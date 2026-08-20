ИОСЕЛИАНИ ОТАР ДАВИДОВИЧ

ИОСЕЛИАНИ ОТАР ДАВИДОВИЧ - грузинский ки­но­ре­жис­сёр, народный артист Грузинской ССР (1984 год).

В 1953-1955 годах учил­ся на ме­ха­ни­ко-ма­те­матическом факультете МГУ . Ра­бо­тал ас­си­стен­том ре­жис­сё­ра, мон­та­жё­ром на ки­но­сту­дии «Гру­зия-фильм», ре­жис­сё­ром на Тби­лис­ской сту­дии хро­ни­каль­но-до­ку­мен­таль­ных филь­мов. С 1961 года ре­жис­сёр и сце­на­рист ки­но­сту­дии «Гру­зия-фильм». В 1965 году окон­чил ре­жис­сёр­ский факультет ВГИКа (мас­тер­ская А.П. Дов­жен­ко, М.Э. Чиа­у­ре­ли). С 1979 года ра­бо­та­ет во Фран­ции.

Сняв свои пер­вые иг­ро­вые филь­мы («Лис­то­пад», 1968 год, премия Мкф в Кан­не; «Жил пев­чий дрозд», 1971 год; «Пас­то­раль», 1976 год, премия Мкф в Западном Бер­ли­не, 1982 год) в до­ку­мен­таль­ной сти­ли­сти­ке, в даль­ней­шем ре­жис­сёр об­ле­ка­ет свои за­мыс­лы в ус­лов­ную, ме­та­фо­рическую кон­струк­цию, ар­ти­стич­но и по­сле­до­ва­тель­но об­на­жаю­щую тра­гизм со­вре­мен­но­сти. В филь­мах Иоселиани нет сквоз­но­го сю­же­та, ком­по­зи­ция стро­ит­ся по прин­ци­пу музыкальных лейт­мо­ти­вов, в бес­ко­неч­ных взаи­мо­дей­ст­ви­ях и пре­об­ра­же­ни­ях ко­то­рых ро­ж­да­ет­ся об­раз ухо­дя­ще­го ми­ра куль­ту­ры, ари­сто­кра­тиз­ма, ду­хов­но­сти, че­ло­веч­но­сти.

Ав­тор­ская ин­то­на­ция по­сте­пен­но - от филь­мов «Фа­во­ри­ты лу­ны» (1984 год, премия Мкф в Ве­не­ции), «Охо­та на ба­бо­чек» (1992 год, премия Мкф в Ве­не­ции, Мо­ск­ве, Бер­ли­не) к фильму «Са­ды осе­нью» (2006 год) - ста­но­вит­ся всё жёст­че, яз­ви­тель­нее, а про­ти­во­стоя­щие ду­хов­но­му и ду­шев­но­му ос­ку­де­нию ге­рои (чу­да­ки, ста­ри­ки, под­ро­ст­ки) - бес­по­мощ­нее, те­ряя ау­ру из­бран­ни­ков. Своё тол­ко­ва­ние фи­лософских про­блем про­стран­ст­ва и вре­ме­ни, за­ко­нов бы­тия, со­от­но­ше­ния слу­чай­но­го и за­ко­но­мер­но­го Иоселиани во­пло­ща­ет в фор­мах бес­ко­неч­ной иг­ры с фраг­мен­та­ми рас­сы­паю­щей­ся, ут­ра­чиваю­щей гар­мо­нию ре­аль­но­сти.

Сре­ди других филь­мов: «Ап­рель» (1962 год, вы­шел на эк­ра­ны в 1972 году), «Семь пьес для чёр­но-бе­ло­го ки­но» (1982 год), «И стал свет» (1989 год, премия Мкф в Ве­не­ции), «Раз­бой­ни­ки. Гла­ва VII» (1996 год, премия Мкф в Ве­неции), «Про­щай, дом род­ной» (1999 год, в отечественном про­ка­те - «In vino veritas»), «Ут­ро по­не­дель­ни­ка» (2002 год, премия Мкф в Бер­ли­не). По­ста­вил до­ку­мен­таль­ные филь­мы: «Чу­гун» (1964 год), «Ста­рые гру­зин­ские пес­ни» (1969 год), «Стра­на бас­ков. Ле­то 1982 года» (1982 год), «Ма­лень­кий мо­на­стырь в Тос­ка­не» (1988 год). Ра­бо­та­ет на ТВ (до­ку­мен­таль­ный фильм «Гру­зия од­на», 1994 год). Ав­тор и со­ав­тор сце­на­ри­ев многих сво­их филь­мов.

Иллюстрация:

Кадр из филь­ма «Са­ды осе­нью». 2006. В це­нт­ре – О. Д. Иосе­лиа­ни. Архив БРЭ.