ИОРДАНИЯ
ИОРДАНИЯ Иорданское Хашимитское Королевство (Аль-Мамляка аль-Урдуния аль-Хашимия) - государство в Западной Азии.
Общие сведения
Граничит на севере с Сирией, на северо-востоке - с Ираком, на востоке и юге - с Саудовской Аравией, на западе и северо-западе - с Израилем (часть границы проходит по акватории Мёртвого моря; к Иордании примыкают Палестинские территории - Западный берег реки Иордан). На юго-западе Иордания имеет выход к заливу Акаба Красного моря (протяжённость береговой линии 26 км). Площадь 89,3 тысяч км2. Население 5,9 миллионов человек (2008 год). Столица - Амман. Официальный язык - арабский. Денежная единица - иорданский динар. Административно-территориальное деление: 12 мухафаз (губернаторств).
Иордания - член ООН (1955 год), МВФ (1952 год), МБРР (1952 год), ВТО (2000 год), ЛАГ (1945 год), Организации Исламская конференция (1969 год).
Государственный строй.
Иордания - унитарное государство. Конституция принята 1 января 1952 года. Форма правления – дуалистическая монархия.
Глава государства, исполнительной и законодательной власти - король. Он назначает премьер-министра, членов верхней палаты парламента, судей, высших гражданских и военных должностных лиц. Король подписывает все законы и может наложить вето на любой законодательный акт (вето короля может быть преодолено 2/3 голосов обеих палат парламента). Король имеет право по своему усмотрению созвать, распустить парламент или приостановить его деятельность. Он является главнокомандующим вооружёнными силами, наделён правом объявлять войну и подписывать мирные договоры.
Законодательная власть принадлежит королю и двухпалатному парламенту - Национальному собранию, которое состоит из Палаты депутатов (110 депутатов, в том числе 6 женщин, избираются всеобщим голосованием на 4 года) и Сената (55 сенаторов, назначаются королём из числа видных общественных деятелей на 4 года).
Исполнительная власть осуществляется королём и правительством. Совет министров состоит из премьер-министра и министров. Решения правительства утверждаются королём. Совет министров отвечает за внутреннюю и внешнюю политику государства в пределах своей компетенции и несёт коллективную ответственность перед Палатой депутатов.
В Иордании существует многопартийная система. Ведущие политические партии - Иорданская демократическая партия народного единства, Иорданская КП, Иорданская арабская национальная демократическая организация, Фронт исламского действия.
Природа
Рельеф. Большую часть территории занимают аридно-денудационные возвышенные пластовые равнины и столовые плато западной части Сирийской пустыни. Рельеф осложнён базальтовыми плато (Харрат-эр-Руджайла), останцовыми низкогорьями (горы Итрият) и неглубокими засолёнными впадинами. Каменистые поверхности расчленены густой сетью сухих русел (вади). В западной части с севера на юг протягиваются плосковершинные горы Эш-Шара высотой до 1757 м (высшая точка Иордании). На крайнем западе горы обрываются крутым сбросовым уступом, расчленённым короткими долинами рек, к глубокой тектонической впадине Эль-Гор и её южному продолжению - долине Вади-эль-Араба, выходящей на крайнем юго-западе страны к заливу Акаба.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория Иордании расположена в северо-западной части докембрийской Аравийской платформы. На юго-западе Иордании (в районе города Акаба и вдоль восточного склона долины Вади-эль-Араба) на поверхность выходят верхнепротерозойские складчато-метаморфические комплексы и гранитоиды Аравийско-Нубийского пояса фундамента платформы, которые перекрыты палеозойскими песчаниками и глинистыми сланцами. Плосковершинные горы на западе сложены верхнемеловыми и палеогеновыми мелководно-морскими, преимущественно карбонатными, отложениями (известняки, мел, мергели) с горизонтами кремней, фосфоритов и битуминозных сланцев. Палеогеновые карбонатные породы также широко распространены в восточных и северных районах Иордании. В глубоких долинах временных водотоков на поверхность выступают более древние породы платформенного чехла - триасовые и юрские песчаники, доломиты, гипс, а также континентальные обломочные отложения нижнего мела. На севере Иордании - покровы неоген-четвертичных платобазальтов; в центральных районах - базальтовые потоки. Впадина Эль-Гор и долина Вади-эль-Араба, входящие в Восточно-Африканскую рифтовую систему, маркируют крупнейший региональный разлом (так называемый Левантинский сдвиг); они заполнены неоген-четвертичными озёрно-аллювиальными отложениями, вмещающими толщи соляных пород. В северных и восточных районах Иордании широко распространены четвертичные эоловые пески; долины временных водотоков заполнены аллювиальными песками и гравием; в депрессии Азрак на севере залегают четвертичные диатомиты, мел, глины, соли.
Важнейшие полезные ископаемые Иордании - фосфориты (месторождения Эль-Хаса, Эль-Абьяд, Эш-Шидия, Эр-Русайфа Восточно-Средиземноморского фосфоритоносного бассейна), бромсодержащие калийные и калийно-магнезиальные соли (Мёртвое море). Промышленное значение имеют месторождения природного горючего газа (газовое поле Эль-Ариша на крайнем северо-востоке), нефти (нефтяное поле Хамза к востоку от Аммана), битуминозных сланцев, цементных известняков (близ Аммана и в центральных районах), каменной соли и гипса (в оазисе Азрак и к востоку от Мёртвого моря), кварцевых песков, полевого шпата, каолина (на юго-западе), бентонита (оазис Азрак), природных строительного материалов (известняки, мраморы, базальты, пески, гравий). Также имеются месторождения медных руд, золота, мела, диатомита, доломитов.
Климат. Территория Иордании расположена в пределах субтропического климатического пояса. Климат на большей части территории континентальный, засушливый, в северо-западной части - средиземноморский, с прохладной зимой и сухим жарким летом. Средние температуры самого прохладного месяца (январь) 8-14 °C, самого жаркого (август) 24-30 °C, во впадине Эль-Гор и на юге страны температуры могут достигать 50 °C. Зимой возможны заморозки; в горах иногда выпадает снег. Непосредственно перед жаркими летними месяцами при пониженном атмосферном давлении дует сухой и жаркий ветер хамсин, приводящий к значит. запылённости воздуха. Количество осадков уменьшается с запада на восток и с севера на юг от 500-600 мм в год на северо-западе до 50 мм в год и менее во впадине Вади-эль-Араба и на востоке страны. Осадки выпадают преимущественно с ноября по апрель.
Внутренние воды. Ресурсы поверхностных вод незначительны. Основные реки: Иордан и его притоки Эль-Ярмук и Эз-Зарка. Другие реки Иордании имеют сезонный или эпизодический сток. В пределах Иордании расположена восточная часть Мёртвого моря. Преимущественно для нужд ирригации и коммунально-бытового водоснабжения создан ряд водохранилищ, крупнейшее - на реке Эз-Зарка (80 миллионов м3).
Иордания испытывает существенный дефицит водных ресурсов. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 1 км3; водообеспеченность одна из самых низких в мире: на каждого жителя страны приходится 157 м3 воды в год. Имеющиеся водные ресурсы полностью расходуются на хозяйственные нужды (75% - на нужды сельского хозяйства, 21% - на коммунально-бытовое водоснабжение, 4% потребляют промышленные предприятия). Интенсивное и часто нерациональное использование ресурсов подземных вод, составляющих около 1/2 водных ресурсов Иордании, привело к их истощению и снижению качества воды в ряде районов страны.
Почвы, растительный и животный мир. На большей части территории распространены серо-бурые пустынные и примитивные щебнистые почвы. В засолённых впадинах сформировались солончаки, во впадине Эль-Гор - серозёмы. Наиболее плодородны коричневые почвы и рендзины, развитые в северо-западной части страны.
В растительном покрове доминируют пустынные степи и пустыни с обилием эфемероидов, злаков, ксерофитных кустарников. В западной части Сирийской пустыни растительный покров существенно деградировал вследствие перевыпаса. В местах выхода подземных вод встречаются оазисы, в том числе Азрак, отнесённый к водно-болотным угодьям международного значения. Вдоль русел вади растут акации, тамариски, в засолённых впадинах - галофиты. Для северо-западной части характерна средиземноморская растительность: сухие разреженные дубовые леса, насаждения алеппской сосны, а также вторичные низкодревесно-кустарниковые заросли (маквис, гарига).
В составе фауны свыше 90 видов млекопитающих. Встречаются шакал, лисица, пятнистая гиена; многочисленны грызуны; под угрозой исчезновения находятся южноаравийский леопард, барханная кошка, аравийская газель доркас и др. В резервате Шаумари реинтродуцирован аравийский орикс. Свыше 400 видов птиц, в том числе кипрская славка, сирийский канареечный вьюрок. На территории Иордании зимуют внесённые в Красную книгу МСОП мраморный чирок и дрофа-красотка. Во впадине Эль-Гор для кормёжки и отдыха останавливаются многочисленные перелётные птицы (около 300 видов). Среди пресмыкающихся (80 видов) особенно разнообразны ящерицы и змеи.
В Иордании 11 наземных охраняемых природных территорий общей площадью 913,3 тысяч гектаров, в том числе национальные парки Вади-Рам, Петра, биосферный резерват Дана. Для охраны экосистем коралловых рифов в заливе Акаба создан одноимённый морской резерват.
Дополнительная литература:
Abu Howayej B. Agricultural atlas of Jordan. Amman, 1973;
Bender F. Geology of the Arabian peninsula. Jordan. Wash., 1975;
Al-Eisawi D. Vegetation of Jordan. Cairo, 1996;
Алексеева Н. Н. Современные ландшафты зарубежной Азии. М., 2000.
Население
Большинство населения Иордании составляют арабы: иорданцы - 45,1%, палестинцы - 32,7%, иракцы - 14,1%, сирийцы - 5,1%, саудовские арабы (бедуины наджди) - 0,9% и др. В Иордании живут также выходцы с Кавказа («черкесы» - 1%), друзы (0,3%), армяне (0,2%), цыгане, азербайджанцы, курды, англичане и др.
Население страны после 1960 года возросло более чем в 3 раза. Его быстрое увеличение происходило за счёт высокого естественного прироста (3,7% в год в 1960-1970 годах; 2,3% в 1997-2000 годах) и миграционного притока (в начале XXI века в основном беженцы из Ирака; по оценкам, в Ираке их проживает 0,7-1,7 миллионов человек).
Рождаемость (20,7 на 1000 жителей в 2007 году) значительно превышает смертность (2,7 на 1000 жителей; младенческая смертность 16,2 на 1000 живорождённых). Показатель фертильности 2,6 ребёнка на 1 женщину. В возрастной структуре доля детей (до 15 лет) 33%, лиц трудоспособного возраста (15-64 года) - 63%, лиц старше 65 лет - 4%. Население Иордании молодое, средний возраст 23,5 года. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 78,6 года (мужчины - 76,0, женщины - 81,2). В среднем на 100 женщин приходится 110 мужчин. Средняя плотность населения 66,2человека/км2 (2008 год). Наиболее плотно заселена северо-западная часть страны, где расположена большая часть крупных городов (в них и прилегающих районах сконцентрировано около 90% населения Иордании). Всего в городах проживает 79% населения страны (2005 год). Крупнейшие города (тысяч человек, 2008 году): Амман (1135,7), Эз-Зарка (447,9), Ирбид (292,0; в агломерации 774,2), Эр-Русайфа (291,7), Вади-эс-Сир (151,9). Характерен миграционный приток населения (6,11 на 1000 жителей в 2007 году). Значительное число иорданских трудовых мигрантов (свыше 2 миллионов человек, оценка) работают за границей, в основном в Саудовской Аравии, странах Персидского залива.
Всего в экономике Иордании занято около 1,5 миллионов человек (39,5% экономически активного населения страны, 2006 год), из них в сфере услуг - 82,5% (2001 год), промышленности - 12,5%, сельском хозяйстве - 5%. Уровень безработицы - свыше 15% экономически активного населения (официальные данные; по оценкам - около 30%; 2006 год). Около 15% населения живёт за чертой бедности.
Религия
По официальным данным (2001 год), около 92% населения Иордании - мусульмане, около 6% - христиане.
Согласно Конституции Иордании (1952 год; глава 1, статья 2), ислам является государственной религией страны. Подавляющее большинство мусульман исповедуют суннизм шафиитского толка; около 1,5% мусульман - шииты-имамиты. Имеются немногочисленные общины друзов.
Христианское население сосредоточено преимущественно в городах (Амман, Мадаба и др.; оно значительно также в Эль-Караке, Эс-Салте); христиане компактно расселены и в некоторых сельских областях. На территории Иордании действуют: Патриаршая епитропия в Аммане и Патриаршая епитропия в Ирбиде Иерусалимской православной церкви, приходы митрополитства Иерусалим и Иордания в юрисдикции Сирийского патриарха Антиохии и всего Востока Сиро-яковитской церкви, приходы епископства Амман в юрисдикции патриарха Иерусалимского Армянской апостольской церкви, приходы Римско-католической церкви, немногочисленные христианские общины в юрисдикции Коптской и Эфиопской церквей. Имеются немногочисленные общины различных протестантских деноминаций.
Важный христианский и мусульманский религиозный центр Иордании - город Эс-Салт, в окрестностях которого расположены места, связанные с деятельностью ветхозаветного пророка Осии, а также Иофора, мадиамского священника, тестя Моисея.
Исторический очерк
Иордания в древности. Древнейшие следы человеческой деятельности на территории Иордании известны с палеолита (в Пальмирском оазисе изучались памятники, относящиеся к Ашелю). Мезолит представлен натуфийской культурой; «докерамический» неолит близок культуре соответствующих слоёв Иерихона, «керамический» - принадлежит ярмукской культуре (Бейда, Айн-Гхасал и др.). В энеолите известна культура Гхассул.
Население, проживавшее в бронзовом веке на территории современной Иордании, связывают с племенами ханаанеев; в Заиорданье кочевали семитские скотоводческие племена. В XV-XIII веках до нашей эры территория Иордании входила в зону экспансии египетских фараонов XVIII и XIX династий, местное население было обложено налогами, но некоторые города-государства сохраняли автономию. В Библии упоминаются лежащие к востоку от реки Иордан царства Гилеад (север современной Иордании), Моав (центральная Иордания), Аммон и Эдом, расположенные к югу от них. Царь еврейского царства Давид разгромил Моав и Эдом. В IX - начале VIII веков до нашей эры восточную часть современной Иордании захватили ассирийцы; несмотря на восстания против ассирийского владычества, при Тиглатпаласаре III часть современной Иордании была вновь завоёвана и выделена в провинцию. В начале VI века территория современной Иордании была захвачена Нововавилонским царством, в 538 году - персами. В этот период в регионе укрепились позиции набатеев, которые первоначально проживали к югу и востоку от Эдома, но в VI веке начали вытеснять эдомитян в южную Палестину. В 332 году земли по берегам реки Иордан были завоёваны Александром Македонским. В IV-I веках территория Иордании оспаривалась сирийскими Селевкидами и египетскими Птолемеями. Хотя Заиорданье переходило от одних завоевателей к другим, в эллинистическую эпоху здесь строились новые города и развивалась торговля. Противостояние Селевкидов и Птолемеев, а также борьба Селевкидов и Маккавеев за северную часть современной Иордании позволили набатеям расширить свой ареал проживания в северном направлении. В конце III - начале II веков Заиорданье оказалось под властью Набатейского царства.
В 64-63 годах до нашей эры в пределы Набатейского царства вторглись римские войска под командованием Гнея Помпея, который учредил союз 10 древнегреческих городов (Декаполис). Первоначально римляне сохраняли Набатею в качестве буферного государства, выплачивавшего имперские подати и защищавшего владения Рима от кочевых племён Заиорданья. К этому времени относится расцвет Петры - главного города набатеев, расположенного на территории Иордании. В 106 году нашей эры при императоре Траяне Набатея вошла в состав Римской империи. С подавлением восстания против римского владычества Бар-Кохбы (132-135 года) вся территория Иордании была окончательно подчинена Римом.
После распада Римской империи (конец IV века) Заиорданье оставалось в составе Византии. Ирано-византийские войны заметно ослабили власть Константинополя в Восточном Средиземноморье, ставшем театром военных действий. Хотя в 627-628 годах византийский император Ираклий I нанёс поражение персам, Византия, ослабленная длительным противостоянием, не смогла удержать свои ближневосточные провинции (в том числе Палестину и Заиорданье).
Иордания в VII-XIX веках. В 630-х годах территория современной Иордании была завоёвана арабами (смотри Арабские завоевания) и вошла в состав Халифата как часть области Большая Сирия (араб. - аш-Шам). При халифе Омаре ибн аль-Хаттабе сельское и городское население было обложено денежными и натуральными податями. Постепенно в этом регионе стали распространяться ислам и арабский язык. При Омейядах, обосновавшихся в Дамаске, пустыни Заиорданья служили халифам охотничьими угодьями. После прихода к власти Аббасидов (750 год) и переноса их столицы в Багдад территория южной Палестины и Заиорданья стала отдалённой и малозначимой для халифов частью их государства. С распадом Халифата в районе реки Иордан усилилось военно-политическое влияние Египта, находившегося во 2-й половине IX века под управлением Тулунидов и Ихшидидов (с 969 года - Фатимидов). После того как в конце XI века крестоносцы вытеснили из Палестины Фатимидов, Иерусалимское королевство распространило свою власть к востоку от реки Иордан; здесь было создано отдельное княжество с центром в Эль-Караке. В 1180-х годах крестоносцы были изгнаны из Палестины и Заиорданья Салах ад-Дином. В середине XIII - начале XVI веков эти районы находились под властью Мамлюкского султаната.
С начала XVI века до 1918 года территория современной Иордании входила в состав Османской империи как часть Дамасского эялета (вилайета). В XIX веке, по мере ослабления позиций империи на Балканах, османское правительство в ходе преобразований Танзимата укрепляло свою власть над арабскими владениями. С середины XIX века в районах, прилегающих к реке Иордан, были созданы полиция и бюрократический аппарат для контроля над исполнением законов и сбором налогов. Во 2-й половине XIX века османские власти неоднократно переселяли в южные районы Большой Сирии (в том числе на берега реки Иордан) мусульман-иммигрантов с Северного Кавказа (мухаджиров), перебравшихся в ходе Кавказской войны 1817-1864 годов на территорию Османской империи; на Ближнем Востоке их собирательно именовали «черкесами» (араб. - джаракиса). В конце XIX - начале XX веков поселенцы, перед которыми турки ставили задачу обеспечить защиту путей сообщения с Аравией, основали много новых населённых пунктов. Развивалась дорожная сеть: в начале XX века при германском содействии была построена Хиджазская железная дорога, связавшая Дамаск с Мединой; часть её прошла по территории современной Иордании.
Эмират Трансиордания. В годы Первой мировой войны Хашимиты, возводившие свою родословную к пророку Мухаммеду и правившие в Мекке, возглавили Хиджазское восстание 1916-1918 годов с целью провозглашения независимого арабского королевства. В сентябре 1918 года земли по берегам Иордана были освобождены от турецких войск арабскими повстанческими отрядами, воевавшими на стороне Антанты. Заиорданье (наряду с территорией современной Сирии) перешло под контроль арабского правительства в Дамаске во главе с хашимитским эмиром Фейсалом (смотри Фейсал I). Однако на конференции в Сан-Ремо (апрель1920 года) Заиорданье было включено в состав британского мандата на Палестину, тогда как Сирия объявлена мандатной территорией Франции. После изгнания Фейсала из Сирии французскими войсками (июль 1920 года) британская колониальная администрация на Каирской конференции (1921 год) выделила часть территории к востоку от реки Иордан в отдельную административную единицу - эмират Трансиордания со столицей в Аммане (название «Трансиордания» впервые было употреблено в Сайкса - Пико соглашении 1916 года). Трансиорданский эмират возглавил брат Фейсала эмир Абдаллах ибн Хусейн. Под командованием британских офицеров в 1921 году была создана армия Трансиордании - Арабский легион. В сентябре 1922 года Лига Наций по настоянию Великобритании исключила Трансиорданию из британского мандата на Палестину, а 25 мая 1923 года Великобритания формально признала независимость Трансиордании, однако правительство последней должно было координировать свою деятельность с назначаемым Лондоном комиссаром. Согласно заключённому между Лондоном и Амманом договору 1928 года (смотри в статье Англо-трансиорданские договоры), Великобритания обеспечила свой контроль над внешней политикой, финансами и вооружёнными силами эмирата. Власть династии Хашимитов была закреплена Конституцией (Органическим законом) 1928 года.
Границы Трансиордании устанавливались англичанами в 1921-1925 годах без учёта природно-исторических, этнокультурных и экономических факторов. Создание эмирата преследовало главным образом политические и военно-стратегические цели - замкнуть «мост» из зависимых от Великобритании арабских стран от Персидского залива до Красного моря, укрепить связи с династией Хашимитов (Фейсалу в августе 1921 года был предоставлен трон подмандатного Великобритании Королевства Ирак), воспрепятствовать распространению французского влияния из Сирии, ограничить продвижение на север аравийских Саудидов и не допустить расширения еврейского национального очага в Палестине к востоку от реки Иордан.
В период между Первой и Второй мировыми войнами Великобритания всемерно способствовала развитию военной инфраструктуры на территории эмирата (стратегическая дороги, в том числе проходившее через Трансиорданию шоссе Багдад - Хайфа, авиабазы в Аммане и Эль-Мафраке). В 1932-1934 годах британская «Irak Petroleum Company» проложила нефтепровод Киркук - Хайфа через земли Палестины и Трансиордании. Само же трансиорданское общество оставалось в значительной своей части патриархальным и организовывалось по родо-племенному принципу. В 1920-1930-х годах только в северной части Заиорданья в 12 малых городах и менее чем в 200 деревнях проживало оседлое население. Промышленность и предпринимательство были развиты слабо. Другие районы эмирата были заселены главным образом кочевыми племенами. К концу 1930-х годов общая численность населения эмирата не превышала 300 тысяч человек, из которых «черкесы» составляли около 20 тысяч.
В годы Второй мировой войны Великобритания широко использовала Арабский легион в качестве вспомогательной военной силы на Ближнем и Среднем Востоке. Трансиорданские части несли охрану коммуникаций и военных объектов в Египте, Палестине и особенно в Ираке, где весной 1941 года они участвовали в подавлении восстания Р.А. аль-Гайлани. Конъюнктура военного времени несколько оживила экономическую жизнь Трансиордании. В связи с пребыванием на Ближнем и Среднем Востоке значительных воинских контингентов союзников усилился спрос на сельскохозяйственную продукцию эмирата.
Иорданское Хашимитское королевство во 2-й половине XX - начале XXI веков. В послевоенные годы окончательно оформился международно-правовой статус Трансиордании. 22 марта 1946 года был заключён новый англо-трансиорданский договор, по которому Великобритания признала Трансиорданию полностью независимым государством. 25 мая 1946 года Законодательное собрание в Аммане провозгласило эмират Трансиордания Иорданским Хашимитским королевством, а эмир Абдаллах стал именоваться королём (хотя в международной дипломатической практике название «Трансиордания» применялось до 1949 года). 1 февраля 1947 года обнародована новая Конституция Иордании, подтвердившая сильную власть короля и ограниченные полномочия парламента. Однако на деле страна всё ещё в значительной степени управлялась британскими гражданскими и военными советниками, а правительство Абдаллаха в соответствии с договором 1946 года было обязано по вопросам внешней политики консультироваться с Лондоном. Компетенция королевской власти была расширена Великобританией после заключения 15 марта 1948 года нового англо-трансиорданского договора.
С укреплением независимости страны Абдаллах, вынашивавший планы воссоздания под своей эгидой Великой Сирии, всё более стремился овладеть соседними арабскими территориями. С этой целью он проводил активную региональную политику - в марте 1945 года Трансиордания выступила одним из учредителей Лиги арабских государств (ЛАГ). Амбиции Абдаллаха получили подкрепление после принятия в ноябре 1947 года Генеральной Ассамблеей ООН резолюции № 181 (II), в соответствии с которой действие британского мандата на Палестину было прекращено, а на её территории создавались два государства - еврейское и арабское. Иордания приняла активное участие в арабо-израильской войне 1948-1949 годов (смотри Арабо-израильские войны); Абдаллах считался главнокомандандующим всеми арабскими войсками, вступившими в Палестину. Успешные действия Арабского легиона позволили Абдаллаху к моменту заключения иордано-израильского перемирия на острове Родос (3 апреля 1949 года) взять под свой контроль центральные районы Палестины с восточной частью Иерусалима и городами Вифлеем (Бейт-Лахм), Рамаллах, Иерихон (Ариха), Хеврон (Эль-Халиль), Наблус, Джанин (впоследствии этот регион стал именоваться «Западный берег реки Иордан» - в отличие от Восточного берега, то есть собственно Иордании). В 1949 году название страны «Иорданское Хашимитское королевство» было введено в официальную дипломатическую практику. Этот шаг был призван подкрепить претензии Абдаллаха на земли по обоим берегам реки Иордан.
Курс Абдаллаха на присоединение Западного берега привёл к ухудшению отношений Иордании с арабским миром. ЛАГ соглашалась лишь на опеку Иорданией Западного берега до урегулирования палестинской проблемы. Не получив одобрения своих действий со стороны арабских государств и ООН, Абдаллах тем не менее смог внушить значительной части палестинской родовой знати, крупных торговцев, землевладельцев и предпринимателей мысль о необходимости иорданской власти на Западном берегу для защиты палестинских национальных интересов. 11 апреля 1950 года в Иордании состоялись парламентские выборы с участием жителей Западного берега (половина мест в Законодательном собрании была зарезервирована за ними). 24 апреля 1950 года новый парламент Иордании принял решение о присоединении Западного берега к Иордании, сделав оговорку, что присоединение «является временным и не будет влиять на окончательный статус Арабской Палестины». Тем самым палестинцы, постоянно проживавшие на Западном берегу, были приравнены к иорданцам и получили иорданское подданство.
Объединение значительной части Палестины и собственно Иордании в составе Иорданского Хашимитского королевства привело к серьёзным демографическим, социально-экономическим и политическим изменениям в стране. Если население Трансиордании в 1948 году не превышало 400 тысяч человек, то теперь к ним присоединилось свыше 400 тысяч жителей Западного берега и несколько сотен тысяч палестинских беженцев из Израиля; численность населения Иордании в итоге составила 1350 тысяч человек (1949 году). К традиционно земледельческо-скотоводческому Заиорданью были присоединены области с развитым сельскохозяйственным и ремесленно-промышленным производством. Экономика собственно Заиорданья оказалась не способной обеспечить рабочими местами палестинских беженцев, перебравшихся на Восточный берег. Экономические трудности дополнялись зависимостью от иностранной помощи, ростом дефицита внешнеторгового баланса, бюджетным дефицитом.
Политическое положение в Иордании осложнялось также тем, что в отличие от традиционалистски настроенных крестьян-феллахов и кочевников Заиорданья население Западного берега в основном состояло из рабочих и ремесленников, мелких и средних предпринимателей, имеющих опыт защиты своих экономических, национальных и политических прав (особенно беженцы из Израиля и оккупированных им территорий). Монархический режим, тесно связанный с Великобританией, стремившийся избежать дальнейшей конфронтации с Израилем, ограничивший политическую и профсоюзную деятельность, вызывал недовольство у новых подданных. Иорданский парламент в мае 1951 года отклонил проект бюджета и был распущен королём. В обстановке нараставшей социально-политической напряжённости 20 июля 1951 года Абдаллах был убит близ мечети Аль-Акса в Иерусалиме боевиком палестинской националистической организации «аль-Джихад аль-мукаддас» («Священная война»).
В сентябре 1951 года на иорданский престол взошёл сын Абдаллаха Талал. Новый монарх предпринял шаги по демократизации общественно-политической жизни в стране. 8 января 1952 года он ввёл в действие новую Конституцию (принята обеими палатами Национального собрания 1 января 1952 года), установившую принцип ответственности правительства перед парламентом. 11 августа 1952 года Талал был объявлен парламентом не способным к управлению страной по состоянию здоровья, после чего он передал власть своему сыну Хусейну бен Талалу. Последний вступил на престол 2 мая 1953 года по достижении совершеннолетия; до этого Иорданией управлял регентский совет.
На протяжении 1950-1960-х годов Хусейн бен Талал добивался укрепления позиций королевской власти и обеспечения стабильного контроля Иордании над Западным берегом. В 1954 году правительство Иордании признало право подданных королевства создавать политические партии. На парламентских выборах в октябре 1956 года победу одержала лояльная королю оппозиция (Национално-социалистическая партия и др.), было сформировано правительство во главе с С. Набулси. Под давлением палестинцев Хусейн бен Талал был вынужден отказаться от плана присоединения Иордании к Багдадскому пакту 1955 года. В марте 1956 года он отстранил британского генерала Дж.Б. Глабба от командования Арабским легионом, а также расторг англо-иорданский договор 1948 года. После Суэцкого кризиса 1956 года, в ходе которого Великобритания выступала с антиарабских и произраильских позиций, королевский двор начал укреплять связи с США, в то время как С. Набулси добивался улучшения отношений с Египтом и СССР. Разногласия по ключевым вопросам внутренней и внешней политики привели к политическому кризису. Весной 1957 года офицеры Национальной гвардии (преимущественно выходцы с Западного берега) предприняли попытку государственного переворота. В ответ король, опираясь на преданные ему бедуинские контингенты Восточного берега, ввёл в Иордании чрезвычайное положение. В апреле 1957 года он сместил правительство С. Набулси, распустил парламент и запретил деятельность политических партий, а также принял репрессивные меры против палестинских националистов. Однако уже в начале 1960-х годов Хусейн бен Талал смягчил режим: в декабре 1962 года были проведены парламентские выборы, вновь разрешена деятельность партий, в апреле 1965 года принят закон об амнистии политических заключённых и восстановлении в гражданских правах политических эмигрантов.
Политическая стабилизация хашимитской власти сопровождалась экономическими успехами. Стремясь освободиться от иностранной финансовой зависимости (дефицит иорданского бюджета в значительной степени покрывался за счёт британской и американской финансовой помощи, а также займов МВФ и МБРР; в 1958-1965 годах в расчёте на душу населения Иордания была крупнейшим в мире получателем американской экономической помощи), правительство Иордании в 1962 году разработало и приступило к реализации 7-летнего плана развития экономики (1964-1970 годы). Активно развивалось сельское хозяйство (особенно орошаемое земледелие в долине реки Иордан), возросла численность городского и оседлого сельского населения. Главную роль в обеспечении экономического подъёма (в 1960-1967 годах экономический рост составлял в среднем 9% в год) сыграли горнодобывающая промышленность (фосфориты, поташ, минеральные соли) и сфера услуг (главным образом туризм), а также созданная в начале 1960-х годов с привлечением арабских инвесторов лёгкая промышленность.
На внешнеполитической арене в 1950-1960-х годах Иордания выступала с умеренных прозападных позиций, декларируя политику неприсоединения к военно-политическим блокам. В ООН Иордания была принята только в декабре 1955 года, что объяснялось сохранявшейся зависимостью её внешней политики от Великобритании и неоднозначной реакцией мирового сообщества на присоединение Иорданией Западного берега. Отношения Иордании с Великобританией, несколько осложнившиеся в результате Суэцкого кризиса 1956 года, после революции в Ираке (июль 1958 года) вновь начали налаживаться. Британские войска были введены в Иорданию, что укрепило позиции хашимитской власти. Быстрыми темпами развивалось иордано-американское сотрудничество. В 1960-х годах Иордания установила связи с социалистическими странами (дипломатические отношения с СССР - с 21 августа 1963 года). Отношения Иордании с Израилем характеризовались враждебностью (хотя неофициальные контакты короля с израильскими лидерами сохранялись), особенно обострились после возникновения в 1964 году Организации освобождения Палестины (ООП). Её ядро - радикальная организация ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) в 1960-х годах неоднократно организовывала с территории Иордании диверсии в Израиле. В ответ на это израильская армия и специальные службы проводили акции возмездия на территории Иордании. Иордано-израильские отношения осложняла проблема распределения водных ресурсов реки Иордан. Отношения Иордании с Египтом и Сирией носили нестабильный характер. После возникновения Объединённой Арабской Республики (ОАР) Иордания создала альтернативную Арабскую федерацию с дружественным ей монархическим Ираком (14 февраля 1958 года). Крах монархии в Ираке (июль 1958 года) Хусейн бен Талал приписал «проискам Насера» (отношения Иордании с Ираком были восстановлены в августе 1959 года). Иордания приветствовала распад ОАР и сразу установила дипломатические отношения с сирийским «правительством отделения», что привело к разрыву отношений с насеровским Египтом (восстановлены в 1964 году). В 1965 году между Иорданией и Саудовской Аравией подписано соглашение об изменении границ в районе порта Акаба (Иордания расширила свой выход к Красному морю с 15 до 40 км, уступив несколько б ́ольшую территорию в пустынных районах).
Важной вехой в истории Иордании стала арабо-израильская война 1967 года. Незадолго до начала боевых действий, 30 мая 1967 года, Иордания заключила договор о взаимной обороне с Египтом. Хусейн бен Талал пошёл на этот шаг, опасаясь поддержки Египтом и Сирией антимонархических действий палестинской оппозиции в случае, если он уклонится от конфронтации с Израилем. В ходе наступления израильские войска 5-6 июня 1967 года оккупировали 5,9 тысяч км2 территории Израиля (Западный берег реки Иордан с Восточным Иерусалимом). На Восточном берегу укрылись около 300 тысяч новых палестинских беженцев; их общее число в Иордании превысило 800 тысяч человек. Вооружённые силы королевства понесли значительные потери.
С утратой Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима Иордания лишилась 1/3 наиболее плодородных земель, развитого промышленного района и стабильного источника доходов от международного туризма. Экономическую и финансовую ситуацию королевства осложняла необходимость оказания помощи новым беженцам. Несмотря на поддержку со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и Ливии, Иордания испытывала значительные экономические трудности. В этой обстановке, стремясь сохранить стабильность в стране, Хусейн бен Талал перешёл к сдерживанию Палестинского движения сопротивления (ПДС), в котором после 1967 года усилилось радикальное крыло. Постоянные рейды палестинцев на Западный берег вели к ответным обстрелам Израилем приграничных районов Иордании, которые фактически стали фронтовой зоной. Растущая враждебность ООП в отношении хашимитского режима и игнорирование палестинцами национальных интересов Иордании стали причиной кровопролитного военно-политического кризиса в Иордании в сентябре 1970 года («Чёрный сентябрь»). Летом 1970 года экстремистские группировки ПДС (главным образом Народный фронт освобождения Палестины) бросили открытый вызов королю, угнав 4 авиалайнера на территорию Иордании (3 из них были подорваны на заброшенном аэродроме). В ответ на это по приказу Хусейна иорданская армия 17 сентября 1970 года развернула наступление на базы и лагеря палестинцев. Начались масштабные боевые действия, приведшие к значительным жертвам (за 9 дней около 20 тысяч человек были убиты и около 100 тысяч ранены). 27 сентября 1970 года в Каире при посредничестве Г.А. Насера Хусейн бен Талал и лидер ООП Я. Арафат достигли соглашения. К июлю 1971 года силы ПДС были выведены на территорию других арабских стран (в основном Сирии и Ливана).
Главные усилия иорданской дипломатии в 1970-1980-х годах были направлены на укрепление связей с Западом и достижение договорённости с Израилем об освобождении оккупированного им Западного берега. В эти годы руководство Иордании продолжало считать Западный берег своей территорией. Местные палестинцы имели иорданские паспорта, проводилась политика «открытого моста», предусматривавшая свободное перемещение граждан Иордании между Западным и Восточным берегами, а гражданские служащие на Западном берегу получали заработную плату из Иордания. В силу этих обстоятельств иорданское участие в арабо-израильской войне 1973 года ограничилось символической поддержкой арабских сил на сирийском фронте. За полтора года до войны, в марте 1972 года, король Хусейн выдвинул план создания федеративного Объединённого арабского королевства в составе Иорданского (Восточный берег реки Иордан) и Палестинского (Западный берег реки Иордан и восточная часть Иерусалима) районов. Многие арабские государства осудили этот план; их главы на совещании в Рабате (октябрь 1974 года) признали ООП «единственным законным представителем палестинского народа». С этого момента финансирование арабскими государствами палестинских территорий (в том числе Западного берега) осуществлялось напрямую через ООП, а иорданское влияние в Палестине уменьшилось. Это привело к дальнейшему осложнению отношений между правительством Иордании и ООП. В конце 1970-х годов они несколько улучшились в связи с отказом Иордании признать Кэмп-Дэвидские соглашения. Однако в 1986 году, после того как планы Хусейна бен Талала использовать переговоры между ООП и Израилем для восстановления суверенитета Иордании над Западным берегом провалились, он отказался от попыток достичь соглашения с ООП.
К середине 1970-х годов Хусейну бен Талалу удалось стабилизировать внутриполитическую обстановку. Было достигнуто соглашение между крупными землевладельцами, вождями племён, влиятельной прослойкой «черкесских» офицеров из окружения короля и национальными предпринимательскими кругами (в основном палестинского происхождения). Бездействовавший в 1974-1984 годах иорданский парламент (не созывался из-за того, что половину его депутатов должны были избирать жители Западного берега) заменяли Национальный консультативный совет и Племенной совет. Положительное воздействие на внутриполитическую ситуацию оказывали периодические амнистии политических заключённых, в том числе палестинских боевиков, предоставление беженцам гражданства Иордании в обмен на их отказ от поддержки боевой деятельности ПДС.
Экономические успехи, достигнутые в ходе выполнения трёхлетнего (1973-1975 годы) и двух пятилетних (1976-1980 и 1981-1985 годы) планов, также способствовали нормализации обстановки в стране. Хотя иорданское руководство в целом придерживалось принципов рыночной экономики, оно придавало серьёзное значение планированию хозяйственной деятельности и укреплению государственного сектора. На базе предприятий по добыче фосфоритов была создана новая отрасль национальной промышленности - производство минеральных удобрений. Заметных успехов Иордания достигла в социальной сфере: в 1980-х годах обязательным стало 9-классное бесплатное школьное образование (уровень грамотности в стране превысил 70%), развивалось здравоохранение. Однако проблему преодоления хронической безработицы решить не удалось (по независимым оценкам, после 1967 года не имело работы свыше 20% трудоспособного населения Иордании), что стало причиной массового выезда иорданцев на заработки за рубеж. Денежные переводы мигрантов стали важным источником пополнения казны.
На рубеже 1980-1990-х годов в Иордании произошли значительные перемены. В декабре 1987 года эскалация напряжённости на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа переросла в восстание (араб - интифада) палестинцев против израильской оккупации. Интифада и передача главами арабских государств в компетенцию ООП вопросов финансовой помощи повстанцам (июнь 1988 года), а также заявленная ими позиция относительно того, что административные связи между Западным и Восточным берегом реки Иордан являются препятствием на пути создания независимого палестинского государства, окончательно подорвали надежды Хусейна бен Талала на удержание Западного берега. 31 июля 1988 года король Иордании официально отказался в пользу ООП от претензий на Западный берег, распустил парламент (поскольку в него входили депутаты от Западного берега), отменил выплату заработной платы иорданским гражданским служащим на Западном берегу и распорядился об обмене паспортов палестинцев Западного берега на временное удостоверения личности. 15 ноября 1988 года, после провозглашения на 19-й сессии Национального совета Палестины в Алжире Государства Палестина, правительство Иордании заявило о его признании.
Отказ от политики удержания Западного берега имел для Иордании далеко идущие последствия, способствовал её внутренней консолидации и демократизации общественно-политической жизни. 8 ноября 1989 года состоялись выборы в новое Национальное собрание; впервые в истории Иордании избирательное право было предоставлено женщинам. Отменены многие ограничения свободы прессы и собраний. В 1990-1991 годах по поручению короля лидеры различных политических течений сформулировали Национальную хартию Иордании, в которой ключевыми принципами политического строя страны были названы демократия, плюрализм и признание легитимности монархического правления. В июле 1991 года отменено военное положение, а на протяжении 1992-1993 года - чрезвычайные законы, что позволило легализовать деятельность политических партий. В 1993 году король вновь распустил Национальное собрание, с тем чтобы провести новые выборы уже с участием партий. Демократизация политической системы сопровождалась ростом влияния в Иордании умеренных и радикальных мусульманских сил (на выборах 1989 года из 80 мест в палате депутатов Национального собрания проправительственные кандидаты получили 35 мест, а мусульманская оппозиция - 45, в том числе кандидаты от фундаменталистски настроенного движения Братья-мусульмане - 20 мест). Однако легализация традиционных политических партий в итоге способствовала ослаблению позиций в Иордании исламских радикалов (на выборах 1993 года они сумели завоевать всего 16 мест).
Внешнеполитическое положение Иордании в 1-й половине 1990-х годов осложнилось вторжением иракских войск в Кувейт (смотри Кувейтский кризис 1990-1991 годов). Иордания, имевшая тесные экономические связи с Ираком, не поддержала военные усилия антииракской коалиции и выступила (вместе с Ливией, Йеменом и ООП) за решение проблемы путём внутриарабских переговоров. Эта позиция была воспринята многими арабскими государствами как поддержка С. Хусейна. В ответ Саудовская Аравия и другие страны региона прекратили оказание экономической помощи Иордании, а Кувейт выслал около 300 тысяч иорданских граждан (главным образом палестинцев). Международное эмбарго на торговлю с Ираком нанесло ущерб экономике королевства. Отношения Иордании с аравийскими монархиями резко охладились. Тем не менее в конце XX - начале XXI веков Иордания по-прежнему играла важную роль в региональной политике. Объединённая делегация Иордании и палестинцев участвовала в Мадридской конференции по ближневосточному урегулированию (1991 год). Смягчение политической атмосферы на Ближнем Востоке, последовавшее за подписанием в 1993 году израильско-палестинской Декларации о принципах (формирования Палестинской национальной администрации), позволило Иордании и Израилю подписать мирный договор (26 октября 1994 года), урегулировавший споры о территориях и водных ресурсах реки Иордан; по договору король Иордании признавался хранителем мусульманских святынь Иерусалима.
Курс Хусейна бен Талала (скончался в феврале 1999 года) на либерализацию общественно-политической жизни Иордании и снижение напряжённости на Ближнем Востоке был продолжен его сыном - Абдаллой II бен аль-Хусейном. С 1999 года при поддержке МВФ Иордания осуществляет программу экономических преобразований: совершенствуется экономическое законодательство, проводится приватизация предприятий государственного сектора, поощряются иностранные инвестиции, особенно в развитие специализированных промышленных зон. Хотя экономика Иордании в начале XXI века развивалась относительно стабильно за счёт оживления транзитной торговли и притока туристов, внешние займы и гранты (США, Великобритания, МВФ, МБРР) по-прежнему составляют существенную часть доходов государственного бюджета.
В обстановке «интифады аль-Акса» на палестинских территориях (с 2000 года) и нестабильности в Ираке после вторжения американских войск (c 2003 года) руководство Иордании последовательно выступает за урегулирование конфликтов в регионе мирным путём, экономическую интеграцию и добрососедские отношения между ближневосточными государствами. Главными гарантами безопасного и устойчивого развития страны признаются США и страны Европы (особенно Великобритания). Иордания заключила соглашение о свободной торговле с США (2000 год) и имеет статус ассоциированного члена ЕС (соглашение 1997 год; ратифицировано в 1999 году). Налажено сотрудничество в сфере безопасности с НАТО, главным образом с Турцией и странами Южного Средиземноморья. В начале XXI века начали улучшаться взаимоотношения Иордании с арабскими государствами Персидского залива. Основные сферы российско-иорданских связей - туризм и гуманитарные обмены (в том исле обучение иорданских студентов в российских вузах). В начале XXI века контакты России и Иордании на уровне глав государств носят регулярный и динамичный характер: Абдалла II бен аль-Хусейн неоднократно посещал РФ (2001, 2002, 2003, 2004, 2005 годы), а президент РФ В.В. Путин нанёс официальный визит в Иорданию (2007 год).
Дополнительная литература:
Амин С. Ас-саура аль-арабийа аль-кубра. Каир, 1934. Т. 1–3 (на араб. яз.);
Glubb J. В. The story of the Arab Legion. L., [1948];
Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. М., 1962;
Wilson M. C. King Abdullah, Britain and the making of Jordan. Camb., 1978;
Studies in the history and archaeology of Jordan. Amman, 1982–2004–. T. 1–8–;
Гаврилин В. Г., Корешков В. В. Иордания: пути развития. М., 1985;
Исаев В. А., Лебедев Е. А., Филоник А. О. Иордания: контуры перемен. М., 1987;
Dann U. King Hussein and the challenge of Arab radicalism. N. Y.; Oxf., 1989;
Джаварне С. Иордания: опыт общественно-политического развития. М., 1997;
Salibi K. S. The modern history of Jordan. L., 1998.
Хозяйство
Иордания слабо обеспечена ресурсами, экономика страны в высокой степени зависит от внешней торговли и финансовой помощи других стран (более 750 миллионов долларов в 2005 году); значительную роль играют денежные переводы трудовых мигрантов (в среднем около 1 миллиарда долларов в год). Объём ВВП 30,03 миллиардов долларов (по паритету покупательной способности; в расчёте на душу населения 5100 долларов, 2006 год). Реальный прирост ВВП свыше 6% (2006 год). Индекс человеческого развития 0,760 (2004 год; 86-е место среди 177 стран мира). В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится 85,8%, промышленности - 10,3%, сельского хозяйства - 3,9% (2006 год).
Промышленность. Добыча углеводородного сырья незначительна и не удовлетворяет потребностей страны. Добывают нефть (8 тысяч баррелей в 2005 году; основное месторождение Хамза - к востоку от Аммана, открыто в конце 1980-х годов), объёмы добычи постоянно снижаются; природный газ (294 миллиона м3 в 2004 году; район Эль-Ариша, компания «National Petroleum Company»). Иордания импортирует нефть и природный газ (1,1 миллиардов м3 в 2004 году; газ поступает из Египта по газопроводу Эль-Ариш - Таба - Акаба). Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод находится в Эз-Зарке (4,0 миллиона тонн нефтепродуктов в 2006 году; принадлежит компании «National Petroleum Company»). Небольшие нефтехимические предприятия выпускают пластмассы, краски, моющие средства и др.
Производство электроэнергии 9,2 миллиардов кВт·ч (2006 год; фактически вся вырабатывается на ТЭС, использующих в основном импортную нефть; 9% работает на природном газе). Крупные электростанции расположены в городах Акаба, Эз-Зарка. Производство и распределение электроэнергии полностью контролируются компанией «National Electric Power Company». Строится (2008 год) ГЭС на реке Эль-Ярмук (мощность 20 МВт).
Металлургические предприятия (11 заводов; крупнейшие - в Аммане и Аваджане) производят сталь в слитках (135 тысяч тонн в 2004 году) и арматурную сталь (290 тысяч тонн в 2004 году). Около 1/4 продукции экспортируется (в основном в Кувейт, Ливан, Саудовскую Аравию).
Производство продуктов основной химии (поташ, кислоты, минер. удобрения и др.) развивается главным образом на базе местных ресурсов сырья. Добыча фосфоритов (6,4 миллионов тонн в 2005 году; 7,1 миллионов тонн в 2002 году) ведётся на трёх месторождениях: Эш-Шидия (около 45% всей добычи), Эль-Хаса и Эль-Абьяд. Ведущая компания - «Jordan Phosphate Mines Company Ltd.»; большая часть фосфоритов экспортируется (Иордания - один из их ведущих экспортёров). Из рапы, рассолов и залежей минеральных солей Мёртвого моря добывают каменную, бромсодержащие калийные и калийно-магнезиальные соли. Производство (2006 год): поташа 1,7 миллионов тонн, минерльных удобрений 862 тысяч тонн, кислот 1,7 миллионов тонн. Заводы по производству фосфорных и калийных удобрений, фосфорной кислоты действуют в Акабе, Эш-Шидии, Эс-Сафи; производство брома - в Эс-Сафи, серной кислоты - в Акабе; производятся также различные химикаты на основе брома и магния, поваренная соль и др. Активно развиваются фармацевтическая пром-сть (за счёт собственного производства удовлетворяется 40% потребностей в лекарственных средствах; около 70% продукции экспортируется; основные центры - Амман, Сахаб) и выпуск косметичской продукции на основе солей и грязей Мёртвого моря. Производство стройматериалов базируется на собственных ресурсах известняков, глин, мраморов и др. Выделяется цементная промышленность (4,0 миллиона тонн цемента, 3,4 миллиона тонн клинкера в 2006 году). Два крупных предприятия компании «Jordan Cement Factories Company» (JCFC) действуют в Эль-Фухайсе и Эр-Рашадии, небольшой завод по выпуску белого портландцемента - в Аммане. Иордания экспортирует цемент в Египет, Эритрею, Нигерию и др. Продукция предприятий лёгкой промышленности (в основном мелкие; 75% фабрик имеют до 5 занятых) - ткани, одежда и др. - в основном предназначена для экспорта (крупнейший покупатель - США, за 2000-2005 годы экспорт этой группы товаров вырос почти в 20 раз). Основные центры производства - Акаба, Эз-Зарка, Амман. Действуют предприятия пищевой (молочные продукты, оливковое масло, мука и др.) промышленности, а также по обработке кож, выпуску табачных изделий, мебели, бумаги и др.
Сельское хозяйство. Развитие сельского хозяйства сильно затруднено из-за засушливого климата; на большей части территории Иордании земледелие невозможно без орошения. В начале XXI века для работы в аграрном производстве широко привлекают мигрантов (в основном из Египта). Пахотные земли занимают около 6-7% территории страны. Орошается около 1/3 обрабатываемых земель. Для целей ирригации построены канал на реке Иордан (длина 110,5 км), водохранилища на реках Эз-Зарка, Эль-Кафрайн, Шуайб и др. Главная отрасль сельского хозяйства - растениеводство, основной район - долина реки Иордан. Единственная отрасль аграрного сектора, полностью обеспечивающая внутренние потребности, - овощеводство. В условиях искусственного орошения выращивают традиционные для Иордании культуры - томаты, огурцы, баклажаны и др. и относительно новые - картофель, лук, капусту, сельдерей, чеснок. Сбор (тысяч тонн, 2006 год): томаты 545,6, картофель 160, огурцы 146,4, капуста, включая цветную, 100,6, баклажаны 95,6, цуккини 61,8. Значительную часть овощей экспортируют (в основном в арабские страны). Выращивают также (тысяч тонн, 2005) цитрусовые 136,3, яблоки 45,6, арбузы, дыни, бананы, виноград, персики, табак и др. Среди других важных культур (выращивают в основном на богарных землях) - олива (сбор 113,1 тысяч тонн в 2005 году), пшеница (34,4 тысяч тонн) и ячмень (31,8 тысяч тонн), кукуруза и сорго.
Животноводство развито слабо. Пастбища (около 790 тысяч гектаров) - в основном засушливые земли с небольшой продуктивностью. Преобладает мелкий рогатый скот (1890 тысяч овец, 516 тысяч коз в 2005 году); насчитывается 68 тысяч голов крупного рогатого скота, 18 тысяч верблюдов (в основном в пустынных районах), свыше 25 миллионов голов птицы. Внутренние потребности в мясе обеспечиваются на 1/3; производство мяса птицы и яиц превышает внутренние потребности (излишки экспортируются в соседние страны). Рыболовство в заливе Акаба (улов 520 тонн в 2001 году, главным образом тунец); имеются фермы по разведению телапии и карпа (540 тонн в 2001 году).
Сфера услуг. Крупнейший сектор экономики. Банковский сектор представлен Центральным банком, 9 коммерческими, 5 инвестиционными, 5 международными и другими банками. Крупнейший коммереский банк - Арабский банк (60% всех банковских активов). С 1999 года действует фондовая биржа (в Аммане). С начала 1990-х годов активно развивается иностранного туризм (доля сектора в структуре ВВП около 10%; 2003 год) и тесно связанный с ним гостиничный бизнес. Ежегодно Иорданию посещают свыше 5 миллионов туристов; количество мест в отелях за 1995-2000 годы увеличилось на 60%. Основные районы лечебно-оздоровительного туризма - пляжи залива Акаба и Мёртвого моря, а также горячие источники в районе Мёртвого моря. В Иордании сложилась одна из самых современных в странах Ближнего Востока систем обучения авиационных экипажей; эту услугу, наряду с обслуживанием и ремонтом самолётов, страна предоставляет арабским и африканским авиакомпаниям.
Транспорт. Общая протяжённость автомобильных дорог 7,5 тысяч км (2004 год; все с твёрдым покрытием). Основные автомагистрали: «Пустынное шоссе» (Эр-Рамта - Амман - Маан - Акаба; длина свыше 320 км) и шоссе Эль-Мафрак - граница с Ираком. Главная туристическая трасса Амман - Иерусалим (Израиль). Автопарк страны насчитывает свыше 400 тысяч единиц транспортных средств, в том числе свыше 250 тысяч легковых автомобилей. Длина железных дорог 505 км (2005 год; все с узкой колеёй - 1050 мм). Основная железнодорожная магистраль проходит с севера на юг (параллельно главной автотрассе) - от границы с Сирией до границы с Саудовской Аравией. 7 аэропортов имеют взлётно-посадочную полосу длиной свыше 3 км (2007 год). Крупнейшие международные аэропорты в Эль-Джизе (в 40 км к югу от Аммана) и Акабе. Ведущая государственная авиакомпания - «Royal Jordanian Airline». В 2001 году через аэропорты Иордании перевезено около 10 млн. пассажиров. Единственный морской порт - Акаба (грузооборот около 20 миллионов тонн в год; около 15% грузов - транзитные). Иордании принадлежит 30 морских торговых судов. Протяжённость магистральных трубопроводов 475 км (2006 год), в том числе газопроводов 426 км (крупнейший - из Египта в Акабу и далее на север страны), нефтепроводов 49 км.
Внешняя торговля. Сохраняется хронический дефицит внешнеторгового баланса. Объём внешнеторгового товарооборота 15,5 миллиардов долларов (2006 год), в том числе экспорт 5,2 миллиардов, импорт 10,3 миллиардов. Основные статьи экспорта: поташ, фосфориты, минер. удобрения, фармацевтическая продукция, текстильные и швейные изделия, овощи и др. Главные импортёры товаров из Иордании - арабские страны (Ирак - 16,9% стоимости экспорта, Саудовская Аравия - 5,8%, Сирия - 4,7%, ОАЭ и др.), США (25,2%), Индия (8%). Иордания импортирует нефть и природный газ, машины и оборудование, продукты питания, ткани и пряжу и др., главным образом из Саудовской Аравии (23,2%), Германии (8,2%), Китая (8%), США (5,3%).
Дополнительная литература:
Аганин А. Р., Соловьева З. А. Современная Иордания. М., 2003;
Деловая Иордания ... в 2001–2003. М., 2003–2004. Т. 1–2.
Вооружённые силы
Вооружённые силы (ВС) Иордании насчитывают 100,5 тысяч человек (2006 год) и состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС. Имеются также военизированные формирования численностью 45 тысяч человек (в составе Министерства внутренних дел 10 тысяч человек; «народная армия» 35 тысяч человек). Военный годовой бюджет 956 миллионов долларов (2005 год).
Верховным главнокомандующим ВС является глава государства (король), который через Министерство обороны и Объединённый комитет начальников штабов (ОКНШ) осуществляет общее руководство войсками и решает вопросы военного строительства. Непосредственно руководит ВС премьер-министр, он же министр обороны. Министерство обороны осуществляет повседневное руководство деятельностью военно-административных органов, связанной с оснащением и боевой подготовкой ВС, проводит мобилизационные мероприятия. ОКНШ ведает вопросами оперативного руководства ВС и их комплектования, разрабатывает планы применения ВС. Председатель ОКНШ одновременно является командующим СВ.
СВ (85 тысяч человек) - основной вид ВС. Они состоят из: четырёх командований, в составе которых 15 отдельных бригад (танковая, 5 механизированных, 2 пехотных, 1 лёгкая пехотная, 3 артиллерийских и 3 зенитной артиллерии); стратегического резерва (королевская бронетанковая дивизия); командования специальных операций (2 бригады специального назначения, батальон рейнджеров, антитеррористических батальон). В составе СВ также имеется 8 отдельных батальонов, 4 отдельных артиллерийских дивизиона. На вооружении СВ свыше 1 тысячи боевых танков, 26 БМП и свыше 1,3 тысячи БТР, свыше 800 артиллерийских орудий и миномётов, около 500 противотанковых средств (в том числе 67 ПУ ПТУР), свыше 900 различных средств ПВО (в том числе 250 ПЗРК и 100 ПУ ЗРК). ВВС (15 тысяч человек) имеют в своём составе 6 авиабаз, 4 эскадрильи боевой авиации, 5 эскадрилий вспомогательной авиации и 6 вертолётных эскадрилий. На вооружении ВВС 100 боевых самолётов, около 70 самолётов вспомогательной авиации, 73 вертолёта, 80 ПУ ЗРК «Хок». Основные военно-воздушные базы - Марка (Амман), Эль-Мафрак, Эль-Джафр. ВМС (500 челвек) включают 2 отряда сторожевых катеров (около 20), роту боевых пловцов и роту береговой охраны, базирующихся в порту Акаба. Всё вооружение и военная техника иностранного производства (США, Великобритании, Франции). Боевая подготовка ведётся по британским уставам.
Комплектование ВС осуществляется по найму. Контракт заключают мужчины 17-49 лет, разрешается нанимать женщин 16-45 лет. Мобилизационные ресурсы составляют свыше 1,6 миллиона человек, в том числе годных к военной службе - свыше 1,1 миллион человек.
Здравоохранение
В Иордании на 100 тысяч жителей приходится 203 врача, 294 лица среднего медицинского персонала, 129 стоматологов, 314 фармацевтов, 30 акушерок (2004 год); больничных коек - 1,7 на 1000 жителя (2003 год). Общие расходы на здравоохранение составляют 9,8% ВВП (бюджетное финансирование - 48,4%, частный сектор - 52,6%) (2004 год). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется Конституцией (1952 год, дополнения 1984 года), Трудовым кодексом (1996 год), Законом о здравоохранении (с дополнениями, 2002 год). Система здравоохранения включает государственный, частный сектор и сектор целевого финансирования. Медицинская помощь оказывают 52 центра здравоохранения, 340 центров первичной медицинской помощи, 260 городских клиник. Королевская медицинская служба осуществляет вторичную и так называемую третичную медицинскую помощь. В частном секторе - добровольное медицинское страхование. Основные причины смерти взрослого населения - заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, сосудистые заболевания головного мозга, гипертоническая болезнь), злокачественные новообразования, травмы и отравления (2003 год).
Спорт
Первый спортивный клуб открыт в 1929 году, через 15 лет основана Всеобщая спортивная федерация. Олимпийский комитет Иордании создан в 1957 году и признан МОК в 1963 году. Спортсмены Иордании призовых мест на Олимпийских играх не занимали. Вопросами спорта ведает Министерство культуры и молодёжи, где в 1984 году создан Департамент спорта. В 1987 году принят Закон о молодёжи, способствовавший более активному занятию спортом; число членов спортивных обществ и организаций выросло с 20 тысяч до 80 тысяч человек.
В 1995 году отдел спорта создан в структуре королевской администрации. В 2006 году принцесса Хайя Бинт аль-Хусейн (в 1993 году признана спортсменкой года в Иордании) избрана президентом Международной федерации конного спорта. Популяризации и развитию спорта в стране способствует проведение крупных международных соревнований по различным видам спорта (в том числе Кубок мира по фехтованию в Акабе, 2004 год; 17-й чемпионат Азии по лёгкой атлетике в Аммане, 2007 год, всего около 500 спортсменов из 33 стран). Молодёжная сборная Иордании по футболу участвовала в чемпионате мира в Канаде (2007 год).
Образование. Учреждения наукии культуры
Система образования включает дошкольное воспитание, обязательное базовое обучение детей с 6 до 16 лет (6-летняя начальная школа и 4-летняя неполная средняя школа), 2-летнее полное среднее так называемое академическое образование (бесплатное, но не обязательное) или 2-летнее професионально-техническое образование (предусматривает стажировку) для подростков 16-18 лет. В государственных школах обучение раздельное, в частных - допускаются смешанные классы. В 2004 году дошкольным воспитанием было охвачено 30% детей, начальным обучением - 98%, средним - 87%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 89,9%. Среди научных учреждений: Департамент сельскохозяйственных и научных исследований (1958 год), Королевское научное общество (1970 год), Королевская академия исследования исламской цивилизации (1980 год), Исламская АН (1986 год), британский, французский и американский археологический институты (все - в Аммане). Крупнейшие государственные университеты: Университет Иордании (1962 год), Открытый университет (1985 год), Арабская академия банковских и финансовых наук (1988 год), Иорданская академия музыки (1989 год), Университет прикладных наук (1991 год), Технологический университет принцессы Сумайи (1991 год), Национальный университет (1992 год), университет короля Хусейна (1999 год), Амманский арабский университет (1999 год; все - в Аммане); Ярмукский университет (1976 год), Научно-технологический университет (1986 год; оба - в Ирбиде), университет Эль-Мута (1981 год) в Эль-Караке, университет Хашемит (1996 год) в Эз-Зарке; университет Петры (1991 год, женский, современный статус с 1999 года); свыше 10 частных университетов, государственные и частные колледжи университетского статуса. Библиотека Британского совета (1950 год), Публичная библиотека Аммана (1958 год), библиотеки университетов. Музеи: археологический (1951 год), ислама; народного искусства и костюма (1972 год), Национальная галерея изящных искусств (1980 год), Галерея мозаики (1972 год; все - в Аммане).
Средства массовой информации
В Иордании издаются 44 газеты и журнала (2004 год). Наиболее популярные ежедневные газеты - «Ар-Рай» («Мнение»; основана в 1971 году, тираж 120 тысяч экземпляров, на арабском язык), «Ад-Дустур» («Конституция»; с 1967 года, тираж 90 тысяч экземпляров, на арабском языке) и «Jordan Times» (на английском языке; с 1975 года, тираж 15 тысяч экземпляров). Издаётся значительное число спортивных, детских, женских еженедельных изданий.
Радиовещание с начала 1950-х годов, телевещание с 1968 года; 12 радиостанций (2007 год). Иорданское телевидение ведёт передачи на двух каналах. В Иордании надёжно принимается телесигнал из Сирии и Израиля. Программы новостей выходят на арабском, английском, французском языках, на иврите; развивается сеть кабельного телевидения. Деятельность электронных СМИ направляется правительств. Радиовещательной и телевизионной службой Иорданского Хашимитского королевства (основана в 1959 году). Государственное информационное агентство - Иорданское информационное агентство Петра (основано в 1969 году, до 1980 года называлось Иорданское информационное агентство).
Литература
Литература Иордании развивается на арабском языке. Возникла на основе классической арабской литературы (смотри раздел Литература в статье Арабо-мусульманская культура) на рубеже XIX-XX веков. Становление национальной иорданской литературы связано с именем первого короля Иордании - Абдаллаха ибн Хусейна, который сам занимался литературным творчеством. По его инициативе в начале XX века в Иордании проходили первые литературные собрания, участниками которых были поэты Ф. аль-Хатиб, М.В. ат-Тилль, С.А. Ганима. Значительный вклад в развитие литературы Иордании внесли представители других арабских стран, переселившиеся в Иордании, прежде всего палестинцы. В 1920-1930-х годах зародилась журналистика, формировались публицистические жанры. В газетах и журналах («аш-Шарк аль-араби», «аль-Урдун», «аль-Джазира», «Маджалла ар-рабита») публиковались переводы художественных произведений с европейских и русских языков. Первые опыты новой прозы связаны с именами писателей-палестинцев Х. Бейдаса, И. аль-Хури аль-Байтаджали, М. Сейф ад-Дин аль-Ирани, М. А. аль-Амири. В их творчестве утверждение просветительских идеалов сопровождалось постепенным расширением тематического и жанрового диапазона. Для литературы Иордании характерно дидактическое начало, которое реализуется в классических жанрах (басня, притча, назидательный «пример»), а также в современных жанрах рассказа, новеллы, повести. Широкое распространение получили прозаические жанры, среди которых доминирует роман, отображающий социально-политич. проблемы Иордании (Х. Фариз, И. ан-Наури, Ф. аль-Касус, Ф. Каавар, Дж. Наджи, Г. Халаса). В последние десятилетия XX века к новелле, а позднее и к роману обратились многие авторы, ранее работавшие в области поэзии (Т. Субуль, Х. ас-Савахири, И. аль-Абси, Й. Дамра, М. аль-Атили). Переплетение общеарабских и национальных традиций с разнообразными формами европейской литературы составляет одну из основных черт, определяющих своеобразие литературы Иордании.
Дополнительная литература:
Аганин А. Р., Соловьева З. А. Литература // Аганин А. Р., Соловьева З. А. Современная Иордания. М., 2003;
Ковыршина Н. Б. Проза Иордании. М., 2005.
Архитектура и изобразительное искусство
Сохранились памятники позднего палеолита: примитивные наскальные изображения горных быков, козлов, верблюдов (близ Кильвы), имеющие много общего с североафриканскими. От эпохи энеолита (IV тысячелетие до нашей эры) дошли мегалитические гробницы, остатки глинобитных жилищ, культовых зданий, иногда с росписью; керамика, ювелирные изделия, печати. Среди памятников 1-й половины I тысячелетия до нашей эры: печати с резными изображениями крылатых гениев; каменная статуэтка жреца (из Аммана). На юге страны в IV веке до нашей эры - I веке нашей эры развивалась художественная культура североаравийских племён - набатеев. Наиболее значительный памятник набатейской скальной архитектуры в Иордании - Петра, столица Набатейского царства. После завоевания греко-македонянами (конец IV века до нашей эры) на территории Иордании, включённой в орбиту эллинистической культуры, была создана сеть античных городов (Пелла, ныне Табакат-Фахиль; Гераса, ныне Джараш; Филадельфия, ныне Амман, и др.) с регулярной планировкой, прямыми улицами в обрамлении колоннад, греческими храмами, театрами, общественными зданиями. В римское время (после 64 года до нашей эры) на территории Иордании высокий расцвет архитектуры и искусства, особенно во II-III веках нашей эры, пережили города Декаполиса (Десятиградия); в их число входили Гераса, Гадара (Умм-Кайс) и Пелла, в которых сохранились архитектурные городские ансамбли с остатками монументальной скульптуры и живописи. Руины римских храмов, театров, форумов представлены также в Аммане, Мадабе и других городах. Об усвоении набатеями традиций эллинистического и римского искусства свидетельствуют некоторые памятники архитектуры и скульптуры I века до нашей эры - первых веков нашей эры, открытые в Петре, а также найденные на западе (руины украшенного каменными рельефами храма - Хирбет-эт-Таннур) и севере (так называемый Набатейский храм и другие постройки в Умм-эль-Джималь к северо-востоку от Аммана) Иордании.
В период господства Византии (IV - 1-я треть VII веков) на территории Иордании строились христианские базилики и каменные жилые дома, полы которых украшались мозаиками, стилистически близкими палестинским и сирийскими образцам того времени. Напольные мозаики V-VI веков открыты в Мадабе (пол VI века с картой Святой земли и планом Иерусалима в православной церкви), в Джараше, в базилике на горе Небу и др. В составе Арабского халифата, особенно в правление Омейядов, Иордания стала одним из главных центров формирования средневековой арабо-мусульманской художественной культуры. На территории Иордании открыты наиболее значительные памятники раннего исламского зодчества, известные как «замки пустыни»: Кусайр-Амра (Маленький замок; около 710 года, дворцовый зал и бани с настенными сюжетными росписями), Каср-эль-Харана (около 710 года, небольшое каменное укреплённое сооружение, возможно, рибат), Каср-эль-Халлабат (1-я половина VIII века, замок-дворец из базальта и известняка, с мечетью вне стен; на месте набатейского селения и римского форта, основанного императором Каракаллой), Мшатта (недостроенный замок-дворец с богатой резьбой по камню). Крепостное зодчество средневековой Иордании представлено руинами возведённых на холмах больших замков крестоносцев - Шубак (Эш-Шаубак; основан в 1115 году Балдуином I; XIV век) и Эль-Карак (1136 год; расширен в 1263 году, разрушен в 1840 году); построенной для защиты от крестоносцев небольшой северной крепостью Калат-эр-Рабад (1184-11185 годы, 1214-1215 годы, разрушена землетрясениями), а также замком аль-Азрак (1236-1237 годы) в одноимённом оазисе и мамлюкским фортом в Акабе (начало XVI века).
Новая архитектура в Иордании представлена преимущественно 1-4-этажными жилыми домами с плоскими крышами, современными по конструкциям и формам деловыми и административными зданиями. В Аммане работал архитектор Ф. Муханна (посольство Турции, 1950 год; Муниципалитет, 1952 год). Основы национального изобразительного искусства были заложены в 1930-е годы жившими некоторое время в Аммане О. Онси (Ливан), З. Сулейманом (Турция). Среди наиболее известных художников - М. Дурра, первым в Иордании обратившийся к традициям абстракционизма, кубизма и экспрессионизма; Ф. Зейд (Турция), работавшая в абстракционистской манере; В. Али, экспериментировавшая с каллиграфией. Среди художников конца XX века: живописцы Х. Кассис, Р. Лаххам, Т. ас-Саид; скульпторы С. Таббаа, К. Нимри, М. Сауди; керамисты М. Таха, Х. аз-Зуби.
Народное искусство представлено в основном узорным ткачеством и вышивкой с геометрическим орнаментом (иногда со стилизованными изображениями растений и животных), а также керамикой, изделиями из кожи, перламутра и др.
Дополнительная литература:
Harding G. W. L. The antiquities of Jordan. L., 1967;
al-Amad H. Cultural policy in Jordan. P., 1981;
Contemporary art from the Islamic world / Ed. W. Ali. L., 1989;
Khammash A. Notes on village architecture in Jordan. 2nd ed. Amman, 1995.
Музыка
Классическая профессиональная музыка устной традиции, восходящая к общеарабскому наследию, основана на ладовой системе макама (наиболее распространены макамы семейств раст, баяти, сика, саба), представлена вокально-инструментальными жанрами заджаль (строфич. песня с рефреном), маууаль (религиозная песня суфийского происхождения) и др. Особый статус в классической музыке сохраняет лютня уд. Среди жанров традиционной национальной музыки - героические песни ухзуджа (восходят к эпохе Аббасидов). О фольклоре арабского и неарабского населения страны смотри в статье Иорданцы. Национальная музыка в городской среде испытывает усиливающееся влияние турецкой музыки. Наибольшую популярность в городах имеют эстрадные певцы из Египта, Ливана, стран Персидского зал., распространена западная поп- и рок-музыка; наряду с традиционными музыкальными инструментами используются современные модификации национальных традиционных, классические европейские и современные западные инструменты (включая электроакустические инструменты и синтезаторы). Популярны народные певцы Джамиль аль-Ас, Тауфик ан-Нимри, Абду Муса, певицы Салуа и Самира Тауфик. Крупнейшие арабские инструменталисты: Сахр Хаттар (уд), Джорж Ассад (скрипка), Эмиль Хаддад (канун), Хасан Алфакир (най). Распространению модернизированной национальной музыки в 1980-е годы способствовали композиторы и певцы Раухи Шахин, Эмиль Хаддад, Амир и Малик Мади (все учились в Египте). В творчестве композиторов XX века Юсуфа Кашо (учился в Иерусалиме) и Абдул-Хамида Хамама (учился в Вене) объединились традиции классической европейской и арабской музыки. В русле западноевропейского авангарда работают Саид Хаддад (учился в Аммане, Иерусалиме, Лондоне) и Ияд Мохаммад (учился в Минске). В 1940-е годы основан Оркестр радио и телевидения, специализирующийся на арабской музыке (первоначально в Иерусалиме, с 1949 года в Рамалле, с 1959 года в Аммане). В 1972 года создан первый в Иордании Институт искусств и музыки. При открытой в 1986 году Национальной консерватории (со свободной системой обучения) организован первый в Иордании симфонический оркестр (под руководством иракского музыканта Мохаммада Сиддика), в 2007 году преобразованный в Амманский симфонический оркестр. В 1989 году открыта Иорданская академия музыки (первый частный вуз страны). В 1995 году в Ирбиде основан Ансамбль арабской музыки. С 1981 года в Джараше проводится основанный королевой Нур Международный фестиваль культуры и искусства (ежегодный летний), с 1990 года - фестиваль «Эль-Фухайс» (в одноимённом городе; ежегодный), с 2001 года - Фестиваль иорданской песни (ежегодный). В Археологическом музее и Музее фольклора в Аммане собраны национальные музыкальные инструменты.
Театр и кино
В 1950-х годах в школах и храмах, а также в зонах проживания бедуинов ставились спектакли на исторические и религиозные темы («Завоевание Андалусии» Ш.А. Хатиба, «Заложник» М. Мухейсена, «Арабский вечер» О. Кассема). В 1964 году в Аммане была организована первая театральная труппа под руководством Х. Снобара, репертуар которой состоял главным образом из переводных пьес. Коллективы, появившиеся в 1980-х годах (Народный театр, труппы аль-Фавани, аль-Маваля и др.), опирались в основном на арабский фольклор. Режиссёры Х. аль-Сайед, Дж. Авад, Н. Омар адаптировали западные сюжеты к арабским традициям. Среди крупнейших деятелей театра для детей: Л. аль-Таль, Дж. Авад, В. Ксус. В 1991 году создана Ассоциация театральных деятелей. В том же году в Аммане состоялся первый Иорданский театральный фестиваль, а в его рамках - фестиваль театров для детей и юношества, что активизировало театральную жизнь страны и привело на сцену новое поколение режиссёров (Х. Харб, З. Джаляль, М. Дмур). Вопреки засилью коммерческих комедий, в труппе аль-Фавани и других коллективах ставились и острые пьесы, посвящённые конфликтам Ближневосточного региона («Нежные пески» Ф. Абдул-Рахмана, «Треугольник времени» С. Дарвазы, «Иностранцы не пьют кофе» Дж. Авада, «Ты - это не ты» Х. Тариффи, и др.). Вместе с тем популярность на рубеже XX-XXI веков приобретает жанр монодрамы, не требующий больших организационных и финансовых затрат. В Аммане работают: Королевский культурный центр, Театр Дворца культуры, театры «Набиль Машини», «Амон», «Маваль», «Хишам Янис» и др.; в Ирбиде - театр драмы «Ярмук». В Аммане проводятся: Международный театральный фестиваль (ежегодно), Иорданский театральный фестиваль, фестивали молодёжных и детских (все - один раз в два года) театров.
Первый фильм в Иордании вышел в 1959 - «Борьба за Джераш», однако в последующие годы киноиндустрия в Иордании практически не развивалась. В 2003 году создано Амманское объединение кинематографистов, поставившее целью обучение молодёжи основам кинематографии. Среди кинодеятелей Иордании - А. Хасан и Н. Хасан, работающие главным образом в жанре документального кино. С 2005 года в Аммане проводится кинофестиваль.
Дополнительная литература:
Бадр М. И. Панорама театрального движения Иордании (1977–1983). [Амман], 1983 (на араб. яз.);
Хавамидах М. Документы по истории театра Иордании. [Амман], 1986–1988. Т. 1–3 (на араб. яз.).
Иллюстрации:
Карта. Архив БРЭ;
Флаг Иордании. Архив БРЭ;
Карта Иордании. Архив БРЭ;
Физическая Иордании. Архив БРЭ;
Сирийская пустыня. Архив БРЭ;
Оазис Азрак. Архив БРЭ;
Амман. Панорама города. Архив БРЭ;
Мадаба. Фреска из ц. Апостолов. 578. Архив БРЭ;
Гераса (ныне Джараш). Комплекс нимфея. Кон. 2 в. Архив БРЭ;
Петра. «Казна». Архив БРЭ;
Кавалерия Арабского легиона на марше. 1946. Архив БРЭ;
Король Абдалла II бен аль-Хусейнс супругой. Архив БРЭ;
Цементный заводв г. Эль-Фухайс. Архив БРЭ4
Выпас коз. Фото А. И. Засурского. Архив БРЭ;
Пляжи в районе Мёртвого моря. Фото А. И. Засурского. Архив БРЭ;
Эмблема Олимпийского комитета Иордании. Архив БРЭ;
Руины храма Геркулеса в Филадельфии (ныне Амман). 2 в. Архив БРЭ;
Фрагменты каменного недостроенного замка-дворца в Мшатте. 8 в. Пергамон-музей (Берлин). Архив БРЭ;
Фрагмент росписи в Кусайр-Амре. Ок. 710. Пергамон-музей (Берлин). Архив БРЭ;
Мечеть короля Абдаллаха в Аммане. 1990. Архив БРЭ;
Замок крестоносцев Эль-Карак. 1136 (расширен в 1263). Архив БРЭ.