ИРАНО-ОСМАНСКИЕ ВОЙНЫ XVI‒XVII ВВ

Ирано-османские войны XVI—XVII вв. — противостояние между Османской империей и государством Сефевидов в Иране за господство над Зап. Азией и Южн. Кавказом и контроль над торговыми и стратегическими трассами из Средиземноморья в Индию.

Разворачивались на территории современных Турции , Ирана , Ирака , Грузии , Армении , Азербайджана . Проходили под религиозными лозунгами: Османы выступали как защитники суннизма, Сефевиды — как поборники шиизма; обе стороны подвергали преследованиям «враждебные» исповедания ислама .

И.-о. в. 1514—1515

Встречная экспансия Османской и Сефевидской держав при султане (падишахе) Селиме I и шахе (шаханшахе) Исмаиле I привела к их столкновению на землях бывшего султаната Ак-Коюнлу. В 1513 Селим устроил массовое истребление шиитов Анатолии и в 1514, двинувшись на восток, разгромил Исмаила на Чалдыранской равнине, после чего вступил в Тебриз. Отказавшись от предложенного шаханшахом мира, падишах вторично разбил его при Кочхисаре (1515) и присоединил к своей державе запад Армении Древней , почти весь Курдистан и Верхнюю Месопотамию (Джазиру). Конфронтацию возобновил Сулейман I Кануни . Его войска в 1533—1535 трижды вторгались в Иранский Азербайджан и овладевали Тебризом и Султанией, в 1534 захватили Багдад, а затем Ирак Арабский (кроме Басры, которая пала в 1546), установив контроль над путями, соединявшими берега Средиземного и Аравийского морей. В 1536 они заняли часть Тао-Кларджети, а в 1538 — Ван, на что Тахмасп I отреагировал низложением ширваншахов. В 1548 армии Сулеймана I взяли не только Тебриз, но и Исфахан, достигли Кума и Кашана и вторглись в Чухур-Сад ( Ереванское ханство ), а оттуда — в Самцхе-Саатабаго (1549). По Амасийскому договору 1555 Ирак отходил к Сулейману, Иранский Азербайджан, Ширван и Чухур-Сад — к Тахмаспу, чью верховную власть признавали также Картли и Кахети, Карс подлежал разрушению, а его округа объявлялась ничьей землей и опустошалась.

2-й этап И.-о. в. (конец XVI — середина XVII в.) характеризовался новыми особенностями, привнесенными: 1) расширением Московской Руси в южном направлении; 2) активным участием в боевых действиях воинств Крымского ханства ; 3) поиском Сефевидами союзников в Европе. Порта, пользуясь технической слабостью иранцев (отсутствием у них тяжелой артиллерии и регулярной пехоты), стремилась утвердиться на Каспии, чтобы препятствовать непосредственным сношениям Ирана с Москвой.

И.-о. в. 1578—1590

Османское командование, восстановив в нарушение Амасийского мира цитадель Карса, ввело на восток Самцхе-Саатабаго полки янычар и сипахи , которые в 1578 разбили кызылбашей при Чылдыре и через Картли, Кахети и Чухур-Сад продвинулись в Ширван, но были разгромлены при Шемахе и изгнаны из страны. Однако уже в 1579 янычары и сипахи, усиленные крымской конницей, продолжили набеги, которые увенчались в 1583 взятием Шемахи и Баку. К 1589 большая часть Юго-Вост. Кавказа и Иранский Азербайджан с Тебризом, Гянджой и другими городами были разорены. Стамбульский договор 1590 передавал Османам Иранский Азербайджан и все кавказские наместничества Сефевидов, кроме Талыша и Ардебиля, а также значительную часть Курдистана и Луристана с Хамаданом с Зенджаном.

И.-о. в. 1602—1612

Инициатива впервые исходила от Ирана: Аббас I ударил на османские гарнизоны в Иранском Азербайджане и на Кавказе — в 1603—1604 одержал победу при Суфиане, опустошил Тебриз, Нахичевань, Джульфу и Ереван, а к 1607 уничтожил османские соединения в Ширване и Карабахе и вернул Чухур-Сад, население которого депортировал в Центральный Иран. Его власть вновь признали как племена курдов и луров, так и Вост. Грузия. Ответные действия османской армии с 1609 (в том числе против Тебриза) провалились, и Стамбульский договор 1612 подтвердил успехи Аббаса.

И.-о. в. 1616—1618

Предпринята Османами с целью пересмотра договора 1612: после безуспешной осады Еревана и Нахичевани, к их войскам в 1617 присоединились, после ряда набегов на Гянджу и Джульфу, крымские татары. Соединенное воинство подступило к Тебризу, но в 1618 потерпело поражение в Серабской долине, где через год был подписан мир, закрепивший условия 1612; помимо этого, Стамбул признавал зависимость от Исфахана Картли и Кахети и передавал ему санджаки Дерне и Дертенг.

И.-о. в. 1623—1639

Начата Аббасом, который в 1623—1624 занял весь Ирак с Багдадом, Наджафом и Кербелой, а также Джазиру, а на севере захватил Ахалцихе. В 1625 султанская армия, пользуясь восстанием Г. Саакадзе , отовоевала этот оплот и вскоре вытеснила шахские силы из Джазиры, отбив Мосул и Киркук, но осада Багдада (1625—1626) успеха не имела, а Ахалцихе был в 1627 вновь потерян. После второй неудачи под Багдадом в 1630 османский султан Мурад IV перенес войну в западный Иран, где вырезал население Хамадана и разорил Тебриз, и на Южн. Кавказ, где в 1635 вернул себе Ахалцихе и Ахалкалаки. Падение Багдада в 1638 вынудило шаханшаха Сафи подписать Касре-Ширинский (Зохабский) 1639 договор, который восстановил разграничение 1612.

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