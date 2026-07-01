ИПСИЛАНТИ АЛЕКСАНДР
ИПСИЛАНТИ (‘Υψηλάντης , Ipsilanti) АЛЕКСАНДР - господарь Молдовы и Валахии.
Из греческого аристократического рода, который со 2-й половины XVII века принадлежал к фанариотам. Отец К. Ипсиланти. Занимал пост великого драгомана Порты, в 1774-1782 годах и в 1796-1797 годах валашский господарь, в 1786-1788 годах господарь Молдовы.
Провёл реформу налогообложения, способствовал развитию торговли и ремёсел, провёл реорганизацию системы государственного управления, открыл ряд новых больниц и школ в обоих княжествах. Разработал и ввёл в действие новый валашский кодекс, известный как «Кодекс Ипсиланти» («Правильничаска кондикэ», 1780 год). В своей политике придерживался ориентации на Россию, рассчитывал с её помощью добиться освобождения Греции. В 1806 году арестован турецкими властями и казнён.