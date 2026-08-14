ИРАКЛИЙСКАЯ ДИНАСТИЯ (династия Ираклия)

Византийская императорская династия, правившая в 610-95 и 705-11 гг.

Основатель Ираклийской династии – Ираклий I – сын происходившего из каппадокийских армян экзарха Карфагена Ираклия-старшего, – взошел на трон в результате военного переворота и свержения императора Фоки осенью 610 г.

Овладев престолом в критический для Восточной Римской империи момент, Ираклий I на короткое время смог стабилизировать ее положение. Блестящая победа, одержанная по итогам изнурительного персидского похода 622-28 гг., привела к восстановлению ромейских позиций на Ближнем Востоке, а также к военно-хозяйственному разгрому Сасанидского Ирана, от которого он не сумел оправиться. Однако с трудом реконструированные восточные рубежи были нарушены мощным арабо-мусульманским вторжением: в 634-42 гг. в руки сарацин попали Сирия, Палестина и Египет. Удрученный стремительным продвижением мусульман, Ираклий I в последний период жизни фактически отстранился от государственного управления. Царь передал дела старшему сыну Константину III Ираклию, который с раннего возраста замещал отца, находившегося в армейских экспедициях и годами не появлявшегося в столице.

Смерть Ираклия I 11 февраля 641 г. спровоцировала давно созревшую внутрисемейную конфронтацию. По завещанию покойного императора соправителем Константина III должен был стать его сводный брат Ираклий II (Ираклеон), сын Ираклия I от второй жены Мартины. По-видимому, неприязненные отношения пасынка и мачехи не являлись тайной, во всяком случае, значительная часть синклита и населения Константинополя испытывала стойкую антипатию к Мартине и ее потомству. Безвременная кончина Константина III весной 641 г. еще больше обострила противоречия между старшей и младшей линиями Ираклидов: поскольку императором был провозглашен Ираклий II, то будущее сыновей Константина III – Ираклия (впоследствии нареченного Константом II) и Феодосия представлялось в высшей степени неясным. Впрочем, и положение Мартины, ставшей регентом при юном сыне-василевсе, оказалось непрочным: на фоне бунта малоазийских войск осенью 641 г. в Константинополе произошел переворот. Ираклий II был низложен и вместе с матерью и братьями – Давидом и Мартином, – отправился в ссылку на о. Родос.

По воле синклита императорство досталось 11-летнему Константу II, опеку над которым на срок его малолетства сенаторы взяли на себя. С обретением Константом II реальной власти между ним и синклитом разгорелся подспудный конфликт, и в 663 г. василевс, всерьез опасавшийся заговоров, покинул Константинополь. Проследовав на Запад, Констант II намеревался перенести туда свою резиденцию и остановил выбор на Сиракузах, но и в Сицилии ему не удалось отгородиться от злоумышленников: в 668 г. царь был убит. Кончиной Константа вдали от Константинополя воспользовался военачальник Мизизий: он объявил себя императором, но уже в 669 г. был оперативно ликвидирован войсками из Равенны и Сардинии.

Правление сына и преемника Константа II Константина IV Погоната заполнено войнами, в которых как победы, так и неудачи империи предопределили ее развитие на десятилетия вперед. Арабы собрали крупные силы и на протяжении 674-78 гг. осаждали Константинополь, но, в конечном счете, потерпели поражение: впервые Византия дала решительный отпор мусульманской экспансии. Параллельно на Балканах столкновение с болгарской ордой хана Аспаруха не принесло победы ромеям. В 681 г. империя была вынуждена признать существование славяно-болгарской державы в Нижней Мезии (устье Дуная) и даже платить ей дань, что положило начало формированию Болгарии.

Смерть Константина IV в 685 г. означала переход престола к его сыну Юстиниану II, который в первые годы царствования добился некоторых успехов в борьбе с сарацинами за Армению и Кипр и в возобновлении имперского контроля над славянизированной Македонией. Правительство Юстиниана также инициировало масштабные преобразования, направленные на централизацию фискально-административной системы и колонизацию обезлюдевших областей Малой Азии славянскими мигрантами с Балкан и туземным населением из районов арабо-византийского пограничья. В 695 г. во многом неожиданно Юстиниан II был сметен константинопольским восстанием, инспирированным военачальником Леонтием. Юстиниану вырвали ноздри (откуда и его прозвище «Ринотмет» – «Безносый»), и вскоре смещенный василевс отправился в ссылку в Херсон. Вероятно, ок. 700 г. Юстиниан бежал из Крыма в Хазарию, где женился на сестре или дочери кагана Ибузира Глиавана, в крещении нареченной Феодорой. В 705 г. Ринотмет, получив помощь от хана Болгарии Тервеля, вновь обрел царство: Юстиниан вступил в Константинополь и расправился со своими сменщиками – Леонтием и Тиверием III. Террор, развязанный Юстинианом II против его реальных и мнимых врагов во второй период правления, подорвал влияние константинопольской аристократии и открыл путь к власти для выходцев из провинциальной армейской среды. Окончательно режим Ринотмета пал еще более внезапно, чем в 695 г.: в 710 г. в недовольном императорскими репрессиями Херсоне вспыхнул мятеж. Херсониты не только провозгласили василевсом знатного армянина Вардана (Филиппика), но и при поддержке изменившего Юстиниану II флота заняли Константинополь. Осенью 711 г. Ринотмет был схвачен и обезглавлен, равно как и его малолетний сын Тиверий – последний отпрыск Ираклийской династии.

Исторические источники:

История императора Иракла. Сочинение епископа Себеоса, писателя VII в. / Пер. с арм. К. Патканьяна. СПб., 1862;

Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта / Пер. В.И. Оболенского, Ф.А. Терновского; предисл. О.М. Бодянского. М., 1884;

Никифора патриарха Константинопольского краткая история со времени после царствования Маврикия / Пер. и комм. Е.Э. Липшиц // Византийский временник. Т. III (28). 1950;

Пасхальная хроника / Пер. с греч., вступ. ст., комм. Л.А. Самуткиной. СПб., 2004;

Феофилакт Симокатта. История. Вступ. ст. Н.В. Пигулевской, пер. С.П. Кондратьева, прим. К.А. Осиповой. М., 1957;

Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. М., 1980;

Michel le Syrien. Chronique / Ed. J.-B. Chabot: 5 Vol. Vol. I-II. Paris, 1899-1901.

Иллюстрации:

Император Ираклий I и его старший сын-соправитель Константин III (солид, ок. 613-20).

Автор статьи: А. Н. Слядзь