ИОСИФ ОБРУЧНИК
ИОСИФ ОБРУЧНИК - согласно христианской традиции, вдовец, избранный Богом для хранения чистоты Девы Марии, будущей Богородицы, с которым Она была обручена; христианский святой.
После некоторого пребывания Марии в его доме, когда обнаружилась Её беременность, Иосиф Обручник решил тайно отпустить Марию, чтобы освободить от преследования закона, но явившийся ему ангел поведал, что «родившееся в Ней» есть Сын Божий, Спаситель, и повелел принять Её (Мф. 1:18-25). Согласно родословию Иисуса Христа, Иосиф Обручник был сыном Иакова, из рода царя Давида (Мф. 1:16). Несмотря на знатное происхождение, он, по-видимому, не был богат, так как трудился плотником (Мф. 13:55). Канонические Евангелия сообщают, что Иосиф Обручник был свидетелем рождения Иисуса Христа в Вифлееме (Мф. 1:19-25), принесения Его в Храм, сретения праведным Симеоном Богоприимцем и обрезания (Лк. 2:25-35), присутствовал во время поклонения волхвов (Мф. 1:1-11). Когда царь Ирод решил погубить младенца Иисуса, Иосиф Обручник по наставлению ангела вместе с Девой Марией и младенцем Иисусом бежали в Египет (Мф. 2:13). После смерти Ирода они хотели вернуться в Вифлеем, но, получив откровение от Бога, ушли в Галилею и поселились в Назарете. Последний раз в евангельской истории Иосиф Обручник упоминается в рассказе о паломничестве Святого семейства в Иерусалим на Пасху и о 12-летнем отроке Иисусе в Иерусалимском храме (Лк. 2:41-51). По мнению многих толкователей, Иосиф Обручник умер ещё до выступления Христа на общественную проповедь, так как он не был на браке в Кане (Ин. 2:1-10) и не упоминается в рассказе о распятии Христа.
Согласно распространённой церковной традиции, у Иосифа Обручника были сыновья от первого брака: Иаков, Иосий (в апокрифах и агиографической литературе варианты имени - Иосия, Иосиф, Иуст), Симон и Иуда (ср.: Мф. 13:55; Мк. 6:3) и 2 дочери. Сначала сыновья Иосифа Обручника не верили в мессианство Иисуса Христа (Мк. 3:21), но после Его воскресения уверовали и пребывали с апостолами. Иаков некоторое время руководил иерусалимской общиной христиан (ср.: Деян. 12:17, 15:13; Euseb. Hist. Eccl. I 12.4; II 1. 2–5, 23.1). Согласно церковному преданию, Иаков и Иуда являются авторами надписанных их именами посланий, вошедших в канон Нового Завета. Помимо имён братьев в апокрифах упоминаются имена дочерей Иосифа Обручника: Лисия и Лидия («История Иосифа-плотника», 2) либо Ассия и Лидия (согласно изданию Тишендорфа - Evangelia apocrypha / Hrsg. von C. Tischendorf. 2. Aufl. Lpz., 1876. Repr.: Hildesheim, 1987. S. 122f.). Епифаний Кипрский приводит другие имена: Мария или Анна и Саломея (Ancor. 60; Panarion 78.8).
Некоторые подробности жизни Иосифа Обручника упоминаются в ряде раннехристианских апокрифов: «История Иосифа-плотника», «Протоевангелие Иакова» и др. В «Протоевангелии Иакова» описывается обряд избрания Иосифа Обручника опекуном Девы Марии. Когда Марии исполнилось 12 лет, священники в храме Божием, где Она находилась с 3-летнего возраста, стали советоваться, как уберечь Её, давшую обет девства. Представший перед первосвященником ангел повелел ему созвать вдовцов, и, кому Господь явит знамение, тому Мария станет женой (сохраняя девственность). Среди пришедших вдовцов был и Иосиф Обручник. Первосвященник собрал у пришедших посохи, вошёл в святая святых и молился; затем вручил каждому его посох. Когда посох взял Иосиф Обручник, из посоха вылетела голубка (по другим сказаниям - посох расцвёл). «Ты избран, чтобы принять к себе и блюсти деву Господа», - сказал первосвященник. «У меня уже есть сыновья, и я стар», - возражал Иосиф. Но, испугавшись наказания Бога за ослушание, он взял Марию в свой дом («Протоевангелие Иакова», 8-9).
Дни памяти: в Русской православной церкви - 1-е воскресенье по Рождестве Христовом, в Римско-католической - 19 марта и 1 мая. В 1870 году папа Римский Пий IX провозгласил Иосифа Обручника небесным покровителем католич. церкви.
Иконография
В Западной Европе наряду с Евангелием от Матфея источником для иконографии Иосифа Обручника послужили «Протоевангелие Иакова», а также «Золотая легенда» Якова Ворагинского. Сцены «Испытание водой обличения» и «Выбор Иосифа обручником Марии» включали в Мариологические циклы (росписи Джотто в Капелле дель-Арена в Падуе, 1303-1306 годы), а «Пришествие в Град Сотин» - в Христологические. Одним из важнейших сюжетов в истории Иосифа Обручника является «Обручение Марии» (алтари Рафаэля, 1504 год, галерея Брера, Милан; Россо Фьорентино, 1523 год, церковь Сан-Лоренцо, Флоренция). Как в западноевропейской, так и в византийской и древнерусской живописи Иосиф Обручник изображался в сюжетах Рождество Христово, «Поклонение волхвов», «Сретение», «Обрезание», «Бегство в Египет», «Святое семейство» («Тондо Дони» Микеланджело, 1504-1505 годы, галерея Уффици, Флоренция). Иногда его фигура присутствует в сцене «Благовещение». В числе предков Христа он изображался в композиции «Древо Иессеево», распространённой в росписях сербских и русских храмов с XIII-XIV веков (в западной иконографии этого сюжета он встречается редко). В живописи интернациональной готики Иосиф Обручник стал олицетворением бедности, а его изображения - средоточием жанровых черт: его представляли занимающимся плотничьим ремеслом («Святое семейство с ангелами», около 1410 года, Государственные музеи, Берлин), помешивающим суп («Поклонение волхвов», около 1420 года, Музей земли Гессен, Дармштадт) или прячущим дары волхвов («Поклонение волхвов» мастера Франке, 1424, Кунстхалле, Гамбург). В «Алтаре Мероде» (Р. Кампен, ок. 1427, Метрополитен-музей, Нью-Йорк) Иосиф-плотник мастерит мышеловку дьяволу. Самостоятельные изображения Иосифа Обручника приобрели популярность в Западной Европе с конца XVI века, когда его культ распространился благодаря святой Терезе Авильской и иезуитам. Его представляли с расцветшим жезлом и младенцем Иисусом на руках (алтарь Эль Греко в Капелле Сан-Хосе, Толедо, 1597-1599 годы), иногда - обучающим отрока Иисуса («Иосиф-плотник» Ж. де Латура, 1642 год, Лувр, Париж).
Иллюстрация:
«Святое семейство с ангелами». Картина неизвестного художника. Ок. 1410. Государственные музеи (Берлин). Архив БРЭ.