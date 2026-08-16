ИПСИЛАНТИ КОНСТАНТИН
ИПСИЛАНТИ (‘Υψηλάντης , Ipsilanti) КОНСТАНТИН - господарь Молдовы и Валахии.
Из греческого аристократического рода, сын А. Ипсиланти (1726-1807), отец А. Ипсиланти (1792-1828). Ипсиланти получил хорошее образование, знал до десяти иностранных языков, сделал быструю карьеру, в 1796-1799 годах был великим драгоманом Порты. Ведал международными связями, наладил близкие отношения с российскими представителями в Стамбуле, в том числе с В.П. Кочубеем, способствовал заключению русско-турецкого союзного договора 1799 года (смотри в статье Константинопольские союзные договоры).
С 1799 года господарь Молдовы, с 1802 года - Валахии. Опираясь на Россию, стремился освободить княжества от османского господства. Во время Первого сербского восстания 1804-1813 годов оказывал поддержку сербским повстанцам: содействовал созданию армейского корпуса из молдаван, валахов, албанцев, греков и украинцев. Турецкие власти при поддержке Франции в августе 1806 года сместили Ипсиланти с валашского престола, но в октябре 1806 года под давлением России он занял его снова.
В ноябре 1806 года, в ходе русско-турецкой войны 1806-1812 годов, российские войска вошли в Дунайские княжества и образовали в них собственную гражданскую администрацию. Ипсиланти, оставаясь до лета 1807 года господарем Валахии, получил также титул господаря Молдовы и Валахии. Оказал активную помощь русским войскам при взятии ими ряда турецких крепостей в междуречье Прута и Днестра. Разрабатывал планы создания королевства Дакия, о чём осенью 1806 года вёл в Санкт-Петербурге переговоры с российскими властями.
После ареста и казни в январе 1807 года отца, в августе 1807 года Ипсиланти переехал в Киев, продолжая формально оставаться господарем обоих княжеств. Получал содержание от российского императора. В 1808-1809 годах жил в Москве, в 1814-1816 годах - в Санкт-Петербурге. Незадолго до смерти вернулся в Киев; похоронен в Георгиевской церкви.