ИПСИЛАНТИ КОНСТАНТИН

ИПСИЛАНТИ (‘Υψηλάντης , Ipsilanti) КОНСТАНТИН - гос­по­дарь Мол­до­вы и Ва­ла­хии.

Из греческого ари­сто­кра­тического ро­да, сын А. Ип­си­лан­ти (1726-1807), отец А. Ип­си­лан­ти (1792-1828). Ипсиланти по­лу­чил хо­ро­шее об­ра­зо­ва­ние, знал до де­ся­ти иностранных язы­ков, сде­лал бы­ст­рую карь­е­ру, в 1796-1799 годах был ве­ли­ким дра­го­ма­ном Пор­ты. Ве­дал ме­ж­ду­народными свя­зя­ми, на­ла­дил близ­кие от­но­ше­ния с российскими пред­ста­ви­те­ля­ми в Стам­бу­ле, в том числе с В.П. Ко­чу­бе­ем, спо­соб­ст­во­вал за­клю­че­нию русско-турецкого со­юз­но­го до­го­во­ра 1799 года (смотри в статье Кон­стан­ти­но­поль­ские со­юз­ные до­го­во­ры ).

С 1799 года гос­по­дарь Мол­до­вы, с 1802 года - Ва­ла­хии. Опи­ра­ясь на Рос­сию, стре­мил­ся ос­во­бо­дить кня­же­ст­ва от ос­ман­ско­го гос­под­ства. Во вре­мя Пер­во­го серб­ско­го вос­ста­ния 1804-1813 годов ока­зы­вал под­держ­ку сербским пов­стан­цам: со­дей­ст­во­вал соз­да­нию ар­мей­ско­го кор­пу­са из мол­да­ван, ва­ла­хов, ал­бан­цев, гре­ков и ук­ра­ин­цев. Турецкие вла­сти при под­держ­ке Фран­ции в августе 1806 года сме­сти­ли Ипсиланти с ва­лаш­ско­го пре­сто­ла, но в октябре 1806 года под дав­ле­ни­ем Рос­сии он за­нял его сно­ва.

В но­ябре 1806 года, в хо­де русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов , российские вой­ска во­шли в Ду­най­ские кня­же­ст­ва и об­ра­зо­ва­ли в них собственную гражданскую ад­ми­ни­ст­ра­цию. Ипсиланти, ос­та­ва­ясь до ле­та 1807 года гос­по­да­рем Ва­ла­хии, по­лу­чил так­же ти­тул гос­по­да­ря Мол­до­вы и Ва­ла­хии. Ока­зал ак­тив­ную по­мощь русским вой­скам при взя­тии ими ря­да турецких кре­по­стей в ме­ж­ду­ре­чье Пру­та и Дне­ст­ра. Раз­ра­ба­ты­вал пла­ны соз­да­ния ко­ро­лев­ст­ва Да­кия, о чём осе­нью 1806 года вёл в Санкт-Пе­тер­бур­ге пере­го­во­ры с российскими вла­стя­ми.

По­сле аре­ста и каз­ни в январе 1807 года от­ца, в августе 1807 года Ипсиланти пе­ре­ехал в Ки­ев, про­дол­жая фор­маль­но ос­та­вать­ся гос­по­да­рем обо­их кня­жеств. По­лу­чал со­дер­жа­ние от российского им­пе­ра­то­ра. В 1808-1809 годах жил в Мо­ск­ве, в 1814-1816 годах - в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Не­за­дол­го до смер­ти вер­нул­ся в Ки­ев; по­хо­ро­нен в Ге­ор­ги­ев­ской церк­ви.