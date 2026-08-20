ИОСИФ ОБРУЧНИК

ИОСИФ ОБРУЧНИК - со­глас­но хри­сти­ан­ской тра­ди­ции, вдо­вец, избранный Бо­гом для хра­не­ния чис­то­ты Де­вы Ма­рии, бу­ду­щей Бо­го­ро­ди­цы , с ко­то­рым Она бы­ла об­ру­че­на; хри­сти­ан­ский свя­той.

По­сле не­ко­то­ро­го пре­бы­ва­ния Ма­рии в его до­ме, ко­гда об­на­ру­жи­лась Её бе­ремен­ность, Иосиф Обручник ре­шил тай­но от­пус­тить Ма­рию, что­бы ос­во­бо­дить от пре­сле­до­ва­ния за­ко­на, но явив­ший­ся ему ан­гел по­ве­дал, что «ро­див­шее­ся в Ней» есть Сын Бо­жий, Спа­си­тель, и по­ве­лел при­нять Её (Мф. 1:18-25). Со­глас­но ро­до­сло­вию Ии­су­са Хри­ста, Иосиф Обручник был сы­ном Иа­ко­ва, из ро­да ца­ря Да­ви­да (Мф. 1:16). Не­смот­ря на знат­ное про­ис­хо­ж­де­ние, он, по-ви­ди­мо­му, не был бо­гат, так как тру­дил­ся плот­ни­ком (Мф. 13:55). Ка­но­ни­че­ские Еван­ге­лия со­об­ща­ют, что Иосиф Обручник был сви­де­те­лем ро­ж­де­ния Ии­су­са Хри­ста в Виф­лее­ме (Мф. 1:19-25), при­не­се­ния Его в Храм, сре­те­ния пра­вед­ным Си­ме­о­ном Бо­го­при­им­цем и об­ре­за­ния (Лк. 2:25-35), при­сут­ст­во­вал во вре­мя по­кло­не­ния вол­хвов (Мф. 1:1-11). Ко­гда царь Ирод ре­шил по­гу­бить мла­ден­ца Ии­су­са, Иосиф Обручник по на­став­ле­нию ан­ге­ла вме­сте с Де­вой Ма­ри­ей и мла­ден­цем Ии­су­сом бе­жа­ли в Еги­пет (Мф. 2:13). По­сле смер­ти Иро­да они хо­те­ли вер­нуть­ся в Виф­ле­ем, но, по­лу­чив от­кро­ве­ние от Бо­га, уш­ли в Га­ли­лею и по­се­ли­лись в На­за­ре­те. По­след­ний раз в еван­гель­ской ис­то­рии Иосиф Обручник упо­ми­на­ет­ся в рас­ска­зе о па­лом­ни­че­ст­ве Свя­то­го се­мей­ст­ва в Ие­ру­са­лим на Пас­ху и о 12-лет­нем от­ро­ке Ии­су­се в Ие­ру­са­лим­ском хра­ме (Лк. 2:41-51). По мне­нию мно­гих тол­ко­ва­те­лей, Иосиф Обручник умер ещё до вы­сту­п­ле­ния Хри­ста на об­ще­ст­вен­ную про­по­ведь, так как он не был на бра­ке в Ка­не (Ин. 2:1-10) и не упо­ми­на­ет­ся в рас­ска­зе о рас­пя­тии Хри­ста.

Со­глас­но рас­про­ст­ра­нён­ной цер­ков­ной тра­ди­ции, у Иосифа Обручника бы­ли сы­но­вья от пер­во­го бра­ка: Иа­ков, Ио­сий (в апок­ри­фах и агио­гра­фической литературе ва­ри­ан­ты име­ни - Ио­сия, Ио­сиф, Иуст), Си­мон и Иу­да (ср.: Мф. 13:55; Мк. 6:3) и 2 до­че­ри. Сна­ча­ла сы­но­вья Иосифа Обручника не ве­ри­ли в мес­си­ан­ст­во Ии­су­са Хри­ста (Мк. 3:21), но по­сле Его вос­кре­се­ния уве­ро­ва­ли и пре­бы­ва­ли с апо­сто­ла­ми. Иа­ков не­ко­то­рое вре­мя ру­ко­во­дил ие­ру­са­лим­ской об­щи­ной хри­сти­ан (ср.: Де­ян. 12:17, 15:13; Euseb. Hist. Eccl. I 12.4; II 1. 2–5, 23.1). Со­глас­но цер­ков­но­му пре­да­нию, Иа­ков и Иу­да яв­ля­ют­ся ав­то­ра­ми над­пи­сан­ных их име­на­ми по­сла­ний, во­шед­ших в ка­нон Но­во­го За­ве­та . По­ми­мо имён брать­ев в апо­кри­фах упо­ми­на­ют­ся име­на до­че­рей Иосифа Обручника: Ли­сия и Ли­дия («Ис­то­рия Ио­си­фа-плот­ни­ка», 2) ли­бо Ас­сия и Ли­дия (со­глас­но из­да­нию Ти­шен­дор­фа - Evan­gelia apocrypha / Hrsg. von C. Tis­chen­dorf. 2. Aufl. Lpz., 1876. Repr.: Hil­de­sheim, 1987. S. 122f.). Епи­фа­ний Кипр­ский при­во­дит другие име­на: Ма­рия или Ан­на и Са­ло­мея (Ancor. 60; Panarion 78.8).

Не­ко­то­рые под­роб­но­сти жиз­ни Иосифа Обручника упо­ми­на­ют­ся в ря­де ран­не­хри­сти­ан­ских апок­ри­фов: «Ис­то­рия Ио­си­фа-плот­ни­ка», «Про­то­еван­ге­лие Иа­ко­ва» и др. В «Про­то­еван­ге­лии Иако­ва» опи­сы­ва­ет­ся об­ряд из­бра­ния Иосифа Обручника опе­ку­ном Де­вы Ма­рии. Ко­гда Ма­рии ис­пол­ни­лось 12 лет, свя­щен­ни­ки в хра­ме Бо­жи­ем, где Она на­хо­ди­лась с 3-лет­не­го воз­рас­та, ста­ли со­ве­то­вать­ся, как убе­речь Её, дав­шую обет дев­ст­ва. Пред­став­ший пе­ред пер­во­свя­щен­ни­ком ан­гел по­ве­лел ему со­звать вдов­цов, и, ко­му Гос­подь явит зна­ме­ние, то­му Ма­рия ста­нет же­ной (со­хра­няя дев­ст­вен­ность). Сре­ди при­шед­ших вдов­цов был и Иосиф Обручник. Пер­во­свя­щен­ник со­брал у при­шед­ших по­со­хи, во­шёл в свя­тая свя­тых и мо­лил­ся; за­тем вру­чил ка­ж­до­му его по­сох. Ко­гда по­сох взял Иосиф Обручник, из по­со­ха вы­ле­те­ла го­луб­ка (по другим ска­за­ни­ям - по­сох рас­цвёл). «Ты из­бран, что­бы при­нять к се­бе и блю­сти де­ву Гос­по­да», - ска­зал пер­во­свя­щен­ник. «У ме­ня уже есть сы­но­вья, и я стар», - воз­ра­жал Ио­сиф. Но, ис­пу­гав­шись на­ка­за­ния Бо­га за ос­лу­ша­ние, он взял Ма­рию в свой дом («Про­тое­ван­ге­лие Иа­ко­ва», 8-9).

Дни па­мя­ти: в Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 1-е вос­кре­се­нье по Ро­ж­де­ст­ве Хри­сто­вом, в Рим­ско-ка­то­ли­че­ской - 19 мар­та и 1 мая. В 1870 году па­па Рим­ский Пий IX про­воз­гла­сил Иосифа Обручника не­бес­ным по­кро­ви­те­лем ка­то­лич. церк­ви.

Ико­но­гра­фия

В Западной Ев­ро­пе на­ря­ду с Еван­ге­ли­ем от Мат­фея ис­точ­ни­ком для ико­но­гра­фии Иосифа Обручника по­слу­жи­ли «Про­то­еван­ге­лие Иа­ко­ва», а также «Зо­ло­тая ле­ген­да» Яко­ва Во­ра­гин­ско­го. Сце­ны «Ис­пы­та­ние во­дой об­ли­че­ния» и «Вы­бор Ио­си­фа об­руч­ни­ком Ма­рии» вклю­ча­ли в Ма­рио­ло­ги­че­ские цик­лы (рос­пи­си Джот­то в Ка­пел­ле дель-Аре­на в Па­дуе, 1303-1306 годы), а «При­ше­ст­вие в Град Со­тин» - в Хри­сто­ло­ги­че­ские. Од­ним из важ­ней­ших сю­же­тов в ис­то­рии Иосифа Обручника яв­ля­ет­ся «Об­ру­че­ние Ма­рии» (ал­та­ри Ра­фа­эля, 1504 год, га­ле­рея Бре­ра, Ми­лан; Рос­со Фьо­рен­ти­но, 1523 год, церковь Сан-Ло­рен­цо, Фло­рен­ция). Как в западноев­ропейской, так и в ви­зан­тий­ской и древнерусской жи­во­пи­си Иосиф Обручник изо­бра­жал­ся в сю­же­тах Ро­ж­де­ст­во Хри­сто­во, «По­кло­не­ние вол­хвов», «Сре­те­ние», «Об­ре­за­ние», «Бег­ст­во в Еги­пет», «Свя­тое се­мей­ст­во» («Тон­до До­ни» Ми­ке­ланд­же­ло, 1504-1505 годы, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция). Ино­гда его фи­гу­ра при­сут­ст­ву­ет в сце­не «Бла­го­ве­ще­ние». В чис­ле пред­ков Хри­ста он из­об­ра­жал­ся в ком­по­зи­ции «Дре­во Иес­сее­во», рас­про­стра­нён­ной в рос­пи­сях сербских и русских хра­мов с XIII-XIV веков (в западной ико­но­гра­фии это­го сю­же­та он встре­ча­ет­ся ред­ко). В жи­во­пи­си ин­тер­на­цио­наль­ной го­ти­ки Иосиф Обручник стал оли­це­тво­ре­ни­ем бед­но­сти, а его изо­бра­же­ния - сре­до­то­чи­ем жан­ро­вых черт: его пред­став­ля­ли за­ни­маю­щим­ся плот­ничь­им ре­мес­лом («Свя­тое се­мей­ст­во с ан­ге­ла­ми», около 1410 года, Государственные му­зеи, Бер­лин), по­ме­ши­ваю­щим суп («По­кло­не­ние вол­хвов», около 1420 года, Му­зей зем­ли Гес­сен, Дарм­штадт) или пря­чу­щим да­ры вол­хвов («По­кло­не­ние вол­хвов» мас­те­ра Фран­ке, 1424, Кун­ст­хал­ле, Гам­бург). В «Ал­та­ре Ме­ро­де» (Р. Кам­пен, ок. 1427, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк) Ио­сиф-плот­ник мас­те­рит мы­ше­лов­ку дья­во­лу. Са­мо­сто­ятельные изо­бра­же­ния Иосифа Обручника при­об­ре­ли по­пу­ляр­ность в Западной Ев­ро­пе с конца XVI века, ко­гда его культ рас­про­стра­нил­ся бла­го­да­ря святой Те­ре­зе Авиль­ской и ие­зуи­там . Его пред­став­ля­ли с рас­цвет­шим жез­лом и мла­ден­цем Ии­су­сом на ру­ках (ал­тарь Эль Гре­ко в Ка­пел­ле Сан-Хо­се, То­ле­до, 1597-1599 годы), ино­гда - обу­чаю­щим от­ро­ка Ии­су­са («Ио­сиф-плот­ник» Ж. де Ла­ту­ра, 1642 год, Лувр, Па­риж).

Иллюстрация:

«Свя­тое се­мей­ст­во с ан­ге­ла­ми». Кар­ти­на не­из­ве­ст­но­го ху­дож­ни­ка. Ок. 1410. Го­су­дар­ст­вен­ные му­зеи (Бер­лин). Архив БРЭ.