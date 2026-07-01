ИОВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
ИОВ (евр. איוב, греч. ’Ιώβ , лат. Iob) - многострадальный, библейский праведник, главное действующее лицо одноимённой ветхозаветной книги.
Книга Иова состоит из 2 частей: прозаические повествовательные обрамления (пролог - главы 1-2; эпилог - глава 42, стихи 7-17) и ритмизированных поэтических глав. В прологе описывается непорочный, честный и богобоязненный житель земли Уц Иов, которого с дозволения Бога испытывает сатана, пришедший предстать пред Господом между «сынами Божиими» (Иов. 1:6). Праведный Иов обрекается на горе и страдание: гибнут его 10 детей и всё имущество, сам он поражён мучительной болезнью (1:13-2:10). При этом сатана выступает не как противник Бога, а как враг и обвинитель человека. Он заявляет, что Иов чтит Бога не бескорыстно, а лишь потому, что Бог помогает ему (1:9-10), стоит отнять у праведника имущество, детей и здоровье, и он проклянёт Бога (1:11, 2:5). В поэтической части книги представлены дискуссия Иова с друзьями и ответ ему Бога. Иов жалуется на свою участь, обвиняет друзей в недостаточном сочувствии к его страданиям (6:14-30, 16:1-5), утверждает свою непорочность (главы 23, 27, 31), требует суда с Богом (9:29-35, 16:21-22). Он обвиняет Господа в несправедливости Его кар (глава 10), теряет веру в воздаяние за добродетель (глава 21) и в справедливость установленного Богом порядка вещей (глава 24). Друзья Иова утверждают принцип высшей справедливости: Бог наказывает грешников и вознаграждает праведников (4:7-9). Страдания Иова и его нежелание признать свою неправоту склоняют друзей к мысли, что сам Иов - великий грешник (глава 22). Бог, вступивший в спор, не объясняет Иову причину его бедствий, но показывает несоизмеримость человеческого страдания и величия Творца мира, частью которого является человек (главы 38-41). Иов берёт назад свой вызов, «отрекается и раскаивается в прахе и пепле» (42:6). В прозаическом эпилоге книги Бог сторицей вознаграждает Иова за стойкость в страданиях (42:10-17) и порицает его друзей за то, что те говорили о Нём «не так верно, как раб ... Иов» (42:7). Иов упоминается также в других книгах Библии (Иез. 14:14; Иак. 5:11 и др.) и в Коране (суры 6:84, 21:83, 38:41-43). Имя Иова встречается в апокрифический «Апокалипсисе Павла» (главы 27, 49). Существует также апокрифическое «Завещание Иова», написанное на греческом языке.
День памяти в Русской православной церкви - 6(19) мая, в Римско-католической церкви - 10 мая.
Прозаические и поэтические части Книги Иова представляют собой, по заключению современных исследователей, независимые, но инкорпорированные одно в другое, литературные произведения. Особенностью книги являются слова (свыше 100), встречающиеся только в ней. С одной стороны, язык книги (особенно в диалогическом дискурсе) демонстрирует значительное влияние арамейского языка, что позволяет говорить о составлении повествования на севере Палестины или даже о его переводном характере. С другой стороны, имена друзей Иова, отражающие их происхождение, - Елифаз Феманитянин, Вилдад Савхеянин, Софар Наамитянин - могут указывать на связь поэтической сюжетной основы с Эдомом (территория к югу, юго-востоку от Мёртвого моря). Земля Уц отождествляется с Эдомом также в Плаче Иеремии (4:21). Ключевые сюжетные звенья Книги Иова демонстрируют влияние древнеперсидской (сюжет о сатане), а также древнеегипетской и вавилонской литературной традиций (фигура праведника, сюжет испытания праведника). Большинство современных исследователей датирует прозаическую часть Книги Иова временем до VI века до нашей эры, поэтический текст - между VI-IV веками до нашей эры. Главы 28 и 32-37, возможно, являются позднейшими вставками.
Книгу Иова комментировали и исследовали ещё в древности; к ней обращались богословы, философы, писатели (Ефрем Сирин, Григорий I Великий, Августин Блаженный, И.В. Гёте, А.С. Пушкин, С. Кьеркегор, Н.А. Бердяев, М. Бубер и др.). Насчитывают свыше 30 интерпретаций только основные темы этой книги, среди которых: судьба Иова - пример терпения для всех страдающих, особенно невинно; страдание праведника является средством очищения души; праведник страдает за коллективный грех всего народа; оправдание Бога (теодицея); указание на то, что Бог стои́т выше любой этики; Бог испытывает людей, чтобы дать возможность им проявить себя, а затем воздать им; утверждение существования провидения и предопределения; описание духовной эволюции через физическое и интеллектуальное страдание в новую идентичность личности; аллегория страданий еврейского народа в египетском плену; судьба Иова как прообраз страданий и воскресения Иисуса Христа и т.д.
Иконография. Наиболее ранние изображения Иова встречаются в росписях синагоги в Дура-Европос (245-256 годы). В дальнейшем история Иова, провозвестника воскресения, служившего образцом веры и терпения, иллюстрировалась во всех видах христианского изобразительного искусства: в скульптуре (саркофаг Юния Басса, 359 год, музеи Ватикана; фасад северного трансепта собора в Шартре, начало XIII века), в миниатюре (Евангелие Раввулы, 586 год, Базилика Лауренциана, Флоренция; «Слово Григория Назианзина», 880-883 годы, Национальная базилика, Париж; «Иов и утешители», миниатюра «Часослова Этьена Шевалье» Ж. Фуке, 1452-1460 годы), в монументальной живописи (фреска Николо-Дворищенского собора в Великом Новгороде, 1125 год, витражи капеллы Сент-Шапель в Париже, 1239-1248 годы, и Руанского собора, XIII век). Обычно Иова изображают сидящим на гноище, с обнажённым телом, покрытым язвами, в окружении троих друзей, упрекающих его. Сцены из жизни Иова включались в ветхозаветные циклы росписей (фрески Бартоло ди Фреди в Колледжата, Сан-Джиминьяно, 1367 год).
История Иова представлена Т. Гадди в пизанском Кампосанто (середина XIV века). Икона Иова начиная с XVII века встречается в праотеческом ряду русских высоких иконостасов (иконостас Троицкого собора Ипатьевского монастыря, 1652 год). Согласно иконописному подлиннику XVII века, Иов был «сед, брада Николина. На главе шапка… а шуба на нём княжеска». Житийные иконы Иова крайне редки («Житие праведного Иова», XIX век., ГИМ). В эпоху Возрождения Иов среди других святых предстоит Богоматери [алтарь ц. Сан-Джоббе Джованни Беллини (смотри Беллини, семья), около 1480 года, галерея Академии, Венеция; «Мадонна с Младенцем и предстоящими Святого Иоанном Крестителем и Иовом» Франчабиджо, 1516 год, галерея Уффици, Флоренция]. В XV-XVI веках Иов почитался в Западной Европе и как покровитель музыки и изображался в компании музыкантов, утешающих его своей игрой («Алтарь Иова» А. Дюрера, 1504 год, Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне, Музей Вальраф-Рихард-Людвиг, Кёльн); согласно легенде, он расплатился с ними кусочком своей кожи, который чудесным образом превратился в золотую монету (миниатюра, иллюстрирующая поэму «Девять чтений из Иова» П. Нессона, XV век, Национальная базилика, Париж). В XVII веке сюжеты из жизни Иова были популярны в живописи барокко: картины «Многострадальный Иов» Х. Сегерса (1-я половина XVII века, Нац. галерея, Прага); «Жена, насмехающаяся над Иовом» (Ж. де Латура, около 1635 года, Департаментский музей Вогезов, Эпиналь) и др. Романтическим пафосом проникнуты иллюстрации к Книге Иова У. Блейка (1818-1825 годы, акварель).
Иллюстрации:
«Иов Многострадальный». Миниатюра из Киевской Псалтири. 1397. Российская национальная библиотека (С.-Петербург). Архив БРЭ;
Х. Сегерс. «Многострадальный Иов».1-я пол. 17 в. Национальная галерея (Прага). Архив БРЭ.