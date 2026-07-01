ИОСИФ ГЕНЕСИЙ

Византийский историк, работавший в середине Х в.

Находившийся под покровительством Константина VII Багрянородного, Иосиф Генесий написал «Историю императоров», которая охватывает правление четырех василевсов – Льва V, Михаила II, Феофила, Михаила III, – а также подготовил материалы к биографии Василия I. В значительной степени труд Генесия перекликается с хроникой Продолжателя Феофана, нередко напрямую заимствуя информацию из нее или, по крайней мере, опираясь на общий несохранившийся источник.

Позднее сочинение Иосифа Генесия было использовано Иоанном Скилицей .

Сочинения:

Iosephi Genesii Regum Libri Quattuor / Ed. A. Lesmüller-Werner, J. Thurn. Berlin, 1978.

Автор статьи: А. Н. Слядзь