ИОВ ПОЧАЕВСКИЙ
ИОВ ПОЧАЕВСКИЙ (в миру Иван Железо) - христианский подвижник, святой Русской православной церкви.
Из семьи православного шляхтича-русина. Согласно житию, в возрасте 10 лет пришёл в Угорницкий Спасо-Преображенский монастырь в Карпатах, где через два года был пострижен в монахи с именем Иов. В возрасте около 30 лет рукоположен в сан священника и вскоре пострижен в схиму с именем Иоанн. Около 1582-1583 годах, по приглашению князя К.К. Острожского, стал игуменом Дубенского Крестовоздвиженского монастыря (город Дубно, Волынь), расположенного во владениях князя. Около 1604 года, тяготясь игуменством и стремясь к уединению, оставил Дубенскую обитель и переселился на Почаевскую гору (юг Волыни). Вероятно, на решение Иова Почаевского переселиться в Почаев повлияло и то, что князь Острожский к этому времени фактически отошёл от активной деятельности, а его потомки, перешедшие в католицизм после заключения Брестской унии 1596 года, стали содействовать распространению униатства на родовых землях.
Ко времени прихода Иова Почаевского на Почаевскую гору там, по сути, не было монастыря. Процесс формирования общежительной Почаевской обители в начале XVII века только начинался. Благодаря духовным подвигам и высокому авторитету Иова Почаевского среди православных Речи Посполитой, братия Почаевского Успенского монастыря значительно увеличилась, а сама обитель вскоре получила широкую известность, ей стали оказывать покровительство и делать в неё богатые земельные и денежные вклады представители православной шляхты. Трудами преподобного Иова в монастыре на месте деревянной Успенской церкви был построен каменный Троицкий собор (освящён в 1649 году), открыты школа и типография. Незадолго до кончины преподобного Иова монастырь был обнесён каменной стеной. В качестве игумена Иов участвовал в Киевском соборе 1628 года, где были осуждены униатские настроения Мелетия (Смотрицкого).
Преподобный скончался в возрасте 100 лет. Почитание Иова Почаевского в западнорусских землях было очень велико и продолжалось даже после того, как в 1720 году Почаевский монастырь был занят униатскими монахами-базилианами. Известно, что последние, ввиду всеобщего благоговения перед памятью Иова Почаевского, предпринимали попытку его канонизации, но получили в Ватикане отказ. В 1831 году Почаевский монастырь вновь стал православным, и в 1833 году, с разрешения императора Николая I и благословения Святейшего Синода, состоялось торжественное открытие мощей преподобного Иова для всеобщего поклонения.
Дни памяти преподобного Иова 6(19) мая, 28 августа (10 сентября) и 28 октября (10 ноября).
Сочинения:
Беседы и поучения… Почаев, 1884;
Пчела Почаевская. Изборник назидательных поучений и статей. Почаев, 1884.