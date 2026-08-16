ИРАК АРАБСКИЙ

Ирак Арабский (араб. Ирак ал-Араб, перс. Ирак-и Араб) — в арабо-персидской географической традиции начиная с эпохи Халифата, область на среднем и нижнем Тигре и Евфрате (большая часть современного Ирака ) , с городами Багдад , Васит, Убулла, соответствует древней Вавилонии (Южн. и Центральная Месопотамия ), в противоположность Джазире, древней Ассирии (Сев. Месопотамии) с городами Мосул , Амид (ныне Диярбакыр), Мардин. Название распространилось с IX—X вв. для противопоставления Ирака в первоначальном значении (ал-Ирак) Ираку Персидскому , т. е. областям Сев.-Зап. Ирана — древней Мидии (перс. Мах, араб. Джибал), которые находились в военно-административной зависимости от его главных стратегических центров — городов-лагерей Басры и Куфы (Мах ал-Басра / Мах ал-Куфа). В XI—XII вв. сформировалась конструкция «Два/Оба Ирака» (араб. ал-Иракан, перс. Иракайн), которая часто использовалась в письменных памятниках мусульманского мира до XVIII—XIX вв. (например, Сефер-и Иракейн — «поход в Два Ирака» 1534—1535 Сулеймана I Кануни в ходе Ирано-османских войн ). В турецком, персидском и европейских языках словосочетание «И. А.» (для обозначения Багдадского и Басрийского вилайетов Османской империи) имело широкое хождение до Первой мировой войны .