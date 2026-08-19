ИРАКСКИЙ КУРДИСТАН

Иракский Курдистан — региональная автономия в составе Иракской Республики, занимающая 4 ее северные провинции (мухафазы): Эрбиль, Сулеймания, Дахук и Халабджа.

Столица — Эрбиль. Сформировалась на землях Южн. Курдистана , преимущественно усилиями Демократической партии Курдистана (ДПК) во главе с М. Барзани и его преемниками в ходе переговорного процесса и вооруженной конфронтации во 2-й половине XX в.

Об истории И. К. до середины XX в. см. в ст.: Ирак , Курды .

В марте 1961 Министерство внутренних дел Ирака закрыло печатный орган ДПК — «Хабат», а в июне опечатало столичную штаб-квартиру партии. В сентябре сокрушительный удар правительственных вооруженных сил заставил десятки тысяч жителей И. К. бежать в горы, но в ноябре ополченцы М. Барзани выбили армейские соединения из большей части региона, а новое наступление войск А.-К. Касема весной 1962 провалилось. В 1963 Абд ас-Салам Ареф направил в И. К., помимо полиции и национальной гвардии, 2/3 ВС, которые бомбардировками уничтожили сотни деревень. В 1964, после февральского перемирия, Временная конституция в мае утвердила права курдов «внутри иракского народа путем создания объединенного национального братства». В апреле 1966 Абд ар-Рахман Ареф в одностороннем порядке объявил о мирном урегулировании в И. К., что, однако, саботировал назначенный им кабинет Т. Яхьи. Летом 1969 Ахмад Хасан аль-Бакр возобновил боевые действия против ДПК, которая контролировала большую часть И. К., но в августе все же завязал с ней переговоры, которые поручил вести С. Хусейну .

В марте 1970 учрежденный Социалистической партией арабского возрождения («Баас») Совет революционного командования (СРК) опубликовал декларацию об урегулировании проблемы, которую в июле поддержал VIII съезд ДПК. Четыре года отводилось на реализацию ее принципов. Прекращались военные действия, разрешалась деятельность ДПК, учреждались министерство по делам Сев. Ирака и пост вице-президента, который должен был заниматься курдским вопросом; создавался национальный университет в Сулеймании и организовывались радиовещание, телевидение и периодическая печать на курдском (сора-ни), который объявлялся вторым официальным языком. Признавались элементы культурной автономии за туркоманами и ассирийцами. В правительство вошли 5 министров-курдов. В июле временная конституция признала «национальные права курдского народа и законные права всех меньшинств в рамках иракского единства». Однако уже в 1973 эти условия перестали устраивать ряд лидеров И. К., прежде всего Барзани. Обстановка, особенно вокруг Киркука и Сулеймании, обострилась, начались столкновения, в том числе с активистами Иракской коммунистической партии .

В марте 1974 СРК, свернув переговоры с ДПК, образовал Курдский автономный район (КАР) со столицей в Эрбиле, куда вошли провинции (ливы) с абсолютным большинством курдского населения (поскольку соответствующая статистика базировалась на результатах переписи 1957, за его пределами остались заселенные преимущественно курдами округа: Синджар, а также богатые нефтью Ханакин и Киркук). ДПК привела в боеготовность свое ополчение — пешмерга («идущие на смерть»), а курды, вошедшие в правительство, покинули его, но в апреле их сменили 5 других министров курдского происхождения, а вице-президентом стал курд Т. Маруф. Затем СРК развернул действия против пешмерга, которых в августе вытеснили из приграничных с Ираном районов, после чего курдское движение раскололось: лояльные Багдаду «истинная» ДПК, Революционная партия Курдистана, Социалистическая партия Курдистана и др. вошли в Законодательный совет КАР. Пешмерга, получавшие оружие от Тегерана, отказались от борьбы и отошли на иранскую территорию после того, как в марте 1975 Мохаммад Реза Пехлеви и Хусейн подписали соглашение о безопасности и действенном контроле на всем протяжении ирано-иракской границы. В мае боевые действия в И. К. закончились.

В сентябре 1980 был избран Законодательный совет КАР. В том же году оформились и основные оппозиционные силы, отстраненные от участия в выборах: Демократический национально-патриотический фронт (ИКП, Национальный союз Курдистана и др.) и Национально-демократический фронт (вокруг ДПК, возглавляемой М. Барзани-младшим). С конца 1984 кампания саддамовского режима против курдов (в том числе операция «Аль-Анфаль», 1986—1989) унесла жизни десятков тысяч человек: ее символом стало массовое применение химического оружия против города Халабджа в марте 1988 (по разным оценкам — от нескольких сотен до 7 тыс. погибших).

В марте 1991 успешные вылазки пешмерга вызвали стремительное контрнаступление правительственных ВС, которое привело к бегству 1,5 млн чел. в Турцию и Иран, после чего американское командование закрыло для иракской авиации воздушное пространство к северу от 36-й параллели. И. К. обрел практически полную самостоятельность под покровительством международных сил: на выборах в мае 1992 в местный парламент 5 мест из 105 было выделено христианам; христианин вошел и в Региональное правительство Курдистана.

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