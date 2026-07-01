ИОРДАНИЯ

ИОРДАНИЯ Иор­дан­ское Ха­ши­мит­ское Ко­ро­лев­ст­во (Аль-Мам­ля­ка аль-Ур­ду­ния аль-Ха­ши­мия) - го­су­дар­ст­во в Западной Азии.

Общие сведения

Гра­ни­чит на се­ве­ре с Си­ри­ей, на се­ве­ро-вос­то­ке - с Ира­ком, на вос­то­ке и юге - с Сау­дов­ской Ара­ви­ей, на за­па­де и се­ве­ро-за­па­де - с Из­раи­лем (часть гра­ни­цы про­хо­дит по ак­ва­то­рии Мёрт­во­го моря; к Иордании при­мы­ка­ют Па­ле­стин­ские тер­ри­то­рии - Западный бе­рег реки Иор­дан). На юго-за­па­де Иордания име­ет вы­ход к заливу Ака­ба Крас­но­го моря (про­тя­жён­ность бе­ре­го­вой ли­нии 26 км). Площадь 89,3 тысяч км2. Население 5,9 миллионов человек (2008 год). Сто­ли­ца - Ам­ман. Официальный язык - араб­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - иор­дан­ский ди­нар. Административно-территориальное де­ле­ние: 12 му­ха­фаз (гу­бер­на­тор­ств).

Иордания - член ООН (1955 год), МВФ (1952 год), МБРР (1952 год), ВТО (2000 год), ЛАГ (1945 год), Организации Ис­лам­ская кон­фе­рен­ция (1969 год).

Государственный строй.

Иордания - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 1 января 1952 года. Фор­ма прав­ле­ния – дуа­ли­сти­че­ская мо­нар­хия .

Гла­ва государства, ис­пол­нительной и за­ко­но­дательной вла­сти - ко­роль. Он на­зна­ча­ет пре­мь­ер-ми­ни­ст­ра, чле­нов верх­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та, су­дей, выс­ших гражданских и во­енных долж­но­ст­ных лиц. Ко­роль под­пи­сы­ва­ет все за­ко­ны и мо­жет на­ло­жить ве­то на лю­бой за­ко­но­дательный акт (ве­то ко­ро­ля мо­жет быть пре­одо­ле­но 2/3 го­ло­сов обе­их па­лат пар­ла­мен­та). Ко­роль име­ет пра­во по сво­ему ус­мот­ре­нию со­звать, рас­пус­тить пар­ла­мент или при­ос­та­но­вить его дея­тель­ность. Он яв­ля­ет­ся глав­но­ко­ман­дую­щим воо­ружёнными си­ла­ми, на­де­лён пра­вом объ­яв­лять вой­ну и под­пи­сы­вать мир­ные до­го­во­ры.

За­ко­но­дательная власть при­над­ле­жит ко­ро­лю и двух­па­лат­но­му пар­ла­мен­ту - Национальному со­б­ра­нию, ко­то­рое со­сто­ит из Па­ла­ты де­пу­та­тов (110 де­пу­та­тов, в том числе 6 жен­щин, из­би­ра­ют­ся все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем на 4 го­да) и Се­на­та (55 се­на­то­ров, на­зна­ча­ют­ся ко­ро­лём из чис­ла вид­ных об­щественных дея­те­лей на 4 го­да).

Ис­пол­нительная власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ко­ро­лём и пра­ви­тель­ст­вом. Со­вет ми­ни­ст­ров со­сто­ит из пре­мьер-министра и ми­ни­ст­ров. Ре­ше­ния пра­ви­тель­ст­ва ут­вер­жда­ют­ся ко­ро­лём. Со­вет ми­ни­ст­ров от­ве­ча­ет за внутреннюю и внеш­нюю по­ли­ти­ку государства в пре­де­лах сво­ей ком­пе­тен­ции и не­сёт кол­лек­тив­ную от­вет­ст­вен­ность пе­ред Па­ла­той де­пу­та­тов.

В Иордании су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тические пар­тии - Иор­дан­ская де­мо­кра­тическая пар­тия народного един­ст­ва, Иор­дан­ская КП, Иор­дан­ская арабская национальная де­мо­кра­тическая организация, Фронт ис­лам­ско­го дей­ст­вия.

При­ро­да

Рель­еф. Большую часть тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют арид­но-де­ну­да­ци­он­ные воз­вы­шен­ные пла­сто­вые рав­ни­ны и сто­ло­вые пла­то западной час­ти Си­рий­ской пус­ты­ни. Рель­еф ос­лож­нён ба­заль­то­вы­ми пла­то (Хар­рат-эр-Руд­жай­ла), ос­тан­цо­вы­ми низ­ко­горь­я­ми (го­ры Ит­ри­ят) и не­глу­бо­ки­ми за­со­лён­ны­ми впа­ди­на­ми. Ка­ме­ни­стые по­верх­но­сти рас­чле­не­ны гус­той се­тью су­хих ру­сел (ва­ди). В западной час­ти с се­ве­ра на юг про­тя­ги­ва­ют­ся плос­ко­вер­шин­ные го­ры Эш-Ша­ра вы­со­той до 1757 м (выс­шая точ­ка Иордании). На край­нем за­па­де го­ры об­ры­ва­ют­ся кру­тым сбро­со­вым ус­ту­пом, рас­чле­нён­ным ко­рот­ки­ми до­ли­на­ми рек, к глу­бо­кой тек­то­нической впа­ди­не Эль-Гор и её южному про­дол­же­нию - до­ли­не Ва­ди-эль-Ара­ба, вы­хо­дя­щей на край­нем юго-за­па­де стра­ны к заливу Ака­ба.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Тер­ри­то­рия Иордании рас­по­ло­же­на в се­ве­ро-западной час­ти до­кем­брий­ской Ара­вий­ской плат­фор­мы. На юго-за­па­де Иордании (в рай­оне города Ака­ба и вдоль восточного скло­на до­ли­ны Ва­ди-эль-Ара­ба) на по­верх­ность вы­хо­дят верх­не­про­те­ро­зой­ские склад­ча­то-ме­та­мор­фические ком­плек­сы и гра­ни­тои­ды Ара­вий­ско-Ну­бий­ско­го поя­са фун­да­мен­та плат­фор­мы, ко­то­рые пе­ре­кры­ты па­лео­зой­ски­ми пес­ча­ни­ка­ми и гли­ни­сты­ми слан­ца­ми. Плос­ко­вер­шин­ные го­ры на за­па­де сло­же­ны верх­не­ме­ло­вы­ми и па­лео­ге­но­вы­ми мел­ко­вод­но-мор­ски­ми, пре­имущественно кар­бо­нат­ны­ми, от­ло­же­ния­ми (из­вест­ня­ки, мел, мер­ге­ли) с го­ри­зон­та­ми крем­ней, фос­фо­ри­тов и би­ту­ми­ноз­ных слан­цев. Па­лео­ге­но­вые кар­бо­нат­ные по­ро­ды так­же ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны в восточных и северных рай­онах Иордании. В глу­бо­ких до­ли­нах временных во­до­то­ков на по­верх­ность вы­сту­па­ют бо­лее древ­ние по­ро­ды плат­фор­мен­но­го чех­ла - триа­со­вые и юр­ские пес­ча­ни­ки, до­ло­ми­ты, гипс, а так­же кон­ти­нен­таль­ные об­ло­моч­ные от­ло­же­ния ниж­не­го ме­ла. На се­ве­ре Иордании - по­кро­вы нео­ген-чет­вер­тич­ных пла­то­ба­заль­тов; в центральных рай­онах - ба­заль­то­вые по­то­ки. Впа­ди­на Эль-Гор и до­ли­на Ва­ди-эль-Ара­ба, вхо­дя­щие в Вос­точ­но-Аф­ри­кан­скую риф­то­вую сис­те­му, мар­ки­ру­ют круп­ней­ший ре­гио­наль­ный раз­лом (так называемый Ле­ван­тин­ский сдвиг); они за­пол­не­ны нео­ген-чет­вер­тич­ны­ми озёр­но-ал­лю­ви­аль­ны­ми от­ло­же­ния­ми, вме­щаю­щи­ми тол­щи со­ля­ных по­род. В северных и восточных рай­онах Иордании ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны чет­вер­тич­ные эо­ло­вые пес­ки; до­ли­ны временных во­до­то­ков за­пол­не­ны ал­лю­ви­аль­ны­ми пес­ка­ми и гра­ви­ем; в де­прес­сии Аз­рак на се­ве­ре за­ле­га­ют чет­вер­тич­ные диа­то­ми­ты, мел, гли­ны, со­ли.

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые Иордании - фос­фо­ри­ты (ме­сто­ро­ж­де­ния Эль-Ха­са, Эль-Абь­яд, Эш-Ши­дия, Эр-Ру­сай­фа Вос­точ­но-Сре­ди­зем­но­мор­ско­го фос­фо­ри­то­нос­но­го бас­сей­на), бром­со­дер­жа­щие ка­лий­ные и ка­лий­но-маг­не­зи­аль­ные со­ли (Мёрт­вое море). Промышленное зна­че­ние име­ют ме­сто­ро­ж­де­ния при­род­но­го го­рю­че­го га­за (га­зо­вое по­ле Эль-Ари­ша на край­нем се­ве­ро-вос­то­ке), неф­ти (неф­тя­ное по­ле Хам­за к вос­то­ку от Ам­мана), би­ту­ми­ноз­ных слан­цев, це­мент­ных из­вест­ня­ков (близ Ам­ма­на и в центральных рай­онах), ка­мен­ной со­ли и гип­са (в оа­зи­се Аз­рак и к вос­то­ку от Мёрт­во­го моря), квар­це­вых пес­ков, по­ле­во­го шпа­та, као­ли­на (на юго-за­па­де), бен­то­ни­та (оа­зис Аз­рак), при­род­ных стро­ительного ма­те­риа­лов (из­вест­ня­ки, мра­мо­ры, ба­заль­ты, пес­ки, гра­вий). Так­же име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния мед­ных руд, зо­ло­та, ме­ла, диа­то­ми­та, до­ло­ми­тов.

Кли­мат. Тер­ри­то­рия Иордании рас­по­ло­же­на в пре­де­лах суб­тро­пического кли­ма­тического поя­са. Кли­мат на большей части тер­ри­то­рии кон­ти­нен­таль­ный, за­суш­ли­вый, в северо-западной час­ти - сре­ди­зем­но­мор­ский, с про­хлад­ной зи­мой и су­хим жар­ким ле­том. Средние температуры са­мо­го про­хлад­но­го ме­ся­ца (ян­варь) 8-14 °C, са­мо­го жар­ко­го (ав­густ) 24-30 °C, во впа­ди­не Эль-Гор и на юге стра­ны температуры мо­гут дос­ти­гать 50 °C. Зи­мой воз­мож­ны за­мо­роз­ки; в го­рах ино­гда вы­па­да­ет снег. Не­по­сред­ст­вен­но пе­ред жар­ки­ми лет­ни­ми ме­ся­ца­ми при по­ни­жен­ном ат­мо­сфер­ном дав­ле­нии ду­ет су­хой и жар­кий ве­тер хам­син, при­во­дя­щий к зна­чит. за­пы­лён­но­сти воз­ду­ха. Ко­ли­че­ст­во осад­ков умень­ша­ет­ся с за­па­да на вос­ток и с се­ве­ра на юг от 500-600 мм в год на се­ве­ро-за­па­де до 50 мм в год и ме­нее во впа­ди­не Ва­ди-эль-Ара­ба и на вос­то­ке стра­ны. Осад­ки вы­па­да­ют пре­имущественно с но­яб­ря по ап­рель.

Внут­рен­ние во­ды. Ре­сур­сы по­верх­ност­ных вод не­зна­чи­тель­ны. Основные ре­ки: Иор­дан и его при­то­ки Эль-Яр­мук и Эз-Зар­ка. Другие ре­ки Иордании име­ют се­зон­ный или эпи­зо­дический сток. В пре­де­лах Иордании рас­по­ло­же­на восточная часть Мёрт­во­го мо­ря. Пре­имущественно для нужд ир­ри­га­ции и ком­му­наль­но-бы­то­во­го во­до­снаб­же­ния соз­дан ряд во­до­хра­ни­лищ, круп­ней­шее - на реке Эз-Зарка (80 миллионов м3).

Иордания ис­пы­ты­ва­ет су­ще­ст­вен­ный де­фи­цит вод­ных ре­сур­сов. Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 1 км3; во­до­обес­пе­чен­ность од­на из са­мых низ­ких в ми­ре: на ка­ж­до­го жи­те­ля стра­ны при­хо­дит­ся 157 м3 во­ды в год. Имею­щие­ся вод­ные ре­сур­сы пол­но­стью рас­хо­ду­ют­ся на хо­зяйственные ну­ж­ды (75% - на ну­ж­ды сельского хозяйства, 21% - на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, 4% по­треб­ля­ют промышленные пред­при­ятия). Ин­тен­сив­ное и час­то не­ра­цио­наль­ное ис­поль­зо­ва­ние ре­сур­сов под­зем­ных вод, со­став­ляю­щих около 1/2 вод­ных ре­сур­сов Иордании, при­ве­ло к их ис­то­ще­нию и сни­же­нию ка­че­ст­ва во­ды в ря­де рай­онов стра­ны.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. На большей части тер­ри­то­рии рас­про­стра­не­ны се­ро-бу­рые пус­тын­ные и при­ми­тив­ные щеб­ни­стые поч­вы. В за­со­лён­ных впа­ди­нах сфор­ми­ро­ва­лись со­лон­ча­ки, во впа­ди­не Эль-Гор - се­ро­зё­мы. Наи­бо­лее пло­до­род­ны ко­рич­не­вые поч­вы и ренд­зи­ны, раз­ви­тые в северо-западной час­ти стра­ны.

В рас­тительном по­кро­ве до­ми­ни­ру­ют пус­тын­ные сте­пи и пус­ты­ни с оби­ли­ем эфе­ме­рои­дов, зла­ков, ксе­ро­фит­ных кус­тар­ни­ков. В западной час­ти Си­рий­ской пус­ты­ни рас­тительный по­кров су­ще­ст­вен­но де­гра­ди­ро­вал вслед­ст­вие пе­ре­вы­па­са. В мес­тах вы­хо­да под­зем­ных вод встре­ча­ют­ся оази­сы, в том числе Аз­рак, от­не­сён­ный к вод­но-бо­лот­ным угодь­ям ме­ж­ду­народного зна­че­ния. Вдоль ру­сел ва­ди рас­тут ака­ции, та­ма­ри­ски, в за­со­лён­ных впа­ди­нах - га­ло­фи­ты. Для северо-западной час­ти ха­рак­тер­на сре­ди­зем­но­мор­ская рас­ти­тель­ность: су­хие раз­ре­жен­ные ду­бо­вые ле­са, на­са­ж­де­ния алепп­ской со­сны, а так­же вто­рич­ные низ­ко­дре­вес­но-кус­тар­ни­ко­вые за­рос­ли (ма­к­вис, га­ри­га).

В со­ста­ве фау­ны свыше 90 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих. Встре­ча­ют­ся ша­кал, ли­си­ца, пят­ни­стая гие­на; мно­го­чис­лен­ны гры­зу­ны; под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния на­хо­дят­ся юж­но­ара­вий­ский ле­о­пард, бар­хан­ная кош­ка, ара­вий­ская га­зель дор­кас и др. В ре­зер­ва­те Шау­ма­ри ре­ин­тро­ду­ци­ро­ван ара­вий­ский орикс. Свыше 400 ви­дов птиц, в том числе кипр­ская слав­ка, си­рий­ский ка­на­ре­еч­ный вью­рок. На тер­ри­то­рии Иордании зи­му­ют вне­сён­ные в Крас­ную кни­гу МСОП мра­мор­ный чи­рок и дро­фа-кра­сот­ка. Во впа­ди­не Эль-Гор для кор­мёж­ки и от­ды­ха ос­та­нав­ли­ва­ют­ся мно­го­численные пе­ре­лёт­ные пти­цы (около 300 ви­дов). Сре­ди пре­смы­каю­щих­ся (80 ви­дов) осо­бен­но раз­но­об­раз­ны яще­ри­цы и змеи.

В Иордании 11 на­зем­ных ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий об­щей площадью 913,3 тысяч гектаров, в том числе национальные пар­ки Ва­ди-Рам, Пет­ра, био­сфер­ный ре­зер­ват Да­на. Для ох­ра­ны эко­си­стем ко­рал­ло­вых ри­фов в заливе Ака­ба соз­дан од­но­имённый морской ре­зер­ват.

Дополнительная литература:

Abu Howayej B. Agricultural atlas of Jordan. Amman, 1973;

Bender F. Geology of the Arabian peninsula. Jordan. Wash., 1975;

Al-Eisawi D. Vegetation of Jordan. Cairo, 1996;

Алек­сее­ва Н. Н. Со­вре­мен­ные ланд­шаф­ты за­ру­беж­ной Азии. М., 2000.

Население

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Иордании со­став­ля­ют ара­бы: иор­дан­цы - 45,1%, па­ле­стин­цы - 32,7%, ирак­цы - 14,1%, си­рий­цы - 5,1%, сау­дов­ские ара­бы (бе­дуи­ны над­жди) - 0,9% и др. В Иордании жи­вут так­же вы­ход­цы с Кав­ка­за («чер­ке­сы» - 1%), дру­зы (0,3%), ар­мя­не (0,2%), цы­га­не, азер­бай­джан­цы, кур­ды, анг­ли­ча­не и др.

На­се­ле­ние стра­ны по­сле 1960 года воз­рос­ло бо­лее чем в 3 раза. Его бы­строе уве­ли­че­ние про­ис­хо­ди­ло за счёт вы­со­ко­го ес­тественного при­рос­та (3,7% в год в 1960-1970 годах; 2,3% в 1997-2000 годах) и ми­грационного при­то­ка (в начале XXI века в основном бе­жен­цы из Ира­ка; по оцен­кам, в Ираке их про­жи­ва­ет 0,7-1,7 миллионов человек).

Ро­ж­дае­мость (20,7 на 1000 жителей в 2007 году) зна­чи­тель­но пре­вы­ша­ет смерт­ность (2,7 на 1000 жителей; мла­денческая смерт­ность 16,2 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 2,6 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. В воз­рас­тной струк­ту­ре до­ля де­тей (до 15 лет) 33%, лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15-64 го­да) - 63%, лиц стар­ше 65 лет - 4%. На­се­ле­ние Иордании мо­ло­дое, средний воз­раст 23,5 го­да. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 78,6 го­да (муж­чи­ны - 76,0, жен­щи­ны - 81,2). В среднем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 110 муж­чин. Средняя плот­ность населения 66,2человека/км2 (2008 год). Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­на северо-западная часть стра­ны, где рас­по­ло­же­на большая часть круп­ных го­ро­дов (в них и при­ле­гаю­щих рай­онах скон­цен­три­ро­ва­но около 90% населения Иордании). Все­го в го­ро­дах про­жи­ва­ет 79% населения стра­ны (2005 год). Круп­ней­шие го­ро­да (тысяч человек, 2008 году): Ам­ман (1135,7), Эз-Зар­ка (447,9), Ир­бид (292,0; в аг­ло­ме­ра­ции 774,2), Эр-Ру­сай­фа (291,7), Ва­ди-эс-Сир (151,9). Ха­рак­те­рен ми­грационный при­ток населения (6,11 на 1000 жителей в 2007 году). Зна­чительное чис­ло иор­дан­ских тру­до­вых ми­гран­тов (свыше 2 миллионов человек, оцен­ка) ра­бо­та­ют за гра­ни­цей, в основном в Сау­дов­ской Ара­вии, стра­нах Пер­сид­ско­го за­ли­ва.

Все­го в эко­но­ми­ке Иордании за­ня­то около 1,5 миллионов человек (39,5% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го населения стра­ны, 2006 год), из них в сфе­ре ус­луг - 82,5% (2001 год), промышленности - 12,5%, сельском хозяйстве - 5%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы - свыше 15% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го населения (официальные дан­ные; по оцен­кам - около 30%; 2006 год). Около 15% населения жи­вёт за чер­той бед­но­сти.

Религия

По официальным дан­ным (2001 год), около 92% на­се­ле­ния Иордании - му­суль­ма­не, около 6% - хри­стиа­не.

Со­глас­но Кон­сти­ту­ции Иордании (1952 год; глава 1, статья 2), ис­лам яв­ля­ет­ся государственной ре­ли­ги­ей стра­ны. По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во му­суль­ман ис­по­ве­ду­ют сун­низм ша­фи­ит­ско­го тол­ка; около 1,5% му­суль­ман - шии­ты-има­ми­ты. Име­ют­ся не­мно­го­численные об­щи­ны дру­зов.

Хри­сти­ан­ское на­се­ле­ние со­сре­до­то­че­но пре­имущественно в го­ро­дах (Ам­ман, Ма­да­ба и др.; оно зна­чи­тель­но так­же в Эль-Ка­ра­ке, Эс-Сал­те); хри­стиа­не ком­пакт­но рас­се­ле­ны и в не­ко­то­рых сель­ских об­лас­тях. На тер­ри­то­рии Иордании дей­ст­ву­ют: Пат­ри­ар­шая епи­тро­пия в Ам­ма­не и Пат­ри­ар­шая епи­тро­пия в Ир­би­де Ие­ру­са­лим­ской пра­во­слав­ной церк­ви, при­хо­ды ми­тро­по­лит­ст­ва Ие­ру­са­лим и Иор­да­ния в юрис­дик­ции Сирийского пат­ри­ар­ха Ан­ти­охии и все­го Вос­то­ка Си­ро-яко­вит­ской церк­ви, при­хо­ды епи­скоп­ст­ва Ам­ман в юрис­дик­ции пат­ри­ар­ха Ие­ру­са­лим­ско­го Ар­мян­ской апо­столь­ской церк­ви, при­хо­ды Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, не­мно­го­численные хри­сти­ан­ские об­щи­ны в юрис­дик­ции Копт­ской и Эфи­опской церк­вей. Име­ют­ся не­мно­го­численные об­щи­ны различных про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций.

Важ­ный хри­сти­ан­ский и му­сульманский ре­лигиозный центр Иордании - город Эс-Салт, в ок­ре­ст­но­стях ко­то­ро­го рас­по­ло­же­ны мес­та, свя­зан­ные с дея­тель­но­стью вет­хо­за­вет­но­го про­ро­ка Осии, а так­же Ио­фо­ра, ма­ди­ам­ско­го свя­щен­ни­ка, тес­тя Мои­сея.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Иор­да­ния в древ­но­сти. Древ­ней­шие сле­ды че­ло­ве­чес­кой дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Иордании из­вест­ны с па­лео­ли­та (в Паль­мир­ском оа­зи­се изу­ча­лись па­мят­ни­ки, от­но­ся­щие­ся к Аше­лю). Ме­зо­лит пред­став­лен на­ту­фий­ской куль­ту­рой; «до­ке­ра­ми­чес­кий» нео­лит бли­зок куль­ту­ре со­от­вет­ст­вую­щих сло­ёв Иери­хо­на , «ке­ра­ми­чес­кий» - при­над­ле­жит яр­мук­ской куль­ту­ре (Бей­да, Айн-Гха­сал и др.). В энео­ли­те из­вест­на куль­ту­ра Гхас­сул.

На­се­ле­ние, про­жи­вав­шее в брон­зо­вом ве­ке на тер­ри­то­рии современной Иордании, свя­зы­ва­ют с пле­ме­на­ми ха­на­ане­ев; в За­иор­да­нье ко­че­ва­ли се­мит­ские ско­то­водческие пле­ме­на. В XV-XIII веках до нашей эры тер­ри­то­рия Иордании вхо­ди­ла в зо­ну экс­пан­сии египетских фа­рао­нов XVIII и XIX ди­на­стий, мест­ное на­се­ле­ние бы­ло об­ло­же­но на­ло­га­ми, но не­ко­то­рые го­ро­да-го­су­дар­ст­ва со­хра­ня­ли ав­то­но­мию. В Биб­лии упо­ми­на­ют­ся ле­жа­щие к вос­то­ку от реки Иор­дан цар­ст­ва Ги­ле­ад (се­вер современной Иордании), Мо­ав (центральная Иордания), Ам­мон и Эдом, рас­по­ло­жен­ные к югу от них. Царь еврейского цар­ст­ва Да­вид раз­гро­мил Мо­ав и Эдом. В IX - начале VIII веков до нашей эры восточную часть современной Иордании за­хва­ти­ли ас­си­рий­цы; не­смот­ря на вос­ста­ния про­тив ас­сирийского вла­ды­че­ст­ва, при Тиг­лат­па­ла­са­ре III часть современной Иордании бы­ла вновь за­воё­ва­на и вы­де­ле­на в про­вин­цию. В начале VI века тер­ри­то­рия современной Иордании бы­ла за­хва­че­на Но­во­ва­ви­лон­ским цар­ст­вом, в 538 году - пер­са­ми. В этот пе­ри­од в ре­гио­не ук­ре­пи­лись по­зи­ции на­ба­те­ев, ко­то­рые пер­во­на­чаль­но про­жи­ва­ли к югу и вос­то­ку от Эдо­ма, но в VI веке на­ча­ли вы­тес­нять эдо­ми­тян в южную Па­ле­сти­ну. В 332 году зем­ли по бе­ре­гам реки Иор­дан бы­ли за­воё­ва­ны Алек­сан­дром Ма­ке­дон­ским . В IV-I веках тер­ри­то­рия Иордании ос­па­ри­ва­лась сирийскими Се­лев­ки­да­ми и египетскими Пто­ле­мея­ми. Хо­тя Заи­ор­да­нье пе­ре­хо­ди­ло от од­них за­вое­ва­те­лей к дру­гим, в эл­лини­стическую эпо­ху здесь строи­лись но­вые го­ро­да и раз­ви­ва­лась тор­гов­ля. Про­ти­во­стоя­ние Се­лев­ки­дов и Пто­ле­ме­ев, а так­же борь­ба Се­лев­ки­дов и Мак­ка­ве­ев за северную часть современной Иордании по­зво­ли­ли на­ба­те­ям рас­ши­рить свой аре­ал про­жи­ва­ния в северном на­прав­ле­нии. В конце III - начале II веков Заи­ор­да­нье ока­за­лось под вла­стью На­ба­тей­ско­го цар­ст­ва.

В 64-63 годах до нашей эры в пре­де­лы На­ба­тей­ско­го цар­ст­ва вторг­лись римские вой­ска под ко­мандованием Гнея Пом­пея, ко­то­рый уч­ре­дил со­юз 10 древнегреческих го­ро­дов (Де­ка­по­лис). Пер­во­на­чаль­но рим­ля­не со­хра­ня­ли На­ба­тею в ка­че­ст­ве бу­фер­но­го государства, вы­пла­чи­вав­ше­го им­пер­ские по­да­ти и за­щи­щав­ше­го вла­де­ния Ри­ма от ко­че­вых пле­мён Заи­ор­да­нья. К это­му вре­ме­ни от­но­сит­ся расц­вет Пет­ры - главного го­ро­да на­ба­те­ев, рас­по­ло­жен­но­го на тер­ри­то­рии Иордании. В 106 году нашей эры при императоре Трая­не На­ба­тея во­шла в со­став Римской им­пе­рии . С по­дав­ле­ни­ем вос­ста­ния про­тив римского вла­ды­че­ст­ва Бар-Кох­бы (132-135 года) вся тер­ри­то­рия Иордании бы­ла окон­ча­тель­но под­чи­не­на Ри­мом.

По­сле рас­па­да Римской им­пе­рии (конец IV века) Заи­ор­да­нье ос­та­ва­лось в со­ста­ве Ви­зан­тии . Ира­но-ви­зантийские вой­ны за­мет­но ос­ла­би­ли власть Кон­стан­ти­но­по­ля в Восточном Сре­ди­зем­но­мо­рье, став­шем те­ат­ром во­енных дей­ст­вий. Хо­тя в 627-628 годах ви­зантийский император Ирак­лий I на­нёс по­ра­же­ние пер­сам, Ви­зан­тия, ос­лаб­лен­ная дли­тель­ным про­ти­во­стоя­ни­ем, не смог­ла удер­жать свои ближ­не­во­сточ­ные про­вин­ции (в том числе Па­ле­сти­ну и Заи­ор­да­нье).

Иор­да­ния в VII-XIX веках. В 630-х годах тер­ри­то­рия современной Иордании бы­ла за­воё­ва­на ара­ба­ми (смотри Араб­ские за­вое­ва­ния ) и во­шла в со­став Ха­ли­фа­та как часть области Боль­шая Си­рия (араб. - аш-Шам). При ха­ли­фе Ома­ре ибн аль-Хат­та­бе сель­ское и городское на­се­ле­ние бы­ло об­ло­же­но де­неж­ны­ми и на­ту­раль­ны­ми по­да­тя­ми. По­сте­пен­но в этом ре­гио­не ста­ли рас­про­стра­нять­ся ис­лам и арабский язык. При Омей­я­дах, обос­но­вав­ших­ся в Да­ма­ске, пус­ты­ни Заи­ор­да­нья слу­жи­ли ха­ли­фам охот­ничь­и­ми угодь­я­ми. По­сле при­хо­да к вла­сти Аб­ба­си­дов (750 год) и пе­ре­но­са их сто­ли­цы в Ба­гдад тер­ри­то­рия южной Па­ле­сти­ны и Заи­ор­да­нья ста­ла от­да­лён­ной и ма­ло­зна­чи­мой для ха­ли­фов ча­стью их государства. С рас­па­дом Ха­ли­фа­та в рай­оне реки Иор­дан уси­ли­лось во­енно-по­ли­тическое влия­ние Егип­та, на­хо­див­ше­го­ся во 2-й половине IX века под управ­ле­ни­ем Ту­лу­ни­дов и Их­ши­ди­дов (с 969 года - Фа­ти­ми­дов). По­сле то­го как в конце XI века кре­сто­нос­цы вы­тес­ни­ли из Па­ле­сти­ны Фа­ти­ми­дов, Ие­ру­са­лим­ское ко­ро­лев­ст­во рас­про­стра­ни­ло свою власть к вос­то­ку от реки Иор­дан; здесь бы­ло соз­да­но отдельное кня­же­ст­во с цен­тром в Эль-Ка­ра­ке. В 1180-х годах кре­сто­нос­цы бы­ли из­гна­ны из Па­ле­сти­ны и Заи­ор­данья Са­лах ад-Ди­ном. В середине XIII - начале XVI веков эти рай­оны на­хо­ди­лись под вла­стью Мам­люк­ско­го сул­та­на­та .

С начала XVI века до 1918 года тер­ри­то­рия современной Иордании вхо­ди­ла в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии как часть Да­мас­ско­го эя­ле­та (ви­лай­е­та). В XIX веке, по ме­ре ос­лаб­ле­ния по­зи­ций им­пе­рии на Бал­ка­нах, ос­ман­ское пра­ви­тель­ст­во в хо­де пре­об­ра­зо­ва­ний Тан­зи­ма­та ук­ре­п­ля­ло свою власть над арабскими вла­де­ния­ми. С середины XIX века в рай­онах, при­ле­гаю­щих к реке Иор­дан, бы­ли соз­да­ны по­ли­ция и бю­ро­кра­тический ап­па­рат для кон­тро­ля над ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов и сбо­ром на­ло­гов. Во 2-й половине XIX века ос­ман­ские вла­сти не­од­но­крат­но пе­ре­се­ля­ли в южные рай­оны Боль­шой Си­рии (в том числе на бе­ре­га реки Иор­дан) му­суль­ман-им­ми­гран­тов с Северного Кав­ка­за (му­хад­жи­ров), пе­ре­брав­ших­ся в хо­де Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов на тер­ри­то­рию Ос­ман­ской им­пе­рии; на Ближ­нем Вос­то­ке их со­би­ра­тель­но име­но­ва­ли «чер­ке­са­ми» (араб. - джа­ра­ки­са). В конце XIX - начале XX веков по­се­лен­цы, пе­ред ко­то­ры­ми тур­ки ста­ви­ли за­да­чу обес­пе­чить за­щи­ту пу­тей со­об­ще­ния с Ара­ви­ей, ос­но­ва­ли мно­го но­вых на­се­лён­ных пунк­тов. Раз­ви­ва­лась до­рож­ная сеть: в начале XX века при германском со­дей­ст­вии бы­ла по­строе­на Хид­жаз­ская железная дорога, свя­зав­шая Да­маск с Ме­ди­ной; часть её про­шла по тер­ри­то­рии современной Иор­да­нии.

Эми­рат Тран­си­ор­да­ния. В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны Ха­ши­ми­ты, воз­во­див­шие свою ро­до­слов­ную к про­ро­ку Му­хам­ме­ду и пра­вив­шие в Мек­ке, воз­глави­ли Хид­жаз­ское вос­ста­ние 1916-1918 годов с це­лью про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­го арабского ко­ро­лев­ст­ва. В сентябре 1918 года зем­ли по бе­ре­гам Иор­да­на бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны от турецких войск арабскими пов­станческими от­ря­да­ми, вое­вав­ши­ми на сто­ро­не Ан­тан­ты. Заи­ор­да­нье (на­ря­ду с тер­ри­то­ри­ей современной Си­рии) пе­ре­шло под кон­троль арабского пра­ви­тель­ст­ва в Да­ма­ске во гла­ве с ха­ши­мит­ским эми­ром Фей­са­лом (смотри Фей­сал I). Од­на­ко на кон­фе­рен­ции в Сан-Ре­мо (апрель1920 года) Заи­ор­да­нье бы­ло вклю­че­но в со­став британского ман­да­та на Па­ле­сти­ну, то­гда как Си­рия объ­яв­ле­на ман­дат­ной тер­ри­то­ри­ей Фран­ции. По­сле из­гна­ния Фей­са­ла из Си­рии французскими вой­ска­ми (июль 1920 года) британская ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция на Ка­ир­ской кон­фе­рен­ции (1921 год) вы­де­ли­ла часть тер­ри­то­рии к вос­то­ку от реки Иор­дан в отдельную административную еди­ни­цу - эми­рат Тран­си­ор­да­ния со сто­ли­цей в Ам­ма­не (название «Тран­си­ор­да­ния» впер­вые было упот­реб­ле­но в Сайк­са - Пи­ко со­гла­ше­нии 1916 года). Тран­си­ор­дан­ский эми­рат воз­гла­вил брат Фей­са­ла эмир Аб­дал­лах ибн Ху­сейн. Под ко­ман­до­ва­ни­ем британских офи­це­ров в 1921 году бы­ла соз­да­на ар­мия Тран­си­ор­да­нии - Араб­ский ле­ги­он. В сентябре 1922 года Ли­га На­ций по на­стоя­нию Ве­ли­ко­бри­та­нии ис­клю­чи­ла Тран­си­ор­да­нию из британского ман­да­та на Па­ле­сти­ну, а 25 мая 1923 года Ве­ли­ко­бри­та­ния фор­маль­но при­зна­ла не­за­ви­си­мость Тран­си­ор­да­нии, од­на­ко пра­ви­тель­ст­во пос­лед­ней долж­но бы­ло ко­ор­ди­ни­ро­вать свою дея­тель­ность с наз­на­чае­мым Лон­до­ном ко­мис­са­ром. Со­глас­но за­клю­чён­но­му ме­ж­ду Лон­до­ном и Ам­ма­ном до­го­во­ру 1928 года (смотри в статье Анг­ло-тран­си­ор­дан­ские до­го­во­ры), Ве­ли­ко­бри­та­ния обес­пе­чи­ла свой кон­троль над внеш­ней по­ли­ти­кой, фи­нан­са­ми и воо­ружёнными си­ла­ми эми­ра­та. Власть ди­на­стии Ха­ши­ми­тов бы­ла за­кре­п­ле­на Кон­сти­ту­ци­ей (Ор­га­ническим за­ко­ном) 1928 года.

Гра­ни­цы Тран­си­ор­да­нии ус­та­нав­ли­ва­лись анг­ли­ча­на­ми в 1921-1925 годах без учё­та при­род­но-ис­то­рических, эт­но­куль­тур­ных и эко­но­мических фак­то­ров. Соз­да­ние эми­ра­та пре­сле­до­ва­ло главным образом по­ли­тические и во­енно-стра­те­гические це­ли - замк­нуть «мост» из за­ви­си­мых от Ве­ли­ко­бри­та­нии арабских стран от Пер­сид­ско­го залива до Крас­но­го моря, ук­ре­пить свя­зи с ди­на­сти­ей Ха­ши­ми­тов (Фей­са­лу в августе 1921 года был пре­дос­тав­лен трон под­ман­дат­но­го Ве­ли­ко­бри­та­нии Ко­ро­лев­ст­ва Ирак), вос­пре­пят­ст­во­вать рас­про­стра­не­нию французского влия­ния из Си­рии, ог­ра­ни­чить про­дви­же­ние на се­вер ара­вий­ских Сау­ди­дов и не до­пус­тить рас­ши­ре­ния еврейского национального оча­га в Па­ле­сти­не к вос­то­ку от реки Иор­дан.

В пе­ри­од ме­ж­ду Первой и Второй ми­ро­вы­ми вой­на­ми Ве­ли­ко­бри­та­ния все­мер­но спо­соб­ст­во­ва­ла раз­ви­тию во­енной ин­фра­струк­ту­ры на тер­ри­то­рии эми­ра­та (стра­те­гическая до­ро­ги, в том числе про­хо­див­шее че­рез Тран­с­и­ор­да­нию шос­се Ба­гдад - Хай­фа, авиа­ба­зы в Ам­ма­не и Эль-Маф­ра­ке). В 1932-1934 годах британская «Irak Petroleum Company» про­ло­жи­ла неф­те­про­вод Кир­кук - Хай­фа че­рез зем­ли Па­ле­сти­ны и Транс­иорда­нии. Са­мо же тран­си­ор­дан­ское об­щест­во ос­та­ва­лось в зна­чительной сво­ей час­ти пат­ри­ар­халь­ным и ор­га­ни­зо­вы­ва­лось по ро­до-пле­мен­но­му прин­ци­пу. В 1920-1930-х годах толь­ко в северной час­ти Заи­ор­да­нья в 12 ма­лых го­ро­дах и ме­нее чем в 200 де­рев­нях про­жи­ва­ло осед­лое на­се­ле­ние. Промышленность и пред­при­ни­ма­тель­ст­во бы­ли раз­ви­ты сла­бо. Другие рай­оны эми­ра­та бы­ли за­се­ле­ны главным образом ко­че­вы­ми пле­ме­на­ми. К концу 1930-х годов об­щая чис­лен­ность на­се­ле­ния эми­ра­та не пре­вы­ша­ла 300 тысяч человек, из ко­то­рых «чер­ке­сы» со­став­ля­ли около 20 тысяч.

В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны Ве­ли­ко­бри­та­ния ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ла Арабский ле­ги­он в ка­че­ст­ве вспо­мо­гательной во­енной си­лы на Ближ­нем и Среднем Вос­то­ке. Тран­си­ор­дан­ские час­ти не­сли ох­ра­ну ком­му­ни­ка­ций и во­енных объ­ек­тов в Егип­те, Па­ле­сти­не и осо­бен­но в Ира­ке, где вес­ной 1941 года они уча­ст­во­ва­ли в по­дав­ле­нии вос­ста­ния Р.А. аль-Гай­ла­ни. Конъ­юнк­ту­ра во­енного вре­ме­ни нес­коль­ко ожи­ви­ла эко­но­мическую жизнь Тран­си­ор­да­нии. В свя­зи с пре­бы­ва­ни­ем на Ближ­нем и Среднем Вос­то­ке зна­чительных во­ин­ских кон­тин­ген­тов со­юз­ни­ков уси­лил­ся спрос на сельскохозяйственную про­дук­цию эми­ра­та.

Иор­дан­ское Ха­ши­мит­ское ко­ро­лев­ст­во во 2-й половине XX - начале XXI веков. В по­сле­во­ен­ные го­ды окон­ча­тель­но офор­мил­ся ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вой ста­тус Транс­иор­да­нии. 22 марта 1946 года был за­клю­чён но­вый анг­ло-тран­си­ор­дан­ский до­го­вор, по ко­то­ро­му Ве­ли­ко­бри­та­ния при­зна­ла Транс­иор­да­нию пол­но­стью не­за­ви­си­мым государством. 25 мая 1946 года За­ко­но­дательное со­б­ра­ние в Ам­ма­не про­воз­гла­си­ло эми­рат Тран­си­ор­да­ния Иор­дан­ским Ха­ши­мит­ским ко­ро­лев­ст­вом, а эмир Аб­дал­лах стал име­но­вать­ся ко­ро­лём (хо­тя в ме­ж­ду­народной ди­пло­ма­тической прак­ти­ке название «Тран­си­ор­да­ния» при­ме­ня­лось до 1949 года). 1 февраля 1947 года об­на­ро­до­ва­на но­вая Кон­сти­ту­ция Иордании, под­твер­див­шая силь­ную власть ко­ро­ля и ог­ра­ниченные пол­но­мо­чия пар­ла­мен­та. Од­на­ко на де­ле стра­на всё ещё в зна­чительной сте­пе­ни управ­ля­лась британскими гражданскими и во­енными со­вет­ни­ка­ми, а пра­ви­тель­ст­во Аб­дал­ла­ха в со­от­вет­ст­вии с до­го­во­ром 1946 года бы­ло обя­за­но по во­про­сам внеш­ней по­ли­ти­ки кон­суль­ти­ро­вать­ся с Лон­до­ном. Ком­пе­тен­ция ко­ро­лев­ской вла­сти бы­ла рас­ши­ре­на Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей по­сле за­клю­че­ния 15 марта 1948 года но­во­го анг­ло-транс­иор­дан­ско­го до­го­во­ра.

С ук­ре­п­ле­ни­ем не­за­ви­си­мо­сти стра­ны Аб­дал­лах, вы­на­ши­вав­ший пла­ны вос­соз­да­ния под сво­ей эги­дой Ве­ли­кой Си­рии, всё бо­лее стре­мил­ся ов­ла­деть со­сед­ни­ми арабскими тер­ри­то­рия­ми. С этой це­лью он про­во­дил ак­тив­ную ре­гио­наль­ную по­ли­ти­ку - в мар­те 1945 года Тран­си­ор­да­ния вы­сту­пи­ла од­ним из уч­ре­ди­те­лей Ли­ги араб­ских го­су­дарств (ЛАГ). Ам­би­ции Аб­дал­ла­ха по­лу­чи­ли под­кре­п­ле­ние по­сле при­ня­тия в но­ябре 1947 года Ге­не­раль­ной Ас­самб­ле­ей ООН ре­зо­лю­ции № 181 (II), в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой дей­ст­вие британского ман­да­та на Па­ле­сти­ну бы­ло пре­кра­ще­но, а на её тер­ри­то­рии соз­да­ва­лись два государства - ев­рей­ское и араб­ское. Иордания при­ня­ла ак­тив­ное уча­стие в ара­бо-из­ра­иль­ской вой­не 1948-1949 годов (смотри Ара­бо-из­ра­иль­ские вой­ны); Аб­дал­лах счи­тал­ся глав­но­ко­мандандующим все­ми арабскими вой­ска­ми, всту­пив­ши­ми в Па­ле­сти­ну. Ус­пеш­ные дей­ст­вия Арабского ле­гио­на по­зво­ли­ли Аб­дал­ла­ху к мо­мен­ту за­клю­че­ния иор­да­но-из­ра­иль­ско­го пе­ре­ми­рия на острове Ро­дос (3 апреля 1949 года) взять под свой кон­троль центральные рай­оны Па­ле­сти­ны с восточной ча­стью Ие­ру­са­ли­ма и го­ро­да­ми Виф­ле­ем (Бейт-Лахм), Ра­мал­лах, Ие­ри­хон (Ари­ха), Хев­рон (Эль-Ха­лиль), На­блус, Джа­нин (впо­след­ст­вии этот ре­ги­он стал име­но­вать­ся «За­пад­ный бе­рег реки Иор­дан» - в от­ли­чие от Восточного бе­ре­га, то есть соб­ст­вен­но Иордании). В 1949 году название стра­ны «Иор­дан­ское Ха­ши­мит­ское ко­ро­лев­ст­во» бы­ло вве­де­но в официальную ди­пло­ма­тическую прак­ти­ку. Этот шаг был при­зван под­кре­пить пре­тен­зии Аб­дал­ла­ха на зем­ли по обо­им бе­ре­гам реки Иор­дан.

Курс Аб­дал­ла­ха на при­сое­ди­не­ние Западного бе­ре­га при­вёл к ухуд­ше­нию от­но­ше­ний Иордании с арабским ми­ром. ЛАГ со­гла­ша­лась лишь на опе­ку Иорданией Западного бе­ре­га до уре­гу­ли­ро­ва­ния па­ле­стин­ской про­бле­мы. Не по­лу­чив одоб­ре­ния сво­их дей­ст­вий со сто­ро­ны арабских го­су­дарств и ООН, Аб­дал­лах тем не ме­нее смог вну­шить зна­чительной час­ти па­ле­стин­ской ро­до­вой зна­ти, круп­ных тор­гов­цев, зем­ле­вла­дель­цев и пред­при­ни­ма­те­лей мысль о не­об­хо­димо­сти иор­дан­ской вла­сти на Западном бе­ре­гу для за­щи­ты па­ле­стин­ских национальных ин­те­ре­сов. 11 апреля 1950 года в Иордании со­стоя­лись пар­ла­мент­ские вы­бо­ры с уча­сти­ем жи­те­лей Западного бе­ре­га (по­ло­ви­на мест в За­ко­но­дательном со­б­ра­нии бы­ла за­ре­зер­ви­ро­ва­на за ни­ми). 24 апреля 1950 года но­вый пар­ла­мент Иордании при­нял ре­ше­ние о при­сое­ди­не­нии Западного бе­ре­га к Иордании, сде­лав ого­вор­ку, что при­сое­ди­не­ние «яв­ля­ет­ся вре­мен­ным и не бу­дет вли­ять на окон­ча­тель­ный ста­тус Араб­ской Па­ле­сти­ны». Тем са­мым па­ле­стин­цы, по­сто­ян­но про­жи­вав­шие на Западном бе­ре­гу, бы­ли при­рав­не­ны к иор­дан­цам и по­лу­чи­ли иор­дан­ское под­дан­ст­во.

Объ­е­ди­не­ние зна­чительной час­ти Па­ле­сти­ны и соб­ст­вен­но Иордании в со­ста­ве Иор­дан­ско­го Ха­ши­мит­ско­го ко­ро­лев­ст­ва при­ве­ло к серь­ёз­ным де­мо­гра­фическим, со­ци­аль­но-эко­но­мическим и по­ли­тическим из­ме­не­ни­ям в стра­не. Ес­ли на­се­ле­ние Тран­си­ор­да­нии в 1948 году не пре­вы­ша­ло 400 тысяч человек, то те­перь к ним при­сое­ди­ни­лось свыше 400 тысяч жителей Западного бе­ре­га и несколько со­тен ты­сяч па­ле­стин­ских бе­жен­цев из Из­раи­ля; чис­лен­ность на­се­ле­ния Иордании в ито­ге со­ста­ви­ла 1350 тысяч человек (1949 году). К тра­диционно зем­ле­дель­че­ско-ско­то­водческому Заи­ор­да­нью бы­ли при­сое­ди­не­ны об­лас­ти с раз­ви­тым сельскохозяйственным и ре­мес­лен­но-промышленным про­изводством. Эко­но­ми­ка соб­ст­вен­но Заи­ор­да­нья ока­за­лась не спо­соб­ной обес­пе­чить ра­бо­чи­ми мес­та­ми па­ле­стин­ских бе­жен­цев, пе­ре­брав­ших­ся на Восточный бе­рег. Эко­но­мические труд­но­сти до­пол­ня­лись за­ви­си­мо­стью от иностранной по­мо­щи, рос­том де­фи­ци­та внеш­не­тор­го­во­го ба­лан­са, бюд­жет­ным де­фи­ци­том.

По­ли­тическое по­ло­же­ние в Иордании ос­лож­ня­лось так­же тем, что в от­ли­чие от тра­ди­цио­на­ли­ст­ски на­стро­ен­ных кре­сть­ян-фел­ла­хов и ко­чев­ни­ков Заи­ор­да­нья на­се­ле­ние Западного бе­ре­га в основном со­стоя­ло из ра­бо­чих и ре­мес­лен­ни­ков, мел­ких и средних пред­при­ни­ма­те­лей, имею­щих опыт за­щи­ты сво­их эко­но­мических, национальных и по­ли­тических прав (осо­бен­но бе­жен­цы из Из­раи­ля и ок­ку­пи­ро­ван­ных им тер­ри­то­рий). Мо­нар­хический ре­жим, тес­но свя­зан­ный с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, стре­мив­ший­ся из­бе­жать даль­ней­шей кон­фрон­та­ции с Из­раи­лем, ог­ра­ни­чив­ший по­ли­тическую и проф­со­юз­ную дея­тель­ность, вы­зы­вал не­до­воль­ст­во у но­вых под­дан­ных. Иор­дан­ский пар­ла­мент в мае 1951 года от­кло­нил про­ект бюд­же­та и был рас­пу­щен ко­ро­лём. В об­ста­нов­ке на­рас­тав­шей со­ци­аль­но-по­ли­тической на­пря­жён­но­сти 20 июля 1951 года Аб­дал­лах был убит близ ме­че­ти Аль-Ак­са в Ие­ру­са­ли­ме бое­ви­ком па­ле­стин­ской на­цио­на­ли­стической организации «аль-Джи­хад аль-му­кад­дас» («Свя­щен­ная вой­на»).

В сентябре 1951 года на иор­дан­ский пре­стол взо­шёл сын Аб­дал­ла­ха Та­лал. Но­вый мо­нарх пред­при­нял ша­ги по де­мо­кра­ти­за­ции об­щественно-по­ли­тической жиз­ни в стра­не. 8 января 1952 года он ввёл в дей­ст­вие но­вую Кон­сти­ту­цию (при­ня­та обеи­ми па­ла­та­ми Национального со­бра­ния 1 января 1952 года), ус­та­но­вив­шую прин­цип от­вет­ст­вен­но­сти пра­ви­тель­ст­ва пе­ред пар­ла­мен­том. 11 августа 1952 года Та­лал был объ­яв­лен пар­ла­мен­том не спо­соб­ным к уп­рав­ле­нию стра­ной по со­стоя­нию здо­ро­вья, по­сле че­го он пе­ре­дал власть сво­ему сы­ну Ху­сей­ну бен Та­ла­лу. По­след­ний всту­пил на пре­стол 2 мая 1953 года по дос­ти­же­нии со­вер­шен­но­ле­тия; до это­го Иорданией управ­лял ре­гент­ский со­вет.

На про­тя­же­нии 1950-1960-х годов Ху­сейн бен Та­лал до­би­вал­ся ук­ре­п­ле­ния по­зи­ций ко­ро­лев­ской вла­сти и обес­пе­че­ния ста­биль­но­го кон­тро­ля Иордании над Западным бе­регом. В 1954 году пра­ви­тель­ст­во Иордании при­зна­ло пра­во под­дан­ных ко­ро­лев­ст­ва соз­да­вать по­ли­тические пар­тии. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в октябре 1956 года по­бе­ду одер­жа­ла ло­яль­ная ко­ро­лю оп­по­зи­ция (Национално-со­циа­ли­стическая пар­тия и др.), бы­ло сфор­ми­ро­ва­но пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с С. На­бул­си. Под дав­ле­ни­ем па­ле­стин­цев Ху­сейн бен Та­лал был вы­ну­ж­ден от­ка­зать­ся от пла­на при­сое­ди­не­ния Иордании к Ба­гдад­ско­му пак­ту 1955 года . В мар­те 1956 года он от­стра­нил британского генерала Дж.Б. Глаб­ба от ко­ман­до­ва­ния Арабским ле­гио­ном, а так­же рас­торг анг­ло-иор­дан­ский до­го­вор 1948 года. По­сле Су­эц­ко­го кри­зи­са 1956 года, в хо­де ко­то­ро­го Ве­ли­ко­бри­та­ния вы­сту­па­ла с ан­ти­араб­ских и про­из­ра­иль­ских по­зи­ций, ко­ро­лев­ский двор на­чал ук­ре­п­лять свя­зи с США, в то вре­мя как С. На­бул­си до­би­вал­ся улуч­ше­ния от­но­ше­ний с Егип­том и СССР. Раз­но­гла­сия по клю­че­вым во­про­сам внутренней и внеш­ней по­ли­ти­ки при­ве­ли к по­ли­тическому кри­зи­су. Вес­ной 1957 года офи­це­ры Национальной гвар­дии (пре­имущественно вы­ход­цы с Западного бе­ре­га) пред­при­ня­ли по­пыт­ку государственного пе­ре­во­ро­та. В от­вет ко­роль, опи­ра­ясь на пре­дан­ные ему бе­ду­ин­ские кон­тин­ген­ты Восточного бе­ре­га, ввёл в Иордании чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние. В апреле 1957 года он сме­стил пра­ви­тель­ст­во С. На­бул­си, рас­пус­тил пар­ла­мент и за­пре­тил дея­тель­ность по­ли­тических пар­тий, а так­же при­нял ре­прес­сив­ные ме­ры про­тив па­ле­стин­ских на­цио­на­ли­стов. Од­на­ко уже в начале 1960-х годов Ху­сейн бен Та­лал смяг­чил ре­жим: в декабре 1962 года бы­ли про­ве­де­ны пар­ла­мент­ские вы­бо­ры, вновь раз­ре­ше­на дея­тель­ность пар­тий, в апреле 1965 года при­нят за­кон об ам­ни­стии по­ли­тических за­клю­чён­ных и вос­ста­нов­ле­нии в гражданских пра­вах по­ли­тических эмиг­ран­тов.

По­ли­тическая ста­би­ли­за­ция ха­ши­мит­ской вла­сти со­про­во­ж­да­лась эко­но­мическими ус­пе­ха­ми. Стре­мясь ос­во­бо­дить­ся от иностранной фи­нан­со­вой за­ви­си­мо­сти (де­фи­цит иор­дан­ско­го бюд­же­та в зна­чительной сте­пе­ни по­кры­вал­ся за счёт британской и американской фи­нан­со­вой по­мо­щи, а так­же зай­мов МВФ и МБРР; в 1958-1965 годах в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния Иордания бы­ла круп­ней­шим в ми­ре по­лу­ча­те­лем американской эко­но­мической по­мо­щи), пра­ви­тель­ст­во Иордании в 1962 году раз­ра­бо­та­ло и при­сту­пи­ло к реа­ли­за­ции 7-лет­не­го пла­на раз­ви­тия эко­но­ми­ки (1964-1970 годы). Ак­тив­но раз­ви­ва­лось сельское хозяйство (осо­бен­но оро­шае­мое зем­ле­де­лие в до­ли­не реки Иор­дан), воз­рос­ла чис­лен­ность городского и осед­ло­го сель­ско­го на­се­ле­ния. Главную роль в обес­пе­че­нии эко­но­мического подъ­ё­ма (в 1960-1967 годах эко­но­мический рост со­став­лял в сред­нем 9% в год) сыг­ра­ли гор­но­до­бы­ваю­щая промышленность (фос­фо­ри­ты, по­таш, ми­неральные со­ли) и сфе­ра ус­луг (главным образом ту­ризм), а так­же соз­дан­ная в начале 1960-х годов с при­вле­че­ни­ем арабских ин­ве­сто­ров лёг­кая промышленность.

На внеш­не­по­ли­тической аре­не в 1950-1960-х годах Иордания вы­сту­па­ла с уме­рен­ных про­за­пад­ных по­зи­ций, дек­ла­ри­руя по­ли­ти­ку не­при­сое­ди­не­ния к во­енно-по­ли­тическим бло­кам. В ООН Иордания бы­ла при­ня­та толь­ко в декабре 1955 года, что объ­яс­ня­лось со­хра­няв­шей­ся за­ви­си­мо­стью её внеш­ней по­ли­ти­ки от Ве­ли­ко­бри­та­нии и не­од­но­знач­ной ре­ак­ци­ей ми­ро­во­го со­об­ще­ст­ва на при­сое­ди­не­ние Иорданией Западного бе­ре­га. От­но­ше­ния Иордании с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, нес­коль­ко ос­лож­нив­шие­ся в ре­зуль­та­те Су­эц­ко­го кри­зи­са 1956 года, по­сле ре­во­лю­ции в Ира­ке (июль 1958 года) вновь на­ча­ли на­ла­жи­вать­ся. Британские вой­ска бы­ли вве­де­ны в Иорданию, что ук­ре­пи­ло по­зи­ции ха­ши­мит­ской вла­сти. Бы­ст­ры­ми тем­па­ми раз­ви­ва­лось иор­да­но-американское со­труд­ни­че­ст­во. В 1960-х годах Иордания ус­та­но­ви­ла свя­зи с со­циа­ли­стическими стра­на­ми (ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР - с 21 августа 1963 года). От­но­ше­ния Иордании с Из­раи­лем ха­рак­те­ри­зо­ва­лись вра­ж­деб­но­стью (хо­тя не­офи­ци­аль­ные кон­так­ты ко­ро­ля с из­ра­иль­ски­ми ли­де­ра­ми со­хра­ня­лись), осо­бен­но обо­ст­ри­лись по­сле воз­ник­но­ве­ния в 1964 году Ор­га­ни­за­ции ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны (ООП). Её яд­ро - ра­ди­каль­ная организация ФАТХ (Дви­же­ние за национальное ос­во­бо­ж­де­ние Па­ле­сти­ны) в 1960-х годах не­од­но­крат­но ор­га­ни­зо­вы­ва­ла с тер­ри­то­рии Иордании ди­вер­сии в Из­раи­ле. В от­вет на это из­ра­иль­ская ар­мия и специальные служ­бы про­во­ди­ли ак­ции воз­мез­дия на тер­ри­то­рии Иордании. Иор­да­но-из­ра­иль­ские от­но­ше­ния ос­лож­ня­ла про­бле­ма рас­пре­де­ле­ния вод­ных ре­сур­сов реки Иор­дан. От­но­ше­ния Иордании с Егип­том и Си­ри­ей но­си­ли не­ста­биль­ный ха­рак­тер. По­сле воз­ник­но­ве­ния Объ­еди­нён­ной Араб­ской Рес­пуб­ли­ки (ОАР) Иордания соз­да­ла аль­тер­на­тив­ную Арабскую фе­де­ра­цию с дру­же­ст­вен­ным ей мо­нар­хическим Ира­ком (14 февраля 1958 года). Крах мо­нар­хии в Ира­ке (июль 1958 года) Ху­сейн бен Та­лал при­пи­сал «про­ис­кам На­се­ра» (от­но­ше­ния Иордании с Ира­ком бы­ли вос­ста­нов­ле­ны в августе 1959 года). Иордания при­вет­ст­во­ва­ла рас­пад ОАР и сра­зу ус­та­но­ви­ла ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с сирийским «пра­ви­тель­ст­вом от­де­ле­ния», что при­ве­ло к раз­ры­ву от­но­ше­ний с на­се­ров­ским Егип­том (вос­ста­нов­ле­ны в 1964 году). В 1965 году ме­ж­ду Иорданией и Сау­дов­ской Ара­ви­ей под­пи­са­но со­гла­ше­ние об из­ме­не­нии гра­ниц в рай­оне пор­та Ака­ба (Иордания рас­ши­ри­ла свой вы­ход к Крас­но­му морю с 15 до 40 км, ус­ту­пив не­сколь­ко б ́оль­шую тер­ри­то­рию в пус­тын­ных рай­онах).

Важ­ной ве­хой в ис­то­рии Иордании ста­ла ара­бо-из­ра­иль­ская вой­на 1967 года. Не­за­дол­го до на­ча­ла бое­вых дей­ст­вий, 30 мая 1967 года, Иордания за­клю­чи­ла до­го­вор о вза­им­ной обо­ро­не с Егип­том. Ху­сейн бен Та­лал по­шёл на этот шаг, опа­са­ясь под­держ­ки Егип­том и Си­ри­ей ан­ти­мо­нар­хических дей­ст­вий па­ле­стин­ской оп­по­зи­ции в слу­чае, ес­ли он ук­ло­нит­ся от кон­фрон­та­ции с Из­раи­лем. В хо­де на­сту­п­ле­ния из­ра­иль­ские вой­ска 5-6 июня 1967 года ок­ку­пи­ро­ва­ли 5,9 тысяч км2 тер­ри­то­рии Израиля (Западный бе­рег реки Иор­дан с Восточным Ие­ру­са­ли­мом). На Восточном бе­ре­гу укрылись около 300 тысяч новых палестин­ских беженцев; их общее число в Иордании пре­высило 800 тысяч человек. Вооружённые силы ко­ро­левства понесли значительные потери.

С ут­ра­той Западного бе­ре­га реки Иор­дан и Восточного Ие­ру­са­ли­ма Иордания ли­ши­лась 1/3 наи­бо­лее пло­до­род­ных зе­мель, раз­ви­то­го промышленного рай­она и ста­биль­но­го ис­точ­ни­ка до­хо­дов от ме­ж­ду­народного ту­риз­ма. Эко­но­мическую и фи­нан­со­вую си­туа­цию ко­ро­лев­ст­ва ос­лож­ня­ла не­об­хо­ди­мость ока­за­ния по­мо­щи но­вым бе­жен­цам. Не­смот­ря на под­держ­ку со сто­ро­ны Сау­дов­ской Ара­вии, Ку­вей­та и Ли­вии, Иордания ис­пы­ты­ва­ла зна­чительные эко­но­мические труд­но­сти. В этой об­ста­нов­ке, стре­мясь со­хра­нить ста­биль­ность в стра­не, Ху­сейн бен Та­лал пе­решёл к сдер­жи­ва­нию Па­ле­стин­ско­го дви­же­ния со­про­тив­ле­ния (ПДС), в ко­то­ром по­сле 1967 года уси­ли­лось ра­ди­каль­ное кры­ло. По­сто­ян­ные рей­ды па­ле­стин­цев на Западный бе­рег ве­ли к от­вет­ным об­стре­лам Из­раи­лем при­гра­нич­ных рай­онов Иордании, ко­то­рые фак­ти­че­ски ста­ли фрон­то­вой зо­ной. Рас­ту­щая вра­ж­деб­ность ООП в от­но­ше­нии ха­ши­мит­ско­го ре­жи­ма и иг­но­ри­ро­ва­ние па­ле­стин­ца­ми национальных ин­те­ре­сов Иордании ста­ли при­чи­ной кро­во­про­лит­но­го во­енно-по­ли­тического кри­зи­са в Иордании в сентябре 1970 года («Чёр­ный сен­тябрь»). Ле­том 1970 года экс­тре­ми­ст­ские груп­пи­ров­ки ПДС (главным образом Народный фронт ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны) бро­си­ли от­кры­тый вы­зов ко­ро­лю, уг­нав 4 авиа­лай­не­ра на тер­ри­то­рию Иордании (3 из них бы­ли по­дор­ва­ны на за­бро­шен­ном аэ­ро­дро­ме). В от­вет на это по при­ка­зу Ху­сей­на иор­дан­ская ар­мия 17 сентября 1970 года раз­вер­ну­ла на­сту­п­ле­ние на ба­зы и ла­ге­ря па­ле­стин­цев. На­ча­лись мас­штаб­ные бое­вые дей­ст­вия, при­вед­шие к зна­чительным жерт­вам (за 9 дней около 20 тысяч человек бы­ли уби­ты и около 100 тысяч ра­не­ны). 27 сентября 1970 года в Каи­ре при по­сред­ни­че­ст­ве Г.А. На­се­ра Ху­сейн бен Та­лал и ли­дер ООП Я. Ара­фат дос­тиг­ли со­гла­ше­ния. К ию­лю 1971 года си­лы ПДС бы­ли вы­ве­де­ны на тер­ри­то­рию других арабских стран (в основном Си­рии и Ли­ва­на).

Главные уси­лия иор­дан­ской ди­пло­ма­тии в 1970-1980-х годах бы­ли на­прав­ле­ны на ук­ре­п­ле­ние свя­зей с За­па­дом и дос­ти­же­ние до­го­во­рён­но­сти с Из­раи­лем об ос­во­бо­ж­де­нии ок­ку­пи­ро­ван­но­го им Западного бе­ре­га. В эти го­ды ру­ко­во­дство Иордании про­дол­жа­ло счи­тать Западный бе­рег сво­ей тер­ри­то­ри­ей. Ме­ст­ные па­ле­стин­цы име­ли иор­дан­ские пас­пор­та, про­во­ди­лась по­ли­ти­ка «от­кры­то­го мос­та», пре­ду­смат­ри­вав­шая сво­бод­ное пе­ре­ме­ще­ние гра­ж­дан Иордании ме­ж­ду Западным и Восточным бе­ре­га­ми, а гражданские слу­жа­щие на Западном бе­ре­гу по­лу­ча­ли за­ра­бот­ную пла­ту из Иордания. В си­лу этих об­стоя­тельств иор­дан­ское уча­стие в ара­бо-из­ра­иль­ской вой­не 1973 года ог­ра­ни­чи­лось сим­во­лической под­держ­кой арабских сил на сирийском фрон­те. За пол­то­ра го­да до вой­ны, в мар­те 1972 года, ко­роль Ху­сейн вы­дви­нул план соз­да­ния фе­де­ра­тив­но­го Объ­е­ди­нён­но­го арабского ко­ро­лев­ст­ва в со­ста­ве Иор­дан­ско­го (Восточный бе­рег реки Иор­дан) и Па­ле­стин­ско­го (Западный бе­рег реки Иор­дан и восточная часть Ие­ру­са­ли­ма) рай­онов. Мно­гие арабские государства осу­ди­ли этот план; их гла­вы на со­ве­ща­нии в Ра­ба­те (октябрь 1974 года) при­зна­ли ООП «един­ст­вен­ным за­кон­ным пред­ста­ви­те­лем па­ле­стин­ско­го на­ро­да». С это­го мо­мен­та фи­нан­си­ро­ва­ние арабскими го­су­дар­ст­ва­ми па­ле­стин­ских тер­ри­то­рий (в том числе Западного бе­ре­га) осу­ще­ст­в­ля­лось на­пря­мую че­рез ООП, а иор­дан­ское влия­ние в Па­ле­сти­не умень­ши­лось. Это при­ве­ло к даль­ней­ше­му ос­лож­не­нию от­но­ше­ний ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­вом Иордании и ООП. В конце 1970-х годов они нес­коль­ко улуч­ши­лись в свя­зи с от­ка­зом Иордании при­знать Кэмп-Дэ­вид­ские со­гла­ше­ния. Од­на­ко в 1986 году, по­сле то­го как пла­ны Ху­сей­на бен Та­ла­ла ис­поль­зо­вать пе­ре­го­во­ры ме­ж­ду ООП и Из­раи­лем для вос­ста­нов­ле­ния су­ве­ре­ни­те­та Иордании над Западным бе­ре­гом про­ва­ли­лись, он от­ка­зал­ся от по­пы­ток дос­тичь со­гла­ше­ния с ООП.

К середине 1970-х годов Ху­сей­ну бен Та­ла­лу уда­лось ста­би­ли­зи­ро­вать внут­ри­по­ли­тическую об­ста­нов­ку. Бы­ло дос­тиг­ну­то со­гла­ше­ние ме­ж­ду круп­ны­ми зем­ле­вла­дель­ца­ми, во­ж­дя­ми пле­мён, влия­тель­ной про­слой­кой «чер­кес­ских» офи­це­ров из ок­ру­же­ния ко­ро­ля и национальными пред­при­ни­ма­тель­ски­ми кру­га­ми (в основном па­ле­стин­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния). Без­дей­ст­во­вав­ший в 1974-1984 годах иор­дан­ский пар­ла­мент (не со­зы­вал­ся из-за то­го, что по­ло­ви­ну его де­пу­та­тов долж­ны бы­ли из­би­рать жи­те­ли Западного бе­ре­га) за­ме­ня­ли Национальный кон­суль­та­тив­ный со­вет и Пле­мен­ной со­вет. По­ло­жи­тель­ное воз­дей­ст­вие на внут­ри­по­ли­тическую си­туа­цию ока­зы­ва­ли пе­рио­дические ам­ни­стии по­ли­тических за­клю­чён­ных, в том числе па­ле­стин­ских бое­ви­ков, пре­дос­тав­ле­ние бе­жен­цам гра­ж­дан­ст­ва Иордании в об­мен на их от­каз от под­держ­ки бое­вой дея­тель­но­сти ПДС.

Эко­но­мические ус­пе­хи, дос­тиг­ну­тые в хо­де вы­пол­не­ния трёх­лет­не­го (1973-1975 годы) и двух пя­ти­лет­них (1976-1980 и 1981-1985 годы) пла­нов, так­же спо­соб­ст­во­ва­ли нор­ма­ли­за­ции об­ста­нов­ки в стра­не. Хо­тя иор­дан­ское ру­ко­во­дство в це­лом при­дер­жи­ва­лось прин­ци­пов ры­ноч­ной эко­но­ми­ки, оно при­да­ва­ло серь­ёз­ное зна­че­ние пла­ни­ро­ва­нию хо­зяйственной дея­тель­но­сти и ук­ре­п­ле­нию государственного сек­то­ра. На ба­зе пред­при­ятий по до­бы­че фос­фо­ри­тов бы­ла соз­да­на но­вая от­расль национальной промышленности - про­изводство ми­неральных удоб­ре­ний. За­мет­ных ус­пе­хов Иордания дос­тиг­ла в со­ци­аль­ной сфе­ре: в 1980-х годах обя­за­тель­ным ста­ло 9-класс­ное бес­плат­ное школь­ное об­ра­зо­ва­ние (уро­вень гра­мот­но­сти в стра­не пре­вы­сил 70%), раз­ви­ва­лось здра­во­охра­не­ние. Од­на­ко про­бле­му пре­одо­ле­ния хро­нической без­ра­бо­ти­цы ре­шить не уда­лось (по не­за­ви­си­мым оцен­кам, по­сле 1967 года не име­ло ра­бо­ты свыше 20% тру­до­спо­соб­но­го на­се­ления Иордании), что ста­ло при­чи­ной мас­со­во­го вы­ез­да иор­дан­цев на за­ра­бот­ки за ру­беж. Де­неж­ные пе­ре­во­ды ми­гран­тов ста­ли важ­ным ис­точ­ни­ком по­пол­не­ния каз­ны.

На ру­бе­же 1980-1990-х годов в Иордании про­изош­ли зна­чительные пе­ре­ме­ны. В декабре 1987 года эс­ка­ла­ция на­пря­жён­но­сти на Западном бе­ре­гу реки Иор­дан и в сек­то­ре Га­за пе­ре­рос­ла в вос­ста­ние (араб - ин­ти­фа­да) па­ле­стин­цев про­тив из­ра­иль­ской ок­ку­па­ции. Ин­ти­фа­да и пе­ре­да­ча гла­ва­ми арабских го­су­дарств в ком­пе­тен­цию ООП во­про­сов фи­нан­со­вой по­мо­щи пов­стан­цам (июнь 1988 года), а так­же за­яв­лен­ная ими по­зи­ция от­но­си­тель­но то­го, что административные свя­зи ме­ж­ду Западным и Восточным бе­ре­гом реки Иор­дан яв­ля­ют­ся пре­пят­ст­ви­ем на пу­ти соз­да­ния не­за­ви­си­мо­го па­ле­стин­ско­го государства, окон­ча­тель­но по­дор­ва­ли на­де­ж­ды Ху­сей­на бен Та­ла­ла на удер­жа­ние Западного бе­ре­га. 31 июля 1988 года ко­роль Иордании офи­ци­аль­но от­ка­зал­ся в поль­зу ООП от пре­тен­зий на Западный бе­рег, рас­пус­тил пар­ла­мент (по­сколь­ку в не­го вхо­ди­ли де­пу­та­ты от Западного бе­ре­га), от­ме­нил вы­пла­ту за­ра­бот­ной пла­ты иор­дан­ским гражданским слу­жа­щим на Западном бе­ре­гу и рас­по­ря­дил­ся об об­мене пас­пор­тов па­ле­стин­цев Западного бе­ре­га на временное удо­сто­ве­ре­ния лич­но­сти. 15 ноября 1988 года, по­сле про­воз­гла­ше­ния на 19-й сес­сии Национального со­ве­та Па­ле­сти­ны в Ал­жи­ре Государства Па­ле­сти­на, пра­ви­тель­ст­во Иордании зая­ви­ло о его при­зна­нии.

От­каз от по­ли­ти­ки удер­жа­ния Западного бе­ре­га имел для Иордании да­ле­ко иду­щие по­след­ст­вия, спо­соб­ст­во­вал её внутренней кон­со­ли­да­ции и де­мо­кра­ти­за­ции об­щественно-по­ли­тической жиз­ни. 8 ноября 1989 года со­стоя­лись вы­бо­ры в но­вое Национальное со­б­ра­ние; впер­вые в ис­то­рии Иордании из­би­рательное пра­во бы­ло пре­дос­тав­ле­но жен­щи­нам. От­ме­не­ны многие ог­ра­ни­че­ния сво­бо­ды прес­сы и со­б­ра­ний. В 1990-1991 годах по по­ру­че­нию ко­ро­ля ли­де­ры различных по­ли­тических те­че­ний сфор­му­ли­ро­ва­ли Национальную хар­тию Иордании, в ко­то­рой клю­че­вы­ми прин­ци­па­ми по­ли­тического строя стра­ны бы­ли на­зва­ны де­мо­кра­тия, плю­ра­лизм и при­зна­ние ле­ги­тим­но­сти мо­нар­хического прав­ле­ния. В ию­ле 1991 года от­ме­не­но во­енное по­ло­же­ние, а на про­тя­же­нии 1992-1993 года - чрез­вы­чай­ные за­ко­ны, что по­зво­ли­ло ле­га­ли­зо­вать дея­тель­ность по­ли­тических пар­тий. В 1993 году ко­роль вновь рас­пус­тил Национальное со­б­ра­ние, с тем что­бы про­вес­ти но­вые вы­бо­ры уже с уча­сти­ем пар­тий. Де­мо­кра­ти­за­ция по­ли­тической сис­те­мы со­про­во­ж­да­лась рос­том влия­ния в Иордании уме­рен­ных и ра­ди­каль­ных му­сульманских сил (на вы­бо­рах 1989 года из 80 мест в па­ла­те де­пу­та­тов Национального со­б­ра­ния про­пра­ви­тельственные кан­ди­да­ты по­лу­чи­ли 35 мест, а му­сульманская оп­по­зи­ция - 45, в том числе кан­ди­да­ты от фун­да­мен­та­ли­ст­ски на­стро­ен­но­го дви­же­ния Бра­тья-му­суль­ма­не - 20 мест). Од­на­ко ле­га­ли­за­ция тра­диционных по­ли­тических пар­тий в ито­ге спо­соб­ст­во­ва­ла ос­лаб­ле­нию по­зи­ций в Иордании ис­лам­ских ра­ди­ка­лов (на вы­бо­рах 1993 года они су­ме­ли за­вое­вать все­го 16 мест).

Внеш­не­по­ли­тическое по­ло­же­ние Иордании в 1-й половине 1990-х годов ос­лож­ни­лось втор­же­ни­ем иракских войск в Ку­вейт (смотри Ку­вейт­ский кри­зис 1990-1991 годов). Иордания, имев­шая тес­ные эко­но­мические свя­зи с Ира­ком, не под­дер­жа­ла во­енные уси­лия ан­ти­ирак­ской коа­ли­ции и вы­сту­пи­ла (вме­сте с Ли­ви­ей, Йе­ме­ном и ООП) за ре­ше­ние про­бле­мы пу­тём внут­ри­араб­ских пе­ре­го­во­ров. Эта по­зи­ция бы­ла вос­при­ня­та мно­ги­ми арабскими государства­ми как под­держ­ка С. Ху­сей­на. В от­вет Сау­дов­ская Ара­вия и другие стра­ны ре­гио­на пре­кра­ти­ли ока­за­ние эко­но­мической по­мо­щи Иордании, а Ку­вейт вы­слал около 300 тысяч иор­дан­ских гра­ж­дан (главным образом па­ле­стин­цев). Ме­ж­ду­народное эм­бар­го на тор­гов­лю с Ира­ком на­нес­ло ущерб эко­но­ми­ке ко­ро­лев­ст­ва. От­но­ше­ния Иордании с ара­вий­ски­ми мо­нар­хия­ми рез­ко ох­ла­ди­лись. Тем не ме­нее в конце XX - начале XXI веков Иордания по-преж­не­му иг­ра­ла важ­ную роль в ре­гио­наль­ной по­ли­ти­ке. Объ­е­ди­нён­ная де­ле­га­ция Иордании и па­ле­стин­цев уча­ст­во­ва­ла в Мад­рид­ской кон­фе­рен­ции по ближ­не­во­сточ­но­му уре­гу­ли­ро­ва­нию (1991 год). Смяг­че­ние по­ли­тической ат­мо­сфе­ры на Ближ­нем Вос­то­ке, по­сле­до­вав­шее за под­пи­са­ни­ем в 1993 году из­ра­иль­ско-па­ле­стин­ской Дек­ла­ра­ции о прин­ци­пах (фор­ми­ро­ва­ния Па­ле­стин­ской национальной ад­ми­ни­ст­ра­ции), по­зво­ли­ло Иордании и Из­раи­лю под­пи­сать мир­ный до­го­вор (26 октября 1994 года), уре­гу­ли­ро­вав­ший спо­ры о тер­ри­то­ри­ях и вод­ных ре­сур­сах реки Иор­дан; по до­го­во­ру ко­роль Иордании при­зна­вал­ся хра­ни­те­лем му­сульманских свя­тынь Ие­ру­са­ли­ма.

Курс Ху­сей­на бен Та­ла­ла (скон­чал­ся в феврале 1999 года) на ли­бе­ра­ли­за­цию об­щественно-по­ли­тической жиз­ни Иордании и сни­же­ние на­пря­жён­но­сти на Ближ­нем Вос­то­ке был про­дол­жен его сы­ном - Аб­дал­лой II бен аль-Ху­сей­ном. С 1999 года при под­держ­ке МВФ Иордания осу­ще­ст­в­ля­ет про­грам­му эко­но­мических преобразований: со­вер­шен­ст­ву­ет­ся эко­но­мическое за­ко­но­да­тель­ст­во, про­во­дит­ся при­ва­ти­за­ция пред­прия­тий государственного сек­то­ра, по­ощ­ря­ют­ся иностранные ин­ве­сти­ции, осо­бен­но в раз­ви­тие спе­циа­ли­зированных промышленных зон. Хо­тя эко­но­ми­ка Иордании в начале XXI века раз­ви­валась от­но­си­тель­но ста­биль­но за счёт ожив­ления тран­зит­ной тор­гов­ли и при­то­ка ту­ри­стов, внеш­ние зай­мы и гран­ты (США, Ве­ли­ко­бри­та­ния, МВФ, МБРР) по-преж­не­му со­став­ля­ют су­ще­ст­вен­ную часть до­хо­дов государственного бюд­же­та.

В об­ста­нов­ке «ин­ти­фа­ды аль-Ак­са» на па­ле­стин­ских тер­ри­то­ри­ях (с 2000 года) и не­ста­биль­но­сти в Ира­ке по­сле втор­же­ния американских войск (c 2003 года) ру­ко­во­дство Иордании по­сле­до­ва­тель­но вы­сту­па­ет за уре­гу­ли­ро­ва­ние кон­флик­тов в ре­гио­не мир­ным пу­тём, эко­но­мическую ин­те­гра­цию и доб­ро­со­сед­ские от­но­ше­ния ме­ж­ду ближ­не­во­сточ­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми. Главными га­ран­та­ми безо­пас­но­го и ус­той­чи­во­го раз­ви­тия стра­ны при­зна­ют­ся США и стра­ны Ев­ро­пы (осо­бен­но Ве­ли­ко­бри­та­ния). Иордания за­клю­чи­ла со­гла­ше­ние о сво­бод­ной тор­гов­ле с США (2000 год) и име­ет ста­тус ас­со­ции­ро­ван­но­го чле­на ЕС (со­гла­ше­ние 1997 год; ра­ти­фи­ци­ро­ва­но в 1999 году). На­ла­же­но со­труд­ни­че­ст­во в сфе­ре безо­пас­но­сти с НАТО, главным образом с Тур­ци­ей и стра­на­ми Южного Сре­ди­зем­но­мо­рья. В начале XXI века на­ча­ли улуч­шать­ся взаи­мо­от­но­ше­ния Иордании с арабскими го­су­дар­ст­ва­ми Пер­сид­ско­го залива. Основные сфе­ры российско-иор­дан­ских свя­зей - ту­ризм и гу­ма­ни­тар­ные об­ме­ны (в том исле обу­че­ние иор­дан­ских сту­ден­тов в российских ву­зах). В начале XXI века кон­так­ты Рос­сии и Иордании на уров­не глав го­су­дарств но­сят ре­гу­ляр­ный и ди­на­мич­ный ха­рак­тер: Аб­дал­ла II бен аль-Ху­сейн не­од­но­крат­но по­се­щал РФ (2001, 2002, 2003, 2004, 2005 годы), а пре­зи­дент РФ В.В. Пу­тин на­нёс официальный ви­зит в Иор­да­нию (2007 год).

Дополнительная литература:

Амин С. Ас-сау­ра аль-ара­бийа аль-куб­ра. Ка­ир, 1934. Т. 1–3 (на араб. яз.);

Glubb J. В. The story of the Arab Legion. L., [1948];

Кот­лов Л. Н. Иор­да­ния в но­вей­шее вре­мя. М., 1962;

Wilson M. C. King Abdullah, Bri­tain and the making of Jordan. Camb., 1978;

Studies in the history and archaeology of Jor­dan. Amman, 1982–2004–. T. 1–8–;

Гав­ри­лин В. Г., Ко­реш­ков В. В. Иор­да­ния: пу­ти раз­ви­тия. М., 1985;

Иса­ев В. А., Ле­бе­дев Е. А., Фи­ло­ник А. О. Иор­да­ния: кон­ту­ры пе­ре­мен. М., 1987;

Dann U. King Hussein and the chal­lenge of Arab radicalism. N. Y.; Oxf., 1989;

Джа­вар­не С. Иор­да­ния: опыт об­ще­ст­вен­но-по­ли­ти­че­ско­го раз­ви­тия. М., 1997;

Salibi K. S. The modern history of Jordan. L., 1998.

Хо­зяй­ст­во

Иордания сла­бо обес­пе­че­на ре­сур­са­ми, эко­но­ми­ка стра­ны в вы­со­кой сте­пе­ни за­ви­сит от внеш­ней тор­гов­ли и фи­нан­со­вой по­мо­щи других стран (бо­лее 750 миллионов долларов в 2005 году); зна­чительную роль иг­ра­ют де­неж­ные пе­ре­во­ды тру­до­вых ми­гран­тов (в сред­нем около 1 миллиарда долларов в год). Объ­ём ВВП 30,03 миллиардов долларов (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти; в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 5100 долларов, 2006 год). Ре­аль­ный при­рост ВВП свыше 6% (2006 год). Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,760 (2004 год; 86-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра). В струк­ту­ре ВВП на до­лю сфе­ры ус­луг при­хо­дит­ся 85,8%, промышленности - 10,3%, сельского хозяйства - 3,9% (2006 год).

Про­мыш­лен­ность. До­бы­ча уг­ле­во­до­род­но­го сы­рья не­зна­чи­тель­на и не удов­ле­тво­ря­ет по­треб­но­стей стра­ны. До­бы­ва­ют нефть (8 тысяч бар­ре­лей в 2005 году; основное ме­сто­ро­ж­де­ние Хам­за - к вос­то­ку от Ам­ма­на, от­кры­то в конце 1980-х годов), объ­ё­мы до­бы­чи по­сто­ян­но сни­жа­ют­ся; при­род­ный газ (294 миллиона м3 в 2004 году; рай­он Эль-Ари­ша, ком­па­ния «National Petro­leum Company»). Иордания им­пор­ти­ру­ет нефть и при­род­ный газ (1,1 миллиардов м3 в 2004 году; газ по­сту­па­ет из Егип­та по га­зо­про­во­ду Эль-Ариш - Та­ба - Ака­ба). Един­ст­вен­ный в стра­не неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод на­хо­дит­ся в Эз-Зар­ке (4,0 миллиона тонн неф­те­про­дук­тов в 2006 году; при­над­ле­жит ком­па­нии «National Petroleum Compa­ny»). Не­боль­шие неф­те­хи­мические пред­при­ятия вы­пус­ка­ют пла­ст­мас­сы, крас­ки, мою­щие сред­ст­ва и др.

Про­изводство элек­тро­энер­гии 9,2 миллиардов кВт·ч (2006 год; фак­ти­че­ски вся вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на ТЭС, ис­поль­зую­щих в основном им­порт­ную нефть; 9% ра­бо­та­ет на при­род­ном га­зе). Круп­ные элек­тро­стан­ции рас­по­ло­же­ны в го­ро­дах Ака­ба, Эз-Зар­ка. Про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии пол­но­стью кон­тро­ли­ру­ют­ся ком­па­ни­ей «National Electric Power Company». Стро­ит­ся (2008 год) ГЭС на реке Эль-Яр­мук (мощ­ность 20 МВт).

Ме­тал­лур­гические пред­при­ятия (11 за­во­дов; круп­ней­шие - в Ам­ма­не и Ава­джане) про­из­во­дят сталь в слит­ках (135 тысяч тонн в 2004 году) и ар­ма­тур­ную сталь (290 тысяч тонн в 2004 году). Около 1/4 про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся (в основном в Ку­вейт, Ли­ван, Сау­дов­скую Ара­вию).

Про­изводство про­дук­тов основной хи­мии (по­таш, ки­сло­ты, ми­нер. удоб­ре­ния и др.) раз­ви­ва­ет­ся главным образом на ба­зе ме­ст­ных ре­сур­сов сы­рья. До­бы­ча фос­фо­ри­тов (6,4 миллионов тонн в 2005 году; 7,1 миллионов тонн в 2002 году) ве­дёт­ся на трёх ме­сто­ро­ж­де­ни­ях: Эш-Ши­дия (около 45% всей до­бы­чи), Эль-Ха­са и Эль-Абь­яд. Ве­ду­щая ком­па­ния - «Jordan Phosphate Mines Company Ltd.»; большая часть фос­фо­ри­тов экс­пор­ти­ру­ет­ся (Иордания - один из их ве­ду­щих экс­пор­тё­ров). Из ра­пы, рас­со­лов и за­ле­жей ми­неральных со­лей Мёрт­во­го моря до­бы­ва­ют ка­мен­ную, бро­мсо­дер­жа­щие ка­лий­ные и ка­лий­но-маг­не­зи­аль­ные со­ли. Про­изводство (2006 год): по­та­ша 1,7 миллионов тонн, ми­нерльных удоб­ре­ний 862 тысяч тонн, ки­слот 1,7 миллионов тонн. За­во­ды по про­изводству фос­фор­ных и ка­лий­ных удоб­ре­ний, фос­фор­ной ки­сло­ты дей­ст­ву­ют в Ака­бе, Эш-Ши­дии, Эс-Са­фи; про­изводство бро­ма - в Эс-Са­фи, сер­ной ки­сло­ты - в Ака­бе; про­из­во­дят­ся так­же различные хи­ми­ка­ты на ос­но­ве бро­ма и маг­ния, по­ва­рен­ная соль и др. Ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся фар­ма­цев­тическая пром-сть (за счёт собственного про­изводства удов­ле­тво­ря­ет­ся 40% по­треб­но­стей в ле­кар­ст­вен­ных сред­ст­вах; около 70% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся; основные цен­тры - Ам­ман, Са­хаб) и вы­пуск кос­ме­тичской про­дук­ции на ос­но­ве со­лей и гря­зей Мёрт­во­го мо­ря. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов ба­зи­ру­ет­ся на собственных ре­сур­сах из­вест­ня­ков, глин, мра­мо­ров и др. Вы­де­ля­ет­ся це­мент­ная промышленность (4,0 миллиона тонн це­мен­та, 3,4 миллиона тонн клин­ке­ра в 2006 году). Два круп­ных пред­при­ятия ком­па­нии «Jordan Cement Factories Company» (JCFC) дей­ст­ву­ют в Эль-Фу­хайсе и Эр-Ра­ша­дии, не­боль­шой за­вод по вы­пус­ку бе­ло­го порт­ланд­це­мен­та - в Ам­ма­не. Иордания экс­пор­ти­ру­ет це­мент в Еги­пет, Эрит­рею, Ни­ге­рию и др. Про­дук­ция пред­при­ятий лёг­кой промышленности (в основном мел­кие; 75% фаб­рик име­ют до 5 за­ня­тых) - тка­ни, оде­ж­да и др. - в основном пред­на­зна­че­на для экс­пор­та (круп­ней­ший по­ку­па­тель - США, за 2000-2005 годы экс­порт этой груп­пы то­ва­ров вы­рос поч­ти в 20 раз). Основные цен­тры про­изводства - Ака­ба, Эз-Зар­ка, Ам­ман. Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия пи­ще­вой (мо­лоч­ные про­дук­ты, олив­ко­вое мас­ло, му­ка и др.) промышленности, а так­же по об­ра­бот­ке кож, вы­пус­ку та­бач­ных из­де­лий, ме­бе­ли, бу­ма­ги и др.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Раз­ви­тие сельского хозяйства силь­но за­труд­не­но из-за за­суш­ли­во­го кли­ма­та; на большей части тер­ри­то­рии Иордании зем­ле­де­лие не­воз­мож­но без оро­ше­ния. В начале XXI века для ра­бо­ты в аг­рар­ном про­изводстве ши­ро­ко при­вле­ка­ют ми­гран­тов (в основном из Егип­та). Па­хот­ные зем­ли за­ни­ма­ют около 6-7% тер­ри­то­рии стра­ны. Оро­ша­ет­ся около 1/3 об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель. Для це­лей ир­ри­га­ции по­строе­ны ка­нал на реке Иор­дан (дли­на 110,5 км), во­до­хра­ни­ли­ща на ре­ках Эз-Зар­ка, Эль-Каф­райн, Шу­айб и др. Главная от­расль сельского хозяйства - рас­те­ние­вод­ст­во, основной рай­он - до­ли­на реки Иор­дан. Един­ст­вен­ная от­расль аг­рар­но­го сек­то­ра, пол­но­стью обес­пе­чи­ваю­щая внутренние по­треб­но­сти, - ово­ще­вод­ст­во. В ус­ло­ви­ях ис­кусственного оро­ше­ния вы­ра­щи­ва­ют тра­ди­ци­он­ные для Иордании куль­ту­ры - то­ма­ты, огур­цы, бак­ла­жа­ны и др. и от­но­си­тель­но но­вые - кар­то­фель, лук, ка­пус­ту, сель­де­рей, чес­нок. Сбор (тысяч тонн, 2006 год): то­ма­ты 545,6, кар­то­фель 160, огур­цы 146,4, ка­пус­та, вклю­чая цвет­ную, 100,6, бак­ла­жа­ны 95,6, цук­ки­ни 61,8. Зна­чительную часть ово­щей экс­пор­ти­ру­ют (в основном в арабские стра­ны). Вы­ра­щи­ва­ют так­же (тысяч тонн, 2005) цит­ру­со­вые 136,3, яб­ло­ки 45,6, ар­бу­зы, ды­ни, ба­на­ны, ви­но­град, пер­си­ки, та­бак и др. Сре­ди других важ­ных куль­тур (вы­ра­щи­ва­ют в основном на бо­гар­ных зем­лях) - оли­ва (сбор 113,1 тысяч тонн в 2005 году), пше­ни­ца (34,4 тысяч тонн) и яч­мень (31,8 тысяч тонн), ку­ку­ру­за и сор­го.

Жи­вот­но­вод­ст­во раз­ви­то сла­бо. Па­ст­би­ща (около 790 тысяч гектаров) - в основном за­суш­ли­вые зем­ли с не­боль­шой про­дук­тив­но­стью. Пре­об­ла­да­ет мел­кий ро­га­тый скот (1890 тысяч овец, 516 тысяч коз в 2005 году); на­счи­ты­ва­ет­ся 68 тысяч го­лов круп­но­го ро­га­то­го ско­та, 18 тысяч верб­лю­дов (в основном в пус­тын­ных рай­онах), свыше 25 миллионов го­лов пти­цы. Внутренние по­треб­но­сти в мя­се обес­пе­чи­ва­ют­ся на 1/3; про­изводство мя­са пти­цы и яиц пре­вы­ша­ет внутренние по­треб­но­сти (из­лиш­ки экс­пор­ти­ру­ют­ся в со­сед­ние стра­ны). Ры­бо­лов­ст­во в заливе Ака­ба (улов 520 тонн в 2001 году, главным образом ту­нец); име­ют­ся фер­мы по раз­ве­де­нию те­ла­пии и кар­па (540 тонн в 2001 году).

Сфе­ра ус­луг. Круп­ней­ший сек­тор эко­но­ми­ки. Бан­ков­ский сек­тор пред­став­лен Центральным бан­ком, 9 ком­мерческими, 5 ин­ве­сти­ци­он­ны­ми, 5 ме­ж­ду­народными и другими бан­ка­ми. Круп­ней­ший ком­мереский банк - Арабский банк (60% всех бан­ков­ских ак­ти­вов). С 1999 года дей­ст­ву­ет фон­до­вая бир­жа (в Ам­ма­не). С начала 1990-х годов ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся иностранного ту­ризм (до­ля сек­то­ра в струк­ту­ре ВВП около 10%; 2003 год) и тес­но свя­зан­ный с ним гос­ти­нич­ный биз­нес. Еже­год­но Иорданию по­се­ща­ют свыше 5 миллионов ту­ри­стов; ко­ли­че­ст­во мест в оте­лях за 1995-2000 годы уве­ли­чи­лось на 60%. Основные рай­оны ле­чеб­но-оз­до­ро­вительного ту­риз­ма - пля­жи залива Ака­ба и Мёрт­во­го моря, а так­же го­ря­чие ис­точ­ни­ки в рай­оне Мёрт­во­го мо­ря. В Иордании сло­жи­лась од­на из са­мых со­вре­мен­ных в стра­нах Ближ­не­го Вос­то­ка сис­тем обу­че­ния авиационных эки­па­жей; эту ус­лу­гу, на­ря­ду с об­слу­жи­ва­ни­ем и ре­мон­том са­мо­лётов, стра­на пре­дос­тав­ля­ет арабским и африканским авиа­ком­па­ни­ям.

Транс­порт. Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­мо­биль­ных до­рог 7,5 тысяч км (2004 год; все с твёр­дым по­кры­ти­ем). Основные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли: «Пус­тын­ное шос­се» (Эр-Рам­та - Ам­ман - Ма­ан - Ака­ба; дли­на свыше 320 км) и шос­се Эль-Маф­рак - гра­ни­ца с Ира­ком. Главная ту­ри­стическая трас­са Ам­ман - Ие­ру­са­лим (Из­ра­иль). Ав­то­парк стра­ны на­счи­ты­ва­ет свыше 400 тысяч единиц транс­порт­ных средств, в том числе свыше 250 тысяч лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей. Дли­на же­лез­ных до­рог 505 км (2005 год; все с уз­кой ко­ле­ёй - 1050 мм). Основная железнодорожная ма­ги­ст­раль про­ходит с се­ве­ра на юг (па­рал­лель­но главной ав­то­трас­се) - от гра­ни­цы с Си­ри­ей до гра­ни­цы с Сау­дов­ской Ара­ви­ей. 7 аэ­ро­пор­тов име­ют взлёт­но-по­са­доч­ную по­ло­су дли­ной свыше 3 км (2007 год). Круп­ней­шие ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты в Эль-Джи­зе (в 40 км к югу от Ам­ма­на) и Ака­бе. Ве­ду­щая государственная авиа­ком­па­ния - «Royal Jor­danian Airline». В 2001 году че­рез аэ­ро­пор­ты Иордании пе­ре­ве­зе­но около 10 млн. пас­са­жи­ров. Един­ст­вен­ный морской порт - Ака­ба (гру­зо­обо­рот около 20 миллионов тонн в год; около 15% гру­зов - тран­зит­ные). Иордании при­над­ле­жит 30 морских тор­го­вых су­дов. Про­тя­жён­ность ма­ги­ст­раль­ных тру­бо­про­во­дов 475 км (2006 год), в том числе га­зо­про­во­дов 426 км (круп­ней­ший - из Егип­та в Ака­бу и да­лее на се­вер стра­ны), неф­те­про­во­дов 49 км.

Внеш­няя тор­гов­ля . Со­хра­ня­ет­ся хро­нический де­фи­цит внеш­не­тор­го­во­го ба­лан­са. Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го то­ва­ро­обо­ро­та 15,5 миллиардов долларов (2006 год), в том числе экс­порт 5,2 миллиардов, им­порт 10,3 миллиардов. Основные ста­тьи экс­пор­та: по­таш, фос­фо­ри­ты, ми­нер. удоб­ре­ния, фар­ма­цев­тическая про­дук­ция, тек­стиль­ные и швей­ные из­де­лия, ово­щи и др. Главные им­пор­тё­ры то­ва­ров из Иордании - арабские стра­ны (Ирак - 16,9% стои­мо­сти экс­пор­та, Сау­дов­ская Ара­вия - 5,8%, Си­рия - 4,7%, ОАЭ и др.), США (25,2%), Ин­дия (8%). Иордания им­пор­ти­ру­ет нефть и при­род­ный газ, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, про­дук­ты пи­та­ния, тка­ни и пря­жу и др., главным образом из Сау­дов­ской Ара­вии (23,2%), Гер­ма­нии (8,2%), Ки­тая (8%), США (5,3%).

Дополнительная литература:

Ага­нин А. Р., Со­ловье­ва З. А. Сов­ре­мен­ная Иор­да­ния. М., 2003;

Де­ло­вая Иор­да­ния ... в 2001–2003. М., 2003–2004. Т. 1–2.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­ружённые си­лы (ВС) Иордании на­счи­ты­ва­ют 100,5 тысяч человек (2006 год) и со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС. Име­ют­ся так­же вое­ни­зированные фор­ми­ро­ва­ния чис­лен­но­стью 45 тысяч человек (в со­ста­ве Министерства внутренних дел 10 тысяч человек; «народная ар­мия» 35 тысяч человек). Во­енный го­до­вой бюд­жет 956 миллионов долларов (2005 год).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва го­су­дар­ст­ва (ко­роль), ко­то­рый че­рез Министерство обо­ро­ны и Объ­еди­нён­ный комитет на­чаль­ни­ков шта­бов (ОКНШ) осу­ще­ст­в­ля­ет об­щее ру­ко­во­д­ство вой­ска­ми и ре­ша­ет во­про­сы во­енного строи­тель­ст­ва. Не­по­сред­ст­вен­но ру­ко­во­дит ВС пре­мьер-ми­нистр, он же министр обо­ро­ны. Министерство обо­ро­ны осу­ще­ст­в­ля­ет по­все­днев­ное ру­ко­во­дство дея­тель­но­стью во­енно-административных ор­га­нов, свя­зан­ной с ос­на­ще­ни­ем и бое­вой под­го­тов­кой ВС, про­во­дит мо­би­ли­зационные ме­ро­прия­тия. ОКНШ ве­да­ет во­про­са­ми опе­ра­тив­но­го ру­ко­во­дства ВС и их ком­плек­то­ва­ния, раз­ра­ба­ты­ва­ет пла­ны при­ме­не­ния ВС. Пред­се­да­тель ОКНШ од­но­вре­мен­но яв­ля­ет­ся ко­ман­дую­щим СВ.

СВ (85 тысяч человек) - основной вид ВС. Они со­сто­ят из: че­ты­рёх ко­ман­до­ва­ний, в со­ста­ве ко­то­рых 15 отдельных бри­гад (тан­ко­вая, 5 ме­ха­ни­зированных, 2 пехотных, 1 лёг­кая пе­хот­ная, 3 артиллерийских и 3 зе­нит­ной ар­тил­ле­рии); стра­те­гического ре­зер­ва (ко­ро­лев­ская бро­не­тан­ко­вая ди­ви­зия); ко­ман­до­ва­ния специальных опе­ра­ций (2 бри­га­ды специального на­зна­че­ния, ба­таль­он рейнд­же­ров, ан­ти­тер­ро­ри­стических ба­таль­он). В со­ста­ве СВ так­же име­ет­ся 8 отдельных ба­таль­о­нов, 4 отдельных артиллерийских ди­ви­зио­на. На во­о­ру­же­нии СВ свыше 1 тысячи бое­вых тан­ков, 26 БМП и свыше 1,3 тысячи БТР, свыше 800 артиллерийских ору­дий и ми­но­мё­тов, около 500 про­ти­во­тан­ко­вых средств (в том числе 67 ПУ ПТУР), свыше 900 различных средств ПВО (в том числе 250 ПЗРК и 100 ПУ ЗРК). ВВС (15 тысяч человек) име­ют в сво­ём со­ста­ве 6 авиа­баз, 4 эс­кад­ри­льи бое­вой авиа­ции, 5 эс­кад­ри­лий вспо­мо­гательной авиа­ции и 6 вер­то­лёт­ных эс­кад­ри­лий. На воо­ру­же­нии ВВС 100 бое­вых са­мо­лё­тов, около 70 са­мо­лё­тов вспо­мо­гательной авиа­ции, 73 вер­то­лё­та, 80 ПУ ЗРК «Хок». Основные во­енно-воздушные ба­зы - Мар­ка (Ам­ман), Эль-Маф­рак, Эль-Джафр. ВМС (500 челвек) вклю­ча­ют 2 от­ря­да сто­ро­же­вых ка­те­ров (около 20), ро­ту бое­вых плов­цов и ро­ту бе­ре­го­вой охра­ны, ба­зи­рую­щих­ся в пор­ту Ака­ба. Всё воо­ру­же­ние и во­енная тех­ни­ка иностранного про­из­вод­ст­ва (США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции). Бое­вая под­го­тов­ка ве­дёт­ся по британским ус­та­вам.

Ком­плек­то­ва­ние ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по най­му. Кон­тракт за­клю­ча­ют муж­чи­ны 17-49 лет, раз­ре­ша­ет­ся на­ни­мать жен­щин 16-45 лет. Мо­би­ли­зационные ре­сур­сы со­став­ля­ют свыше 1,6 миллиона человек, в том числе год­ных к во­енной служ­бе - свыше 1,1 миллион человек.

Здра­во­охра­не­ние

В Иордании на 100 тысяч жителей при­хо­дит­ся 203 вра­ча, 294 ли­ца среднего медицинского пер­со­на­ла, 129 сто­ма­то­ло­гов, 314 фар­ма­цев­тов, 30 аку­ше­рок (2004 год); боль­нич­ных ко­ек - 1,7 на 1000 жителя (2003 год). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 9,8% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние - 48,4%, ча­ст­ный сек­тор - 52,6%) (2004 год). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охране­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей (1952 год, до­пол­не­ния 1984 года), Тру­до­вым ко­дек­сом (1996 год), За­ко­ном о здра­во­охра­не­нии (с до­пол­не­ния­ми, 2002 год). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния вклю­ча­ет государственный, ча­ст­ный сек­тор и сек­тор це­ле­во­го фи­нан­си­ро­ва­ния. Медицинская по­мощь ока­зы­ва­ют 52 цен­тра здра­во­охра­не­ния, 340 цен­тров пер­вич­ной медицинской по­мо­щи, 260 городских кли­ник. Ко­ро­лев­ская медицинская служ­ба осу­ще­ст­в­ля­ет вто­рич­ную и так называемую тре­тич­ную медицинскую по­мощь. В ча­ст­ном сек­то­ре - доб­ро­воль­ное медицинское стра­хо­ва­ние. Основные при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния - за­бо­ле­ва­ния сер­деч­но-со­су­ди­стой сис­те­мы (ише­мическая бо­лезнь серд­ца, со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния го­лов­но­го моз­га, ги­пер­то­ническая бо­лезнь), зло­ка­че­ст­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния, трав­мы и от­рав­ле­ния (2003 год).

Спорт

Пер­вый спор­тив­ный клуб от­крыт в 1929 году, че­рез 15 лет ос­но­ва­на Все­об­щая спор­тив­ная фе­де­ра­ция. Олим­пий­ский комитет Иордании соз­дан в 1957 году и при­знан МОК в 1963 году. Спорт­сме­ны Иордании при­зо­вых мест на Олим­пий­ских иг­рах не за­ни­мали. Во­про­са­ми спор­та ве­да­ет Министерство куль­ту­ры и мо­ло­дё­жи, где в 1984 году соз­дан Де­пар­та­мент спор­та. В 1987 году при­нят За­кон о мо­ло­дё­жи, спо­соб­ст­во­вав­ший бо­лее ак­тив­но­му за­ня­тию спор­том; чис­ло чле­нов спор­тив­ных об­ществ и ор­га­ни­за­ций вы­рос­ло с 20 тысяч до 80 тысяч человек.

В 1995 году от­дел спор­та соз­дан в струк­ту­ре ко­ро­лев­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции. В 2006 году прин­цес­са Хайя Бинт аль-Ху­сейн (в 1993 году при­зна­на спорт­смен­кой го­да в Иордании) из­бра­на пре­зи­ден­том Ме­ж­ду­народной фе­де­ра­ции кон­но­го спор­та. По­пу­ля­ри­за­ции и раз­ви­тию спор­та в стра­не спо­соб­ст­ву­ет про­ве­де­ние круп­ных ме­ж­ду­народных со­рев­но­ва­ний по различным ви­дам спор­та (в том числе Ку­бок ми­ра по фех­то­ва­нию в Ака­бе, 2004 год; 17-й чем­пио­нат Азии по лёг­кой ат­ле­ти­ке в Ам­ма­не, 2007 год, все­го около 500 спорт­сме­нов из 33 стран). Мо­ло­дёж­ная сбор­ная Иордании по фут­бо­лу уча­ст­во­ва­ла в чем­пио­на­те ми­ра в Ка­на­де (2007 год).

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­кии куль­ту­ры

Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние, обя­за­тель­ное ба­зо­вое обу­че­ние де­тей с 6 до 16 лет (6-лет­няя на­чаль­ная шко­ла и 4-лет­няя не­полная сред­няя шко­ла), 2-лет­нее пол­ное сред­нее так называемое ака­де­мическое об­ра­зо­ва­ние (бес­плат­ное, но не обя­за­тель­ное) или 2-лет­нее професионально-тех­ническое об­ра­зо­ва­ние (пре­ду­смат­ри­ва­ет ста­жи­ров­ку) для под­ро­ст­ков 16-18 лет. В государственных шко­лах обу­че­ние раз­дель­ное, в ча­ст­ных - до­пус­ка­ют­ся сме­шан­ные клас­сы. В 2004 году до­шко­ль­ным вос­пи­та­ни­ем бы­ло ох­ва­че­но 30% де­тей, на­чаль­ным обу­че­ни­ем - 98%, сред­ним - 87%. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 89,9%. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний: Де­пар­та­мент сельскохозяйственных и на­учных ис­сле­до­ва­ний (1958 год), Ко­ро­лев­ское на­учное общество (1970 год), Ко­ро­лев­ская ака­де­мия ис­сле­до­ва­ния ис­лам­ской ци­ви­ли­за­ции (1980 год), Ис­лам­ская АН (1986 год), британский, французский и американский ар­хео­ло­гический институты (все - в Ам­ма­не). Круп­ней­шие государственные университеты: Университет Иор­да­нии (1962 год), От­кры­тый университет (1985 год), Арабская ака­де­мия бан­ков­ских и фи­нан­со­вых на­ук (1988 год), Иор­дан­ская ака­де­мия му­зы­ки (1989 год), Университет при­клад­ных на­ук (1991 год), Тех­но­ло­гический университет прин­цес­сы Су­майи (1991 год), Национальный университет (1992 год), университет ко­ро­ля Ху­сей­на (1999 год), Ам­ман­ский арабский университет (1999 год; все - в Ам­ма­не); Яр­мук­ский университет (1976 год), На­уч­но-тех­но­ло­гический университет (1986 год; оба - в Ир­би­де), университет Эль-Му­та (1981 год) в Эль-Ка­ра­ке, университет Ха­ше­мит (1996 год) в Эз-Зар­ке; университет Пет­ры (1991 год, жен­ский, современный ста­тус с 1999 года); свыше 10 ча­ст­ных университетов, государственные и ча­ст­ные кол­лед­жи уни­вер­си­тет­ско­го ста­ту­са. Библиотека Британского со­ве­та (1950 год), Пуб­лич­ная библиотека Ам­ма­на (1958 год), биб­лио­те­ки университетов. Му­зеи: ар­хео­ло­гический (1951 год), ис­ла­ма; народного искусства и кос­тю­ма (1972 год), Национальная га­ле­рея изящ­ных ис­кусств (1980 год), Га­ле­рея мо­заи­ки (1972 год; все - в Ам­ма­не).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

В Иордании из­да­ют­ся 44 га­зе­ты и жур­на­ла (2004 год). Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные еже­днев­ные га­зе­ты - «Ар-Рай» («Мне­ние»; ос­но­ва­на в 1971 году, ти­раж 120 тысяч экземпляров, на арабском язык), «Ад-Дус­тур» («Кон­сти­ту­ция»; с 1967 года, ти­раж 90 тысяч экземпляров, на арабском языке) и «Jor­dan Times» (на английском языке; с 1975 года, ти­раж 15 тысяч экземпляров). Из­да­ёт­ся зна­чительное чис­ло спор­тив­ных, дет­ских, жен­ских еже­не­дель­ных из­да­ний.

Ра­дио­ве­ща­ние с на­ча­ла 1950-х годов, те­ле­ве­ща­ние с 1968 года; 12 ра­дио­стан­ций (2007 год). Иор­дан­ское те­ле­ви­де­ние ве­дёт пе­ре­да­чи на двух ка­на­лах. В Иордании на­дёж­но при­ни­ма­ет­ся те­ле­сиг­нал из Си­рии и Из­раи­ля. Про­грам­мы но­во­стей вы­хо­дят на арабском, английском, французском язы­ках, на ив­ри­те; раз­ви­ва­ет­ся сеть ка­бель­но­го те­ле­ви­де­ния. Дея­тель­ность элек­трон­ных СМИ на­прав­ля­ет­ся пра­ви­тельств. Ра­дио­ве­ща­тель­ной и те­ле­ви­зи­он­ной служ­бой Иор­дан­ско­го Ха­ши­мит­ско­го ко­ро­лев­ст­ва (ос­но­ва­на в 1959 году). Государственное ин­фор­мационное агент­ст­во - Иор­дан­ское ин­фор­мационное агент­ст­во Пет­ра (ос­но­ва­но в 1969 году, до 1980 года на­зы­ва­лось Иор­дан­ское ин­фор­мационное агент­ст­во).

Ли­те­ра­ту­ра

Литература Иордании раз­ви­ва­ет­ся на арабском язы­ке. Воз­ник­ла на ос­но­ве клас­сической арабской литературы (смотри раз­дел Ли­те­ра­ту­ра в статье Ара­бо-му­суль­ман­ская куль­ту­ра) на ру­бе­же XIX-XX веков. Ста­нов­ле­ние национальной иор­дан­ской литературы свя­за­но с име­нем пер­во­го ко­ро­ля Иордании - Аб­дал­ла­ха ибн Ху­сей­на, ко­то­рый сам за­ни­мал­ся литературным твор­че­ст­вом. По его ини­циа­ти­ве в начале XX века в Иордании про­хо­ди­ли пер­вые литературные со­б­ра­ния, уча­ст­ни­ка­ми ко­то­рых бы­ли по­эты Ф. аль-Ха­тиб, М.В. ат-Тилль, С.А. Га­ни­ма. Зна­чительный вклад в раз­ви­тие литературы Иордании вне­сли пред­ста­ви­те­ли других арабских стран, пе­ре­се­лив­шие­ся в Иордании, пре­ж­де все­го па­ле­стин­цы. В 1920-1930-х годах за­ро­ди­лась жур­на­ли­сти­ка, фор­ми­ро­ва­лись пуб­ли­ци­стические жан­ры. В га­зе­тах и жур­на­лах («аш-Шарк аль-ара­би», «аль-Ур­дун», «аль-Джа­зи­ра», «Мад­жал­ла ар-ра­би­та») пуб­ли­ко­ва­лись пе­ре­во­ды ху­дожественных про­из­ве­де­ний с ев­ропейских и русских язы­ков. Пер­вые опы­ты но­вой про­зы свя­за­ны с име­на­ми пи­са­те­лей-па­ле­стин­цев Х. Бей­да­са, И. аль-Ху­ри аль-Бай­тад­жа­ли, М. Сейф ад-Дин аль-Ира­ни, М. А. аль-Ами­ри. В их твор­че­ст­ве ут­вер­жде­ние про­све­ти­тель­ских идеа­лов со­про­во­ж­да­лось по­сте­пен­ным рас­ши­ре­ни­ем те­ма­тического и жан­ро­во­го диа­па­зо­на. Для литературы Иордании ха­рак­тер­но ди­дак­тическое на­ча­ло, ко­то­рое реа­ли­зу­ет­ся в клас­сических жан­рах (бас­ня, прит­ча, на­зи­да­тель­ный «при­мер»), а так­же в современных жан­рах рас­ска­за, но­вел­лы, по­вес­ти. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли про­за­ические жан­ры, сре­ди ко­то­рых до­ми­ни­ру­ет ро­ман, ото­бра­жаю­щий со­ци­аль­но-по­ли­тич. про­бле­мы Иордании (Х. Фа­риз, И. ан-Нау­ри, Ф. аль-Ка­сус, Ф. Каа­вар, Дж. Над­жи, Г. Ха­ла­са). В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия XX века к но­вел­ле, а позд­нее и к ро­ма­ну об­ра­ти­лись многие ав­то­ры, ра­нее ра­бо­тав­шие в об­лас­ти по­эзии (Т. Су­буль, Х. ас-Са­ва­хи­ри, И. аль-Аб­си, Й. Дам­ра, М. аль-Ати­ли). Пе­ре­пле­те­ние об­ще­араб­ских и национальных тра­ди­ций с раз­но­об­раз­ны­ми фор­ма­ми ев­ропейской литературы со­став­ля­ет од­ну из основных черт, оп­ре­де­ляющих свое­об­ра­зие литературы Иор­да­нии.

Дополнительная литература:

Ага­нин А. Р., Со­ловь­е­ва З. А. Ли­те­ра­ту­ра // Ага­нин А. Р., Со­ловь­е­ва З. А. Со­вре­мен­ная Иор­да­ния. М., 2003;

Ко­выр­ши­на Н. Б. Про­за Иор­да­нии. М., 2005.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

Со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки позд­не­го па­лео­ли­та: при­ми­тив­ные на­скаль­ные изо­бра­же­ния гор­ных бы­ков, коз­лов, верб­лю­дов (близ Киль­вы), имею­щие мно­го об­ще­го с се­ве­ро­аф­ри­кан­ски­ми. От эпо­хи эне­о­ли­та (IV тысячелетие до нашей эры) дош­ли ме­га­ли­тические гроб­ни­цы, ос­тат­ки гли­но­бит­ных жи­лищ, куль­то­вых зда­ний, ино­гда с рос­пи­сью; ке­ра­ми­ка, юве­лир­ные из­де­лия, пе­ча­ти. Сре­ди па­мят­ни­ков 1-й половины I тысячелетия до нашей эры: пе­ча­ти с рез­ны­ми изо­бра­же­ния­ми кры­ла­тых ге­ни­ев; ка­мен­ная ста­ту­эт­ка жре­ца (из Ам­ма­на). На юге стра­ны в IV веке до нашей эры - I веке нашей эры раз­ви­ва­лась ху­дожественная куль­ту­ра се­ве­роара­вий­ских пле­мён - на­ба­те­ев. Наи­бо­лее зна­чительный па­мят­ник на­ба­тей­ской скаль­ной ар­хи­тек­ту­ры в Иордании - Пет­ра, сто­ли­ца На­ба­тей­ско­го цар­ст­ва. По­сле за­вое­ва­ния гре­ко-ма­ке­до­ня­на­ми (конец IV века до нашей эры) на тер­ри­то­рии Иордании, вклю­чён­ной в ор­би­ту эл­ли­ни­стической куль­ту­ры, бы­ла соз­да­на сеть ан­тич­ных го­ро­дов (Пел­ла, ны­не Та­ба­кат-Фа­хиль; Ге­ра­са, ны­не Джа­раш; Фи­ла­дель­фия, ны­не Ам­ман, и др.) с ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой, пря­мы­ми ули­ца­ми в об­рам­ле­нии ко­лон­над, греческими хра­ма­ми, те­ат­ра­ми, об­щественными зда­ния­ми. В римское вре­мя (по­сле 64 года до нашей эры) на тер­ри­то­рии Иордании вы­со­кий рас­цвет ар­хи­тек­ту­ры и искусства, осо­бен­но во II-III веках нашей эры, пе­ре­жи­ли го­ро­да Де­ка­по­ли­са (Де­ся­ти­гра­дия); в их чис­ло вхо­ди­ли Ге­ра­са, Га­да­ра (Умм-Кайс) и Пел­ла, в ко­то­рых со­хра­ни­лись ар­хитектурные городские ан­самб­ли с ос­тат­ка­ми мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ры и жи­во­пи­си. Руи­ны римских хра­мов, те­ат­ров, фо­ру­мов пред­став­ле­ны так­же в Ам­ма­не, Ма­да­бе и других го­ро­дах. Об ус­вое­нии на­ба­тея­ми тра­ди­ций эл­ли­ни­стического и римского искусства сви­де­тель­ст­ву­ют не­ко­то­рые па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры и скульп­ту­ры I века до нашей эры - пер­вых ве­ков нашей эры, от­кры­тые в Пет­ре, а так­же най­ден­ные на за­па­де (руи­ны ук­ра­шен­но­го ка­мен­ны­ми рель­е­фа­ми хра­ма - Хир­бет-эт-Тан­нур) и се­ве­ре (так называемый На­ба­тей­ский храм и другие по­строй­ки в Умм-эль-Джи­маль к се­ве­ро-вос­то­ку от Ам­ма­на) Иор­да­нии.

В пе­ри­од гос­под­ства Ви­зан­тии (IV - 1-я треть VII веков) на тер­ри­то­рии Иордании строи­лись хри­сти­ан­ские ба­зи­ли­ки и ка­мен­ные жи­лые до­ма, по­лы ко­то­рых ук­ра­ша­лись мо­заи­ка­ми, сти­ли­сти­че­ски близ­ки­ми па­ле­стин­ским и сирийскими об­раз­цам то­го вре­ме­ни. На­поль­ные мо­заи­ки V-VI веков от­кры­ты в Ма­да­бе (пол VI века с кар­той Свя­той зем­ли и пла­ном Ие­ру­са­ли­ма в пра­во­слав­ной церк­ви), в Джа­ра­ше, в ба­зи­ли­ке на го­ре Не­бу и др. В со­ста­ве Арабского ха­лифа­та, осо­бен­но в прав­ле­ние Омей­я­дов, Иордания ста­ла од­ним из главных цен­тров фор­ми­ро­ва­ния средневековой ара­бо-му­сульманской ху­дожественной куль­ту­ры. На тер­ри­то­рии Иордании от­кры­ты наи­бо­лее зна­чительные па­мят­ни­ки ран­не­го ис­лам­ско­го зод­че­ст­ва, из­вест­ные как «зам­ки пус­ты­ни»: Ку­сайр-Ам­ра (Ма­лень­кий за­мок; около 710 года, двор­цо­вый зал и ба­ни с на­стен­ны­ми сю­жет­ны­ми рос­пи­ся­ми), Каср-эль-Ха­ра­на (около 710 года, не­боль­шое ка­мен­ное ук­ре­п­лён­ное со­ору­же­ние, воз­мож­но, ри­бат), Каср-эль-Хал­ла­бат (1-я половина VIII века, за­мок-дво­рец из ба­заль­та и из­вест­ня­ка, с ме­че­тью вне стен; на мес­те на­ба­тей­ско­го се­ле­ния и римского фор­та, ос­но­ван­но­го императором Ка­ра­кал­лой), Мшат­та (не­до­стро­ен­ный за­мок-дво­рец с бо­га­той резь­бой по кам­ню). Кре­по­ст­ное зод­че­ст­во средневековой Иордании пред­став­ле­но руи­на­ми воз­ве­дён­ных на хол­мах боль­ших зам­ков кре­сто­нос­цев - Шу­бак (Эш-Шау­бак; ос­но­ван в 1115 году Бал­дуи­ном I; XIV век) и Эль-Ка­рак (1136 год; рас­ши­рен в 1263 году, раз­ру­шен в 1840 году); по­стро­ен­ной для за­щи­ты от кре­сто­нос­цев не­боль­шой северной кре­по­стью Ка­лат-эр-Ра­бад (1184-11185 годы, 1214-1215 годы, раз­ру­ше­на зем­ле­тря­се­ния­ми), а так­же зам­ком аль-Аз­рак (1236-1237 годы) в од­но­имённом оа­зи­се и мам­люк­ским фор­том в Ака­бе (начало XVI века).

Но­вая ар­хи­тек­ту­ра в Иордании пред­став­ле­на пре­имущественно 1-4-этаж­ны­ми жи­лы­ми до­ма­ми с пло­ски­ми кры­ша­ми, современными по кон­ст­рук­ци­ям и фор­мам де­ло­вы­ми и административными зда­ния­ми. В Ам­ма­не ра­бо­тал архитектор Ф. Му­хан­на (по­соль­ст­во Тур­ции, 1950 год; Му­ни­ци­па­ли­тет, 1952 год). Ос­но­вы национального изо­бра­зительного искусства бы­ли за­ло­же­ны в 1930-е годы жив­ши­ми не­ко­то­рое вре­мя в Ам­ма­не О. Он­си (Ли­ван), З. Су­лей­ма­ном (Тур­ция). Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных ху­дож­ни­ков - М. Дур­ра, пер­вым в Иордании об­ра­тив­ший­ся к тра­ди­ци­ям аб­ст­рак­цио­низ­ма, ку­биз­ма и экс­прес­сио­низ­ма; Ф. Зейд (Тур­ция), ра­бо­тав­шая в аб­ст­рак­цио­ни­ст­ской ма­нере; В. Али, экс­пе­ри­мен­ти­ро­вав­шая с кал­ли­гра­фи­ей. Сре­ди ху­дож­ни­ков конца XX века: жи­во­пис­цы Х. Кас­сис, Р. Лах­хам, Т. ас-Са­ид; скульп­то­ры С. Таб­баа, К. Ним­ри, М. Сау­ди; ке­ра­ми­сты М. Та­ха, Х. аз-Зу­би.

Народное искусство пред­став­ле­но в основном узор­ным тка­че­ст­вом и вы­шив­кой с гео­мет­рическим ор­на­мен­том (ино­гда со сти­ли­зо­ван­ны­ми изо­бра­же­ния­ми рас­те­ний и жи­вот­ных), а так­же ке­ра­ми­кой, из­де­лия­ми из ко­жи, пер­ла­мут­ра и др.

Дополнительная литература:

Harding G. W. L. The antiquities of Jor­dan. L., 1967;

al-Amad H. Cultural policy in Jordan. P., 1981;

Contemporary art from the Is­lamic world / Ed. W. Ali. L., 1989;

Kham­mash A. Notes on village architecture in Jor­dan. 2nd ed. Amman, 1995.

Музыка

Клас­сическая профессиональная му­зы­ка уст­ной тра­ди­ции, вос­хо­дя­щая к об­ще­араб­ско­му на­сле­дию, ос­но­ва­на на ла­до­вой сис­те­ме ма­ка­ма (наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны ма­ка­мы се­мей­ств раст, бая­ти, си­ка, са­ба), пред­став­ле­на во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ны­ми жан­ра­ми за­джаль (стро­фич. пес­ня с ре­фре­ном), мау­уаль (ре­лигиозная пес­ня су­фий­ско­го про­ис­хож­де­ния) и др. Осо­бый ста­тус в клас­сической му­зы­ке со­хра­ня­ет лют­ня уд. Сре­ди жан­ров тра­диционной национальной му­зы­ки - ге­ро­ические пес­ни ух­зуд­жа (вос­хо­дят к эпо­хе Аб­ба­си­дов). О фольк­ло­ре араб­ско­го и не­араб­ско­го на­се­ле­ния стра­ны смотри в статье Иор­дан­цы. Национальная му­зы­ка в городской сре­де ис­пы­ты­ва­ет уси­ли­ваю­щее­ся влия­ние турецкой му­зы­ки. Наи­боль­шую по­пу­ляр­ность в го­ро­дах име­ют эст­рад­ные пев­цы из Егип­та, Ли­ва­на, стран Пер­сид­ско­го зал., рас­про­стра­не­на западная поп- и рок-му­зы­ка; на­ря­ду с тра­диционными музыкальными ин­ст­ру­мен­та­ми ис­поль­зу­ют­ся современные мо­ди­фи­ка­ции национальных тра­ди­ци­он­ных, клас­сические ев­ро­пей­ские и современные западные ин­ст­ру­мен­ты (вклю­чая элек­тро­аку­стические ин­ст­ру­мен­ты и син­те­за­то­ры). По­пу­ляр­ны народные пев­цы Джа­миль аль-Ас, Тау­фик ан-Ним­ри, Аб­ду Му­са, пе­ви­цы Са­луа и Са­ми­ра Тау­фик. Круп­ней­шие арабские ин­стру­мен­та­ли­сты: Сахр Хат­тар (уд), Джорж Ас­сад (скрип­ка), Эмиль Хад­дад (ка­нун), Ха­сан Ал­фа­кир (най). Рас­про­стра­не­нию мо­дер­ни­зи­ро­ван­ной национальной му­зы­ки в 1980-е годы спо­соб­ст­во­ва­ли ком­по­зи­то­ры и пев­цы Рау­хи Ша­хин, Эмиль Хад­дад, Амир и Ма­лик Ма­ди (все учи­лись в Егип­те). В твор­че­ст­ве ком­по­зи­то­ров XX века Юсу­фа Ка­шо (учил­ся в Иеру­са­ли­ме) и Аб­дул-Ха­ми­да Ха­ма­ма (учил­ся в Ве­не) объ­е­ди­ни­лись тра­ди­ции клас­сической ев­ропейской и арабской му­зы­ки. В рус­ле западноев­ропейского аван­гар­да ра­бо­та­ют Са­ид Хад­дад (учил­ся в Ам­ма­не, Иеру­са­ли­ме, Лон­до­не) и Ияд Мо­хам­мад (учил­ся в Мин­ске). В 1940-е годы ос­но­ван Ор­кестр ра­дио и те­ле­ви­де­ния, спе­циа­ли­зи­рую­щий­ся на арабской му­зы­ке (пер­во­на­чаль­но в Иеру­са­ли­ме, с 1949 года в Ра­мал­ле, с 1959 года в Ам­ма­не). В 1972 года соз­дан пер­вый в Иордании Институт ис­кус­ств и му­зы­ки. При от­кры­той в 1986 году Национальной консерватории (со сво­бод­ной си­сте­мой обу­че­ния) ор­га­ни­зо­ван пер­вый в Иордании сим­фо­нический ор­кестр (под руководством иракского му­зы­кан­та Мо­хам­ма­да Сид­ди­ка), в 2007 году пре­об­ра­зо­ван­ный в Ам­ман­ский сим­фо­нический ор­кестр. В 1989 году от­кры­та Иор­дан­ская ака­де­мия му­зы­ки (пер­вый част­ный вуз стра­ны). В 1995 году в Ир­би­де ос­но­ван Ан­самбль арабской му­зы­ки. С 1981 года в Джа­ра­ше про­во­дит­ся ос­но­ван­ный ко­ро­ле­вой Нур Меж­ду­народный фес­ти­валь куль­ту­ры и искусства (еже­год­ный лет­ний), с 1990 года - фе­сти­валь «Эль-Фу­хайс» (в од­но­имённом го­ро­де; еже­год­ный), с 2001 года - Фе­сти­валь иор­дан­ской пе­сни (еже­год­ный). В Ар­хео­ло­гическом му­зее и Му­зее фольк­ло­ра в Ам­ма­не со­б­ра­ны национальные музыкальные ин­ст­ру­мен­ты.

Те­атр и ки­но

В 1950-х годах в шко­лах и хра­мах, а так­же в зо­нах про­жи­ва­ния бе­дуи­нов ста­ви­лись спек­так­ли на ис­то­рические и ре­лигиозные те­мы («За­вое­ва­ние Ан­да­лу­сии» Ш.А. Ха­ти­ба, «За­лож­ник» М. Му­хей­се­на, «Араб­ский ве­чер» О. Кас­се­ма). В 1964 году в Ам­ма­не бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на пер­вая те­ат­раль­ная труп­па под руководством Х. Сно­ба­ра, ре­пер­ту­ар ко­то­рой со­сто­ял главным образом из пе­ре­вод­ных пьес. Кол­лек­ти­вы, поя­вив­шие­ся в 1980-х годах (Народный те­атр, труп­пы аль-Фа­ва­ни, аль-Ма­ва­ля и др.), опи­ра­лись в основном на арабский фольк­лор. Ре­жис­сё­ры Х. аль-Сай­ед, Дж. Авад, Н. Омар адап­ти­ро­ва­ли западные сю­же­ты к арабским тра­ди­ци­ям. Сре­ди круп­ней­ших дея­те­лей те­ат­ра для де­тей: Л. аль-Таль, Дж. Авад, В. Ксус. В 1991 году соз­да­на Ас­со­циа­ция те­ат­раль­ных дея­те­лей. В том же го­ду в Ам­ма­не со­сто­ял­ся пер­вый Иор­дан­ский те­ат­раль­ный фес­ти­валь, а в его рам­ках - фес­ти­валь те­ат­ров для де­тей и юно­ше­ст­ва, что ак­ти­ви­зи­ро­ва­ло те­ат­раль­ную жизнь стра­ны и при­ве­ло на сце­ну но­вое по­ко­ле­ние ре­жис­сё­ров (Х. Харб, З. Джа­ляль, М. Дмур). Во­пре­ки за­си­лью ком­мерческих ко­ме­дий, в труп­пе аль-Фа­ва­ни и других кол­лек­ти­вах ста­вились и ост­рые пье­сы, по­свя­щён­ные кон­флик­там Ближ­не­во­сточ­но­го ре­гио­на («Неж­ные пес­ки» Ф. Аб­дул-Рах­ма­на, «Тре­уголь­ник вре­ме­ни» С. Дар­ва­зы, «Ино­стран­цы не пьют ко­фе» Дж. Ава­да, «Ты - это не ты» Х. Та­риф­фи, и др.). Вме­сте с тем по­пу­ляр­ность на ру­бе­же XX-XXI веков при­об­ре­та­ет жанр мо­но­дра­мы, не тре­бую­щий боль­ших ор­га­ни­зационных и фи­нан­со­вых за­трат. В Ам­ма­не ра­бо­тают: Ко­ро­лев­ский куль­тур­ный центр, Те­атр Двор­ца куль­ту­ры, те­ат­ры «На­биль Ма­ши­ни», «Амон», «Ма­валь», «Хи­шам Янис» и др.; в Ир­би­де - те­атр дра­мы «Яр­мук». В Ам­ма­не про­во­дят­ся: Ме­ж­ду­народный те­ат­раль­ный фес­ти­валь (еже­год­но), Иор­дан­ский те­ат­раль­ный фес­ти­валь, фес­ти­ва­ли мо­ло­дёж­ных и дет­ских (все - один раз в два го­да) те­ат­ров.

Пер­вый фильм в Иордании вы­шел в 1959 - «Борь­ба за Дже­раш», од­на­ко в по­сле­дую­щие го­ды ки­но­ин­ду­ст­рия в Иордании прак­ти­че­ски не раз­ви­ва­лась. В 2003 году соз­да­но Ам­ман­ское объ­е­ди­не­ние ки­не­ма­то­гра­фи­стов, по­ста­вив­шее це­лью обу­че­ние мо­ло­дё­жи ос­но­вам ки­не­ма­то­гра­фии. Сре­ди ки­но­дея­те­лей Иордании - А. Ха­сан и Н. Ха­сан, ра­бо­таю­щие главным образом в жан­ре до­ку­мен­таль­но­го ки­но. С 2005 года в Ам­ма­не про­во­дит­ся ки­но­фес­ти­валь.

Дополнительная литература:

Бадр М. И. Па­но­ра­ма те­ат­раль­но­го дви­же­ния Иор­да­нии (1977–1983). [Ам­ман], 1983 (на араб. яз.);

Ха­ва­ми­дах М. До­ку­мен­ты по ис­то­рии те­ат­ра Иор­да­нии. [Ам­ман], 1986–1988. Т. 1–3 (на араб. яз.).

Иллюстрации:

Карта. Архив БРЭ;

Флаг Иордании. Архив БРЭ;

Карта Иордании. Архив БРЭ;

Физическая Иордании. Архив БРЭ;

Си­рий­ская пу­сты­ня. Архив БРЭ;

Оазис Аз­рак. Архив БРЭ;

Ам­ман. Па­но­ра­ма го­ро­да. Архив БРЭ;

Ма­да­ба. Фре­ска из ц. Апо­сто­лов. 578. Архив БРЭ;

Ге­ра­са (ны­не Джа­раш). Комп­лекс ним­фея. Ко­н. 2 в. Архив БРЭ;

Пе­тра. «Каз­на». Архив БРЭ;

Ка­ва­ле­рия Араб­ско­го ле­гио­на на мар­ше. 1946. Архив БРЭ;

Ко­роль Аб­дал­ла II бен аль-Ху­сейнс су­пру­гой. Архив БРЭ;

Це­мент­ный за­водв г. Эль-Фу­хайс. Архив БРЭ4

Выпас коз. Фото А. И. Засурского. Архив БРЭ;

Пля­жи в райо­не Мёрт­во­го мо­ря. Фото А. И. Засурского. Архив БРЭ;

Эм­бле­ма Олим­пий­ско­го ко­ми­те­та Иор­да­нии. Архив БРЭ;

Руи­ны хра­ма Гер­ку­ле­са в Фи­ла­дель­фии (ны­не Ам­ман). 2 в. Архив БРЭ;

Фраг­мен­ты ка­мен­ного не­до­стро­ен­но­го зам­ка-двор­ца в Мшат­те. 8 в. Пер­га­мон-му­зей (Бер­лин). Архив БРЭ;

Фраг­мент рос­пи­си в Ку­сайр-Ам­ре. Ок. 710. Пер­га­мон-му­зей (Бер­лин). Архив БРЭ;

Ме­четь ко­ро­ля Аб­дал­ла­ха в Ам­ма­не. 1990. Архив БРЭ;

За­мок кре­сто­нос­цев Эль-Ка­ра­к. 1136 (рас­ши­рен в 1263). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)