ИППОЛИТ РИМСКИЙ (др.-греч. Ἱππόλυτος; лат. Hippolytos, Hyppolitus)

Раннехристианский писатель, мученик, первый антипапа (217/218 г. – 235 г.)

По сообщению Иеронима, он происходил из римского сословия всадников и до становления священником был римским сенатором, однако достоверность этого свидетельства сомнительна. Будучи пресвитером в Риме вступил в конфликт с епископом Зеферином, обвинив его в модализме и отстаивая учение о логосе Юстина Мученика. После смерти Зеферина Ипполит выступил оппонентом следующего римского епископа Каллиста, которого тот обвинял в отпущении грехов прелюбодеяния. Возглавил группу ригористов Рима, став таким образом первым антипапой. Раскол продолжился при преемниках Каллиста Урбане и Понтиане, пока Максимин Фракиец не изгнал папу и антипапу на остров Сардиния, где, вероятно, произошло их примирение. В 235 г. Понтиан сложил с себя сан римского епископа, чтобы церковь смогла избрать его преемника, отказался от претензий на кафедру и Ипполит. Группа его сторонников после этого присоединилась к церкви, и новым епископом был избран Антер. В том же году Ипполит и Понтиан скончались на Сардинии, однако достоверных свидетельств об их мученичестве не сохранилось. Тем не менее оба они почитаются как мученики. Их тела были перенесены в Рим при приемнике Антера Фабиане и похоронены в один и тот же день — 13 августа 236 или 237 г. По свидетельству папы Дамаса сторонники Ипполита были участниками раскола Новациана, однако проверить это заявление не представляется возможным. Пруденций оставил легендарное свидетельство о мученичестве Ипполита, по которому он был разорван лошадьми.

Ипполитом было написано большое количество сочинений, среди которых важнейшее место занимает «Философумена» или «Философские мнения или обличение на все ереси» — обширный трактат, состоящий из десяти книг, посвященный критике греческой философии, магии, астрологии и современных автору ересей. Также Ипполиту приписывается авторство «Апостольского предания» — экклезиологического произведения, описывающего порядок служения клириков Церкви. В 1551 г. в Риме на Тибуртинской дороге (лат. Via Tiburtina) была обнаружена некая статуя без головы, на постаменте которой были перечислены названия целого ряда произведений, а на другой canon paschalis. Поскольку часть произведений из списка традиционно рассматривалась как труды самого Ипполита, то долгое время считалось что это его статуя со списком трудов. Однако как показало исследование А. Брента, этот корпус вероятнее всего принадлежал нескольким авторам.

Иллюстрация :

Дирк Боутс. «Мученичество святого Ипполита». Алтарь святого Ипполита, центральная часть. Брюгге.