ИРАН СОВРЕМЕННЫЙ (ДО СЕРЕД. ХХ В.)

Ч. 8. Современный Иран (до серед. ХХ в.). Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Иран современный (1980е - XXI в.) .

Режим первого Пехлеви (1920—1940-е)

21 февраля 1921 в результате государственного переворота, совершённого силами Казачьей дивизии и, предположительно, инспирированного Лондоном, премьер-министром И. стал З.-Д. Табатабаи . Реза-хан Савадкухи (в будущем — Реза-шах), активно участвовавший в перевороте, получил назначения сперва комдива, а затем — военного министра. 26 февраля Московский договор юридически закрепил отказ Советской России от всех договоров и привилегий, наносивших ущерб суверенитету И., и аннулировал его долги. Содержал он и ряд принципиальных требований, связанных с взаимной безопасностью сторон (подробнее см. Советско-иранские договоры и соглашения ). Табатабаи пытался установить в стране военные порядки, но его авторитет был столь низок, что уже 25 мая он был вынужден уйти в отставку и бежал в Ирак. Его место занял А. Кавам-ос-Салтане , имевший связи в финансовых и политических кругах США. После разгрома Гилянской республики, в Хорасане в августе начался мятеж Таги-хана, провозгласившего независимость провинции, к которому присоединились крестьянские отряды. В октябре армейские части совместно с формированиями хорасанских курдов разбили повстанцев.

1 февраля 1922 в Тебризе вспыхнул бунт А.-К. Лахути, поддержанный военнослужащими, недовольными реорганизацией армии, но уже 8 февраля правительственные войска подавили его. В том же году, по приглашению правительства Кавам-ос-Салтане, в И. прибыла американская миссия А. Ч. Милспо , назначенного руководителем и генеральным администратором иранских финансов и способствовавшего проникновению в страну капитала США.

Московский договор создал условия для развития экономических связей И. с СССР. Были основаны смешанные общества «Шарк», «Персхлопок» и другие, а также «Русперсбанк» для финансирования двусторонней торговли. Стал расти экспорт в СССР из И. Советские агрономы помогали иранским коллегам в селекционной работе и борьбе с вредителями, особенно с саранчой.

Реза-хан Савадкухи, занимавший пост военного министра в нескольких кабинетах, последовательно шел к единоличной власти, опираясь на реорганизуемые им армию и жандармерию и на политические круги, заинтересованные в сильной руке. Последний каджарский монарх Солтан-Ахмад-шах фактически не принимал участия в управлении страной. В 1923 он был отправлен в изгнание в Европу, что открывало Резе дорогу к трону. В октябре 1923 Реза Савадкухи был назначен премьер-министром, и вскоре в И. началась широкая антикаджарская пропагандистская кампания. 31 октября 1925 меджлис после длительной дискуссии принял постановление о назначении Реза-хана временным правителем страны с диктаторскими полномочиями. Учредительное собрание 12 декабря вынесло решение о низложении Каджаров и провозгласило новую династию во главе с Резой, которому была официально присвоена фамилия Пехлеви .

После смены правящей династии Реза-шах продолжил политику централизации страны. Правительственные вооруженные силы подавляли сепаратистские выступления и массовые волнения в разных районах. В 1931 был принят закон, согласно которому выступления крестьян против помещиков объявлялись аграрным бандитизмом.

С целью централизации управления и ослабления позиций верхушки племен в 1936—1938 была проведена административная реформа, поделившая страну на 11 провинций (останов). Продолжилось реформирование вооруженных сил. Была введена обязательная воинская обязанность, централизовано управление вооруженных сил, создан Генеральный штаб. Началась перестройка всего государственного аппарата с ориентацией на западноевропейские нормы. Был упразднен шариатский суд и реорганизована вся судебная система: учреждены Верховный суд и суды трех инстанций, а также институт адвокатуры, приняты гражданский и уголовно-процессуальный кодексы, законы о гражданской службе. Глубокому реформированию подверглась система народного просвещения. Был принят закон об обязательном начальном образовании, учреждались светские школы, а также специальные школы для женщин, создан Тегеранский университет. Вместе с тем духовные школы все еще численно преобладали.

Политика властей в области культуры была направлена на формирование у подданных новой, светской идентичности, основанной на великодержавных началах. В Тегеране создали Музей древнего Ирана, правительство принимало меры к охране и реставрации памятников истории и культуры, поощряло научные исследования в области древней и средневековой истории. Ряд указов предписывал населению носить европейскую одежду, а женщинам отказаться от чадры. Была предпринята также реформа литературного языка с целью ограничения в его лексике иностранных, главных образом арабских, заимствований путем их замены персидскими синонимами или аналогами, включая специально созданные неологизмы. В 1935 правительство И. обратилось в Лигу Наций с предложением всем государствам впредь отказаться от принятого названия «Персия» и официально именовать страну так, как ее всегда называли сами иранцы — «Иран».

В основе экономической политики режима лежала задача стимулирования национальной промышленности и торговли и ослабления зависимости страны от иностранных держав. В 1926 был создан Национальный банк, к которому от Шахиншахского банка перешло право эмиссии банкнот. В 1928 в И. отменили режим капитуляций и приняли закон о введении таможенного тарифа, в 1933 — закон о монополии внешней торговли. В конце 1932 правительство аннулировало концессию АПНК (далее — Англо-Иранская нефтяная компания, АИНК) с целью выработки концессионного договора, который был заключен в апреле 1933 и предусматривал новый порядок концессионных платежей при сохранении компании и ее экономических позиций в стране.

За счет средств казны получили значительное развитие металлургическая, химическая промышленность, производство цемента, сахара. Частным инвесторам предоставлялись налоговые льготы. Принятые законы и постановления заменили устаревшие правовые акты и способствовали развитию рыночных отношений (закон 1930 о запрете насильственных захватов земли, закон 1934 о продаже государственных земель и другие). Правительство придавало большое значение развитию хозяйственной инфраструктуры, прежде всего расширению сети дорог. В 1928 было начато строительство Трансиранской железной дороги, которая должна была соединить северные и южные районы страны. Дорогу завершили к концу 1930-х при техническом содействии германских и американских компаний. Прокладывались и другие дороги, создавались предприятия обрабатывающей и пищевой промышленности, а также по производству вооружений.

Постоянно растущие расходы бюджета сопровождались усилением налогового бремени на подданных, в основном через всевозможные косвенные налоги и сборы. Все это вызывало массовое недовольство трудового населения, за счет которого в стране проводились реформы. Для пресечения выступлений рабочих и служащих с экономическими требованиями правительство ввело антирабочие законы, по которым, в частности, принадлежность к ИКП каралась смертной казнью. Аграрное законодательство стимулировало расширение крупного помещичьего землевладения при сохранении архаичных способов эксплуатации сельского населения землевладельцами и местными властями (долговая кабала, всевозможные поборы, принудительные подношения, «подарки» и т. п.).

Основной социальной опорой режима Резы были помещики, промышленники и купцы. Политическая жизнь в стране отличалась предельным расширением властных полномочий главы государства и фактической ликвидацией всякой оппозиции, как демократической, так и умеренно-либеральной и консервативной. Большое число видных деятелей оппозиции было репрессировано. При малейшем подозрении в нелояльности шах не щадил даже своих близких политических сподвижников. Меджлис фактически превратился в декоративный придаток, покорно исполнявший волю монарха. Режим приобрел черты диктатуры.

Внешняя политика Резы имела целью сохранение и укрепление суверенитета И. путем поиска баланса внешних сил, имевших интересы в стране. В 1920-е основными внешнеполитическими и экономическими партнерами И. были СССР и Германия, и Саадабадский пакт не имел серьезных последствий.

В 1930-е главным экономическим партнером Тегерана стал Третий рейх. Он поставлял И. вооружение, промышленные товары, посылал большое число военных советников и других специалистов, многие из которых активно занимались шпионажем и вербовкой агентуры. Германские специалисты работали в вооруженных силах и военной промышленности, руководили строительством аэродромов в северных районах. Советники-немцы занимали ответственные посты в иранских министерствах. К концу 1930-х усилилась нацистская пропаганда, широко использовавшая мотив происхождения германцев и иранцев от общего арийского корня.

После начала Второй мировой войны , а затем и Великой Отечественной войны правительство И. официально объявило о нейтралитете. Но при этом активность нацистов и их агентов в стране возросла. Шла подготовка к вовлечению И. в войну с СССР и использованию его территории как плацдарма для вторжения вермахта в Закавказье. Рядом с советской границей, в Миане, Джульфе и других местах германская агентура создавала тайные склады оружия и боеприпасов. Готовились взрывы на ряде стратегических объектов в Сев. И. Там же формировались местные пронацистские вооруженные группы.

Советское правительство в июле — августе 1941 трижды предупреждало Тегеран о создавшейся угрозе безопасности И. и СССР и призывало его к пресечению деятельности в стране германской агентуры. Одновременно с этом велись советско-британские переговоры о координации мер к устранению опасности как для советских объектов, так и для промыслов АИНК и британских морских коммуникаций с Индией. Поскольку шахские власти оказались не в состоянии полностью предотвратить такую угрозу, Советское правительство в соответствии со статьей 6 договора 1921 ввело 25 августа на территорию И. войска. Одновременно с запада в И. вступили силы Великобритании. 27 августа правительство А. Мансура было заменено кабинетом Форуги. Новый премьер отдал приказ о прекращении сопротивления британским и советским войскам. 28 августа Реза-шах заключил перемирие с Великобританией, а на следующий день — с СССР. Между СССР, Великобританией и И. 8 сентября было подписано соглашение о занятии нескольких районов советскими (на севере) и британскими (на юго-западе) войсками, а также об удалении из страны всех агентов и дипломатических представителей стран Оси и их сателлитов.

15 сентября войска союзников вошли в Тегеран, и на следующий день Реза-шах объявил об отречении от престола в пользу сына — Мохаммада Резы Пехлеви .

И. во время Второй мировой войны и в первые послевоенные годы

29 января 1942 был подписан договор между СССР, Великобританией и И., согласно которому союзники обязались уважать суверенитет и территориальную целостность страны и защищать И. от агрессии Германии и ее союзников. Для этого они получали право содержать на иранской территории до истечения 6 месяцев после окончания войны свои вооруженные силы. И., со своей стороны, обязывался сотрудничать с союзниками в обеспечении безопасного транзита через свою территорию грузов, отправлявшихся западными союзниками в СССР по программе ленд-лиза. В конце 1942 с этой целью США ввели в И. войска и взяли под контроль порты Бандар-Шахпур и Хорремшехр, а также южный участок Трансиранской железной дороги. 9 сентября 1943 И. формально объявил войну Германии.

После отстранения от власти Резы-шаха и ввода союзных войск общественно-политическая обстановка существенно изменилась. Движения, партии и группировки, деятельность которых была запрещена или подвергалась ограничениям, вступили в открытую политическую конкуренцию. Осенью 1941 получили свободу политические заключенные. Тогда же была основана Народная партия Ирана (НПИ), унаследовавшая идеологию и политический курс запрещенной в 1930 ИКП и пользовавшаяся поддержкой Москвы. Вновь были созданы профсоюзы. В сельской местности возникали крестьянские советы. Росло число периодических изданий разной ориентации. Ряд некогда влиятельных деятелей вернулся к политической деятельности.

С 28 ноября по 1 декабря 1943 проходила Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании, для покушения на которых нацистское руководство организовало спецоперацию «Длинный прыжок», предотвращенную советской разведкой.

В годы войны началась политико-экономическая экспансия США в И., чему активно способствовал премьер А. Кавам, пригласивший американских советников для армии, жандармерии, министерства здравоохранения. В январе 1943 в Тегеран вторично прибыл Милспо, назначенный главой экономической миссии США и главным администратором иранских финансов. Его деятельность вызвала широкое недовольство в стране. В январе 1945 он был лишен чрезвычайных полномочий, а в конце февраля выехал из страны.

Летом 1945 в Иранском Азербайджане была образована Демократическая партия Азербайджана (ДПА) с широким социальным представительством. Ее руководство потребовало от Тегерана самоуправления в составе иранского государства. Было сформировано автономное правительство во главе с Д. Пишевари . Его программа включала ряд требований, выполнение которых обеспечило бы региону статус полноценной автономии, а также некоторые меры антифеодального характера (в частности, раздел между крестьянами земель государственного фонда и владений крупных помещиков). Вскоре войска, жандармерия и полиция в Тебризе и других крупных населенных пунктах были поставлены под контроль новой местной власти.

В конце 1945 в Мехабаде была сформирована Демократическая партия Курдистана во главе с Кази Мохаммедом. В нее входили некоторые вожди курдских племен, помещики, купцы, улама, представители интеллигенции. По тебризскому примеру здесь было создано автономное правительство. В Гиляне, Мазандеране, Йезде, Хорасане, Исфахане, Кермане, Фарсе, Хузестане образовались крестьянские союзы. В некоторых районах помещики были вынуждены согласиться на увеличение доли крестьян-арендаторов при разделе урожая.

Все эти события вызвали тревогу центральных властей, усмотревших в них угрозу не только интересам власть имущих, но и территориальной целостности страны. Но Тегеран не имел возможности применить военную силу для «усмирения мятежников», поскольку на данных территориях дислоцировались советские войска.

Весной 1946 Кавам прибыл во главе правительственной делегации в Москву, где 4 апреля было подписано соглашение о создании смешанного советско-иранского общества по разведке и добычи нефти на севере И. Правительство СССР приняло решение о выводе войск из И. к 9 мая. В июне после переговоров с руководством Иранского Азербайджана кабинет Кавама подписал с ним соглашение, сохранявшее за провинцией права автономии. Укрепив свои позиции, Кавам перешел в наступление против автономистов. 10 октября регулярные части под предлогом обеспечения свободы выборов в меджлис очередного созыва вошли в Иранский Азербайджан, где, объявив военное положение, устроили расправу над местными активистами. Все решения автономного правительства были отменены. После этого войска были направлены в Курдистан, где сторонники автономии также подверглись репрессиям.

В октябре 1947 меджлис объявил недействительным соглашение о создании смешанного советско-иранского общества. В январе 1947 в страну прибыли 11 американских советников для рассмотрения и составления планов экономического развития. В июне в Вашингтоне было подписано соглашение о выделении И. кредита в 25 млн долларов США на закупку оружия и военных материалов. Активизировалась деятельность американской военной миссии в И., состав которой был значительно расширен, офицеры США получили преимущественное право занимать командные должности в иранской армии. Началось ее перевооружение американским оружием. Шахской жандармерией командовал американский генерал Н. Шварцкопф-старший.

Обозначились первые признаки столкновения интересов США и Великобритании в И. Недовольные проамериканским курсом Кавама и опасаясь возможных притязаний американцев на участие в эксплуатации южноиранских промыслов АИНК, британские дипломаты и финансисты добились через свою агентуру влияния в меджлисе и государственной администрации смещения премьера. 10 октября 1947 его сменил на посту Э. Хакими, в большей мере склонявшийся к ориентации на Великобританию.

США в свою очередь навязали И. под обещание крупного финансового займа соглашения с американскими компаниями «Моррисон-Надсен» и «Оверсиз Консалтантс», что открывало возможности для установления американского контроля над иранскими финансами, обрабатывающей промышленностью, рудниками и шахтами, дорожным строительством, железными дорогами, системами связи, сельским хозяйством, электрификацией и ирригацией.

Обострившаяся британо-американская конкуренция за геополитическое влияние в И. стала одним из факторов развернувшегося в конце 1940-х массового движения за национализацию иранской нефти. Ещe в 1946 американские нефтяные компании добились соглашения с АИНК о продаже им по низкой цене в течение 20 лет 20 % добытой на предприятиях компании нефти, а позднее требовали увеличения этой квоты вдвое. Чтобы ослабить давление конкурента, АИНК подготовила проект так называемого дополнительного соглашения с иранским правительством, по которому в обмен на некоторое увеличение отчислений И. предусматривалось сохранение в силе основных статей концессионного договора 1933. Под давлением американской агентуры влияния меджлис в июле 1949 отказался утвердить это соглашение. Закулисная борьба вокруг «дополнительного соглашения» стала одним из мотивов совершенного 7 марта 1951 убийства премьера Размары, который настаивал на его утверждении меджлисом.

В 1948 начались массовые выступления против АИНК. Неудачное покушение на жизнь Мохаммада Резы-шаха Пехлеви в феврале 1949 повлекло за собой введение военного положения. НПИ была объявлена вне закона.

11 января 1951 меджлис отклонил проект «дополнительного соглашения» и приступил к обсуждению вопроса о возможности национализации предприятий АИНК. В ответ Лондон направил в Персидский залив военные корабли, которые встали на рейде против иранских портов Абадан и Хорремшехр. Новым премьером 29 апреля был назначен лидер оппозиционного политического альянса Национальный фронт (НФ) М. Мосаддек , который распорядился взять управление нефтепромыслами и нефтеперегонными заводами под контроль иранских властей. 15 мая меджлис принял решение о национализации нефтяной промышленности страны и создании Иранской национальной нефтяной компании (ИННК). Когда стало ясно, что новое правительство намерено осуществить национализацию нефтяной промышленности, администрация США перешла, уже совместно с Великобританией, к открытому нажиму на Мосаддека, принуждая его к компромиссному решению. С этой целью в июле в Тегеран прибыл спецпредставитель Г. Трумэна А. Гарриман. Иранскому правительству было предложено передать разведку, добычу, переработку и экспорт нефти и нефтепродуктов двум международным компаниям — «операционной организации» и «закупочной организации» с преобладанием в них американского капитала.

Вмешательство США вызвало в стране широкое недовольство. В Тегеране Гарримана встретила стотысячная демонстрация протеста, которая по приказу властей была разогнана войсками, что привело к многочисленным жертвам. Правительство Мосаддека отклонило англо-американское предложение и распорядилось удалить с нефтепромыслов и нефтеперегонных заводов английских специалистов. США и Великобритания организовали экономическую блокаду И., препятствуя продаже его нефти на международном рынке в расчете на то, что финансовые трудности заставят Мосаддека капитулировать. В июле 1952 американской и британской агентурам совместными усилиями удалось добиться отставки Мосаддека и назначения премьером Кавама. Но эта замена вызвала массовые протесты в столице, и уже через несколько дней Кавам подал в отставку. Премьером был вновь назначен Мосаддек. В октябре возглавляемое им правительство разорвало дипломатические отношения с Великобританией и выслало из страны всех ее представителей. Став премьером вторично, Мосаддек выступил с идеей разработки программы «Экономика без нефти». Ставилась цель стабилизации госбюджета без нефтяных доходов. В целом экономическое положение неуклонно ухудшалось. В начале августа Мосаддек получил от меджлиса всю полноту власти в сферах экономики, судопроизводства, администрации, финансов и отчасти в вооруженныхсилах.

В начале 1953 Мосаддек, полагаясь на свою популярность, решил распустить и меджлис, добившись от него перед этим предоставления ему функций верховного главнокомандующего, что, согласно конституции, было прерогативой шаха. Премьер открыто заявлял о намерении ограничить полномочия монарха представительскими функциями. Несмотря на большую популярность Мосаддека, база его политической поддержки стала сужаться. От него отошли даже некоторые союзники по НФ. Перспектива лишиться реальной власти побудила Мохаммада Резу-шаха и его окружение принять меры к смещению премьера. Двор, получив поддержку спецслужб США и Великобритании, начал готовить военный переворот. Ключевую роль в проведении тайной операции под кодовым названием «Траякс» позднее приписывал себе один из ее координаторов К. Рузвельт, внук Т. Рузвельта, сотрудник ЦРУ США. В Тегеране он занимался вербовкой иранских офицеров. По его инициативе к делу подключился и генерал Н. Шварцкопф-старший.

Утром 8 августа шах Мохаммад Реза Пехлеви подписал указы о смещении Мосаддека и назначении на пост премьера Ф. Захеди . Предупрежденный о готовящемся перевороте Мосаддек вызвал в столицу лояльные ему войсковые части. Утром 16 августа его правительство объявило о пресечении попытки путча. В тот же день шах Мохаммад Реза вместе с шахиней Сорайёй вылетел из Рамсара (Гилян) через Багдад в Италию. В Тегеране под руководством НПИ начались массовые антимонархические выступления. Были снесены статуи шаха. Но правительство распорядилось разогнать манифестантов, а 18 августа освободило арестованных участников заговора. На следующий день все они приступили ко второй, на этот раз удачной попытке смещения премьера. Организаторам переворота удалось собрать в центре столицы довольно большую толпу с портретами Мохаммада Резы, скандировавшую лозунги против Мосаддека. Начались столкновения между антимонархистами и сторонниками шаха. К вечеру войска мятежников под командой Захеди взяли под контроль столицу. Мосаддеку удалось скрыться, но уже на следующий день он и некоторые члены его кабинета были обнаружены путчистами в северной части Тегерана и схвачены.

Мосаддека и его ближайших соратников судил военный трибунал, приговоривший министра иностранных дел Х. Фатеми к смертной казни по обвинению в государственной измене, попытке свержения монархии и провозглашения республики. Свергнутый премьер был приговорен к трем годам заключения, после которых жил под надзором полиции до смерти в 1967. Многие из арестованных участников антимонархических выступлений, в основном члены НПИ, были расстреляны.

Помимо подавления оппозиции правительство Захеди занялось решением вопроса о нефти. К осени 1954 было заключено соглашение о нефти. Партнером ИННК стал Международный нефтяной консорциум (МНК) в составе 5 крупнейших нефтяных компаний США, на долю которых приходилось 40 % акций, АИНК (40 %), французской нефтяной компании (6 %) и англо-голландской «Роял Датч шелл» (14 %). ИННК передавала все нефтяные богатства страны, номинальным владельцем которых она считалась, в распоряжение МНК сроком на 40 лет (до 1994). Помимо того соглашение обязывало И. выплатить АИНК 25 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации за понесенные ею убытки.

Формирование авторитарного режима

В конце 1955 И. под сильнейшим нажимом Великобритании и США подписал Багдадский пакт , после чего его внешнеполитический курс принял отчетливо прозападную направленность. В 1959 он заключил двухстороннее военное соглашение с американцами. Военные расходы, возросшие после вступления в Багдадский пакт, достигли в 1955—1956 60 % расходной части бюджета. Усиливалась экономическая зависимость от Вашингтона. Неуклонно увеличивался дефицит внешнеторгового баланса, особенно в торговле с США. Катастрофически росли цены на предметы первой необходимости. Все это вызывало растущее недовольство населения.

Стремясь не допустить массовых волнений и предотвратить появление влиятельной оппозиции режиму, шах сделал ставку на усиление военно-полицейского контроля над населением. В 1956 с помощью сотрудников ЦРУ была создана Организация информации и безопасности (САВАК) — тайная полиция, в обязанности которой входили слежка за умонастроениями подданных и контроль над СМИ. В ее постоянном штате состояло, по разным сведениям, от 30 до 60 тыс. человек. Она приобрела дурную славу жестокостью методов обращения с подозреваемыми, применением пыток и к концу существования шахского режима стала одним их самых ненавистных его символов.

Сразу же после переворота двор продолжил начатые еще до прихода к власти Мосаддека аграрные преобразования. Была объявлена продажа крестьянским семьям участков коронных земель с выплатой в рассрочку на 25 лет и со скидкой в 20 %. В 1955 был издан закон, предусматривавший раздел и продажу государственных земель. Все это встретило сопротивление крупных землевладельцев и консервативного шиитского духовенства.

Были проведены также некоторые административные реформы с целью ослабить влияние полуфеодальных элементов. Весной 1956 вступил в действие закон о создании сельских, районных и провинциальных советов, а также Института социальной реформы и развития деревни. Усиливался контроль шаха над основными политическими и хозяйственными институтами государства, включая парламент и центральные ведомства управления.

С целью создания «ручной» оппозиции, двор инициировал формирование двухпартийной системы, вероятно, по образцу американской. В 1955 был принят закон о социальном страховании рабочих, а в 1959 — закон о труде, предусматривавший введение 8-часового рабочего дня, еженедельного выходного дня и ежегодного отпуска, уравнение заработной платы мужчин и женщин и т. д. Но при этом рабочие и служащие были лишены права на забастовку.

Правительство предпринимало попытки стимулировать развитие тяжелой промышленности, стремясь с помощью кредитов и льгот привлечь в эту сферу экономики частный национальный капитал. Финансовая помощь Запада в основном расходовалась на создание военной инфраструктуры, предусмотренной стратегическими планами Багдадского пакта (с 1958 — СЕНТО), содержание вооруженных сил и разросшихся сил полиции. Экономическое неблагополучие усугублялось безудержной коррупцией во всех сферах государственного аппарата, исключавшей возможность реализации планов развития. Правительство приняло ряд антикоррупционных мер. За злоупотребления было привлечено к уголовной ответственности несколько высокопоставленных служащих, включая начальника генерального штаба.

Главным препятствием социально-экономической модернизации страны оставалась нерешенная аграрная проблема. В декабре 1959 правительство выдвинуло законопроект, устанавливавший максимум земельного владения в 300 га поливной и 600 га богарной земли. Земли, обрабатывавшиеся с применением машин и наемных рабочих, отчуждению не подлежали. Новая инициатива правительства встретила противодействие крупных землевладельцев и авторитетных шиитских богословов. Великий аятолла Х. Боруджерди объявил законопроект противоречащим религии и конституции. После долгих прений меджлис все же принял его, но с поправками в пользу землевладельцев: предел земельного владения был увеличен до 400 га поливной и 800 га богарной земли.