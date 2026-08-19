ИПСИЛАНТИ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

Ипсиланти (греч. Υψηλάντης), Александр Константинович (12.12.1792, Стамбул — 31.01.1828, Вена) — один из руководителей греческого национально-освободительного движения.

Представитель древнего фанариотского рода, из семьи валашских князей, российский генерал-майор, участник войны с Наполеоном, адъютант Александра I. И. — активный участник и руководитель организации Филики Этерия . Командовал отрядом, перешедшим из России в Дунайские княжества 6 марта 1821 для поднятия там восстания против Османской империи и поддержки освободительной войны в Греции. Российский император осудил выступление И. На протяжении марта-июня 1821, когда в Греции уже началось восстание, пытался добиться массового движения населения Валахии в его поддержку. Действия И. привели к конфликту с руководителем восстания жителей Валахии Т. Владимиреску, в результате которого последний был убит. Состоявшееся 19 июня 1821 сражение в Валахии при Драгошанах между отрядом Филики Этерии и войсками Османской империи окончилось для повстанцев неудачей. И. был вынужден бежать в Австрию, где был арестован и вплоть до ноября 1827 находился в заключении. Благодаря заступничеству Николая I он был освобожден, однако из-за болезни скончался в Вене в конце января 1828, вскоре после того как в Грецию прибыл И. Каподистрия .

Лит.: Арш Г. Л. Россия и борьба Греции за освобождение: от Екатерины II до Николая I. М. 2013; Его же. Тайный узник Венского двора: Александр Ипсиланти в австрийских крепостях // Новая и новейшая история. 1987. № 2; Его же. Этеристское движение в России. М. 1970; Улунян Ар. А. Политическая история современной Греции. Конец XVIII в. — 90-е гг. XX в. М. 1997; Ενεπεκίδης Π. Αλέξανδρος Υψηλάντης. η αιχμαλωσία του εις την Αυστρίαν 1821—1828: επί τη βάσει ανέκδοτω. εγγράφων εκ των μυστικών αρχείων της Βιέννης: Alexander Fuerst Ypsilanti: seine Festungshaft in Oesterreich 1821—1828: Auf Grund der ungedruckten Geheimakten der Wiener Archive. Αθήναι, 1969.