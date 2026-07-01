ИОРДАНИЯ (1970 - ХХI В.)

Ч. 3. Иордания в 1970 - ХХI в. Ссылки на другие части - см. в конце статьи.

Современная И. (1970—2010-е)

Главные усилия иорданская дипломатия 1970—1980-х бросила на укрепление взаимопонимания с Западом и достижение договоренности с Израилем об освобождении оккупированных территорий. В марте 1972 Хусайн выдвинул план создания федеративного Объединенного Арабского королевства в составе Иорданского (Вост. берег) и Палестинского (Зап. берег и Вост. Иерусалим) районов. Местные палестинцы сохраняли иорданские паспорта, а политика «открытого моста» предусматривала свободное перемещение граждан И. между обоими берегами Иордана, причем гражданские служащие на Зап. берегу получали заработную плату из Аммана. Иорданское участие в «Войне Судного дня 1973» ограничилось символической поддержкой на сирийском фронте.

В октябре 1974 большинство членов ЛАГ на совещании в Рабате признали «единственным законным представителем палестинского народа» ООП, через которую и стали финансировать оккупированные территории (в том числе Зап. берег). Это ослабило влияние И. и еще более осложнило отношения между ней и ООП, которые несколько улучшились только к концу 1970-х, так как Амман, отказавшись признать Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 , разорвал дипломатические отношения с Каиром (восстановлены только в 1984).

К середине 1970-х внутриполитическую обстановку вновь удалось стабилизировать, не в последнюю очередь благодаря соглашению между латифундистами, шайхами, влиятельным офицерами-«черкесами» и предпринимательскими кругами (в основном палестинского происхождения). Национальное собрание в 1974—1984 бездействовало (так как, по Конституции, половина его депутатов избиралась на Зап. берегу, который оккупировал Израиль), и его функции выполняли Национальный консультативный и Племенной советы. Власти искали компромисс, периодически амнистируя политзаключенных, в том числе палестинских боевиков, и предоставляя беженцам иорданское гражданство в обмен на отказ от поддержки боевой деятельности ПДС.

В целом придерживаясь принципов рыночной экономики, иорданское руководство придавало серьезное значение планированию хозяйственной деятельности и укреплению госсектора. Успехи 3-летнего (1973—1975) и двух 5-летних (1976—1980 и 1981—1985) планов объясняются, скорее всего, дальнейшим сближением с Ираком, баасистский режим которого начиная с 1970-х снабжал И. нефтью и финансировал ее инфраструктурные проекты. Устаревшие предприятия по добыче фосфоритов послужили основой для новой отрасли национальной промышленности — производства минеральных удобрений. Серьезные прорывы были осуществлены в социальной сфере: совершенствовалось здравоохранение, а в 1980-х, благодаря введению обязательного 9-классного бесплатного школьного образования, уровень грамотности превысил 70 %. Однако хроническая безработица (после 1967 — свыше 20 % трудоспособного населения) вела к массовому выезду на заработки за рубеж; денежные переводы мигрантов послужили важным источником пополнения казны.

Конец 1980-х принес И. важные перемены. В 1986, когда провалились планы Хусайна использовать переговоры между ООП и Израилем для восстановления своего суверенитета над Зап. берегом, он отказался от попыток достичь соглашения с палестинцами, которые в декабре 1987 открыто восстали против израильской оккупации ( интифада ). На таком фоне в 1988 главы заинтересованных арабских государств заявили, что достижению палестинцами независимости препятствуют административные связи между Зап. и Вост. берегами Иордана, а в июне передали вопросы финансовой помощи повстанцам в компетенцию ООП. В июле Хусайн, потеряв надежду на удержание правобережья Иордана, официально отказался от него: распустил Законодательное собрание (как не соответствующее новым реалиям), отменил выплату заработной платы гражданским служащим на Зап. берегу, распорядился об обмене у местного населения иорданских паспортов на временные удостоверения личности. Его шаг с энтузиазмом встретили палестинские арабы. В октябре, когда палестинский Национальный совет на 19-й сессии в Алжире провозгласил Государство Палестина, И. признала его одной из первых.

Все это способствовало внутренней консолидации и некоторой демократизации общественной жизни королевства. Отменялись многие ограничения свободы прессы и собраний. В ноябре 1989 состоялись выборы в новое Национальное собрание: впервые избирательное право получили женщины. Либерализация политической системы сопровождалась ростом влияния умеренных и радикальных мусульманских сил: на тех же выборах из 80 мест в палате депутатов проправительственные кандидаты получили 35 мест, а исламская оппозиция — 45, в том числе кандидаты от «Братьев-мусульман» — 20 мест. В 1990—1991 по поручению Хусайна лидеры различных политических течений сформулировали Национальную хартию И., в которой ключевыми принципами государственного строя провозглашались демократия, плюрализм и легитимность монархии. В июле 1991 было отменено военное положение, а на протяжении 1992—1993 — чрезвычайные законы, что позволило легализовать партийно-политическую деятельность. В 1993 король распустил Национальное собрание, чтобы провести новые выборы на партийной основе (первые в истории страны), которые показали, отчасти вследствие легализации светских партий, ослабление позиций исламских радикалов (всего 16 мест).

Внешнеполитическое положение И. в 1-й половине 1990-х резко осложнилось как расширением интифады, так и последствиями Кувейтского кризиса 1990—1991 . Когда Амман, ввиду тесных экономических связей с Багдадом, не поддержал антииракскую коалицию и выступил (вместе с официальными Триполи и Саной, а также ООП) за решение проблемы путем внутриарабских переговоров, многие члены ЛАГ, как и США, истолковали это как поддержку С. Хусейна . Вашингтон и Эр-Рияд с союзниками прекратили финансовую помощь И., а Эль-Кувейт выслал около 300 тыс. иорданских граждан (главным образом, палестинцев).

Экономический ущерб от международного эмбарго на торговлю с Ираком в сочетании с резким охлаждением отношений И. с аравийскими монархиями не смог, тем не менее, поставить под сомнение ее важную роль в региональной политике, более того, укрепил ее престиж как самостоятельного субъекта. В 1991 объединенная иордано-палестинская делегация участвовала в Мадридской конференции по ближневосточному урегулированию, а подписание в 1993 Декларации о принципах (формирования ПНА) позволило И. и Израилю заключить в октябре 1994 мирный договор, урегулировавший споры о территориях и водных ресурсах Иордана и признавший Хашимитов хранителями мусульманских святынь Иерусалима.

Политическую либерализацию продолжил после кончины Хусайна в феврале 1999 его сын Абдалла II, который с первых же месяцев царствования принялся при поддержке МВФ за реализацию программы экономических преобразований. Совершенствование законодательной базы сопровождалось приватизацией госсектора и поощрением иностранных инвестиций, особенно в специализированные промышленные зоны. Хотя экономика И. в начале XXI в. развивалась относительно стабильно за счет оживления транзита и притока туристов, внешние займы и гранты (США, Великобритания, МВФ, МБРР) по-прежнему составляли существенную долю доходов госбюджета.

В обстановке «интифады аль-Акса» (с 2000) и нестабильности в Ираке после американской интервенции 2003 И. последовательно выступала за мирное урегулирование конфликтов в регионе, экономическую интеграцию и добрососедские отношения между государствами. В то же время главными гарантами своего безопасного и устойчивого развития она признавала ЕС (особенно Великобританию) и США: с первым она еще в 1997 заключила соглашение об ассоциированном членстве, ратифицированное в 1999, со вторыми подписала договор о свободной торговле в 2000. Наладив сотрудничество в сфере безопасности с НАТО (прежде всего, с Турцией), Амман улучшил и взаимоотношения с монархиями, входящими в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Контакты с Россией, при всей регулярности и динамизме, в основном не выходили за пределы туризма и гуманитарных обменов (в том числе обучение иорданских студентов в российских вузах): Абдалла II неоднократно посещал РФ (2001, 2002, 2003, 2004, 2005), а в 2007 официальный визит в И. нанес и В. В. Путин .

«Арабская весна» января — февраля 2011 откликнулась в И. массовыми акциями протеста, носившими преимущественно экономический характер. Они заставили короля сменить кабинет министров и инициировать учреждение Комитета национального диалога для подготовки изменений избирательного законодательства и поправок в закон о политических партиях. Парламентская кампания 2013 прошла с учетом внесенных в конституцию изменений, ограничивших прерогативы короля по роспуску парламента и переносу сроков выборов. Вместе с тем разрастание кризисных явлений, прежде всего в соседних Египте, Ираке и Сирии подтолкнуло хашимитский дом к сближению с ССАГПЗ и активизации переговоров по вступлению в этот консервативный блок, упрочивший свою военную силу операцией в Йемене.

Многосоставный иорданский социум, весьма неоднородный и в большинстве своем эмигрантский (особенно после третьего «вторжения» палестинцев, спровоцированного интифадой и Кувейтским кризисом), пока демонстрирует (в разной степени) лояльность трону, который, лавируя между уступками парламентаризму и ужесточением монархического единовластия, придерживался в целом взвешенного и умеренного курса. Однако его жесткие рамки задавались общей англо-американской ориентацией режима, обусловленной продолжающейся зависимостью И. от иностранных заимствований и субсидий.

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