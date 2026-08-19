ИРАК. ИРАКСКАЯ РЕСПУБЛИКА (1960‒1980-Е). На чтение: 1 минута

Ч. 4. Ирак в 1960—1980-е гг. Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Ирак. Иракская республика (1980е-2010е гг) .

Иракская Республика (1960—1980-е)

Иракская революция 1958 провозгласила И. республикой. Правительство, которое вскоре признали СССР, Великобритания и США, возглавил А.-К. Касем , его заместителем и министром внутренних дел стал Абд ас-Салам Ареф . Ключевые посты заняли ближайшие сторонники Касема и лидера правого крыла НДП М. Хадида, второстепенные — представители «Баас» и «Истиклаль».

Вышли из подполья и были вновь созданы профсоюзы, крестьянские союзы и другие общественные организации. Политические партии, хотя и не были формально узаконены, также действовали беспрепятственно. Правительство освободило политзаключенных и амнистировало участников курдского восстания 1943—1945. В административные органы лив Мосул, Киркук, Эрбиль и Сулеймания и в центральное руководство вошли представители курдов.

В сентябре 1958 был учрежден департамент Министерства образования для развития просвещения в северных ливах, где стала разрастаться сеть курдских начальных и средних школ, расширилось количество курдоязычных публикаций и изданий. Одновременно республиканские власти приступили к укреплению госсектора экономики: закон об аграрной реформе урезал площади угодий крупных землевладельцев на 50 % с выплатой им денежной компенсации за конфискованные земли, которые распределялись среди безземельных. В разделе сельскохозяйственных площадей (прежде всего, в ливах Амара, Кут и Насирия) властям содействовали крестьянские союзы. Защита национальных интересов послужила предлогом для запрета деятельности многих иностранных фирм. В октябре было заключено двухстороннее торговое соглашение, по которому за традиционные предметы своего экспорта И. получал из СССР машины и оборудование для предприятий, а также потребительские товары.

С марта 1959, в соответствии с соглашением о технико-экономическом сотрудничестве, Москва содействовала Багдаду в строительстве индустриальной, транспортной и ирригационной инфраструктуры, подготовке национальных кадров и укреплении обороноспособности страны. Это произошло на фоне событий в Мосуле, где при поддержке местных монархистов взбунтовался гарнизон, и Касем разрешил Барзани и его сторонникам вернуться из советской эмиграции, чтобы использовать их и коммунистов при подавлении мятежа, но в мае отверг проект народного фронта, выдвинутый ИКП, НДП и ДПК.

Временная Конституция в июле 1959 провозгласила равенство граждан обоего пола перед законом, гарантировала демократические свободы и запретила религиозную и языковую дискриминацию. Вступил в действие и закон о личном статусе, который регулировал споры среди мусульман в области брака, развода, опеки над детьми, наследования, пожертвований и пр., базируясь в основном на нормах шариата . Однако ряд его статей, устанавливавших брачный возраст, ограничивавших полигамию, уравнивавших мужчин и женщин в вопросах наследования, вызвал неприятие у аятоллы М. аль-Хакима и многих других улама. Балансируя между правыми и левыми силами, Касем взял курс вначале на ограничение, а затем и на подавление оппозиции (на 1960 — 22 тыс. арестованных по политическим мотивам). С 1961 война в Иракском Курдистане имела катастрофические последствия для всех этнических меньшинств севера страны. В результате карательных акций было разрушено 150 ассирийских поселений, находившихся вне зоны боевых действий. 30 тыс. человек, вынужденные покинуть свои дома, переселились в центральный И., прежде всего в Багдад. Все это подтолкнуло к поддержке курдов не только ассирийцев, но и халдеев.

В феврале 1963 власть захватил Национальный совет революционного командования (НСРК), президентом стал А.-С. Ареф, а премьером — Ахмад Хасан аль-Бакр . В программном документе они подтвердили верность принципам неприсоединения, с упором на построение в И. «социалистического общества» под панарабскими лозунгами, и в июне возобновили боевые действия в Курдистане. В ноябре Ареф, при поддержке насеристов-юнионистов и офицеров во главе с начальником генштаба Т. Яхьей, захватил командные позиции в НСРК, объявив о создании Арабского социалистического союза И., что знаменовало сближение с Каиром и Варшавским договором . Был создан объединенный Президентский совет И. и Египта, унифицированы флаги и гербы, согласованы таможенные пошлины. Постепенно нормализовались и взаимоотношения с Москвой (к 1964 льготный кредит, предоставленный СССР, был увеличен в 3 раза). В феврале 1964 была учреждена Иракская национальная нефтяная компания (ИННК). Временная конституция, принятая в мае, объявляла И. «суверенным демократическим социалистическим государством» (ст. 1), опирающимся на арабское наследие и на ислам (ст. 3). Декларировалось равенство всех граждан во имя достижения социальной справедливости, исключающей любые формы эксплуатации. Для перехода к парламентскому правлению предусматривался 3-летний период, в течение которого вся власть сосредоточивалась в руках Национального совета революционного руководства во главе с президентом. Продолжилось распределение пахотных угодий среди безземельных феллахов. С лета началась национализация иностранных и национальных банков, страховых обществ и крупных промышленных предприятий (владельцам выплачивалась компенсация). В июле юнионистские партии и организации произвели самороспуск и образовали Социалистический союз И. (ССИ).

В сентябре 1965 премьер А.-Р. ан-Найиф, воспользовавшись отъездом президента на совещание глав ЛАГ в Касабланке, предпринял попытку переворота, что подтолкнуло Арефа к переориентации политики на Запад с опорой на правых националистов и к назначению гражданского главы правительства — А.-Р. аль-Баззаза. Последний сохранил пост и при Абд ар-Рахмане Арефе (с апреля 1966) и в мае — июле совершил примирительное турне по Египту, Турции, Ирану и СССР. Обеспокоенные этими успехами военные вынудили аль-Баззаза подать в отставку, и его сменил Н. Талиб, чей кабинет в феврале 1967 принял новое электоральное законодательство, лишавшее женщин избирательных прав и делавшее ССИ практически единственной партией, которая могла выдвигать кандидатов в Национальное собрание.

С началом Шестидневной войны И., который последовательно выступал за ликвидацию Израиля, отправил войска на иорданский фронт. Прекратив отгрузку нефти в США, Великобританию и ФРГ и наложив эмбарго на импорт их продукции, он разорвал с ними дипломатические отношения. Сформированное А.-Р. Арефом «правительство военного спасения» во главе с Яхьей, опубликовав программу экономического развития, провело широкомасштабную амнистию и ослабило цензуру. В августе оно передало ИННК земли, изъятые у ИПК, с правом добычи нефти и газа на всей территории И., а в сентябре председатель ее административного совета получил права и полномочия министра. Однако налоги ИПК и ее филиалов с оставшихся участков составляли 80 % государственного бюджета (1968). В ноябре ИННК на 26 лет допустила к нефтедобыче на юге французскую группу ЭРАП при условии контроля над всеми ее операциями. Тогда же кабинет Яхьи под давлением левых сил обратился к СССР за помощью в освоении крупнейшего нефтяного месторождения в стране — Северной Румайлы. Около 90 % средств от налоговых поступлений за добычу нефти направлялись на военные расходы, причем вводились новые налоги (в том числе «дополнительный оборонный» на импортируемое продовольствие и товары широкого потребления).

В июле 1968 очередной переворот передал всю полноту власти Совету революционного командования (СРК) под руководством А. Х. аль-Бакра и его заместителя С. Хусейна , который освободил низкооплачиваемые категории граждан от «оборонного налога» и уменьшил прочие фискальные сборы. VII региональный съезд «Баас» взял курс на сближение с Варшавским договором, национализацию ключевых отраслей экономики и активизацию аграрного переустройства с хозяйственным развитием по 5-летним планам. В сельское хозяйство и промышленность направлялись значительные средства.

В апреле 1969 Иран в одностороннем порядке денонсировал договор 1937 о разграничении вод Шатт-эль-Араба. 1970-й год принес недолгое урегулирование проблемы Иракского Курдистана. В июле временная конституция провозгласила И. народной демократией, поставила задачу «создания единого арабского государства и установления социалистического строя» при одновременной гарантии «неприкосновенности частной собственности». Многопартийная система не предусматривалась, а президент сочетал функции главы государства и председателя «Баас».

1970-е стали периодом наиболее динамичного социально-экономического развития И., в котором многие в арабском мире видели образец для подражания. Закон об аграрной реформе (май 1970), наряду с существенным снижением «потолка» землевладения, ускорил распределение участков в бессрочное и бесплатное пользование среди безземельных и малоземельных феллахов на правах собственности или гарантированной государственной аренды. В том же году был принят закон о труде, а в следующем — о социальном и пенсионном обеспечении. Вслед за налаживанием в 1969—1971 экономической и технической кооперации с СССР, активизировались деловые и культурные связи И. с социалистическим лагерем. Обнародованный в ноябре 1971 проект «Хартии национальных действий» подчеркивал необходимость единого фронта левых и националистических партий и неприемлемость для И. капиталистического пути развития. В апреле 1972 иракская делегация посетила Москву для заключения Договора о дружбе и сотрудничестве. Одновременно обострились отношения официального Багдада с ИПК, чью монополию окончательно уничтожил новый контракт правительства с ЭРАП. Она резко уменьшила нефтедобычу, что привело к сокращению денежных отчислений в казну, а в мае наотрез отказалась выполнять требования иракской стороны, и в июне по истечении срока предъявленного ей ультиматума подверглась национализации, что предоставило властям возможность планировать добычу и сбыт нефти. В том же году декрет об особых культурных правах сиро-христианских сообществ (ассирийцев, халдеев, яковитов) предполагал создание Академии ассирийского языка и Союза ассирийских писателей (литераторам-ассирийцам, кроме того, выделялась секция в Союзе писателей И.). Эти обещания, отчасти связанные с желанием отколоть ассирийцев от курдов и после 1975 практически не выполнявшиеся, помогли, тем не менее, сделать северный Ирак важнейшим очагом их национальной культуры. Однако в целом законодательство сохраняло дискриминационные нормы в отношении религиозных меньшинств (тогда же в силу вступил закон, который автоматически признавал несовершеннолетних детей мусульманами, если один из родителей принял ислам).

После высадки иранского десанта на 3 островах в Ормузском проливе правительство аль-Бакра — Хусейна разорвало дипломатические отношения с Тегераном и Лондоном, восстановив контакты с Вашингтоном и интенсивно сотрудничая с Кувейтом, который еще ранее поддержал национализацию ИПК.

Однако напряженность на ирако-кувейтской границе, нараставшая с декабря 1972, достигла кульминации в марте 1973, когда Эль-Кувейт отказался дать разрешение Багдаду на строительство гавани в дельте Шатт-эль-Араба. В прочих монархиях Залива баасисты откровенно поддерживали оппозиционные движения (финансовая помощь Народному фронту освобождения Омана и т. п.), но нормализовали взаимоотношения с Иорданией и Сирией, где расквартированные на Голанских высотах иракские подразделения даже приняли участие в «Войне Судного дня» .

В июне 1973 раскрытие заговора директора службы безопасности Н. Каззара с целью устранения аль-Бакра и Хусейна сблизило «Баас» и ИКП. В июле они подписали «Хартию национальных действий» как основу Прогрессивного национально-патриотического фронта (ПНПФ), в рамках которого стали основными партнерами. Однако в Иракском Курдистане снова возобновились боевые действия, которые продолжались до мая 1975.

В марте 1975, на встрече глав государств — членов ОПЕК в Алжире, Мохаммад Реза Пехлеви и Хусейн подписали соглашение о безопасности и действенном контроле на всем протяжении ирано-иракской границы, в том числе по фарватеру Шатт-эль-Араба. Тогда же И. заключил с СССР контракт на строительство ТЭС в Эн-Насирии, в апреле — соглашение о совместных исследованиях в области мирного атома, а в июле первым из развивающихся стран подписал договор о сотрудничестве с Советом экономической взаимопомощи. В том же году Багдад достиг с Эр-Риядом соглашения о разделе нейтральной зоны и об окончательной демаркации границы, а в 1977 отказался от притязаний к Кувейту и вывел войска из спорных районов. Выступая против усиления влияния Тегерана в Заливе, он в 1976 отклонил предложенный шахом пакт о коллективной безопасности, а напряженность в ирано-иракских отношениях усугубилась после беспорядков среди шиитов Наджафа и Кербелы в феврале 1977.

Осенью 1978 совещание глав государств и правительств арабских стран в Багдаде приняло решение о предоставлении регулярной финансовой помощи Сирии, Иордании и Организации освобождения Палестины (ООП). Исламская революция 1978—1979 побудила И. к пересмотру всех внешнеполитических соглашений и договоров, подписанных с Пехлеви. После Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 Багдад выступил за политические и экономические санкции против Египта. В то же время по объему хозяйственного сотрудничества с Общим рынком и Японией И. следовал на Ближнем Востоке сразу после Саудовской Аравии: на долю ведущих капиталистических государств приходилось около 90 % всего его внешнеторгового оборота.

На этом фоне устанавливался режим личной власти Хусейна — сначала в рамках своей партии, а затем и всей иракской политической системы. В августе 1976 «Баас» потребовала от коммунистов прекратить критику правительственного курса. В июле 1978 СРК издал декрет, сурово каравший за переманивание баасистов в другие организации, на основании которого в декабре подверг репрессиям первичные ячейки ИКП, так что в марте 1979 ее ЦК отозвал своих представителей из ПНПФ. В июле аль-Бакр сложил с себя полномочия в пользу Хусейна, который вскоре объявил о раскрытии заговора, якобы ставившего целью свержение нового руководства. Специально созданный трибунал приговорил 20 человек, в их числе 5 членов СРК к смертной казни, а ряд высокопоставленных партийных и государственных деятелей — к различным срокам тюремного заключения. Под лозунгом «Обеспечить единую волю, единую власть, единую ориентацию» расширилась пропаганда «арабского социализма» во всех социокультурных сферах. В июне 1980 был избран Национальный совет — орган с консультативными полномочиями и правом законодательной инициативы. Выдвигать кандидатов (кроме формально независимых) могли только партии, которые входили в ПНПФ. В том же году оформились и основные оппозиционные силы, отстраненные от участия в выборах — Демократический национально-патриотический фронт (ИКП, Национальный союз Курдистана и др. — штаб-квартира в Дамаске) и Национально-демократический фронт (вокруг ДПК — на севере И.).

Изменилось и отношение к христианским меньшинствам. Епархиальная собственность не подпадала под действие законов 1977 (фактически — о прямом подчинении суннитских институтов государству) и 1979 (о национализации шиитских вакфов). Однако усиление ассимиляторских тенденций и отказ от принципов, декларированных в 1972, коснулись ассирийцев, так же как курдов и туркоманов. Сиро-христианские этноконфессиональные анклавы в Найнаве подверглись принудительному расселению, и главным местом концентрации иракских христиан стал Багдад. В Национальной ассамблее, избранной в 1984, числилось 4 христианина из 250 депутатов (в последнем парламенте королевства, 1953, было 6 из 135). Тем не менее, если ассирийцы находились преимущественно в оппозиции, халдеи последовательно демонстрировали лояльность, будучи в целом интегрированы в иракский социум (пример — вице-премьер, а впоследствии бессменный министр иностранных дел при Хусейне Т. Азиз).