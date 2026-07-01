ИОСИФ (ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ)
ИОСИФ - патриарх Московский и всея Руси (1642-1652 годы).
С 1639 года архимандрит московского Симонова монастыря. В марте 1642 года избран на патриарший престол с титулом «Великий Господин». Большое значение придавал строгому исполнению церковных уставов и распоряжений как духовенством, так и мирянами.
Вступив на патриаршую кафедру, обратился к пастве с поучением, содержащим три частных послания. В первом - «Поучение великаго господина святейшаго Иосифа, патриарха Московскаго и всея Великия Русии, архиереом и священноиноком, и мирским иереом, и всему священному чину» - патриарх Иосиф обращается к духовенству с призывом послушания церковным властям. Второе послание - «Поучение христолюбивым князем и судиям и всем православным христианом» - порицает современников за их нечестие и убеждает их в необходимости исправления своей жизни. Третье послание патриарха Иосиф - «Посем еще паки рцем к чистителем иереом христианскаго народачем» - содержит наставления канонического характера.
В 1644 году участвовал в полемике о вере с лютеранами, обусловленной предполагаемым браком царевны Ирины Михайловны (1627-1679 годы) с датским принцем Вольдемаром [сын датского короля Кристиана IV (1577-1648 годы)]. Выступал против возглавляемого царским духовником протопопом Стефаном Вонифатьевым кружка «боголюбцев», безуспешно борясь с введением в русской Церкви «единогласия» (единогласного церковного пения и чтения). В 1649 году созвал церковный собор, участники которого осудили «единогласие». Однако царь Алексей Михайлович не утвердил данного соборного определения. Вынужден был допустить создание в 1649 Монастырского приказа, ущемившего патриаршие права. В 1651 году на соборе по вопросу воссоединения Украины с Россией выступил с поддержкой объединительных планов.
По некоторым данным, при Иосифе было издано около 36 новых церковно-образовательных книг. В 1648 году вышла в свет «Грамматика славянская» Мелетия (Смотрицкого). Кроме того, были напечатаны творения многих отцов Церкви, сборники полемическо-апологетического содержания («Соборник о чести святых икон и о поклонении», «Кириллова книга»), направленные против учения католиков и протестантов. В 1649 году был подготовлен к печати «в научение детям» «Краткий катехизис» митрополита Петра Могилы. При Иосифе московские «справщики» совместно с киевскими монахами Арсением Сатановским и Епифанием Славинецким начали сличение богослужебных книг русского письма с греческими богослужебными текстами.
В годы патриаршества Иосифа были открыты мощи преподобных Саввы Звенигородского, Александра Свирского и благоверного князя Георгия Всеволодовича, благоверной княгини Анны Кашинской; перенесены в кремлёвский Успенский собор мощи патриархов Иова, Гермогена и митрополита Филиппа.
Погребён Иосиф в Успенском соборе Московского Кремля.