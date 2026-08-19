ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ

ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ (Иван Ива­но­вич Са­нин) - церковный деятель, духовный писатель, святой Русской православной церкви.

Про­ис­хо­дил из се­мьи не­бо­га­то­го во­ло­ко­лам­ско­го зем­ле­вла­дель­ца. Сре­ди род­ст­вен­ни­ков Иосифа Волоцкого бы­ло мно­го круп­ных цер­ков­ных дея­те­лей и пи­са­те­лей [ар­хиепископ Рос­тов­ский Вас­си­ан Са­нин (умер в 1515 году), До­си­фей То­пор­ков (умер около 1547 года) и др.]. В 1446 году Иосиф Волоцкий был от­дан «в нау­ки» к стар­цу во­ло­ко­лам­ско­го Кре­сто­воз­дви­жен­ско­го монастыря Ар­се­нию Ле­жен­ке. В 1460 году при­нял по­стриг в ос­но­ван­ном Паф­ну­ти­ем Бо­ров­ским ка­луж­ском монахом Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (ос­но­ван в 1444 году). По­сле смер­ти Паф­ну­тия стал на­стоя­те­лем мо­на­сты­ря, од­на­ко в 1479 году, из-за кон­флик­та с великим князем Ива­ном III Ва­силь­е­ви­чем и не­до­воль­ст­ва бра­тии вве­де­ни­ем стро­го­го об­ще­жи­тель­но­го ус­та­ва, ос­та­вил игу­мен­ст­во и по­сле хо­ж­де­ния по русским мона­сты­рям ос­но­вал Иоси­фо-Во­лоц­кий монастырь , став­ший в конце XV - 1-й половине XVI веков круп­ным цер­ков­но-по­ли­тическим и куль­тур­ным цен­тром Ру­си.

С име­нем Иосифа Волоцкого тра­ди­ци­он­но свя­зы­вают ис­то­ки осо­бо­го на­прав­ле­ния русской об­щественной мыс­ли - ио­сиф­лян­ст­ва (смотри Иосиф­ля­не ). На со­бо­ре 1503 года вы­сту­пил про­тив не­стя­жа­те­лей, обос­но­вав уче­ние о не­от­чу­ж­дае­мо­сти иму­ществ Церк­ви. В ка­че­ст­ве прак­тического ар­гу­мен­та в поль­зу мо­на­стыр­ской соб­ст­вен­но­сти Иосиф Волоцкий ука­зы­вал на то, что в бо­га­тые мо­на­сты­ри идут лю­ди бла­го­род­но­го про­ис­хо­ж­де­ния, спо­соб­ные впо­след­ст­вии за­нять епи­скоп­ские ка­фед­ры. Дей­ст­ви­тель­но, многие пред­ста­ви­те­ли русского епи­ско­па­та XVI века бы­ли по­стри­же­ны в Ио­си­фо-Во­лоц­ком монастыре. Иосифу Волоцкому уда­лось убе­дить Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча от­ка­зать­ся от се­ку­ля­ри­за­ции цер­ков­ных зе­мель. Иосиф Волоцкий при­нял ак­тив­ное уча­стие в борь­бе с ере­сью «жи­дов­ст­вую­щих» , со­ста­вив пер­вое в ис­то­рии русской бо­го­слов­ской мыс­ли апо­ло­ге­тическое и по­ле­мическое со­чи­не­ние, где в яр­кой и ди­на­мич­ной фор­ме из­ло­же­ны ос­но­вы пра­во­слав­но­го ве­ро­уче­ния. В 1507 году из-за кон­флик­та с князем Фё­до­ром Во­лоц­ким (1476-1513 годы), предъ­я­вив­шим мо­на­сты­рю фео­даль­ные пре­тен­зии, об­ра­тил­ся к Ва­си­лию III Ива­но­ви­чу, про­ся из­ба­вить мо­на­стырь от «удель­но­го на­силь­ст­ва» и при­нять в «своё ве­ли­кое го­су­дар­ст­во». Кон­фликт раз­ре­шил­ся в поль­зу Ио­си­фа Во­лоц­ко­го.

Сре­ди со­чи­не­ний Иосифа Волоцкого центральное ме­сто за­ни­ма­ет «Про­све­ти­тель» («Кни­га на ере­ти­ков»). Основное со­дер­жа­ние кни­ги - оп­ро­вер­же­ние мне­ний «жи­дов­ст­вую­щих» и по­сле­до­ва­тель­ная за­щи­та дог­ма­тов пра­во­слав­ной ве­ры: о Трои­це, о Бо­го­во­пло­ще­нии, о по­чи­та­нии икон, о свя­то­оте­че­ском уче­нии, о сро­ках кон­ца све­та, об ин­сти­ту­те мо­на­ше­ст­ва и т.д. «Ус­тав» со­дер­жит опи­са­ние ор­га­ни­за­ции стро­го­го мо­на­ше­ско­го об­ще­жи­тия. Не­пре­хо­дя­щее зна­че­ние для древнерусской эс­те­ти­ки име­ли ад­ре­со­ван­ные иконописцу Дио­ни­сию три сло­ва об ико­нах, ока­зав­шие влия­ние на фре­ски Фе­ра­пон­то­ва мо­на­сты­ря.

Жи­тия Иосифа Волоцкого бы­ли соз­да­ны епископом Сав­вой Чёр­ным (умер в 1554 году) и сербским ду­хов­ным пи­са­те­лем Львом Фи­ло­ло­гом (умер не ра­нее 1534 года); цен­ные све­де­ния об Иосифе Волоцком со­дер­жат «Над­гроб­ное сло­во» и Во­ло­ко­лам­ский па­те­рик, со­став­лен­ные около 1546-1547 годов пле­мян­ни­ком Иосифа Волоцкого - До­си­фе­ем То­пор­ко­вым.

Дни па­мя­ти - 9(22) сен­тяб­ря и 18(31) ок­тяб­ря.

Сочинения:

Про­све­ти­тель, или Об­ли­че­ние ере­си жи­дов­ст­вую­щих. Ка­зань, 1857;

[По­сла­ния] // Ка­за­ко­ва Н. А., Лу­рье Я. С. Ан­ти­фео­даль­ные ере­ти­че­ские дви­же­ния на Ру­си XIV – нач. XVI в. М.; Л., 1955;

По­сла­ния. М.; Л., 1959.

Иллюстрация:

Пре­по­доб­ный Иосиф Во­лоц­кий. Ико­на XVII века из быв­ше­го Воз­не­сен­ско­го мо­на­сты­ря Мо­сков­ско­го Крем­ля. Архив БРЭ.