ИРАНО-ВИЗАНТИЙСКИЕ ВОЙНЫ V‒VII ВВ.

Ирано-византийские войны V—VII вв. — череда столкновений, противопоставивших Византию (Восточноримскую империю) и Иран в борьбе за преобладание в Зап. Азии.

Противоборство Сасанидов с Римом Древним , постоянно возобновлявшееся в III—IV вв., к началу V в. сменилось мирным промежутком, что объяснялось сходными для обоих государств проблемами — экономическим и политическим кризисом изнутри и экспансией номадов извне: по договору о совместной обороне Константинополь, в частности, выплачивал Ктесифону денежную дотацию. Только в 421—422 и 442 бесконфликтное сосуществование ненадолго прерывалось боевыми действиями, что было вызвано антихристианскими гонениями, которые устраивал сасанидский двор, и попытками римских властей покровительствовать единоверцам.

Долговременное и крупномасштабное противостояние развернулось в 502—503, когда шаханшах Кавад I опустошил восточноримскую Месопотамию и Сирию и взял Амиду (ныне Диярбакыр) и Феодосиополь (ныне Эрзурум), но пошел на заключение мира после вторжения гуннов через ущелья Большого Кавказа (505—506). Помощь, оказанная Юстином I зависимой от Ирана Картли, спровоцировала новое обострение отношений в 527, которое, после битв при Даре (530) и Каллинике (ныне Ракка, 531), завершилось подписанием в 532 «вечного мира» (с сохранением границ, существовавших до 502). Вскоре Ануширван Хосров I нарушил его, пользуясь тем, что Юстиниан I отвлекся на отвоевание Италии у остготов. В 540 он вторгся в Осроэну: переправившись через Евфрат в Суре, овладел Бероей (ныне Алеппо) и разорил Антиохию , ремесленный люд которой переселил под Ктесифон; в 541 занял ключевые твердыни Лазики: Петру (ныне Цихисдзири), Себастополис (ныне Сухум), Питиунт (ныне Пицунда). Перемирие 545 прервали новые военные действия на Кавказе, когда силы Юстиниана отбили у Ануширвана лазские оплоты. Очередной мир, заключенный на 50 лет в 562, восстанавливал старые рубежи, но оказался поставлен под сомнение после того, как Хосров I присоединил Химйар, бросив вызов Аксуму - союзнику византийцев, которые со своей стороны подстрекали к набегам на сасанидские владения тюркских каганов.

Война 572—591 началась кровопролитным сражением при Мелитене (ныне Малатья) в 577 и, казалось, завершилась при Нисибине в 589, когда в руки шаханшаха Хормозда IV попал также стратегически важный Мартирополь, но конечный успех принесла византийцам, которые даже сражались у стен Ганзака (Шиз, ныне в Иранском Азербайджане ). За помощь, оказанную императором Маврикием в борьбе с Бахрамом VI Чубином , Хосров II Апарвез, сын Хормозда, вернул ему города, захваченные в предыдущие годы, а также уступил ряд районов на Южном Кавказе и в Армении Древней .

К этим событиям восходят истоки последнего и наиболее впечатляющего по размаху военного столкновения между двумя державами. Оно началось в 602, когда под предлогом мести за Маврикия, убитого в ходе армейского мятежа, Хосров II вторгся в восточные и южные провинции Византии с планами прочно присоединить их к своему царству. В 604 он вступил в Дару, в 607 — в Мардин, Амиду, Эдессу и Харран, а в 610 — в Берою. В 611 персы уже находились не только в Антиохии, но и в Апамее-на-Оронте и вышли на Босфор в Халкидоне. Ситуация, критическая для нового императора Ираклия , продолжала усугубляться с переходом под контроль Хосрова Апарвеза Кесарии Каппадокийской (ныне Кайсери) в 612 и Дамаска в 613. В 614 иранские войска встали в Иерусалиме, а в 615 высадились в Александрии Египетской и в то же время блокировали Константинополь с моря. К моменту третьей и последней попытки взять византийскую столицу наместники Апарвеза уже водворились в Киликии, Каппадокии, Галатии и Вифинии, Финикии и Палестине и даже в Африке — в Египте и Киренаике. Однако его успехи завершились в 622 взятием Анкиры (ныне Анкара) и Родоса. Ираклий, которого поддержал Западнотюркский каганат, сумел не только оказать отчаянное сопротивление, но и дать притязаниям Хосрова решительный ответ. Дерзкие вылазки в тыл врага привели его, в свою очередь, сначала к Ганзаку (623), а затем к развалинам Ниневии и на подступы к Вавилону (627). Появление императора близ шаханшахской резиденции Дастгард настолько встревожило сасанидских придворных, что они, уничтожив своего владыку (628), пошли на заключение мира (629), по которому византийцам возвращались все завоеванные в предшествующие годы территории. И.-в. в. резко ослабили оба государства, которые впоследствии не смогли дать успешного отпора арабским завоеваниям .

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