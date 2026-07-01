ИОВ (МАТВЕЕВИЧ)
ИОВ (Борецкий Иван Матвеевич) - митрополит Киевский и Галицкий (1620-1631 годы).
Окончил Львовскую братскую школу, с 1604 года её ректор и одновременно преподаватель латинского и греческого языков. Между 1604 и 1610 годами рукоположен в священники. С 1610 года священник киевской Воскресенской церкви на Подоле. Около 1615 года первый ректор Киевского Богоявленского братского училища. В 1618 году принял постриг в киевском Михайловском Златоверхом монастыря. С 1619 года игумен того же монастыря.
Cостоявшийся в Киеве в августе 1620 года съезд православного духовенства, представителей шляхты, духовных братств и казачества, несмотря на отсутствие согласия со стороны польского правительства, выдвинул кандидатуру Иова на Киевскую митрополичью кафедру. В октябре 1620 года Иов рукоположен патриархом Иерусалимским Феофаном IV (1608-1644 годы) в епископы Киевские с возведением в сан митрополита, чем была восстановлена православная церковная иерархия, преемственность которой была прервана вследствие заключения Брестской унии 1596 года. В ответ король Сигизмунд I издал универсал, в котором поставление Иова было объявлено незаконным, а следующим универсалом приказал заключить «самозваных» архиереев [митрополита Иова и епископа Мелетия (Смотрицкого)], а также их сторонников в тюрьму. Однако митрополиту Иову, находившемуся под защитой казаков, удалось избежать заточения.
Весной - летом 1621 года православное духовенство и казачество выдвинули требование к польскому правительству признать православную иерархию в качестве условия участия казаков в польско-турецкой войне. При этом Иов провёл съезд покровителей православной церкви и представителей казачества в Житомире, а в Киеве - церковный собор, на котором были приняты 24 правила обновления церковной жизни в Киевской митрополии и сохранения догматической чистоты православного вероучения. Таким образом в Киевской митрополии возникла сложная ситуация, связанная, с одной стороны, с активным противодействием со стороны униатских и католических властей, а с другой - с доминированием православных казаков, шляхты и братств. В попытке преодоления кризиса в ноябре 1623 года митрополит Иов благословил епископа Мелетия (Смотрицкого) на поездку к патриарху Константинопольскому за архипастырским советом. Польские власти расценили поездку как государственную измену. Другой попыткой преодоления кризиса было установление церковного общения с Москвой. В августе 1624 года Иов обратился к царю Михаилу Фёдоровичу с просьбой о помощи в разрешении малороссийского церковного кризиса и предложением принять Малороссию в своё подданство, однако царь не пошёл на столь решительный шаг. В 1628 году по инициативе Иова в Киеве был созван собор по делу о переходе в унию архиепископа Мелетия (Смотрицкого); Иов подготовил обвинительное заключение по делу архиепископа, добившись признания им своей вины.
Иов перевёл с греческого языка обличительное антиуниатское послание патриарха Александрийского Мелетия Пигаса к Ипатию Потию; совместно с Захарием Копыстенским и Памвой Берындой подготовил к изданию сочинение «Анфологион, или Избранная Минея на весь год».
Погребён в Михайловском Златоверхом монастыре.
Сочинения:
Духовное завещание киевского митрополита Иова Борецкого 1631 г. 1 марта // Труды Киевской духовной академии. 1878. № 11. С. 395–399.