществуют с китайским фарфором, швейные машинки с чайными цибиками, ковры и шпалеры, изысканная мебель, картины мастеров живописи. Отдельной строкой проходит, как в витринах, так и в фондах музея большой объем материала об организации ярмарки, работе ярмарочного комитета и в целом жизни города в период ярмарки. Коллекция видов старого Ирбита дополняет ярмарочный колорит: улицы, пристань, торговые ряды, Пассаж, главная площадь, реклама. В фондах музея хранится собрание редких книг, в том числе рукописный вариант сказания о взятии Казани Иваном Грозным , среди икон, изображение "Святых Симеона Верхотурского и Прокопия Устюжского" занесено в каталог наиболее ценных уральских икон. К предметам быта и деятельности разных слоев населения края можно прикоснуться через открытое хранение фондов: разнообразие самоваров и утюгов, весы и светильники, халат китайского мандарина и стихарь русского батюшки. Даже краткое знакомство с экспонатами музея дает возможность представить, какое интересное прошлое у ирбитского края. И может явиться отправной точкой для дальнейшей исследовательской деятельности как профессиональной, так и любительской.

Иллюстрации:

Ирбитский историко-этнографический музей.