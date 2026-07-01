ИОСИФ (СЕМАШКО)

ИОСИФ (Се­маш­ко) - ми­тро­по­лит Ли­тов­ский и Ви­лен­ский (1852-1868 годы), член Свя­тей­ше­го Си­но­да (1847 год).

Про­ис­хо­дил из ду­хов­но­го со­сло­вия уни­ат­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния. Бо­го­слов­ское об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в ка­то­лической Главной се­ми­на­рии при Ви­лен­ском университете (1816-1820 годы), ко­то­рую за­кон­чил со сте­пе­нью ма­ги­ст­ра бо­го­сло­вия. В декабре 1820 года ру­ко­по­ло­жен в диа­ко­ны, в декабре 1821 года - в ие­реи. В 1820-1822 годах ис­пол­нял долж­ность за­се­да­те­ля Луц­кой ду­хов­ной кон­си­сто­рии, а так­же на­став­ни­ка Луц­кой став­лен­ни­че­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии. В январе 1822 года воз­ве­дён в сан про­то­прес­ви­те­ра, а с ию­ня то­го же го­да пе­ре­ве­дён в Санкт-Пе­тер­бург и на­зна­чен чле­ном 2-го (уни­ат­ско­го) департамента Рим­ско-ка­то­ли­че­ской кол­ле­гии Главного уп­рав­ле­ния иностранных ис­по­ве­да­ний.

В пе­ри­од пре­бы­ва­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге об­ра­тил­ся к пра­во­сла­вию - с это­го мо­мен­та дея­тель­ность Иосифа бы­ла под­чи­не­на идее вос­со­еди­не­ния униа­тов с пра­во­сла­ви­ем. В 1829 году при­нял мо­на­ше­ст­во без из­ме­не­ния име­ни. С ав­гу­ста то­го же го­да Иосиф - епи­скоп Мсти­слав­ский, ви­ка­рий По­лоц­кой уни­ат­ской епар­хии. В апреле 1833 года на­зна­чен епис­ко­пом Ли­тов­ской гре­ко-уни­ат­ской епар­хии. Его рас­по­ря­же­ния бы­ли на­прав­ле­ны на сбли­же­ние уни­ат­ской Це­рк­ви с пра­во­слав­ной (устрой­ст­во ико­но­ста­сов , вве­де­ние слу­жеб­ни­ков мо­сков­ской пе­ча­ти, устра­не­ние ор­га́­нов и т.п.). Пос­ле то­го как к пра­во­сла­вию при­со­еди­ни­лись бо­лее 775 уни­ат­ских свя­щен­ни­ков, Иосиф офи­ци­аль­но объ­явил о сво­ём при­со­еди­не­нии к пра­во­сла­вию и в мар­те 1839 года был при­нят в су­щем са­не в ло­но Русской пра­во­слав­ной церк­ви (в том же ме­ся­це воз­ве­дён в сан ар­хи­епи­ско­па). В 1842 году на­зна­чен чле­ном Ко­ми­те­та по де­лам о рас­коль­ни­ках и от­ступ­ни­ках от пра­во­сла­вия. По­чёт­ный член Пе­тер­бург­ской АН .

По­гре­бён в пе­щер­ной церкви Ви­лен­ских свя­тых му­че­ни­ков Ви­лен­ско­го Свя­то-Ду­хо­ва мо­на­сты­ря.

Издания:

За­пис­ки Ио­си­фа ми­тро­по­ли­та Ли­тов­ско­го, из­дан­ные Ака­де­ми­ею на­ук по за­ве­ща­нию ав­то­ра. СПб., 1883. Т. 1–3.