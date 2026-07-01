ИРАН. XVI‒XVIII ВВ.

Ч. 5. Иран в XVI—XVIII вв. Ссылки на другие части - см. в конце статьи.

И. при Сефевидах и Афшарах (XVI—XVIII вв.)

Во 2-й половине XV в. туркоманы-шииты, под давлением Османской империи откочевавшие из Анатолии, консолидировались под именем кызылбашей вокруг шайхов суфийского ордена (тариката) сафавийя , проживавших в Ардебиле. Ак-Коюнлу, опасавшиеся непомерного усиления ордена, разгромили его резиденцию, но раздоры среди наследников Узун-Хасана позволили юному шайху Исмаилу сначала разгромить ширваншаха Фаррух-Ясара и овладеть Шемахой, а затем провозгласить себя шаханшахом в Тебризе, где он ввел хутбу с поминовением 12 имамов и публичным проклинанием первых трех халифов, хотя 2/3 тебризцев исповедовали суннизм. Достигнув совершеннолетия, Исмаил I (1501—1524) попытался подчинить себе кызылбашских эмиров, создав некое подобие иерархии ханов, султанов и беков. Подтвердив привилегии армянской церкви, он вместе с тем беспощадно насаждал имамизм среди своих подданных-мусульман: отказ всенародно хулить первых халифов сурово карался.

Рождение государства Сефевидов обеспокоило соседей, особенно после того, как в 1507 оно включило в себя восток Малой Азии и Сев. Месопотамию, а в 1508 — Ирак Арабский с Багдадом и шиитские святыни — Кербелу и Наджаф. В 1510 кызылбаши разгромили и убили под Мервом Мухаммада Шайбани, а в 1512 вторглись в Хорезм и Мавераннахр на стороне Бабура , но были разбиты. Соперничество с Османами разворачивалось преимущественно вокруг Армянского нагорья: в 1514 Селим I, рассеяв воинство Исмаила I и ненадолго заняв Тебриз, развязал первую из Ирано-османских войн . В 1515 португальцы, захватившие Ормуз, истребили там сторонников Исмаила, но оставили в живых местного владетеля. Общая враждебность Порте сблизила И. с католическим миром (Венецианской республикой, Священной Римской империей, Венгрией и др.), а позднее — и с Московской Русью. Только при Тахмаспе I (1524—1576) Амасийский мир 1555 временно урегулировал отношения со Стамбулом, и одним из главных вопросов внешней политики И. стала борьба с Могольской империей за Кандагар, который в 1558 покорился Тахмаспу.

Огузский диалект Иранского Азербайджана (азербайджанский тюрки) утвердился в качестве языка войска и двора, при том что в делопроизводстве по-прежнему использовали персидский, а имамитские улама легитимировали режим Сефевидов, которые совмещали функции заместителя «Сокрытого» имама и шайха сафавийи. Перераспределение земельного фонда и изменение соотношения разных его категорий выразились в увеличении площади земель дивани и шахских хасса. Оставшиеся территории распределялись между главами тех или иных кызылбашских объединений (за исключением Гиляна и Мазандерана, неудобных для кочевого хозяйства), которые вытесняли ираноязычное население. Часть прежних союргалов сохранилась, но почти полностью прекратилась раздача новых; сократилось и количество мульков, зато широко распространился тиуль — по сути попытка возродить первоначальную форму икта.

В 1576—1577 кызылбашские ханы — «дядьки» 12 сыновей Тахмаспа — выдвигали своих «воспитанников» на престол. Исмаил II, возведенный на трон афшарами, пошел на сближение с суннитами, запретив публичное проклинание первых халифов, но вскоре пал жертвой заговора. Его преемником ханы объявили Мухаммада Худабанду (1578—1587) и заключили соглашение о фактическом разделе страны между собой. Все это позволило узбекам захватить Хорасан, а Османам — вновь овладеть Иранским Азербайджаном и разорить Тебриз. Сменивший Худабанду Аббас I скоро избавился от опекунов, но вынужден был уступить Стамбулу свои кавказские владения и почти весь северо-запад И. Полученную в 1590 передышку он использовал для реорганизации управления державой при помощи вазиров — Хатим-бека Ордубади и его сына Абу-Талиб-бека, которые, получив звание итимад ад-даула («доверие державы»), потеснили с высот чиновной иерархии вакилей, назначавшихся при ранних Сефевидах из кызылбашских эмиров.

Введя новую денежную единицу — аббаси, молодой шаханшах в 1599 существенно сократил или отменил подати по всему Ираку Персидскому, который сделал основным центром тяжести в И., опираясь на местную элиту, и, урезав земельные пожалования племенам- илятам , решительно подавлял их мятежи, уничтожая непокорных ханов и полководцев. В войске преобразования осуществлялись усилиями главнокомандующего Аллаверди-хана . Командовать корпусом конных гулямов из обращенных в ислам грузинских и армянских юношей, считавшихся личными невольниками шаханшаха, назначали, как правило, также знатного грузина в звании «начальника государевых рабов» (куллар-агасы). Кроме того, при помощи англичан — братьев Э. и Р. Шерли — были сформированы полки стрельцов (туфангчи) и наводчиков (топчи), вербовавшихся из «таджиков», которые обслуживали сотни орудий. На посты беглербеков (наместников) стали выдвигаться, в противовес кызылбашам, выходцы из «таджикских» семейств и выслужившиеся гулямы-вольноотпущенники.

Реформа позволила Аббасу перейти в наступление против Шайбанидов на востоке, где он вернул под свою власть хорасанские города, включая Мешхед (1597—1598), и против Османов на западе, где он отвоевал земли, потерянные в 1590, а война 1623—1639 доставила ему недолговременный контроль над шиитскими святынями. Венцом его успехов стало отвоевание в 1621 Кандагара у Великих Моголов. В поисках союзников против Османской империи шаханшах обменивался посольствами с испанскими и австрийскими Габсбургами, Московским царством, Францией и Республикой Соединенных провинций (Нидерландами), а в 1616—1617 предоставил английской Ост-Индской компании (ОИК) право беспошлинно торговать по всем своим владениям и неподсудность местным законам и разрешил обустроить фактории.

Хотя Аббас I Великий продолжил традицию преследования суннитов и покровительства армянскому духовенству, он в стратегических целях подверг кавказских христиан массовым принудительным переселениям (как, впрочем, и значительную часть мусульманского населения). В 1605 и 1618 из Чухур-Сада ( Ереванское ханство ) и Карабаха в Ирак Персидский и Мазандеран были выселены десятки тысяч армян и тюрков, а в 1615 и 1624 — свыше 200 тыс. грузин из Кахети. Шахские указы обязывали христианские народы Кавказа поставлять определенное число юношей, которых обращали в ислам и зачисляли в гулямы, и девушек, которые пополняли гаремы государя, вельмож и гулямских командиров.

С Аббаса Великого берет начало правило воспитывать царевичей (шахзадэ) в гареме для безопасности шаханшаха. В окружении его наследников растущую роль играли евнухи, а в системе управления — гулямы. Сафи I (1629—1642), который, только вступив на престол, подавил последнее из Гилянских восстаний XVI—XVII вв. , отказался от целого ряда начинаний деда, устранив Аллаверди и его сына Имам-Кули-хана, что, в конечном счете, привело к потере Багдада в пользу Османов, с которыми он подписал в 1639 Касре-Ширинский (Зохабский) договор. В 1645 Сафи по соглашению с нидерландской Ост-Индской компанией подтвердил данные ей ранее исключительные привилегии. В мирное царствование Аббаса II (1642—1666) прекратились даже преследования суннитов, а в стране наблюдался экономический подъем, продолжившийся при Сафи II, или Сулаймане (1666—1694), в правление которого, однако, обозначились пределы традиционной эволюции иранского сельского и городского хозяйства и политической системы.

Расцвет урбанистических центров Зап. И. (особенно Исфахана и Тебриза) контрастировал с застоем городов востока страны (кроме Мешхеда и Астрабада), отчасти вызванным непрекращающимися набегами узбеков Хивинского ханства и Бухарского ханства на Хорасан, которые сопровождались нарушением караванной торговли и подрывом ирригационной сети. В Иранском Азербайджане, Ираке Персидском, Фарсе, Кермане и других регионах прирост в населении, увеличение урожайности земледельческих культур (включая экспортные, такие как хлопок, табак, опийный мак), расширение набора промыслов, строительство новых и восстановление старых оросительных сооружений шли параллельно с активизацией внешней торговли, где важной статьей значилась шахская монополия на вывоз породистых коней и шелка.

Среди ремесел особенно славилось шелкоткачество, почти полностью находившееся в ведении казны. Ковроделием, наряду с придворными мастерами, занимались и иляты. Возродилось производство керамики. Цехи, возглавлявшиеся накибами, зачастую патронировались яростно соперничавшими суфийскими братствами (тарикатами) ниматаллахийя и хайдарийя. Однако они охватывали не всех ремесленников: часть работала в одиночку, а наиболее привилегированные — в карханах, в частности, принадлежавших шаханшаху, который, будучи крупнейшим потребителем и производителем ремесленной продукции, играл ведущую роль и во внешней торговле.

Связи с Москвой приобрели регулярный характер (за 1589—1676 было принято 20 русских и отправлено 15 иранских посольств) и осуществлялись через Астрахань. Еще в начале XVII в. в гилянских портах появлялись московские и казанские купцы, активности которых не помешали русско-иранское столкновение на берегах Терека в 1653 и набеги С. Разина на Южн. Прикаспий в 1667—1669. Русские вывозили из И. шелковые и хлопковые ткани, шелк-сырец, оружие и доспехи, европейцы — фаянсовую посуду, ювелирные изделия и сафьян. В свою очередь из Московского государства сюда шли льняное полотно, воск и мед, а из Европы — сукно, предметы роскоши и бумага.

Усилия Аббаса I по централизации управления державой обернулись при его наследниках разрастанием дворцового штата и чиновной бюрократии. Волю шаханшаха как источник законности ограничивал только шариат в его имамитском толковании (джафаритский мазхаб). Исключительно совещательными полномочиями обладал высочайший меджлис, куда, помимо итимад ад-даулы, входили диванбеги, надзиравший за исполнением решений шариатских, епископских и раввинатских судов и разбиравший дела на основании обычного права (в частности, адата у илятов), и командующие основными родами войск и др.

С диваном итимад ад-даулы соперничал диван шахских хасса. Их ежегодные доходы, составлявшие приходную часть государственного бюджета, складывались из податных поступлений, подарков, ввозных, вывозных и транзитных пошлин и добычи рудников. В результате перераспределения земельной собственности расширился фонд дивани. Из него выделялись вакфы шиитским учреждениям, а тиули и союргалы — знати и служилым гулямам. Так, крупнейший вакф принадлежал Большой мечети Сефевидов в Ардебиле, а командующему гулямской гвардией (куллар-агасы) доверялся в тиуль Гольпайеган к западу от Исфахана, отчасти заселенный кахетинцами. Наряду с преобладанием казенной и государевой собственности на землю, серьезным удельным весом в позднесефевидский период обладала и мульковая собственность.

Дихотомия дивани — хасса распространялась и на административное деление. Наместничествами дивани правили беглербеки, которым подчинялись управлявшие округами хакимы — как правило, вожди местных илятов. В наместничества хасса, располагавшиеся по преимуществу во внутренних районах державы (с центром в Ардебиле, включая Исфахан и Гилян), назначались особые вазиры и амили с гражданскими полномочиями. В ведении двух великих садров — главных шиитских законоведов (для наместничеств дивани и хасса) — находились шариатские суды и вакфы; им были подчинены все богословы — высшие ( муджтахиды ) и низшие (улама).

Окраинными областями И. наследственно владели 5 вали: Хузестана (из потомков Мушаша), Луристана, Курдистана, Картли и Кахети. К ним, с рядом оговорок, приравнивались малики Систана и ильханы бахтиаров .

Градоправитель Исфахана (даруга) обычно происходил из грузинских дворян (чаще из Багратиони), интересы горожан представлял голова (калантар), назначавшийся шаханшахом (иногда по наследству) из местной землевладельческой верхушки (реже — из крупного купечества). В одном из исфаханских пригородов, ставшем известным как Новая Джульфа, размещались армяне — торгово-ремесленное население разрушенной Аббасом Джульфы на Араксе, выступавшее важнейшим посредником в экономических и дипломатических сношениях Сефевидов с Западом.

Культурную ситуацию в XVI—XVIII вв. определила относительная изоляция И. от исторически тесно связанных с ним суннитских регионов Малой, Центральной и Южной Азии (как результат конфронтации с Османами и Шайбанидами), а также жесткое давление на интеллектуальную жизнь шиитских муджтахидов. Блистательного развития достигли в эту эпоху зодчество (дворцы, медресе и мечети Ардебиля, Казвина и Исфахана) и прикладное искусство (каллиграфия и миниатюристика тебризской и исфаханской школ, из которых последняя испытала итальянское влияние). Интенсификация контактов с Европой со времен Аббаса способствовала более свободному проникновению сюда монашеских миссий (кармелитов, иезуитов, капуцинов), функционировавших преимущественно среди немногочисленных христиан И.

К концу XVII в. нарастание кризисных явлений в социально-экономической сфере (непропорциональность налогового бремени и низкой производительности сельского хозяйства), которым власти пытались противопоставить ужесточение фискального гнета (до 35 наименований податей и повинностей), стимулировало массовую эмиграцию из И. в Индию. Укрепление позиций улама в ущерб кызылбашской знати достигло апогея при Султан-Хусайне (1694—1722) с учреждением придворной должности мулла-баши, которую занял видный муджтахид Мухаммад Бакир Маджлиси, допущенный в Высочайший меджлис и вдохновивший шаханшаха на преследование как суфиев и суннитов, так и крайних шиитов. В 1708 и 1715 Султан-Хусайн, дабы ослабить влияние нидерландской ОИК, предоставил французским негоциантам еще большие права, которые, однако, не были реализованы. Несмотря на падение доходов казны, расходы на содержание двора и городское строительство выросли. Бесчинства беглербеков подхлестывали сопротивление горцев и кочевников на окраинах державы, наиболее упорное у пуштунов — абдали и гильзаев, среди которых оно вскоре обрело роковой для Сефевидов оборот.

В 1709 вождь гильзайского племени хотаки, Мир Вайс создал в Кандагаре самостоятельное княжество, а в 1722 его сын Мир Махмуд овладел Исфаханом и, низложив Султан-Хусайна, венчался на царство. Только часть внутренних областей, а также запад И. еще долго оставались непокоренными. В Гиляне, Мазандеране и Иранском Азербайджане признали шаханшахом Тахмаспа II, сына Хусайна, который из Ардебиля обратился за помощью к Петру I , изъявляя готовность уступить ему Гилян и Мазандеран. Ввиду сближения Махмуда с османским султаном Ахмедом III , российский император под предлогом предотвращения турецкого вторжения высадил десант в Энзели и Реште, положив начало Персидскому походу 1722—1723 . Когда Порта в 1723 захватила Иранский Азербайджан и Керманшах, а в Систане отложился малик Махмуд, который вскоре присоединил Мешхед, русские продвинулись до Астары. По Стамбульскому договору 1724 Петру отходила прикаспийская полоса от Дагестана до Астрабада, а Ахмеду — остальная часть Южн. Кавказа и северо-запад И. до линии Керманшах — Хамадан; в случае отказа Тахмаспа признать договор стороны условились заменить его избранным ими сообща «достойнейшим из персиян». В 1725 османские войска заняли Лурестан, а затем Ардебиль. Преемник Махмуда, Ашраф, по Хамаданскому миру 1727 передал султану, помимо земель, упомянутых в Стамбульском договоре, Казвин, Хузестан, Султанию, Зенджан и округ Тегерана, т. е. ок. 2/5 территории бывшей Сефевидской державы.

Сопротивление пуштунам концентрировалось в Мазандеране, где Тахмасп опирался сначала на вождя каджаров Фатх-Али-хана, затем на Надир-Кули-хана (будущего Надир-шаха Афшара), который, став главным шаханшахским военачальником, в 1729—1731 одержал ряд блестящих побед над гильзаями и Османами. В 1732, воспользовавшись провалом походов, которым Тахмасп пытался утвердить свою самостоятельность, Надир-хан добился его отстранения от власти в пользу малолетнего Аббаса III, а в 1736 низложил и последнего, вслед за чем был формально избран шаханшахом.

Несмотря на политическое объединение и возвращение в состав И. Курдистана и Юго-Вост. Кавказа, достигнутое благодаря Рештскому договору 1732 и Гянджинскому договору 1735 с Российской империей, страна находилась в состоянии разрухи. Тебриз, Казвин, Исфахан, Шираз и Йезд потеряли более 2/3 жителей. Для пополнения казны, поддержания громоздкого управленческого аппарата, консолидации илятов и расширения державы почти постоянно велись широкомасштабные походы. Хотя Надиру подчинились земли от Большого Кавказа до бассейна Инда и от Арала до Омана, экономический спад продолжался: разрушались ирригационные системы, резко сократилась площадь посевных земель, уменьшилось поголовье скота. В 1747 завоеватель пал жертвой заговора в собственном окружении, и пока престол оспаривали его племянники — Али-Кули-мирза (1747—1748) и Ибрахим (1748—1749), разноплеменное войско рассыпалось, а к 1751 его бывшие полководцы поделили державу.

Командиру абдали Ахмад-хану, который, приняв имя Ахмад-шах , основал Дурранийскую державу , достались Хорасан и Систан, где он поставил зависимым правителем в Мешхеде сына Надира — Шахруха. Астрабадом и Мазандераном завладел каджарский хан Мухаммад Хасан, Гиляном — влиятельный землевладелец Хидаяталлах-хан, Иранским Азербайджаном — гильзай Азад-хан. Единоличным хозяином юга страны с 1753 стал Карим-хан, после смерти которого междоусобицы среди его сородичей Зендов позволили Ага-Мохаммед-хану Каджару в 1783 захватить Гилян, а в 1785 перенести ставку в малоизвестный до того времени Тегеран, расположенный на важном караванном пути. Хотя в Заливе с британцами успешно конкурировали голландцы, которые захватили остров Харг, первенствующую роль в иранской экономике в середине XVIII в. играли прикаспийские области, расположенные на путях оживленного транзита (в том числе шелком-сырцом и хлопком) между Россией, сношения с которой поддерживались через Энзели и Астрахань, Османской империей и Центральной Азией.

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