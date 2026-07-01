ИРАК (ОТ ДРЕВНОСТИ ДО XI В.)

Ч. 1. Ирак от древности до XI в. Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Ирак. Иракская республика (1980е -2010е гг) .

Ирак (Республика Ирак) — государство в Зап. Азии. Площадь — 438,3 тыс. кв. км. Административное деление — 19 провинций (мухафаз), из них 4 составляют Иракский Курдистан .

Население — 38, 2 млн человек (2016). 75 % (на юге, западе и в центре) — арабы , в том числе 72 % — иракские арабы (отчасти сохранившие деление на племена, крупнейшие из которых: на юге — аль-мунтафик, бану-каб, бану-лам, на западе — сабаа, амарат-анейза, дулайм, на севере — шаммар, бану-тамим, зубайд, на востоке — дафир, абу-мухаммад, хазаиль), 2 % — египетские арабы, 0,5 % — палестинские арабы. Около 14 % (в Иракском, или Южн. Курдистане и смежных районах) — курды (среди сохранивших племенное деление выделяются: на севере — ровандуз, на западе — бехдинан, на востоке — хамаванд, на юге — бильбас). Этнические меньшинства: азербайджанские тюрки — 5,3 %, ассирийцы — 1,2 %, персы - 1,1 %, туркоманы - 1,1 %, луры - 0,3 %, армяне — 0,2 %, «черкесы» — 0,1 %, цыгане - 0,1 %. Столица — Багдад . Государственные языки — арабский и курдский (сорани); в зонах преимущественного распространения официальным статусом наделены также турецкий и новосирийский («новоассирийский»).

Государственная религия — ислам , который исповедует подавляющее большинство населения (ок. 99 %). Около 65 % мусульман исповедует шиизм (преобладают в южных и центральных мухафазах, а также в округе Багдада; 95 % — имамиты , придерживающиеся джафаритского мазхаба и представленные двумя богословскими школами: усули — свыше 80 % — и ахбари — менее 20 %; около 3 % — шайхиты; 1—1,5 % — ахл-и хакк , представленные сектами али-илахи, шаббак и калам-хаджи; остальные — исмаилиты , около 35 % — суннизм (преобладают, помимо Южн. Курдистана, в северных и западных мухафазах, а также в городе Багдад; свыше 65 % — придерживаются мазхаба ханафитов, около 34 % — шафиитов, около 1 % — маликитов и ханбалитов). Наиболее влиятельные в И. суфийские ордены (братства-тарикаты) — накшбандийя , кадирийя и рифаийя.

Приверженцев христианства — около 0,8 % (преимущественно в городах); большинство — католики восточных обрядов (паства Халдейской церкви и Сирийской католической церкви), меньшинство — нехалкидониты (прихожане Церкви Востока , Армянской Апостольской церкви , Сирийской яковитской церкви ), остальные — приверженцы православия и протестантизма. Последователей мандеизма, зороастризма , йезидизма — не более 0,2 %.

Евреи И. в настоящее время полностью репатриированы в Израиль или пребывают в эмиграции (Великобритания, США, ФРГ).

И. в древности (до греко-македонского завоевания)

Начиная с неолита на территории И. формировалось производящее хозяйство (первые на Земле сообщества оседлых земледельцев и скотоводов — Джармо ), а в энеолите появились самые ранние в истории человечества высокоорганизованные социумы протогородского типа (Арпачия, Хассуна, Халаф, Самарра, Джемдет-Наср , Убейд, Эриду). В бронзовом веке их сменили древнейшие цивилизации ( Шумер с городами Киш, Лагаш, Ниппур, Умма, Ур, Урук и Шуруппак и Аккад ), которые впоследствии породили обширные политические объединения ( Вавилония со столицей Вавилон, Ассирия со столицами Ашшур , Калах , Ниневия ). В раннем железном веке (2-я половина II — 1-я половина I тысячелетия до н. э.) долину Тигра и Евфрата населяли шумерийцы и восточные семиты (см. Аккадцы, аккадский язык ), которые позднее слились с семитами западными ( амореи , арамеи , халдеи). Тогда же в предгорьях и ущельях Загроса обитали хурриты и отдаленно родственные им носители языков северокавказской и, возможно, южнокавказской семей, которые позже ассимилировались с ариями ( иранцы ). В VI—I вв. до н. э. Месопотамия (Двуречье) пребывала в составе империй, центр которых лежал за ее пределами (царства Ахеменидов , Александра Македонского , Селевкидов ). В период эллинизма (IV—III вв. до н. э.) сюда начали активно проникать южные семиты (арабы).

И. при Аршакидах и Сасанидах (II в. до н. э. . VII в. н. э.)

В середине II в. до н. э. Вавилон перешел от Селевкидов к Аршакидам , которые удерживали его до начала III в. н. э., несмотря на неоднократные посягательства Рима Древнего (при Траяне в 115—116, при Септимии Севере в 198—199). Смещение торговых путей в I в. до н. э. — II в. н. э. лишило город прежней экономической значимости, что привело к постепенному стиранию исторической памяти о нем, а шумеро-аккадскую клинопись вытеснило арамейское буквенное письмо. Парфянские владения в Двуречье включали как автономные эллинизированные города, так и зависимые княжества, такие как Атратена (столица — Хатра , ныне Хадр) на среднем Тигре и Адиабена (столица — Арбела, ныне Эрбиль ).

В 227 Аршакидов сменили Сасаниды , сохранившие местопребывание в Селевкии-на-Тигре и Ктесифоне , в окрестностях которых выросла «новая Селевкия» — Вех-Ардашир. Этнический состав населения не изменился: на равнинах (в «Асуристане») большинство составляли арамеизированные потомки вавилонян и ассирийцев («ассирияне»), в предгорьях — западные ирано-арии (киртии), в пустынях — кочевые и полукочевые арабы, которые основывали свои княжества на окраине области ( Лахмиды ). Несколько городов и сельских округ Среднего и Нижнего Двуречья заселяли евреи, которыми правил раввинат вавилонской школы.

К концу I — началу II в. предание относит евангельскую проповедь в долине Тигра и Евфрата, связанную, в частности, с именем Мари, ученика апостола Фаддея, который почитается как основатель Церкви Востока. Ведущую роль в ней сыграли такие центры Осроэны , как Нисибин и Эдесса , центральноарамейский диалект которых («сирийский») стал литургическим языком крещеных «сирийцев/сириян», тогда как этноним «арамей» превратился в синоним «язычника». Христианизации Месопотамии объективно способствовало и принудительное переселение сасанидскими шаханшахами, прежде всего Шапуром I десятков тысяч пленников (главным образом, ремесленников различных специальностей) из Сирии, Киликии и Каппадокии .

Первоначально мирное существование месопотамских христиан контрастировало с участью их римских единоверцев при доминате . Ситуация изменилась при Шапуре II (309—379), когда принятие христианства в качестве государственной религии Константином I поставило его последователей в Иране под подозрение как сторонников «кесаря». После 339, когда христиан обложили двойной податью за освобождение от военной службы, крупномасштабные гонения продолжались с перерывами до самой смерти Шапура, но окончательно их прекратил римско-иранский договор 390. После некоторых послаблений, Йездигерд I (399—421), в связи с очередной войной против римлян, возобновил преследование, которое продолжилось при Бахраме V (421—438).

Отношения Церкви Востока с сасанидским престолом нормализовало ее каноническое самоопределение в начале V в.: зафиксировались структура ее диоцезов и базовая догматика (неточно называемая «несторианской»), а также ее самостоятельный статус. Как «Персидская церковь» она окончательно размежевалась с Византией при шаханшахе Валахше (484—488), который признал католикоса Селевкийского главой всех христиан своей державы. Миафизиты , чьи единоверцы в конце V — начале VI в. нередко приходили к власти в Византийской империи, испытывали, напротив, серьезное давление вплоть до царствования Кавада .

Особое место среди сиро-христиан сасанидской Месопотамии занимали главы и старшины городских ремесленных цехов (особенно кузнецов и ювелиров), выступавшие гарантами фискальных поступлений и качества произведенных изделий перед казной (схожую организацию имели и торговцы). Как церковные старосты своих корпораций они были подотчетны епископату, который отвечал за сбор податей с единоверцев. Существовали селения (например, Паллугта — ныне Эль-Фаллуджа) с преимущественно ремесленным населением, занятым в ковровом, ткацком и красильном производствах, продукция которых централизованно реализовывалась казной. Квалифицированных мастеров с семьями в ходе Ирано-византийских войн по-прежнему переселяли из восточноримских в месопотамские города, что влекло новые изменения конфессиональной ситуации. Одним из важнейших стало разрастание с середины VI в. поселений западных сирийцев — миафизитов (позднее яковиты ) — на верхнем и среднем Тигре. При Ануширване Хосрове I и Хосрове II Парвизе они пользовались благоволением двора наравне с восточными сирийцами («несторианами»). К началу VII в. западносирийские монахи основали в верхней Месопотамии многочисленные обители, а восточносирийские проповедники пронесли свое учение в горы Курдистана .

И. в составе Халифата (VII—X вв.)

В марте 633 Халид ибн аль-Валид, полководец халифа Абу Бакра ас-Сиддика (632—634), предъявил иранскому наместнику Нижнего Двуречья Хормозду ультиматум — принять ислам или уплатить дань. Получив отказ, он вступил на правобережье Евфрата, в мае занял Хиру, жители которой обеспечили себе безопасность ценой выкупа, а в июле — Пероз-Шапур (отныне — Анбар), превратив Хирскую область в свой плацдарм. Отряды местных христиан участвовали в сражениях на стороне как Ирана, так и Халифата. После битвы у Кадисийи мусульмане в 637 заняли Вех-Ардашир, а затем — Ктесифон, откуда двор Йездигерда III бежал вместе с гарнизоном и со значительной частью населения; оставшиеся жители отчасти были перебиты, отчасти угнаны в полон. Арабские завоевания и миграции из Бахрейна и Омана привели к тому, что между 636 и 639 в И. выросли города-лагеря Куфа и Басра , которые служили резиденциями эмиров - главнокомандующих и наместников. В январе 638 халифские силы при поддержке племени тамим заняли Хульван, а в 641 — Мосул, превратив его в еще один важный опорный пункт.

Среднее и нижнее течение Тигра и Евфрата получило название «ал-Ирак» («Приречье»), а верхнее, вплоть до Армянского нагорья — «ал-Джазира» («Остров»). Последователи ислама первоначально консолидировались в подобие воинского сословия, которое существовало за счет сборов с покоренного населения, а плодородные земли Южн. Ирака (ас-Савад) рассматривались как общее достояние (фай’) «верующих» и не подвергались разделу. При Омаре ибн аль-Хаттабе (634—644) в Саваде утвердились постоянные ставки хараджа и джизьи , причем последней облагалось также белое духовенство (в отличие от черного). Зороастрийское жречество было истреблено или бежало, лишившись имущества, а иранские дехкане еще десятилетиями выступали посредниками между завоевателями и местными крестьянами ( феллахами ), отвечая за сбор податей и составление фискальных кадастров.

Постепенно И. вошел в единое пространство, которое, охватив Юго-Зап. Азию и Сев.-Вост. Африку, превратилось в ареал арабской культуры . Пользуясь тем, что Омейяды , возглавившие умму в 661, перенесли столицу из Куфы в Дамаск , против них восставали приверженцы хариджизма , которых нередко поддерживали христианские общины (в частности, в 690-х). Параллельно, сначала достаточно медленно, шла исламизация Двуречья, выразившаяся в появлении прослойки новообращенных ( маула ; мн. ч. мавали), которых арабская племенная знать, сплоченная кровнородственной солидарностью, отказывалась признавать равноправными единоверцами. Разрыв в статусе между «старыми» и «новыми» мусульманами попытался уменьшить халиф Омар ибн Абд аль-Азиз (717—720), но его преемник Хишам (724—743), отказавшись от поддержки кальбитов , стал поддерживать их соперников — кайситов , менее расположенных к взаимодействию с неарабами.

Зимма , которую как «люди Писания» (ахл ал-китаб) принимали на себя христиане и иудеи И. (становясь, соответственно «зиммиями» — ахл аз-зимма), вначале вполне устраивала раввинат и церкви. Так, вавилонские евреи, гонимые при последних Сасанидах, поддерживали арабов, за что Омар ибн аль-Хаттаб расширил их права, а Али ибн Аби Талиб в 658 признал их духовным вождем рабби Ицхака, главу иешивы в Пероз-Шапуре (630—660), разрешив ему издавать законоположения (такканот) для упорядочения общинной жизни единоверцев. Мусульмане разделяли с иудеями почитание их святынь в И. — могилы Ездры, пророков Иезекииля и Даниила, а также Курны (место слияния Тигра и Евфрата, где, по преданию, совершал жертвоприношения Авраам). C ведения о встрече католикоса Ишоява II (628—643) с Мухаммадом и получении от него грамоты об особых привилегиях Церкви Востока являются легендарными, зато более достоверно известно о его сношениях с Омаром и Али. О христиано-мусульманском согласии упоминается в письме его преемника Ишоява III и послании епископа Хедаябского (ок. 655).

Наряду с численно преобладавшими западносирийскими (яковитскими) и восточносирийскими («несторианскими») сообществами, под властью халифата Омейядов в И. существовали и общины исповедовавших византийское православие мелькитов . Высокообразованные христиане — врачи, математики, учителя — находили места в ведомствах и при дворе. Из школ при сирийских монастырях продолжали выходить летописцы, поэты-гимнографы, богословы — знатоки перипатетической и неоплатонической философии.

В 730—740-х в И. снова активизировались хариджиты, чье выступление под Мосулом жестоко подавил Марван II . Противники правящей династии объединились вокруг представителя рода Аббасидов , Абу аль-Аббаса ас-Саффаха, которого в 749 провозгласили халифом. Поскольку в Дамаске слишком сильна была память об Омейядах, ас-Саффах обещал перенести столицу в Куфу, но постоянную резиденцию новой династии — Багдад — отстроил только его преемник Мансур (754—775), не преследуя христиан, покровительствовал, в противовес шиизму, зарождавшемуся вероучению «сунны и общины» (ас-сунна ва-л-джама‘а), которое позднее развилось в суннизм.

Экономика И. ненадолго стабилизировалась: ирригационное строительство способствовало подъему сельского хозяйства, в котором, наряду с садоводством, преобладало возделывание пшеницы, ячменя, хлопка и финиковой пальмы. В войске ополчение бедуинов оттеснили на задний план сначала добровольческие соединения из Хорасана, а позднее — гвардия гулямов -тюрков, которую пополнили также греки, берберы и славяне.

В начале — середине IX в. в иракских городах догматические споры между мутазилитами , пользовавшимися покровительством халифов как «повелителей верующих», и приверженцами формировавшегося суннитского «правоверия» разворачивались на фоне культурного подъема, вызванного освоением научно-интеллектуального наследия Античности, главную роль в котором сыграли зиммии. Если при Харуне ар-Рашиде (786—809) периодические нападки двора побудили многих христиан переселиться из И. в Малую Азию, то Мамун (813—833), основав для изучения эллинистического научно-философского наследия «Дом мудрости» (Байт ал-хикма), поставил во главе его христианина Сахля ибн Харуна и сабия Сальма из Харрана. Здесь трудились их единоверцы — Хунайн ибн Исхак, Исхак ибн Хунайн, Коста ибн Лука и Сабит ибн Курра — переводчики с греческого и сирийского. Халиф Мутасим (833—842) перенес столицу в Самарру, где его наследники попали в зависимость от тюркских полководцев, которые фактически командовали всем войском. Ситуацию дестабилизировали частые кровавые стычки между наемниками, расквартированными в казармах по землячествам.

Халиф аль-Мутаваккиль (847—861), прекратив поддержку мутазилитов, способствовал торжеству суннитов-традиционалистов — «приверженцев хадиса» (асхаб ал-хадис). Он развернул наступление на зиммиев и шиитов: в 849 ограничил число «людей Писания», служивших при дворе, что побудило многих из них обратиться в ислам и усилить давление на своих единоверцев. Тогда же исламизировались арабо-христианские племена таглиб, баджила и джузама. В 850 последовали высылка в Медину всех багдадских Алидов (они лишались права ездить на лошадях, держать более 1 раба и арендовать казенные земли), запрещение шиитам (под страхом смерти) хулить первых трех халифов, разрушение и осквернение гробницы Хусейна ибн Али в Кербеле и переселение алидского имама аль-Хади в Самарру. Интенсивное строительство, возведение новой столицы Джафарийи и увеличение престижных расходов истощило казну, спровоцировав бунт гвардейцев, которые и расправились с аль-Мутаваккилем.

В течение 860-х тюрки возводили на престол и свергали «повелителей верующих». Лишь при аль-Мутамиде (870—892) его брат аль-Муваффак, фактический регент державы, энергичными мерами, направленными на сохранение ее единства, сумел гарантировать власть своему сыну, аль-Мутадиду (892—902). Багдадцы-шииты заняли позиции придворных банкиров (глава рода Бану-ль-Фурат — Ахмад получил контроль над казной), но на службу аль-Мутадид и его сановники предпочитали брать образованных «людей Писания», считая их более лояльными, чем мусульмане. При аль-Муктадире (908—932) реальными хозяевами ситуации были вазиры , вокруг которых образовались клики: «шиитская» (Али ибн аль-Фурата), «суннитская» (аль-Хакани), «христианская» (Али ибн Исы) и т. д. Периодические преследования зиммиев не препятствовали упрочению влияния чиновничества, которое рекрутировалось в значительной степени из лиц христианского вероисповедания или происхождения.