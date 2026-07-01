ИОВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ

ИОВ (евр. איוב, греч. ’Ιώβ , лат. Iob) - многострадальный, библейский праведник, главное действующее лицо одноимённой ветхозаветной книги.

Кни­га Ио­ва со­сто­ит из 2 час­тей: про­за­ические по­ве­ст­во­вательные об­рам­ле­ния (про­лог - гла­вы 1-2; эпи­лог - гла­ва 42, сти­хи 7-17) и рит­ми­зи­рованных по­этических глав. В про­ло­ге опи­сы­ва­ет­ся не­по­роч­ный, че­ст­ный и бо­го­бо­яз­нен­ный жи­тель зем­ли Уц Иов, ко­то­ро­го с до­зво­ле­ния Бо­га ис­пы­ты­ва­ет са­та­на , при­шед­ший пред­стать пред Гос­по­дом ме­ж­ду «сы­на­ми Бо­жии­ми» (Иов. 1:6). Пра­вед­ный Иов об­ре­ка­ет­ся на го­ре и стра­да­ние: гиб­нут его 10 де­тей и всё иму­ще­ст­во, сам он по­ра­жён му­чи­тель­ной бо­ле­знью (1:13-2:10). При этом са­та­на вы­сту­па­ет не как про­тив­ник Бо­га, а как враг и об­ви­ни­тель че­ло­ве­ка. Он за­яв­ля­ет, что Иов чтит Бо­га не бес­ко­ры­ст­но, а лишь по­то­му, что Бог по­мо­га­ет ему (1:9-10), сто­ит от­нять у пра­вед­ни­ка иму­ще­ст­во, де­тей и здо­ро­вье, и он про­кля­нёт Бо­га (1:11, 2:5). В по­этической час­ти кни­ги пред­став­ле­ны дис­кус­сия Иова с дру­зья­ми и от­вет ему Бо­га. Иов жа­лу­ет­ся на свою участь, об­ви­ня­ет дру­зей в не­до­ста­точ­ном со­чув­ст­вии к его стра­да­ни­ям (6:14-30, 16:1-5), ут­верж­да­ет свою не­по­роч­ность (гла­вы 23, 27, 31), тре­бу­ет су­да с Бо­гом (9:29-35, 16:21-22). Он об­ви­ня­ет Гос­по­да в не­спра­вед­ли­во­сти Его кар (гла­ва 10), те­ря­ет ве­ру в воз­дая­ние за доб­ро­де­тель (гла­ва 21) и в спра­вед­ли­вость ус­та­нов­лен­но­го Бо­гом по­ряд­ка ве­щей (гла­ва 24). Дру­зья Иова ут­верж­да­ют прин­цип выс­шей спра­вед­ли­во­сти: Бог на­ка­зы­ва­ет греш­ни­ков и воз­наг­раж­да­ет пра­вед­ни­ков (4:7-9). Стра­да­ния Иова и его не­же­ла­ние при­знать свою не­пра­во­ту скло­ня­ют дру­зей к мыс­ли, что сам Иов - ве­ли­кий греш­ник (гла­ва 22). Бог, всту­пив­ший в спор, не объ­яс­ня­ет Иову при­чи­ну его бед­ст­вий, но по­ка­зы­ва­ет не­со­изме­ри­мость че­ло­ве­че­ско­го стра­да­ния и ве­ли­чия Твор­ца ми­ра, ча­стью ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся че­ло­век (гла­вы 38-41). Иов бе­рёт на­зад свой вы­зов, «от­ре­ка­ет­ся и ра­ска­и­ва­ет­ся в пра­хе и пеп­ле» (42:6). В про­за­ическом эпи­ло­ге кни­ги Бог сто­ри­цей воз­наг­ра­ж­да­ет Иова за стой­кость в стра­да­ни­ях (42:10-17) и по­ри­ца­ет его дру­зей за то, что те го­во­ри­ли о Нём «не так вер­но, как раб ... Иов» (42:7). Иов упо­ми­на­ет­ся так­же в других книгах Библии (Иез. 14:14; Иак. 5:11 и др.) и в Ко­ра­не (су­ры 6:84, 21:83, 38:41-43). Имя Иова встре­ча­ет­ся в апок­ри­фический «Апо­ка­лип­си­се Пав­ла» (гла­вы 27, 49). Су­ще­ст­ву­ет так­же апо­кри­фическое «За­ве­щание Иова», на­пи­сан­ное на греческом языке.

День па­мя­ти в Русской пра­во­слав­ной цер­к­ви - 6(19) мая, в Рим­ско-ка­то­лической цер­к­ви - 10 мая.

Про­за­ические и по­этические час­ти Кни­ги Ио­ва пред­став­ля­ют со­бой, по за­клю­че­нию современных ис­сле­до­ва­те­лей, не­за­ви­си­мые, но ин­кор­по­ри­ро­ван­ные од­но в дру­гое, литературные про­из­ве­де­ния. Осо­бен­но­стью кни­ги яв­ля­ют­ся сло­ва (свыше 100), встре­чаю­щие­ся толь­ко в ней. С од­ной сто­ро­ны, язык кни­ги (осо­бен­но в диа­ло­гическом дис­кур­се) де­мон­ст­ри­ру­ет зна­чительное влия­ние ара­мей­ско­го языка, что по­зво­ля­ет го­во­рить о со­став­ле­нии по­ве­ст­во­ва­ния на се­ве­ре Па­ле­сти­ны или да­же о его пе­ре­вод­ном ха­рак­те­ре. С дру­гой сто­ро­ны, име­на дру­зей Иова, от­ра­жаю­щие их про­ис­хож­де­ние, - Ели­фаз Фе­ма­ни­тя­нин, Вил­дад Сав­хея­нин, Со­фар На­ами­тя­нин - мо­гут ука­зы­вать на связь по­этической сю­жет­ной ос­но­вы с Эдо­мом (тер­ри­то­рия к югу, юго-во­сто­ку от Мёрт­вого моря). Зем­ля Уц отож­де­ст­в­ля­ет­ся с Эдо­мом так­же в Пла­че Иере­мии (4:21). Клю­че­вые сю­жет­ные зве­нья Кни­ги Ио­ва де­мон­ст­ри­ру­ют влия­ние древ­не­пер­сид­ской (сю­жет о са­та­не), а так­же древ­не­еги­пет­ской и ва­ви­лон­ской литературной тра­ди­ций (фи­гу­ра пра­вед­ни­ка, сю­жет ис­пы­та­ния пра­вед­ни­ка). Боль­шин­ст­во современных ис­сле­до­ва­те­лей да­ти­ру­ет про­за­иче­скую часть Кни­ги Ио­ва вре­ме­нем до VI века до нашей эры, по­этический текст - меж­ду VI-IV веками до нашей эры. Гла­вы 28 и 32-37, воз­мож­но, яв­ля­ют­ся позд­ней­ши­ми встав­ка­ми.

Кни­гу Иова ком­мен­ти­ро­ва­ли и ис­сле­до­ва­ли ещё в древ­но­сти; к ней об­ра­щались бо­го­сло­вы, фи­ло­со­фы, пи­са­те­ли (Еф­рем Си­рин, Гри­го­рий I Ве­ли­кий , Ав­гу­стин Бла­жен­ный, И.В. Гёте, А.С. Пуш­кин, С. Кьер­ке­гор, Н.А. Бер­дя­ев , М. Бу­бер и др.). На­счи­ты­ва­ют свыше 30 ин­тер­пре­та­ций толь­ко основные те­мы этой кни­ги, сре­ди ко­то­рых: судь­ба Иова - при­мер тер­пе­ния для всех стра­даю­щих, осо­бен­но не­вин­но; стра­да­ние пра­вед­ни­ка яв­ля­ет­ся сред­ст­вом очи­ще­ния ду­ши; пра­вед­ник стра­да­ет за кол­лек­тив­ный грех все­го на­ро­да; оп­рав­да­ние Бо­га (тео­ди­цея); ука­за­ние на то, что Бог сто­и́т вы­ше лю­бой эти­ки; Бог ис­пы­ты­ва­ет лю­дей, что­бы дать воз­мож­ность им про­явить се­бя, а за­тем воз­дать им; ут­верж­де­ние су­ще­ст­во­ва­ния про­ви­де­ния и пред­оп­ре­де­ле­ния; опи­са­ние ду­хов­ной эво­лю­ции че­рез фи­зи­че­ское и ин­тел­лек­ту­аль­ное стра­да­ние в но­вую иден­тич­ность лич­но­сти; ал­ле­го­рия стра­да­ний еврейского на­ро­да в еги­пет­ском пле­ну; судьба Иова как прообраз страданий и воскресения Иисуса Христа и т.д.

Ико­но­гра­фия. Наи­бо­лее ран­ние изо­бра­же­ния Иова встре­ча­ют­ся в рос­пи­сях си­на­го­ги в Ду­ра-Ев­ро­пос (245-256 годы). В даль­ней­шем ис­то­рия Иова, про­воз­ве­ст­ни­ка вос­кре­се­ния, слу­жив­ше­го об­раз­цом ве­ры и тер­пе­ния, ил­лю­ст­ри­ро­ва­лась во всех ви­дах хри­сти­ан­ско­го изо­бра­зительного искусства: в скульп­ту­ре (сар­ко­фаг Юния Бас­са, 359 год, му­зеи Ва­ти­ка­на; фа­сад северного тран­сеп­та со­бо­ра в Шар­тре, начало XIII века), в ми­ниа­тю­ре (Еван­ге­лие Рав­ву­лы, 586 год, Базилика Лау­рен­циа­на, Фло­рен­ция; «Сло­во Гри­го­рия На­зи­ан­зи­на», 880-883 годы, Национальная базилика, Па­риж; «Иов и уте­ши­те­ли», ми­ниа­тю­ра «Ча­со­сло­ва Эть­е­на Ше­ва­лье» Ж. Фу­ке, 1452-1460 годы), в мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си (фре­ска Ни­ко­ло-Дво­ри­щен­ско­го со­бо­ра в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де, 1125 год, вит­ра­жи ка­пел­лы Сент-Ша­пель в Па­ри­же, 1239-1248 годы, и Ру­ан­ско­го со­бо­ра, XIII век). Обыч­но Иова из­об­ра­жа­ют си­дя­щим на гнои­ще, с об­на­жён­ным те­лом, по­кры­тым яз­ва­ми, в ок­ру­же­нии тро­их дру­зей, уп­ре­каю­щих его. Сце­ны из жиз­ни Иова вклю­ча­лись в вет­хо­за­вет­ные цик­лы рос­пи­сей (фре­ски Бар­то­ло ди Фре­ди в Кол­лед­жа­та, Сан-Джи­минь­я­но, 1367 год).

Ис­то­рия Иова пред­став­ле­на Т. Гад­ди в пи­зан­ском Кам­по­сан­то (середина XIV века). Ико­на Иова на­чи­ная с XVII века встре­ча­ет­ся в пра­оте­че­ском ря­ду русских вы­со­ких ико­носта­сов (ико­но­стас Тро­иц­ко­го со­бо­ра Ипать­ев­ско­го монастыря, 1652 год). Со­глас­но ико­но­пис­но­му под­лин­ни­ку XVII века, Иов был «сед, бра­да Ни­ко­ли­на. На гла­ве шап­ка… а шу­ба на нём кня­же­ска». Жи­тий­ные ико­ны Иова край­не ред­ки («Жи­тие пра­вед­но­го Ио­ва», XIX век., ГИМ). В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния Иов сре­ди других свя­тых пред­сто­ит Бо­го­ма­те­ри [ал­тарь ц. Сан-Джоб­бе Джо­ван­ни Бел­ли­ни (смотри Бел­ли­ни, се­мья), около 1480 года, га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция; «Ма­дон­на с Мла­ден­цем и пред­стоя­щи­ми Святого Ио­ан­ном Кре­сти­те­лем и Ио­вом» Фран­ча­бид­жо, 1516 год, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция]. В XV-XVI веках Иов по­чи­тал­ся в Западной Ев­ро­пе и как по­кро­ви­тель му­зы­ки и изо­бра­жал­ся в ком­па­нии му­зы­кан­тов, уте­шаю­щих его сво­ей иг­рой («Ал­тарь Ио­ва» А. Дю­ре­ра, 1504 год, Ште­де­лев­ский ху­дожественный институт, Франк­фурт-на-Май­не, Му­зей Валь­раф-Ри­хард-Люд­виг, Кёльн); со­глас­но ле­ген­де, он рас­пла­тил­ся с ни­ми ку­соч­ком сво­ей ко­жи, ко­то­рый чу­дес­ным об­ра­зом пре­вра­тил­ся в зо­ло­тую мо­не­ту (ми­ниа­тю­ра, ил­лю­ст­ри­рую­щая по­эму «Де­вять чте­ний из Ио­ва» П. Нес­со­на, XV век, Национальная базилика, Па­риж). В XVII веке сю­же­ты из жиз­ни Иова бы­ли по­пу­ляр­ны в жи­во­пи­си ба­рок­ко: кар­ти­ны «Мно­го­ст­ра­даль­ный Иов» Х. Се­гер­са (1-я половина XVII века, Нац. га­ле­рея, Пра­га); «Же­на, на­сме­хаю­щая­ся над Ио­вом» (Ж. де Ла­ту­ра, около 1635 года, Де­пар­та­мент­ский му­зей Во­ге­зов, Эпи­наль) и др. Ро­ман­тическим па­фо­сом про­ник­ну­ты ил­лю­ст­ра­ции к Кни­ге Ио­ва У. Блей­ка (1818-1825 годы, ак­ва­рель).

Иллюстрации:

«Иов Мно­го­ст­ра­даль­ный». Ми­ни­а­тю­ра из Ки­ев­ской Псал­ти­ри. 1397. Рос­сий­ская на­цио­наль­ная биб­ли­о­те­ка (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ;

Х. Се­герс. «Мно­го­ст­ра­даль­ный Иов».1-я пол. 17 в. На­цио­наль­ная га­ле­рея (Пра­га). Архив БРЭ.