ИПСИЛАНТИ АЛЕКСАНДР

ИПСИЛАНТИ (‘Υψηλάντης , Ipsilanti) АЛЕКСАНДР - гос­по­дарь Мол­до­вы и Ва­ла­хии.

Из греческого ари­сто­кра­тического ро­да, ко­то­рый со 2-й половины XVII века при­над­ле­жал к фа­на­рио­там. Отец К. Ип­си­лан­ти . За­ни­мал пост ве­лико­го дра­го­ма­на Пор­ты, в 1774-1782 годах и в 1796-1797 годах ва­лаш­ский гос­по­дарь, в 1786-1788 годах гос­по­дарь Мол­до­вы.

Про­вёл ре­фор­му на­ло­го­об­ло­же­ния, спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию тор­гов­ли и ре­мё­сел, про­вёл ре­ор­гани­за­цию сис­те­мы государственного управ­ле­ния, от­крыл ряд но­вых боль­ниц и школ в обо­их кня­же­ст­вах. Раз­ра­бо­тал и ввёл в дей­ст­вие но­вый ва­лаш­ский ко­декс, из­вест­ный как «Ко­декс Ип­си­лан­ти» («Пра­виль­ни­ча­ска кон­ди­кэ», 1780 год). В сво­ей по­ли­ти­ке при­дер­жи­вал­ся ори­ен­та­ции на Рос­сию, рас­счи­ты­вал с её по­мо­щью до­бить­ся ос­во­бо­ж­де­ния Гре­ции. В 1806 году аре­сто­ван турецкими вла­стя­ми и каз­нён.