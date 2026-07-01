ИОСИФ (СЕМАШКО)
ИОСИФ (Семашко) - митрополит Литовский и Виленский (1852-1868 годы), член Святейшего Синода (1847 год).
Происходил из духовного сословия униатского вероисповедания. Богословское образование получил в католической Главной семинарии при Виленском университете (1816-1820 годы), которую закончил со степенью магистра богословия. В декабре 1820 года рукоположен в диаконы, в декабре 1821 года - в иереи. В 1820-1822 годах исполнял должность заседателя Луцкой духовной консистории, а также наставника Луцкой ставленнической духовной семинарии. В январе 1822 года возведён в сан протопресвитера, а с июня того же года переведён в Санкт-Петербург и назначен членом 2-го (униатского) департамента Римско-католической коллегии Главного управления иностранных исповеданий.
В период пребывания в Санкт-Петербурге обратился к православию - с этого момента деятельность Иосифа была подчинена идее воссоединения униатов с православием. В 1829 году принял монашество без изменения имени. С августа того же года Иосиф - епископ Мстиславский, викарий Полоцкой униатской епархии. В апреле 1833 года назначен епископом Литовской греко-униатской епархии. Его распоряжения были направлены на сближение униатской Церкви с православной (устройство иконостасов, введение служебников московской печати, устранение орга́нов и т.п.). После того как к православию присоединились более 775 униатских священников, Иосиф официально объявил о своём присоединении к православию и в марте 1839 года был принят в сущем сане в лоно Русской православной церкви (в том же месяце возведён в сан архиепископа). В 1842 году назначен членом Комитета по делам о раскольниках и отступниках от православия. Почётный член Петербургской АН.
Погребён в пещерной церкви Виленских святых мучеников Виленского Свято-Духова монастыря.
Издания:
Записки Иосифа митрополита Литовского, изданные Академиею наук по завещанию автора. СПб., 1883. Т. 1–3.