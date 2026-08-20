ИОСИФЛЯНЕ
ИОСИФЛЯНЕ - сторонники особого направления русской общественной мысли (конца XV-XVI веков), получившего название по имени своего главного вдохновителя - Иосифа Волоцкого.
Термин «Иосифляне» употреблял князь А.М. Курбский; в научной литературе он появился во 2-й половине XIX века
Первоначально иосифляне выступали сторонниками идеи господства духовной власти над светской. Правитель, по мысли Иосифа Волоцкого, - земной человек и простой исполнитель Божией воли, поэтому ему надлежит воздавать «царскую честь, а не божественную». Если на престоле утверждался тиран, то ему не следовало повиноваться, ибо он «не Божий слуга, но диавол, и не царь, но мучитель». Сближение Иосифа Волоцкого с великим князем московским Иваном III Васильевичем обусловило изменение взглядов Иосифа на природу великокняжеской власти. Признав её божественный характер, Иосиф Волоцкий заявил о необходимости подчинения правителю всех институтов государства и Церкви, при этом «священству» отводилась высокая миссия - исполнять роль духовного наставника государя.
В церковной полемике рубежа XV-XVI веков о монастырском землевладении, развивавшейся на фоне упадка внутренней дисциплины общежительных обителей, иосифлян, в отличие от своих идейных противников - нестяжателей (смотри также Нил Сорский), сторонников скитнической формы монашества, выступили за сохранение монастырей и обновление их внутренней жизни на основе обязательного введения строгого общежительного устава. Утверждение строгого общежития, по мнению иосифлян, позволяло совместить рост монастырских владений с принципами личного монашеского нестяжания и отречения от мира. Позиция иосифа по вопросу о монастырском землевладении возобладала на соборе 1503 года, а позднее была подтверждена собором 1531 года. Для иосифлянских монастырей было характерно придание особого значения институту старчества: каждый молодой монах состоял под началом опытного инока, что усиливало духовную преемственность между учителем и учеником (Иосиф Волоцкий - Кассиан Босой - Фотий Волоцкий - Вассиан Кошка). Иосифляне активно занимались монастырским строительством, возводили и украшали храмы, собирали иконы и книги. Иосиф Волоцкий пригласил для росписи монастырского Успенского собора (смотри Иосифо-Волоцкий монастырь) лучших живописцев - Дионисия и его сыновей Феодосия и Владимира; в монастыре хранились иконы работы Андрея Рублёва, существовали скрипторий и литературная школа. Иосифляне выступали против крайностей аскетизма и видели идеал иночества не в отрыве от внешнего мира, а в активной деятельности во всех сферах общественной жизни. Монашество, по их мнению, должно было влиять на все государственные институты, поддерживать великокняжескую власть, воспитывать будущих архипастырей, вести культурно-просветительскую и миссионерскую работу, противостоять ересям (так, на соборе 1504 года одержала верх иосифлянская позиция в отношении еретиков - «рать и нож», казни и заточение).
В начале XVI века иосифляне занимали Ростовскую (Вассиан Санин), Коломенскую (Митрофан), Суздальскую (Симеон) и другие кафедры. При митрополите Московском Данииле многие иерархи русской Церкви придерживались проиосифлянских позиций [епископы Акакий Тверской, Вассиан Коломенский (Топорков), Савва Смоленский, Иона Рязанский, Макарий Новгородский]. Митрополит Даниил, в прошлом игумен Иосифо-Волоцкого монастыря, активно поддерживал политику объединения русских земель, проводимую великим князем московским Василием III Ивановичем, обосновал с церковно-канонические точки зрения развод великого князя с С.Ю. Сабуровой, венчал его с Е.В. Глинской. Волоцкие монахи участвовали в крещении будущего царя Ивана IV Васильевича, руководили чином погребения Василия III Ивановича, выступали главными обвинителями на процессах Максима Грека и Вассиана (Патрикеева), М.С. Башкина и Феодосия Косого. В 1540-1550-е годы, когда митрополитом Московским стал Макарий, близко примыкавший к иосифлянам, все важнейшие церковные посты заняли его единомышленники. На Стоглавом соборе (1551 год) иосифлянское большинство (архиепископ Феодосий Новгородский, епископы Савва Крутицкий, Гурий Смоленский, Трифон Суздальский, Акакий Тверской, Никандр Ростовский, Феодосий Коломенский, Киприан Пермский) окончательно отвергло нестяжательскую программу, предложенную А.Ф. Адашевым и Сильвестром, и утвердило принцип неотчуждаемости церковных земель. Благодаря деятельности митрополита Макария и его «дружины» были составлены «Великие Четьи-Минеи» - свод «всех чтомых» на Руси житийных и учительных произведений, распределённых по дням года, проведена канонизация более 30 русских святых (на соборах 1547-1549 годов), созданы грандиозные памятники архитектуры, прославляющие мощь Русского государства (например, Василия Блаженного храм). К иосифлянам был близок монах псковского Елеазарова монастыря Филофей, сформулировавший и обосновавший в своих сочинениях политическую концепцию «Москва - третий Рим».
В целом союз иосифлянской Церкви с государством сохранялся до 2-й половине XVI века. Позднее практика крупного монастырского землевладения, идеи неотчуждаемости церковного имущества вошли в противоречие с идеологией формирующегося самодержавия. Отголоском иосифлянской церковно-политической доктрины в русской истории XVII века стала политика патриарха Никона, приведшая его к конфликту с царём Алексеем Михайловичем.
Дополнительная литература:
Замалеев А. Ф. Философская мысль в средневековой Руси (XI– XVI вв.). Л., 1987;
Книжные центры Древней Руси: Иосифо-Волоколамский монастырь как центр книжности. Л., 1991;
Ольшевская Л. А. История создания Волоколамского патерика, описание его редакций и списков // Древнерусские патерики. М., 1999.