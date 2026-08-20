ИОСИФЛЯНЕ

ИОСИФЛЯНЕ - сто­рон­ни­ки осо­бо­го на­прав­ле­ния русской об­щественной мыс­ли (конца XV-XVI веков), по­лу­чив­ше­го название по име­ни сво­его главного вдох­но­ви­те­ля - Ио­си­фа Во­лоц­ко­го.

Тер­мин «Иосифляне» упот­реб­лял князь А.М. Курб­ский ; в на­учной литературе он поя­вил­ся во 2-й половине XIX века

Пер­во­на­чаль­но иосифляне вы­сту­па­ли сто­рон­ни­ка­ми идеи гос­под­ства ду­хов­ной вла­сти над свет­ской. Пра­ви­тель, по мыс­ли Ио­си­фа Во­лоц­ко­го , - зем­ной че­ло­век и про­стой ис­пол­ни­тель Бо­жи­ей во­ли, по­это­му ему над­ле­жит воз­да­вать «цар­скую честь, а не бо­же­ст­вен­ную». Ес­ли на пре­сто­ле ут­вер­ждал­ся ти­ран, то ему не сле­до­ва­ло по­ви­но­вать­ся, ибо он «не Бо­жий слу­га, но диа­вол, и не царь, но му­чи­тель». Сбли­же­ние Ио­си­фа Во­лоц­ко­го с великим князем мо­с­ков­ским Ива­ном III Ва­силь­е­ви­чем обу­сло­ви­ло из­ме­не­ние взгля­дов Иосифа на при­ро­ду ве­ли­ко­кня­же­ской вла­сти. При­знав её бо­же­ст­вен­ный ха­рак­тер, Ио­сиф Во­лоц­кий зая­вил о не­об­хо­ди­мо­сти под­чи­не­ния пра­ви­те­лю всех ин­сти­ту­тов го­су­дар­ст­ва и Церк­ви, при этом «свя­щен­ст­ву» от­во­ди­лась вы­со­кая мис­сия - ис­пол­нять роль ду­хов­но­го на­став­ни­ка го­су­да­ря.

В цер­ков­ной по­ле­ми­ке ру­бе­жа XV-XVI веков о мо­на­стыр­ском зем­ле­вла­де­нии, раз­ви­вав­шей­ся на фо­не упад­ка внутренней дис­ци­п­ли­ны об­ще­жи­тель­ных оби­те­лей, иосифлян, в от­ли­чие от сво­их идей­ных про­тивни­ков - не­стя­жа­те­лей (смотри так­же Нил Сор­ский ), сто­рон­ни­ков скит­ни­че­ской фор­мы мо­на­ше­ст­ва, вы­сту­пи­ли за со­хра­не­ние мо­на­сты­рей и об­нов­ле­ние их внутренней жиз­ни на ос­но­ве обя­зательного вве­де­ния стро­го­го об­ще­жи­тель­но­го ус­та­ва. Ут­вер­жде­ние стро­го­го об­ще­жи­тия, по мне­нию иосифлян, по­зво­ля­ло со­вмес­тить рост мо­на­стыр­ских вла­де­ний с прин­ци­па­ми лич­но­го мо­на­ше­ско­го не­стя­жа­ния и от­ре­че­ния от ми­ра. По­зи­ция иосифа по во­про­су о мо­на­стыр­ском зем­ле­вла­де­нии во­зоб­ла­да­ла на со­бо­ре 1503 года, а поз­днее бы­ла под­тверж­де­на со­бо­ром 1531 года. Для ио­сиф­лян­ских мо­на­сты­рей бы­ло ха­рак­тер­но при­да­ние осо­бо­го зна­че­ния ин­сти­ту­ту стар­че­ст­ва: ка­ж­дый мо­ло­дой мо­нах со­сто­ял под на­ча­лом опыт­но­го ино­ка, что уси­ли­ва­ло ду­хов­ную пре­ем­ст­вен­ность ме­ж­ду учи­те­лем и уче­ни­ком (Ио­сиф Во­лоц­кий - Кас­си­ан Бо­сой - Фо­тий Во­лоц­кий - Вас­си­ан Кош­ка). Иосифляне ак­тив­но за­ни­ма­лись мо­на­стыр­ским строи­тель­ст­вом, воз­во­ди­ли и ук­ра­ша­ли хра­мы, со­би­ра­ли ико­ны и кни­ги. Ио­сиф Во­лоц­кий при­гла­сил для рос­пи­си мо­на­стыр­ско­го Ус­пен­ско­го со­бо­ра (смотри Ио­си­фо-Во­лоц­кий мо­на­стырь ) луч­ших жи­во­пис­цев - Дио­ни­сия и его сы­но­вей Фео­до­сия и Вла­дими­ра; в мо­на­сты­ре хра­ни­лись ико­ны ра­бо­ты Ан­д­рея Руб­лё­ва, су­ще­ст­во­ва­ли скрип­то­рий и литературная шко­ла. Иосифляне вы­сту­па­ли про­тив край­но­стей ас­ке­тиз­ма и ви­де­ли иде­ал ино­че­ст­ва не в от­ры­ве от внеш­не­го ми­ра, а в ак­тив­ной дея­тель­но­сти во всех сфе­рах об­щественной жиз­ни. Мо­на­ше­ст­во, по их мне­нию, долж­но бы­ло вли­ять на все государственные ин­сти­ту­ты, под­дер­жи­вать ве­ли­ко­кня­же­скую власть, вос­пи­ты­вать бу­ду­щих ар­хи­пас­ты­рей, вес­ти куль­тур­но-про­све­ти­тель­скую и мис­сио­нер­скую ра­бо­ту, про­ти­во­сто­ять ере­сям (так, на со­бо­ре 1504 года одер­жа­ла верх ио­сиф­лян­ская по­зи­ция в от­но­ше­нии ере­ти­ков - «рать и нож», каз­ни и за­то­че­ние).

В начале XVI века иосифляне за­ни­ма­ли Рос­тов­скую (Вас­си­ан Са­нин), Ко­ло­мен­скую (Мит­ро­фан), Суз­даль­скую (Си­ме­он) и другие ка­фед­ры. При митрополите Мо­с­ков­ском Да­нии­ле многие ие­рар­хи русской Церк­ви при­дер­жи­ва­лись про­ио­сиф­лян­ских по­зи­ций [епи­ско­пы Ака­кий Твер­ской, Вас­си­ан Ко­ло­мен­ский (То­пор­ков), Сав­ва Смо­лен­ский, Ио­на Ря­зан­ский, Ма­ка­рий Нов­го­род­ский]. Митрополит Да­ни­ил, в про­шлом игу­мен Ио­си­фо-Во­лоц­ко­го монастыря, ак­тив­но под­дер­жи­вал по­ли­ти­ку объ­е­ди­не­ния русских зе­мель, про­во­ди­мую великим князем мо­с­ков­ским Ва­си­ли­ем III Ива­но­ви­чем, обос­но­вал с цер­ков­но-ка­но­нические точ­ки зре­ния раз­вод великого кня­зя с С.Ю. Са­бу­ро­вой, вен­чал его с Е.В. Глин­ской. Во­лоц­кие мо­на­хи уча­ст­во­ва­ли в кре­ще­нии бу­ду­ще­го ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча , ру­ко­во­ди­ли чи­ном по­гре­бе­ния Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча, вы­сту­па­ли главными об­ви­ни­те­ля­ми на про­цес­сах Мак­си­ма Гре­ка и Вас­сиа­на (Пат­ри­кее­ва), М.С. Баш­ки­на и Фео­до­сия Ко­со­го. В 1540-1550-е годы, ко­гда ми­тро­по­ли­том Мо­с­ков­ским стал Ма­ка­рий, близ­ко при­мы­кав­ший к иосифлянам, все важ­ней­шие цер­ков­ные по­сты за­ня­ли его еди­но­мыш­лен­ни­ки. На Сто­гла­вом со­бо­ре (1551 год) ио­сиф­лян­ское боль­шин­ст­во (ар­хи­епископ Фео­до­сий Нов­го­род­ский, епи­ско­пы Сав­ва Кру­тиц­кий, Гу­рий Смо­лен­ский, Три­фон Суз­даль­ский, Ака­кий Твер­ской, Ни­кандр Рос­тов­ский, Фео­до­сий Ко­ло­мен­ский, Ки­при­ан Перм­ский) окон­ча­тель­но от­верг­ло не­стя­жа­тель­скую про­грам­му, пред­ло­жен­ную А.Ф. Ада­ше­вым и Силь­ве­ст­ром, и ут­вер­ди­ло прин­цип не­от­чу­ж­дае­мо­сти цер­ков­ных зе­мель. Бла­го­да­ря дея­тель­но­сти митрополита Ма­ка­рия и его «дру­жи­ны» бы­ли со­став­ле­ны «Ве­ли­кие Че­тьи-Ми­неи» - свод «всех что­мых» на Ру­си жи­тий­ных и учи­тель­ных про­изве­де­ний, рас­пре­де­лён­ных по дням го­да, про­ве­де­на ка­но­ни­за­ция бо­лее 30 русских свя­тых (на со­бо­рах 1547-1549 годов), соз­да­ны гран­ди­оз­ные па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры, про­слав­ляю­щие мощь Русского государства (например, Ва­си­лия Бла­жен­но­го храм). К иосифлянам был бли­зок мо­нах псков­ско­го Елеа­за­ро­ва монастыря Фи­ло­фей, сфор­му­ли­ро­вав­ший и обос­но­вав­ший в сво­их со­чи­не­ни­ях по­ли­тическую кон­цеп­цию «Мо­ск­ва - тре­тий Рим».

В це­лом со­юз ио­сиф­лян­ской Церк­ви с го­су­дар­ст­вом со­хра­нял­ся до 2-й половине XVI века. Позд­нее прак­ти­ка круп­но­го мо­на­стыр­ско­го зем­ле­вла­де­ния, идеи не­от­чу­ж­дае­мо­сти цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва во­шли в про­ти­во­ре­чие с идео­ло­ги­ей фор­ми­рую­ще­го­ся са­мо­дер­жа­вия. От­го­ло­ском ио­сиф­лян­ской цер­ков­но-по­ли­тической док­три­ны в русской ис­то­рии XVII века ста­ла по­ли­ти­ка пат­ри­ар­ха Ни­ко­на, при­вед­шая его к кон­флик­ту с ца­рём Алек­се­ем Ми­хай­ло­ви­чем.

Дополнительная литература:

За­ма­ле­ев А. Ф. Фи­ло­соф­ская мысль в сред­не­ве­ко­вой Ру­си (XI– XVI вв.). Л., 1987;

Книж­ные цен­тры Древ­ней Ру­си: Ио­си­фо-Во­ло­ко­лам­ский мо­на­стырь как центр книж­но­сти. Л., 1991;

Оль­шев­ская Л. А. Ис­то­рия соз­да­ния Во­ло­ко­лам­ско­го па­те­ри­ка, опи­са­ние его ре­дак­ций и спи­сков // Древ­не­рус­ские па­те­ри­ки. М., 1999.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)