ИОСЕЛИАНИ ОТАР ДАВИДОВИЧ
ИОСЕЛИАНИ ОТАР ДАВИДОВИЧ - грузинский кинорежиссёр, народный артист Грузинской ССР (1984 год).
В 1953-1955 годах учился на механико-математическом факультете МГУ. Работал ассистентом режиссёра, монтажёром на киностудии «Грузия-фильм», режиссёром на Тбилисской студии хроникально-документальных фильмов. С 1961 года режиссёр и сценарист киностудии «Грузия-фильм». В 1965 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская А.П. Довженко, М.Э. Чиаурели). С 1979 года работает во Франции.
Сняв свои первые игровые фильмы («Листопад», 1968 год, премия Мкф в Канне; «Жил певчий дрозд», 1971 год; «Пастораль», 1976 год, премия Мкф в Западном Берлине, 1982 год) в документальной стилистике, в дальнейшем режиссёр облекает свои замыслы в условную, метафорическую конструкцию, артистично и последовательно обнажающую трагизм современности. В фильмах Иоселиани нет сквозного сюжета, композиция строится по принципу музыкальных лейтмотивов, в бесконечных взаимодействиях и преображениях которых рождается образ уходящего мира культуры, аристократизма, духовности, человечности.
Авторская интонация постепенно - от фильмов «Фавориты луны» (1984 год, премия Мкф в Венеции), «Охота на бабочек» (1992 год, премия Мкф в Венеции, Москве, Берлине) к фильму «Сады осенью» (2006 год) - становится всё жёстче, язвительнее, а противостоящие духовному и душевному оскудению герои (чудаки, старики, подростки) - беспомощнее, теряя ауру избранников. Своё толкование философских проблем пространства и времени, законов бытия, соотношения случайного и закономерного Иоселиани воплощает в формах бесконечной игры с фрагментами рассыпающейся, утрачивающей гармонию реальности.
Среди других фильмов: «Апрель» (1962 год, вышел на экраны в 1972 году), «Семь пьес для чёрно-белого кино» (1982 год), «И стал свет» (1989 год, премия Мкф в Венеции), «Разбойники. Глава VII» (1996 год, премия Мкф в Венеции), «Прощай, дом родной» (1999 год, в отечественном прокате - «In vino veritas»), «Утро понедельника» (2002 год, премия Мкф в Берлине). Поставил документальные фильмы: «Чугун» (1964 год), «Старые грузинские песни» (1969 год), «Страна басков. Лето 1982 года» (1982 год), «Маленький монастырь в Тоскане» (1988 год). Работает на ТВ (документальный фильм «Грузия одна», 1994 год). Автор и соавтор сценариев многих своих фильмов.
Иллюстрация:
Кадр из фильма «Сады осенью». 2006. В центре – О. Д. Иоселиани. Архив БРЭ.