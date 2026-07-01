ИОВ (МАТВЕЕВИЧ)

ИОВ (Бо­рец­кий Иван Мат­вее­вич) - митрополит Киевский и Галицкий (1620-1631 годы).

Окон­чил Львов­скую брат­скую шко­лу, с 1604 года её рек­тор и од­но­вре­мен­но пре­по­да­ва­тель латинского и греческого язы­ков. Ме­ж­ду 1604 и 1610 годами ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки. С 1610 года свя­щен­ник ки­ев­ской Вос­кре­сен­ской церкви на По­до­ле. Около 1615 года пер­вый рек­тор Ки­ев­ско­го Бо­го­яв­лен­ско­го брат­ско­го училища. В 1618 году при­нял по­стриг в ки­ев­ском Ми­хай­лов­ском Зла­то­вер­хом монастыря. С 1619 года игу­мен то­го же мо­на­сты­ря.

Cостоявшийся в Кие­ве в августе 1620 года съезд пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва, пред­ста­ви­те­лей шлях­ты, ду­хов­ных братств и ка­за­че­ст­ва, не­смот­ря на от­сут­ст­вие со­гла­сия со сто­ро­ны польского пра­ви­тель­ст­ва, вы­дви­нул кан­ди­да­ту­ру Иова на Ки­ев­скую ми­тро­по­ли­чью ка­фед­ру. В октябре 1620 года Иов ру­ко­по­ло­жен пат­ри­ар­хом Ие­ру­са­лим­ским Фео­фа­ном IV (1608-1644 годы) в епи­ско­пы Ки­ев­ские с воз­ве­де­ни­ем в сан мит­ро­по­ли­та, чем бы­ла вос­ста­нов­ле­на пра­во­слав­ная цер­ков­ная ие­рар­хия, пре­ем­ст­вен­ность ко­то­рой бы­ла пре­рва­на вслед­ст­вие за­клю­че­ния Бре­ст­ской унии 1596 года. В от­вет ко­роль Си­гиз­мунд I из­дал уни­вер­сал, в ко­то­ром по­став­ле­ние Иова бы­ло объ­яв­ле­но не­за­кон­ным, а сле­дую­щим уни­вер­са­лом при­ка­зал за­клю­чить «са­мо­зва­ных» ар­хие­ре­ев [митрополита Иова и епископа Ме­ле­тия (Смот­риц­ко­го)], а так­же их сто­рон­ни­ков в тюрь­му. Од­на­ко митрополиту Иову, на­хо­див­ше­му­ся под за­щи­той ка­за­ков, уда­лось из­бе­жать за­то­че­ния.

Вес­ной - ле­том 1621 года пра­во­слав­ное ду­хо­вен­ст­во и ка­за­че­ст­во вы­дви­ну­ли тре­бо­ва­ние к польскому пра­ви­тель­ст­ву при­знать пра­во­слав­ную ие­рар­хию в ка­че­ст­ве ус­ло­вия уча­стия ка­за­ков в поль­ско-турецкой вой­не. При этом Иов про­вёл съезд по­кро­ви­те­лей пра­во­слав­ной церк­ви и пред­ста­ви­те­лей ка­за­че­ст­ва в Жи­томи­ре, а в Кие­ве - цер­ков­ный со­бор, на ко­то­ром бы­ли при­ня­ты 24 пра­ви­ла об­нов­ле­ния цер­ков­ной жиз­ни в Ки­ев­ской ми­тро­по­лии и со­хра­не­ния дог­ма­ти­че­ской чис­то­ты пра­во­слав­но­го ве­ро­уче­ния. Таким образом в Ки­ев­ской ми­тро­по­лии возникла слож­ная си­туа­ция, свя­зан­ная, с од­ной сто­ро­ны, с ак­тив­ным про­ти­во­дей­ст­ви­ем со сто­ро­ны уни­ат­ских и ка­то­лических вла­стей, а с дру­гой - с до­ми­ни­ро­ва­ни­ем пра­во­слав­ных ка­за­ков, шлях­ты и братств. В по­пыт­ке пре­одо­ле­ния кри­зи­са в но­ябре 1623 года митрополит Иов бла­го­сло­вил епископа Ме­ле­тия (Смот­риц­ко­го) на по­езд­ку к пат­ри­ар­ху Кон­стан­ти­но­поль­ско­му за ар­хи­пас­тыр­ским со­ве­том. Польские вла­сти рас­це­ни­ли по­езд­ку как государственную из­ме­ну. Дру­гой по­пыт­кой пре­одо­ле­ния кри­зи­са бы­ло ус­та­нов­ле­ние цер­ков­но­го об­ще­ния с Мо­ск­вой. В августе 1624 года Иов об­ра­тил­ся к ца­рю Ми­хаи­лу Фё­до­ро­ви­чу с прось­бой о по­мо­щи в раз­ре­ше­нии ма­ло­рос­сий­ско­го цер­ков­но­го кри­зи­са и пред­ло­же­ни­ем при­нять Ма­ло­рос­сию в своё под­дан­ст­во, од­на­ко царь не по­шёл на столь ре­ши­тель­ный шаг. В 1628 году по ини­циа­ти­ве Иова в Кие­ве был со­зван со­бор по де­лу о пе­ре­хо­де в унию ар­хи­епископа Ме­ле­тия (Смот­риц­ко­го); Иов под­го­то­вил об­ви­нительное за­клю­че­ние по де­лу ар­хи­епи­ско­па, до­бив­шись при­зна­ния им сво­ей ви­ны.

Иов пе­ре­вёл с греческого язы­ка об­ли­чи­тель­ное ан­ти­уни­ат­ское по­сла­ние пат­ри­ар­ха Алек­сан­д­рий­ско­го Ме­ле­тия Пи­га­са к Ипа­тию По­тию; совместно с За­ха­ри­ем Ко­пы­стен­ским и Пам­вой Бе­рын­дой под­го­то­вил к из­да­нию сочинение «Ан­фо­ло­ги­он, или Из­бран­ная Ми­нея на весь год».

По­гре­бён в Ми­хай­лов­ском Зла­то­вер­хом мо­на­сты­ре.

Сочинения:

Ду­хов­ное за­ве­ща­ние ки­ев­ско­го ми­тро­по­ли­та Ио­ва Бо­рец­ко­го 1631 г. 1 мар­та // Тру­ды Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии. 1878. № 11. С. 395–399.