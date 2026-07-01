ИПАТОВСКИЙ МУЗЕЙ

Ипатовский краеведческий музей.

Музей находится в самом центре города. Построен на фундаменте церкви по спецпроекту. Является архитектурным памятником местного значения. примыкающая территория - парк, в котором с удовольствием отдыхают горожане.

Ипатовский краеведческий музей регулярно работает с 5 июля 1987 года. Над сохранением и развитием коллекции музея работают восемь сотрудников и три научных работника. В коллекцию музея входит более чем двенадцать тысяч триста предметов, одиннадцать тысяч семьсот предметов коллекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея. Музей был открыт 5 ноября 1997 года. Детей очень привлекает зал природы, так как в нем хорошо отражена флора и фауна района. В выставочном зале организуется до 15 выставок в год, как из фондов музея, так и из других музеев края и России . Колекция малых форм из корней дерева Коллекция часов Коллекция старой техники Коллекция мебели, изготовленная П.М. Ипатовым - наиболее интересные предметы фондов.

Иллюстрации:

Ипатовский краеведческий музей.