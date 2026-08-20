ИРАНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Иранская коммунистическая партия (ИКП) — политическая партия, действовавшая в Иране с 1920 по 1938.

Возникла в условиях подъема в стране массового движения против старых порядков и засилья иностранных держав, в первую очередь Великобритании, а также под влиянием Октябрьской революции 1917 в России. Основана в 1920 в портовом городе Энзели в провинции Гилян на съезде социал-демократической партии Адалят (Справедливость), который принял решение о ее переименовании в ИКП. Партия была принята в Коммунистический интернационал и получила всестороннюю поддержку правительства Советской России.

Первая программа ИКП содержала требования освобождения Ирана от внешнего господства, аннулирования кабального для Ирана англо-иранского соглашения 1919, свержения монархии, проведения земельной реформы путем ликвидации крупного помещичьего землевладения. Первоначально руководство ИКП выдвинуло лозунг немедленной социалистической революции, не получивший поддержки населения Гиляна. Избранный в 1920 новый состав ЦК ИКП выработал более умеренный курс. ИКП принимала участие в освободительном движении. Ее члены 1920—1922 входили в состав революционного правительства Гилянской республики , но после совершенного лидером движения в Гиляне Кучек-ханом переворота и начавшейся там гражданской войны республика была разгромлена правительственными войсками.

После провозглашения в Иране в 1925 новой правящей династии во главе с Резой-шахом Пехлеви партия подверглась судебно-полицейским преследованиям и перешла на подпольное положение. Ее печатные органы издавались за рубежом. Тем не менее, она смогла возглавить развернувшееся в Иране в 1929—1931 стачечное движение. В 1931 правительство приняло закон о запрете ИКП, многие ее руководители были арестованы, но властям не удалось полностью парализовать ее деятельность. В 1937 репрессии против ИКП возобновились. В 1938 был проведен политический процесс над ее руководством («процесс 53-х»). Глава партии Таги Эрани погиб в тюрьме. Оставшиеся в живых иранские коммунисты образовали 29 сентября 1941 Народную партию Ирана (Тудэ), ставшую преемницей ИКП.

Лит.: Иванов М. С. Новейшая история Ирана. М., 1965; Иванова М. Н. Национально-освободительное движение в Иране в 1918—1922 гг. М., 1961; Персиц М. А. Застенчивая интервенция. М., 1999.